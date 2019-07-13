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لماذا تراجعت واشنطن عن معاقبة رجل دبلوماسية إيران؟

يرى محللون أن تراجع الولايات المتحدة الأمريكية عن أي عقوبات ضد جواد ظريف الشخصية المعروفة دوليا بالوجه الدبلوماسي الإيراني وصوت إيران في الخارج أمر طبيعي
تحرير:وفاء بسيوني ١٣ يوليه ٢٠١٩ - ١٢:٤٩ م
ترامب
ترامب
يبدو أن الولايات المتحدة الأمريكية ترغب في ترك الباب مفتوحا أمام الدبلوماسية مع إيران، رغم زيادة التوتر بين البلدين، بعد الأنباء التي تم تداولها حول تراجع واشنطن عن فرض عقوبات على وزير الخارجية الإيراني جواد ظريف، في خطوة مفاجئة ربما تحمل الكثير من التكهنات. وفي إطار العقوبات الأمريكية المتواصلة على طهران، أعلنت وزير الخزانة الأمريكي ستيفن منوتشين، في 24 يونيو الماضي، أن ظريف سيوضع على قائمة سوداء في ذلك الأسبوع، وهو موقف علني غير مألوف، لأن واشنطن عادة لا تكشف مسبقا عن تلك القرارات، لمنع أهدافها من نقل أصول خارج الاختصاص القضائي لها.
إلا أن مصادر مطلعة أعلنت أمس، في قرار يحمل العديد من علامات الاستفهام أن الولايات المتحدة قررت عدم فرض عقوبات على وزير الخارجية الإيراني في الوقت الحالي، حسب ما نقلت "رويترز". شخصية مهمة من شأن إدراج ظريف على القائمة السوداء أن يعرقل أى مسعى أمريكى لاستخدام الدبلوماسية لحل خلافاتها مع طهران بشأن
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منظومة S-400 الدفاعية

الناتو أهمها.. عواقب وخيمة لتركيا بعد تسلّم S-400

اختارت تركيا أن تسير في اتجاه هادم للعلاقات التي تجمعها بالولايات المتحدة بعد أن استلمت أولى دفعات نظام الدفاع الجوي الروسي المتطور S-400، وهي خطوة عارضتها واشنطن بقوة على مدى الأعوام القليلة الماضية. تحذيرات الولايات المتحدة والرئيس الأمريكي دونالد ترامب لتركيا بمزيد من العقوبات حال إتمام الصفقة مع موسكو، لم تؤتِ ثمارها، وهو الأمر الذي من المتوقع أن يتبعه رد فعل قوي من جانب الولايات المتحدة، التي كانت قد أوجعت عقوباتها تركيا على المستوى الاقتصادي خلال العام الماضي.
حريق كنيسة الأنبا بولا

الإعلام الإسرائيلي: حريق جديد.. والأسباب مجهولة

وقع، اليوم السبت، حريق جديد في إسرائيل، إذ اشتعل النقب الغربي، دون أن معرفة أية أسباب للحريق، وبعدها سمع السكان دوي صافرات الإنذار، وذلك بحسب أعلنته قناة "كان" العبرية، التي أوضحت أن الحريق اندلع بالقرب من غابة "بئيري" في النقب الغربي جنوب البلاد، ولم يتضح حتى الآن سبب الحريق، أو ما إذا كان ناجما عن بالون حارق أطلق من قطاع غزة أم لا، مؤكدة أنه تمت السيطرة على الحريق دون وقوع إصابات، وأن صافرات الإنذار كانت دوت صباح اليوم في محيط قطاع غزة عن طريق الخطأ.
منظومة إس 400 -مقاتلة إف 35

شحنة ثانية من صواريخ إس 400 تصل تركيا

أعلنت تقارير إعلامية أمريكية، صادرة اليوم السبت، عن أن شحنة ثانية من أجزاء منظومة الدفاع الجوي الروسية الصنع إس 400 وصلت، صباح اليوم السبت، إلى قاعدة مورتد الجوية التركية. ووصلت الشحنة الأولى من منظومة صواريخ إس 400 الروسية إلى تركيا، أمس الجمعة، وبعدها بساعات أعلنت وزارة الدفاع التركية، أن أنقرة تسلمت الأجزاء الأولى من صفقة إس 400 رسميا. وشهدت العلاقات التركية الأمريكية، توترا على خلفية إصرار الجانب التركي على شراء المنظومة الروسية الاعتراضية.
فيسبوك

تسوية أزمة فيسبوك.. بيانات المستخدمين مقابل 5 مليارات دولار

قال مصدر مطلع، إن لجنة التجارة الاتحادية الأمريكية وافقت، هذا الأسبوع، على تسوية بنحو 5 مليارات دولار مع شركة "فيسبوك"، وذلك بشأن تحقيقها في طريقة تعامل شركة التواصل الاجتماعي مع بيانات المستخدمين، إذ كانت اللجنة تجري تحقيقا في مزاعم بأن "فيسبوك" تبادلت على نحو غير ملائم البيانات الشخصية لـ87 مليون مستخدم مع شركة "كيمبرج أناليتيكا" البريطانية للاستشارات التي تم إشهار إفلاسها، وركز التحقيق على ما إذا كان تبادل البيانات ونزاعات أخرى، قد انتهكا اتفاقا يرجع إلى عام 2011 بين فيسبوك والهيئة التنظيمية.
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روحانى

رسميا.. إيران تعلن رفع مستوى تخصيب اليورانيوم

أعلنت إيران، اليوم الأحد، أن مخزونها من اليورانيوم المخصب سيتجاوز، خلال ساعات، نسبة 3.6% التي يسمح بها الاتفاق النووي، وفق تأكيد مسئولين إيرانيين في مؤتمر صحفي بالعاصمة طهران، منذ قليل. وبذلك الإعلان، تكون إيران تجاوزت ما نص عليه اتفاقها النووي المتعثر، والمبرم عام 2015 مع القوى العالمية. ومن المقرر زيادة درجة تخصيب اليورانيوم إلى 5% بما يتجاوز الحد الذي ورد في اتفاقها النووي، في خطوة تشير إلى تزايد التحدي لضغوط العقوبات الأمريكية.
البيت-الأبيض

البيت الأبيض: أمريكا لن تسمح لإيران مطلقا بحيازة سلاح نووي

أعلن البيت الأبيض أن الولايات المتحدة لن تسمح لإيران مطلقا بحيازة السلاح النووي ومستمرة في سياسة فرض أقصى ضغط على إيران. وقال البيت الأبيض، في بيان أوردته قناة "سكاي نيوز" الفضائية مساء اليوم الإثنين، إنه يجب الحيلولة دون تخصيب إيران لليورانيوم، مضيفا أن "سياسة الضغوط القصوى على إيران ستستمر، إلى أن تغير إيران مسارها".
حسن-روحانى

إيران: نبذل ما في وسعنا لتقليل آثار عقوبات أمريكا

قال نائب الرئيس الإيراني للشؤون البرلمانية حسين علي أميري، إن بلاد عازمة على بذل كل الجهود للتقليل من آثار العقوبات الأمريكية المفروضة عليها، موضحا أن فرض عقوبات على وزير الخارجية جواد ظريف، الشخص المسؤول عن العلاقات الدبلوماسية والسياسة الخارجية للبلاد، سيغلق طريق الدبلوماسية في العلاقات بين الدولتين، وذلك بحسب ما ذكرته وكالة "روسيا اليوم". وفي ذات السياق، صرح القائم بأعمال وزير الدفاع الأمريكي مارك إسبر، الخميس الماضي: "لا نسعى لصراع مسلح مع إيران، لكننا مستعدون للدفاع عن القوات والمصالح الأمريكية في المنطقة".
ترامب

ترامب عن توجيه ضربة لطهران: لا أرغب في سقوط ضحايا

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إنه يعمل على التوصل لحل للقضية الإيرانية، معربا عن اعتقاده بأن طهران سترحب بإجراء اتفاق جديد مع واشنطن، وأنهم أذكياء للسعي وراء هذا الاختيار. وحول تراجعه عن قرار توجيه ضربة عسكرية ضد طهران، أوضح ترامب، أنه أوقف هذا القرار لعدم رغبته في سقوط ضحايا، مشيرا إلى أن لديه عدة بدائل للضربة الجوية. وفي الشأن الفنزويلي، اعتبر ترامب أن ما يحدث في فنزويلا كارثي ومأساوي، وأن فنزويلا تعد مثالا على ما يمكن أن تفعله الاشتراكية بدولة.
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