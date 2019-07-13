لماذا تراجعت واشنطن عن معاقبة رجل دبلوماسية إيران؟
يرى محللون أن تراجع الولايات المتحدة الأمريكية عن أي عقوبات ضد جواد ظريف الشخصية المعروفة دوليا بالوجه الدبلوماسي الإيراني وصوت إيران في الخارج أمر طبيعي
تحرير:وفاء بسيوني
١٣ يوليه ٢٠١٩ - ١٢:٤٩ م
ترامب
يبدو أن الولايات المتحدة الأمريكية ترغب في ترك الباب مفتوحا أمام الدبلوماسية مع إيران، رغم زيادة التوتر بين البلدين، بعد الأنباء التي تم تداولها حول تراجع واشنطن عن فرض عقوبات على وزير الخارجية الإيراني جواد ظريف، في خطوة مفاجئة ربما تحمل الكثير من التكهنات.
وفي إطار العقوبات الأمريكية المتواصلة على طهران، أعلنت وزير الخزانة الأمريكي ستيفن منوتشين، في 24 يونيو الماضي، أن ظريف سيوضع على قائمة سوداء في ذلك الأسبوع، وهو موقف علني غير مألوف، لأن واشنطن عادة لا تكشف مسبقا عن تلك القرارات، لمنع أهدافها من نقل أصول خارج الاختصاص القضائي لها.
إلا أن مصادر مطلعة أعلنت أمس، في قرار يحمل العديد من علامات الاستفهام أن الولايات المتحدة قررت عدم فرض عقوبات على وزير الخارجية الإيراني في الوقت الحالي، حسب ما نقلت "رويترز".
شخصية مهمة
من شأن إدراج ظريف على القائمة السوداء أن يعرقل أى مسعى أمريكى لاستخدام الدبلوماسية لحل خلافاتها مع طهران بشأن
إلا أن مصادر مطلعة أعلنت أمس، في قرار يحمل العديد من علامات الاستفهام أن الولايات المتحدة قررت عدم فرض عقوبات على وزير الخارجية الإيراني في الوقت الحالي، حسب ما نقلت "رويترز".
شخصية مهمة
من شأن إدراج ظريف على القائمة السوداء أن يعرقل أى مسعى أمريكى لاستخدام الدبلوماسية لحل خلافاتها مع طهران بشأن برنامج إيران النووى واختباراتها الصاروخية وأنشطتها فى المنطقة.
كان وزير الخارجية الأمريكى مايك بومبيو قد عارض إدراج ظريف على القائمة فى الوقت الحالى.
وحول سبب التراجع عن فرض عقوبات على ظري، أشار المتحدث باسم وزارة الخزانة إلى قول مسؤول كبير بإدارة دونالد ترامب أن الحكومة الأمريكية تدرس سبلا مختلفة لفرض عقوبات إضافية على إيران، مضيفا أن "ظريف شخصية مهمة بالتأكيد".
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كما أشارت المتحدثة باسم الوزارة مورجان أورتاجوس، أمس، أن واشنطن تريد حلا دبلوماسيا وكررت تعليق ترامب بأنه مستعد للقاء إيران دون شروط مسبقة. مؤكدة: "نسعى لحل دبلوماسى... طلبنا من حلفائنا أن يطلبوا من إيران تهدئة الوضع لا أن تتحرش بحلفاء أمريكا أو بمصالحهم ولا أن ترهب المنطقة".
الأستاذة في العلاقات الدولية بجامعة واشنطن عبير كايد، أفادت بأن تراجع واشنطن عن أي عقوبات ضد شخصية معروفة دوليا بالوجه الدبلوماسي الإيراني وصوت إيران في الخارج أمر طبيعي. مشيرة إلى أن شخصية دبلوماسية كظريف، الذي يترأس أعلى مستوى دبلوماسي إيراني، مرشح لقيادة أي حوار أو مفاوضات قادمة مع واشنطن، إلى جانب أنه من غير القانوني فرض عقوبات على دبلوماسي إيراني رفيع المستوى يمثل الدبلوماسية الإيرانية في الخارج.
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ومن المتوقع أن يحضر ظريف اجتماعا وزاريا فى الأمم المتحدة هذا الأسبوع بشأن أهداف التنمية المستدامة، الذى يهدف للتصدى لقضايا منها الصراع والجوع والمساواة بين الجنسين والتغير المناخى بحلول 2030.
ولكى يفعل ذلك سيتعين على الولايات المتحدة منحه تأشيرة دخول، وهى علامة أخرى على أن واشنطن ترجئ العقوبات فى الوقت الحالى.
خبير التفاوض
ويطلق على ظريف بأنه خبير التفاوض الإيراني، و"مهندس الاتفاق النووي" ورجل الدبلوماسية الناعمة، فهو واحد من أكبر دعاة الدبلوماسية العلنية المعادية لدبلوماسية التهديد والعزل، خلال عهد الرئيس السابق أحمدى نجاد. وأمضى ظريف 22 عاما فى الأمم المتحدة، وألف كتابا عن سيرته الذاتية بعنوان "السيد السفير"، ويتمتع بقدرات تفاوضية كبيرة مع أطراف متعددة، وشارك منذ نهاية ثمانينيات القرن الماضى فى كل جولات المفاوضات الدولية التى خاضتها بلاده.
واتهمت مجلة "إسرائيل ديفينس" المتخصصة في الشؤون العسكرية أول من أمس وزارة الخارجية الإيرانية ووزير خارجيتها، محمد جواد ظريف، بالقيام بأدوار تتجاوز مهامهم الدبلوماسية ومن بينها دعم حزب الله وعملياته الإرهابية، وفقا لـ"العربية".
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وذكر يوسي منشاروف في مقال له أن استخدام النظام الإيراني أجهزته الدبلوماسية الرئيسية، لتمويل منظمة إرهابية، حزب الله، وأذرعها العسكرية في معظم الدول الغربية، يجعل وزارة الخارجية ضمن سلسلة من الآليات والأدوات التي يستخدمها الحرس الثوري على مر السنين لتمويل حزب الله، والميليشيات الشيعية العراقية، وكذلك المنظمات السنية التي تخدم إيران مثل حماس والجهاد الإسلامي. وتشمل هذه الآليات، إضافة إلى البعثات الدبلوماسية، البنوك المختلفة وشركات الطيران الإيرانية والصناديق الخيرية.