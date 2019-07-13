كيف تكافح الحكومة العفن البني في البطاطس؟

تم تسجيل أول حالة لمرض العفن البنى بمصر عام 1970 عن طريق البريطانى جونيس.. اكتشفت هذه الإصابة فى الدلتا فى مزرعة بمحافظة الغربية وكانت هذه الإصابة نتيجة تقاوي مستوردة
مرض العفن البنى فى البطاطس مرض خطير جدا وذو آثار تدميرية على محصول البطاطس.
ومرض العفن البنى أو مرض الذبول البكتيرى فى البطاطس هو مرض له أهمية اقتصادية على مستوى العالم. وفى مصر يعتبر محصول نبات البطاطس ثانى أكبر محصول خضر بعد الطماطم، ومن أهم المحاصيل التصديرية والبطاطس المصرية تصدر إلى الدول الأوروبية وبعض الدول العربية. ومصر من أكبر الدول المنتجة للبطاطس فى قارة إفريقيا، حيث تنتج نحو 1.5 إلى 2 مليون طن من زراعة نحو 200,000 فدان.
وهذا المرض غير مسموح بأى نسبة لوجوده فى درنات البطاطس عند التصدير.
ومرض العفن البنى فى البطاطس مدرج فى الأمراض الحجرية (أى أنه يخضع للفحص الحجرى للموافقة على الخروج لأى دولة مستوردة، أو الدخول لمصر من أى دولة أخرى فى صورة تقاوى).
وتم أول تسجيل لمرض العفن البنى فى مصر عام 1970 عن طريق البريطانى جونيس، وتم اكتشاف هذه الإصابة فى الدلتا فى مزرعة بمحافظة الغربية. وكانت
ومرض العفن البنى فى البطاطس مدرج فى الأمراض الحجرية (أى أنه يخضع للفحص الحجرى للموافقة على الخروج لأى دولة مستوردة، أو الدخول لمصر من أى دولة أخرى فى صورة تقاوى).
وتم أول تسجيل لمرض العفن البنى فى مصر عام 1970 عن طريق البريطانى جونيس، وتم اكتشاف هذه الإصابة فى الدلتا فى مزرعة بمحافظة الغربية. وكانت هذه الإصابة نتيجة لزراعة تقاوى بطاطس مستوردة، وأصبح هذا المرض متوطنا فى الراضى المصرية منذ هذا التاريخ 1970 فصاعدا .
وحسب المهندس محمد فؤاد رئيس أقسام المكافحة بمدينة القنطرة شرق بمحافظة الإسماعلية، فإن مرض العفن البني الذي يصيب محصول البطاطس يبدأ ظهور أعراضه بعد 60 إلى 70 يوما من الزراعة، وذلك تبعا للظروف البيئية ونوع الصنف المنزرع، وتكون بصورة اصفرار خفيف على الأوراق السفلية، مع تقزم واضح للنبات المصاب، موضحًا أن الأعراض تظهر على فرع أو عدة أفرع، ويعقب ذلك ذبول مفاجئ للنبات بالكامل.
ولفت "فؤاد" إلى أنه عند عمل قطاع عرضي في الساق المصاب، تظهر الحزم الوعائية ملونة باللون البني ويخرج منها إفراز بكتيري لزج عند الضغط الخفيف يظهر أيضا عند أعناق الأوراق، مضيفًا أن السبب هو بكتيريا عضوية صغيرة.
وأوضح "فؤاد" أن هذا المرض ينتشر بزيادة درجة حرارة التربة من 27 إلى 38 درجة مئوية، ولا يظهر في الدرجات الأقل من 21 درجة مئوية، منوهًا بأنه تم انتخاب أصناف بطاطس مقاومة للمرض حديثا.
وأضاف أن التربة الملوثة والمياه الملوثة بالبكتريا وكذلك الجروح التي تسببها الآفات والنيماتودا تعد مصدرا هاما لدخول البكتيريا المسببة للمرض.
وعن كيفية مقاومة المرض، أشار "فؤاد" إلى أن مرض العفن البني يعتبر من أمراض التربة، كما أن وجود الإصابة داخل الجهاز الوعائي للنبات يجعل مكافحته كيماويا أمرًا صعبا.
وأوصى "فؤاد" باتباع بعض الإرشادات لمقاومة المرض، أهمها عمل دورة زراعية ثلاثية تعاقبا مع النجيليات فقط، خاصة القمح والذرة، وتجنب التسميد الغزير للنيتروجين، وتنظيم الري والصرف الجيد للأراضي، حيث إن الرطوبة من العوامل التي تساعد على انتشار المرض.
وشدد على ضرورة التأكد من الحصول على تقاوي البطاطس من مصادر نظيفة وخالية من الإصابة، وتجنب استعمال قطع التقاوي في الزراعة، وكذلك الاعتماد على التقاوي الكاملة، بحيث لا يقل وزن الدرنة عن 50 جم، وأيضا تطهير الدرنات بنقعها في محلول فورمالدهيد 10% للتطهير لمدة 10 ثوان.
كما أوصى بضرورة تقليع وحرق النباتات المصابة، وتغيير موعد الزراعة من شهر سبتمبر إلى أكتوبر ونوفمبر.
ووفق تقرير رسمي موقع من الدكتورة نجلاء بلابل، مدير مشروع حصر ومكافحة مرض العفن البني في البطاطس، فإن المناطق الخالية من العفن البني بلغت نحو 573 ألف فدان، موزعة على مختلف محافظات الجمهورية، "البحيرة -الإسماعيلية - الشرقية - أسوان - شرق العوينات - الإسكندرية - الجيزة - المنيا - مطروح - المنوفية - الفيوم - الوادي الجديد".
وأضاف التقرير أنه تم عمل صيانة لبعض المناطق الخالية من العفن البني لموسم 2018/2019 بمساحة قدرها 14 ألف فدان عن طريق سحب عينات من التربة والمياه والحشائش والبقايا النباتية.
وأشار تقرير مشروع حصر ومكافحة مرض العفن البني في البطاطس، إلى أنه تم أخذ الموافقة على إجراء بروتوكول تعاون مع الهيئة القومية للاستشعار من البعد وعلوم الفضاء لإجراء الأبحاث المفيدة في مكافحة العفن البني في البطاطس، وسيتم التوقيع خلال أيام، بالإضافة إلى الاهتمام بالبحث العلمي من خلال إجراء بعض الأبحاث العلمية في هذا المجال.