كيف تكافح الحكومة العفن البني في البطاطس؟

تم تسجيل أول حالة لمرض العفن البنى بمصر عام 1970 عن طريق البريطانى جونيس.. اكتشفت هذه الإصابة فى الدلتا فى مزرعة بمحافظة الغربية وكانت هذه الإصابة نتيجة تقاوي مستوردة

تحرير:خالد وربي ١٣ يوليه ٢٠١٩ - ١٢:٥٢ م

البطاطس

مرض العفن البنى فى البطاطس مرض خطير جدا وذو آثار تدميرية على محصول البطاطس. ومرض العفن البنى أو مرض الذبول البكتيرى فى البطاطس هو مرض له أهمية اقتصادية على مستوى العالم. وفى مصر يعتبر محصول نبات البطاطس ثانى أكبر محصول خضر بعد الطماطم، ومن أهم المحاصيل التصديرية والبطاطس المصرية تصدر إلى الدول الأوروبية وبعض الدول العربية. ومصر من أكبر الدول المنتجة للبطاطس فى قارة إفريقيا، حيث تنتج نحو 1.5 إلى 2 مليون طن من زراعة نحو 200,000 فدان. وهذا المرض غير مسموح بأى نسبة لوجوده فى درنات البطاطس عند التصدير.

ومرض العفن البنى فى البطاطس مدرج فى الأمراض الحجرية (أى أنه يخضع للفحص الحجرى للموافقة على الخروج لأى دولة مستوردة، أو الدخول لمصر من أى دولة أخرى فى صورة تقاوى). وتم أول تسجيل لمرض العفن البنى فى مصر عام 1970 عن طريق البريطانى جونيس، وتم اكتشاف هذه الإصابة فى الدلتا فى مزرعة بمحافظة الغربية. وكانت