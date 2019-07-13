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كيف تكافح الحكومة العفن البني في البطاطس؟

تم تسجيل أول حالة لمرض العفن البنى بمصر عام 1970 عن طريق البريطانى جونيس.. اكتشفت هذه الإصابة فى الدلتا فى مزرعة بمحافظة الغربية وكانت هذه الإصابة نتيجة تقاوي مستوردة
تحرير:خالد وربي ١٣ يوليه ٢٠١٩ - ١٢:٥٢ م
البطاطس
البطاطس
مرض العفن البنى فى البطاطس مرض خطير جدا وذو آثار تدميرية على محصول البطاطس. ومرض العفن البنى أو مرض الذبول البكتيرى فى البطاطس هو مرض له أهمية اقتصادية على مستوى العالم. وفى مصر يعتبر محصول نبات البطاطس ثانى أكبر محصول خضر بعد الطماطم، ومن أهم المحاصيل التصديرية والبطاطس المصرية تصدر إلى الدول الأوروبية وبعض الدول العربية. ومصر من أكبر الدول المنتجة للبطاطس فى قارة إفريقيا، حيث تنتج نحو 1.5 إلى 2 مليون طن من زراعة نحو 200,000 فدان. وهذا المرض غير مسموح بأى نسبة لوجوده فى درنات البطاطس عند التصدير.
ومرض العفن البنى فى البطاطس مدرج فى الأمراض الحجرية (أى أنه يخضع للفحص الحجرى للموافقة على الخروج لأى دولة مستوردة، أو الدخول لمصر من أى دولة أخرى فى صورة تقاوى). وتم أول تسجيل لمرض العفن البنى فى مصر عام 1970 عن طريق البريطانى جونيس، وتم اكتشاف هذه الإصابة فى الدلتا فى مزرعة بمحافظة الغربية. وكانت
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اللجنة-العامة-لمجلس-النواب (2)

النواب: تعديل الجمعيات الأهلية استجاب للمجتمع المدني

قال الدكتور علي عبد العال رئيس مجلس النواب، خلال الجلسة العامة، اليوم الأحد، إن نصوص مشروع القانون المقدم من الحكومة لممارسة العمل الأهلي تلبي الكثير من المتطلبات والمعايير الدولية، ويحافظ على المسافة بين الدولة والمجتمع الأهلي والمدني، ويلغي العقوبات السالبة للحرية في العمل الأهلي، مضيفا أن المجتمع الأهلي والمدني، يعد شريكا أساسيا للدولة في التنمية، وأن أي دولة يتمتع فيها المجتمع المدني بحريته الكاملة في الحركة والنشاط والعمل، تنعكس مؤشراته على تقدم المجتمع، ويجب على الدولة بكل مؤسساتها حسن استغلال طاقات المجتمع الأهلي.
الأولى-على-أسوان-موت-الأب-قهرة-وكسر-ضهر (2)

الأولى علمي بأسوان: والدي مات قبل الامتحانات بأيام

"ليتك تعود إلى الدنيا لأبشرك بنجاحى، وأسمع صوتك الحنون الذي تناديني به.. يا ليتني ما رأيت يوم حُملت على أكتاف الرجال ذاهبا إلى مثواك الأخير، تاركا وراءك فتاة تبكي ليلا ونهارا شوقا إليك".. بهذه الكلمات الحزينة والدموع التي تنهمر منها كالمطر، عبرت إبتهال أحمد محمد عبد الوهاب، ابنة قرية المحرقة بنصر النوبة، الأولى على الثانوية العامة بأسوان بمجموع 408 درجة بنسبة 99.51% علمي علوم، عن مشاعرها الفياضة تجاه والدها والذى غيبه الموت فى الأول من يونيو الماضى وقبل أيام من امتحانات الثانوية العامة.
مصطفى كمال مدبولي يجلس داخل مكتبه بوزارة الإسكان

تشكيل مجلس أمناء وحدة مراجعة وتبسيط الإجراءات

أصدر الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، اليوم الأحد، قرارا بتشكيل مجلس أمناء الوحدة المركزية لمراجعة وتبسيط الإجراءات لمبادرة إصلاح مناخ الأعمال في مصر (إرادة) برئاسة رئيس مجلس الوزراء، وعضوية وزراء الاستثمار والتعاون الدولي، التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، المالية، التجارة والصناعة، كما تضم عضوية مجلس أمناء الوحدة المركزية "إرادة" نائب محافظ البنك المركزي، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، رئيس اتحاد الغرف التجارية، رئيس اتحاد الصناعات المصرية، رئيس هيئة مستشاري مجلس الوزراء.
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عبد العال: مصر لن تسمح بالعبث بأمن ليبيا

افتتح الدكتور علي عبد العال رئيس مجلس النواب، الجلسة العامة، اليوم الأحد، بالتأكيد على أن مصر لن تسمح بالعبث بأمن ليبيا من أي دولة في المنطقة، خاصة التي تراوضها أحلام عليها أن تفيق منها، وجاءت كلمات عبد العال خلال تعقيبه على استقبال البرلمان، أمس السبت، وفد من أعضاء مجلس النواب الليبي، على هامش الاجتماع الذي ترعاه اللجنة الوطنية المعنية بليبيا في إطار الجهود المصرية، لتوحيد رؤى النواب الليبيين تجاه حل سياسي يقوده البرلمان الليبي، ويمثل الوفد كافة التيارات السياسية داخل ليبيا ويمثلون جغرافيا الشرق والجنوب والغرب الليبي.
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ذرة-الصفراء (4)

الذرة الصفراء.. المحصول الحائر بين الحكومة والتجار

رغم الحاجة الملحة للاهتمام بمحصول الذرة الصفراء الإستراتيجي، فإن الدولة لا تقدم الدعم للفلاحين لزراعته وترفض في كثير من الأحيان استلامه منهم بمبالغ مجزية، ما يجعل الفلاحين يلجؤون إلى زراعة محاصيل أخرى غير إستراتيجية مثل الكنتالوب واللب والفول السوداني وهي أكثر ربحية من الذرة الصفراء. وتستورد مصر سنويّا من محصول الذرة الصفراء 6 ملايين طن، كما تستورد 97% من زيوت الطعام نحو 2 مليون طن بما قيمته 2 مليار دولار، إذ يقدر طن الزيت بألف دولار رغم توافر الأراضي الزراعية لزراعة هذا المحصول الإستراتيجي.
مبيدات-زراعية

كيف تفرض الحكومة الرقابة على سوق المبيدات؟

تحظى قضية الرقابة على سوق المبيدات حاليا باهتمام كبير من جانب المسؤولين بوزارة الزراعة، إذ تُعد مصر سوقا رائجا للمبيدات وهو ما جعل وزارة الزراعة تضع سياسة لضبط هذا السوق من خلال دراسة أجرتها الوزارة مؤخرا لرصد ظاهرة غش وتهريب مبيدات الآفات الزراعية، وقامت الوزارة بعمل استبيان شمل المزارعين والتجار ومهندسي المكافحة والباحثين؛ للتعرف على هذه الظاهرة ونسبتها، ومصادرها، وأساليب وطرق الغش، والآثار الناتجة عنها، فضلا عن الحلول المقترحة. تم تنفيذ الاستبيان في 5 محافظات تمثل القطاعات الزراعية بالجمهورية، وقدرت حجم هذه الظاهرة بنحو 17%.
الريف-المصري

كيف تدعم الحكومة المرأة الريفية لدمجها في الاقتصاد؟

تعاني المراة الريفية أزمات عديدة في الريف المصري خاصة المرأة الريفية المعيلة التي تتحمل أعباء كثيرة في الحقول الزراعية ومشاركتها لزوجها أو تحملها الأعباء المالية لأبنائها وتقوم وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي بالتعاون مع الجهات المانحة الأجنبية لإقامة مشروعات صغيرة تساعدها على تسويق منتجاتها التي تكون في الغالب منتجات يدوية ناتجة عن صناعة النسيج أو منتجات ألبان من مخرجات الثروة الحيوانية التي تمتلكها ولا يعرف كثير من نساء الريف كيفية تسويق هذه المنتجات.. فمن يعينها على هذا الدور؟
موسم جني القطن-9

تناقصت 100 ألف فدان.. أسباب تراجع مساحة القطن

يعاني المزارع المصري من عدم قدرته على تسويق محصول القطن وهى الأزمة التي تتكرر سنويا وهو ما جعله يحجم عن زراعة "الذهب الأبيض" كما يلقبه المصريون من عشرات السنين لما له من أهمية بالغة في حياتهم. وخلال العشرين عاما الماضية فقد القطن بريقه لأسباب عديدة، أرجعها بعض المعنيين إلى اعتبارات سياسية، بينما رفض آخرون صبغها بصبغة السياسة وأرجعوا الأمر برمته إلى الفشل الحكومي في إدارة هذا الملف المهم والحيوي. ويطالب الخبراء بإعلان سعر القطن قبل زراعته، وأنه على الحكومة أن تراقب الأسعار، مع إعطاء الفلاحين التعليمات الإرشادية من خلال المرشدين الزراعيين.
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