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أول جائزة لحلا شيحة بعد العودة.. وهنا توجه لها رسالة

تحرير:التحرير ١٣ يوليه ٢٠١٩ - ١٢:٥٤ م
حلا شيحة
حلا شيحة
فازت الفنانة حلا شيحة بجائزة أفضل ممثلة عن دورها في مسلسل "زلزال" الذي عُرض في الموسم الرمضاني الماضي، وذلك من مهرجان BIAF اللبناني في دورته العاشرة، وأقيمت فعاليات جوائزه مساء أمس. وخلال تكريمها قالت "حلا": "أنا سعيدة بتكريمي لأول مرة منذ 12 عامًا، فطوال هذه الفترة كنت غائبة وعدت، أنا نصفي مصري والآخر لبناني، وأنا من مواليد صيدا في لبنان، فأعتبر نفسي في بلدي الثاني، والدتي انتقلت لمصر منذ أكثر من 20 عامًا وأنجبتني أنا وشقيقاتي الثلاث، فجمالي من البلدين، وأهدي هذه الجائزة لها ولوالدي وشقيقاتي وأطفالي".
ومن جانبها، حرصت شقيقتها الفنانة هنا شيحة، على تقديم التهنئة لها، فوجهت لها رسالة خاصة عبر حسابها بـ"إنستجرام"، وكتبت: "مبروك على نجاحك يا حلا، أنتِ امرأة قوية ودي حقيقة مؤكدة، طريق حياتك أنتِ اخترتِه من أوله ودائما بتمشي ورا إحساسك وإيمانك، بحبك يا أحلى أخت، وإنتِ تستاهلي النجاح، وإن شاء الله اللي
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انطلاق تصوير مسلسل «بلا دليل».. والعرض في أكتوبر

انطلق فجر اليوم السبت، تصوير أول مشاهد مسلسل "بلا دليل" في منطقة التجمع الخامس، من بطولة النجمة التونسية دُرة زروق، والفنان خالد سليم، ومن إنتاج شركة "سينرجي" للمنتج تامر مرسي، والمنتج الفني فتحى إسماعيل، والعمل ينتمي لنوعية مسلسلات الحلقات الطويلة في 45 حلقة، وتجمع المشاهد الأولى بين الفنانين حازم سمير ومها نصار وأحمد كرارة وآخرين، والمسلسل من إخراج منال الصيفي، وتأليف إنجي علاء، ومن المقرر أن يُعرض المسلسل في أكتوبر المقبل حسب الخطة التي وضعتها الشركة المنتجة.
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النجوم وتحدي العمر.. ياسمين الخطيب نسخة من والدتها

من وقت لآخر يظهر تحدٍّ جديد بين رواد مواقع التواصل الاجتماعي، ينتشر بسرعة الصاروخ فور إقدام المشاهير والنجوم العالميين على خوضه، ومع تداول تلك الفيديوهات والصور يبدأ النجوم العرب في تقليد الفكرة، فبعد تحدي «رقصة الكيكي» الذي شارك فيه الغالبية العظمى من الفنانين والأشخاص العاديين، ثم تحدي "bottle cap challenge" أو "غطاء الزجاجة"، ظهر تحدّ جديد من خلال تطبيق face app وهو تحدي العمر أو Age Challenge بين نجوم الوطن العربي، فبدأ كل نجم في قبول التحدي ونشر صورته في سن الـ70 عبر حسابه، ليكشف عن ملامحه عندما يتقدم في العمر.
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وفاة شقيق الكاتب عبدالرحيم كمال.. وعمر طاهر ينعيه

رحل عن عالمنا صباح اليوم شقيق الكاتب الكبير عبدالرحيم كمال، وحرص الكاتب عمر طاهر على نعيه، إذ كتب عبر حسابه الرسمى على "فيسبوك": "خالص التعازي للكاتب الكبير عبدالرحيم كمال فى وفاة شقيقه أخينا المهندس محمد كمال".. كما شهدت الساعات الأولى من اليوم، أيضا رحيل الناقد السينمائي يوسف شريف رزق الله، بعد صراع مع المرض، حيث كان محتجزًا في أحد المستشفيات، إذ أصيب بفشل كلوي، وظل في العناية المركزة حتى الوفاة، ونعى مهرجان القاهرة، الفقيد في تدوينة على صفحته بـ"فيسبوك"، قائلا إن "فارس السينما رحل".
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تكريم حلا شيحة ومحمد رمضان فى مهرجان «بياف»

يكرم مهرجان "بياف" بلبنان الفنانة حلا شيحة عن دورها فى مسلسل "زلزال"، وكتبت عبر صفحتها الرسمية على "إنستجرام": "تكريم خاص من مهرجان بياف عن دوري في مسلسل زلزال.. صافية". وحرص الجمهور على تهنئتها بالتكريم. وفاز محمد رمضان فى نفس المهرجان بجائزة أفضل ممثل عن دوره فى مسلسل زلزال، وأفضل كليب عن "مافيا"، وسافر إلى لبنان أمس ليتسلم الجائزة، وكتب عبر حسابه بـ«إنستجرام»: "وصلت بيروت لحضور مهرجان بياف 2019، الحمد لله جائزة أفضل ممثل عن مسلسل زلزال وأفضل فيديو كليب مافيا، ثقة في الله نجاح، ويقام حفل توزيع الجوائز مساء الجمعة المقبلة".
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إسعاد يونس: المظاهر المبالغ فيها جزء من شخصية رمضان

أفصحت الفنانة إسعاد يونس، عن رأيها في الأغاني التي يقدمها الفنان محمد رمضان. وقالت "إسعاد"، إن تلك الأغاني لها جمهور كبير يحبها وينتظرها، والدليل تحقيقها نجاحًا واسعًا، وعدد مشاهدات كبير سواء على مواقع التواصل الاجتماعي أو على موقع مقاطع الفيديو "يوتيوب". وأضافت، في تصريحات خاصة لبرنامج "عرب وود" على قناة "روتانا"، اليوم الإثنين، "المظاهر المبالغ فيها، التي يقدمها رمضان في أغانيه، هي جزء من شخصيته، وبالتالي من الصعب تغييرها، وأن تكون على ذوق واحد".
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آخرها «بابا».. أعمال قدّم فيها محمد رمضان شخصيتين

ظهر الفنان محمد رمضان في أحدث كليباته التى تحمل اسم «بابا»، والتى طرحها أمس الثلاثاء، وجسد من خلال كليب الأغنية دور "أب وابن"، ليأتي اسم الأغنية من هنا "بابا"، ويبدأ المشهد بدخول محمد رمضان لمتحف الشمع ويجد بداخله تمثال يشبه والده فتبدأ من هنا الأغنية ويقول "بابا"، ليرد عليه التمثال مثلما حدث في فيلم الحرب العالمية الثالثة "بابا مين يا بني". وهذه ليست المرة الأولى التي يجسد فيها محمد رمضان شخصيتين، ومن خلال هذا التقرير نتطرق لأعماله التي قدم فيها أكثر من شخصية في عمل واحد.
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7أشياء ترضي غرور محمد رمضان في كليباته.. كرسي العرش

«بابا.. بابا مين يابني.. بابا.. بابا إيه يابني.. اللي جاي هيوجع أكتر.. دي حقيقة ومش بتكبر.. عاوزك تقعد تتفرج.. زلزال وبمليون ريختر»، هذه من كلمات أحدث أغاني الفنان محمد رمضان، «بابا»، التي طرحتها شركة «روتانا»، وقدم فيها النجم رسالة قديمة ولكن في قالب جديد، فهو البطل الذي يثق في نفسه إلى ما لا حدود له، فيستهزئ بمن يرى أنهم "حاقدون" أو "خصوم"، ولكن سواء أعجبت الأغنية أم لا، فلا يمكن إنكار نجاح رمضان الكبير في عالم الغناء، حتى إنه قرر إحياء حفلات غنائية بصفة منتظمة الأيام المقبلة.
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