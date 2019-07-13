أول جائزة لحلا شيحة بعد العودة.. وهنا توجه لها رسالة

تحرير:التحرير ١٣ يوليه ٢٠١٩ - ١٢:٥٤ م

حلا شيحة

فازت الفنانة حلا شيحة بجائزة أفضل ممثلة عن دورها في مسلسل "زلزال" الذي عُرض في الموسم الرمضاني الماضي، وذلك من مهرجان BIAF اللبناني في دورته العاشرة، وأقيمت فعاليات جوائزه مساء أمس. وخلال تكريمها قالت "حلا": "أنا سعيدة بتكريمي لأول مرة منذ 12 عامًا، فطوال هذه الفترة كنت غائبة وعدت، أنا نصفي مصري والآخر لبناني، وأنا من مواليد صيدا في لبنان، فأعتبر نفسي في بلدي الثاني، والدتي انتقلت لمصر منذ أكثر من 20 عامًا وأنجبتني أنا وشقيقاتي الثلاث، فجمالي من البلدين، وأهدي هذه الجائزة لها ولوالدي وشقيقاتي وأطفالي".

ومن جانبها، حرصت شقيقتها الفنانة هنا شيحة، على تقديم التهنئة لها، فوجهت لها رسالة خاصة عبر حسابها بـ"إنستجرام"، وكتبت: "مبروك على نجاحك يا حلا، أنتِ امرأة قوية ودي حقيقة مؤكدة، طريق حياتك أنتِ اخترتِه من أوله ودائما بتمشي ورا إحساسك وإيمانك، بحبك يا أحلى أخت، وإنتِ تستاهلي النجاح، وإن شاء الله اللي