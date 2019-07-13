مدرب نيجيريا يرشح الجزائر للوصول لنهائي الكان

١٣ يوليه ٢٠١٩ - ١٢:٥٦ م

نيجيريا

أكد جيرنوت روهر، مدرب منتخب نيجيريا، صعوبة مواجهة منتخب الجزائر غدًا الأحد في نصف نهائي كأس الأمم الإفريقية المقامة في مصر حاليًا، مشيرًا إلى أن محاربي الصحراء هم المرشحون للتأهل إلى المباراة النهائية، نظرًا لامتلاكهم نجوما كبارا قادرين على صناعة الفارق، وقال روهر في المؤتمر الصحفي الخاص بالمباراة الذي عقد اليوم السبت: "هدفنا كبير للغاية وهو التأهل إلى المباراة النهائية، ونملك لاعبين يملكون خبرة كبيرة ويعرفون جيدا ماذا يتوجب عليهم تقديمه في تلك النوعية من المباريات".

وتابع روهر بأن الجزائر هي الفريق الأفضل في البطولة حتى الآن بالنظر إلى الأرقام والمستويات التي قدمتها، والتي تتحدث عن نفسها، إلا أنه مع ذلك يتمتع بالتفاؤل حول قدرة فريقه في تخطي عقبة محاربي الصحراء. وتواجه المنتخبان في التصفيات المؤهلة لكأس العالم الأخيرة التي أقيمت العام الماضي في روسيا، وحينها تفوقت