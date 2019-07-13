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متى تنتهى أزمة عجز الأطباء في المستشفيات؟

أزمة الأطباء تطارد وزيرة الصحة فى البرلمان وما زالت هجرة الأطباء الأكفاء إلى الخارج بحثا عن فرص أفضل مستمرة، وهو ما يسبب معاناة كبيرة للمرضى فى المستشفيات بكل المحافظات
تحرير:هالة صقر ١٣ يوليه ٢٠١٩ - ١٢:٥٧ م
مرضى
مرضى
صرخات يومية من المواطنين من خلال صفحات السوشيال ميديا ووسائل الإعلام المختلفة، تشكو من عدم وجود أطباء بشكل كاف فى العديد من المستشفيات، وهو ما يشكل أزمة كبيرة للغاية، ولا تتوقف المعاناة لدى المريض وحده فى قضية عجز الأطباء بالمستشفيات، بل تؤكد معاناة الأطباء أيضا، والتى دفعتهم للهجرة بحثا عن فرص أفضل من التى تقدمها لهم وزارة الصحة فى مصر، وعلى الرغم من تفاقم الأزمة يوما بعد يوم، ورغم تصريحات المسئولين أيضا عن وضع مقترح لسد عجز الأطباء فإنه لا توجد حلول ملموسة على أرض الواقع، لذا لا يكف نواب البرلمان عن طلبات الإحاطة فمتى تنتهى الأزمة؟
طلب إحاطة تقدم خلال الأيام الماضية النائب خالد هلالى بطلب إحاطة إلى الدكتور على عبد العال رئيس مجلس النواب، لمطالبة الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة، بعمل حصر دقيق لكل المستشفيات والوحدات الصحية على مستوى الجمهورية للوقوف على نسبة العجز فى جميع القطاعات سواء الطاقة البشرية أو على صعيد الأجهزة والمستلزمات
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النواب: تعديل الجمعيات الأهلية استجاب للمجتمع المدني

قال الدكتور علي عبد العال رئيس مجلس النواب، خلال الجلسة العامة، اليوم الأحد، إن نصوص مشروع القانون المقدم من الحكومة لممارسة العمل الأهلي تلبي الكثير من المتطلبات والمعايير الدولية، ويحافظ على المسافة بين الدولة والمجتمع الأهلي والمدني، ويلغي العقوبات السالبة للحرية في العمل الأهلي، مضيفا أن المجتمع الأهلي والمدني، يعد شريكا أساسيا للدولة في التنمية، وأن أي دولة يتمتع فيها المجتمع المدني بحريته الكاملة في الحركة والنشاط والعمل، تنعكس مؤشراته على تقدم المجتمع، ويجب على الدولة بكل مؤسساتها حسن استغلال طاقات المجتمع الأهلي.
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الأولى علمي بأسوان: والدي مات قبل الامتحانات بأيام

"ليتك تعود إلى الدنيا لأبشرك بنجاحى، وأسمع صوتك الحنون الذي تناديني به.. يا ليتني ما رأيت يوم حُملت على أكتاف الرجال ذاهبا إلى مثواك الأخير، تاركا وراءك فتاة تبكي ليلا ونهارا شوقا إليك".. بهذه الكلمات الحزينة والدموع التي تنهمر منها كالمطر، عبرت إبتهال أحمد محمد عبد الوهاب، ابنة قرية المحرقة بنصر النوبة، الأولى على الثانوية العامة بأسوان بمجموع 408 درجة بنسبة 99.51% علمي علوم، عن مشاعرها الفياضة تجاه والدها والذى غيبه الموت فى الأول من يونيو الماضى وقبل أيام من امتحانات الثانوية العامة.
مصطفى كمال مدبولي يجلس داخل مكتبه بوزارة الإسكان

تشكيل مجلس أمناء وحدة مراجعة وتبسيط الإجراءات

أصدر الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، اليوم الأحد، قرارا بتشكيل مجلس أمناء الوحدة المركزية لمراجعة وتبسيط الإجراءات لمبادرة إصلاح مناخ الأعمال في مصر (إرادة) برئاسة رئيس مجلس الوزراء، وعضوية وزراء الاستثمار والتعاون الدولي، التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، المالية، التجارة والصناعة، كما تضم عضوية مجلس أمناء الوحدة المركزية "إرادة" نائب محافظ البنك المركزي، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، رئيس اتحاد الغرف التجارية، رئيس اتحاد الصناعات المصرية، رئيس هيئة مستشاري مجلس الوزراء.
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عبد العال: مصر لن تسمح بالعبث بأمن ليبيا

افتتح الدكتور علي عبد العال رئيس مجلس النواب، الجلسة العامة، اليوم الأحد، بالتأكيد على أن مصر لن تسمح بالعبث بأمن ليبيا من أي دولة في المنطقة، خاصة التي تراوضها أحلام عليها أن تفيق منها، وجاءت كلمات عبد العال خلال تعقيبه على استقبال البرلمان، أمس السبت، وفد من أعضاء مجلس النواب الليبي، على هامش الاجتماع الذي ترعاه اللجنة الوطنية المعنية بليبيا في إطار الجهود المصرية، لتوحيد رؤى النواب الليبيين تجاه حل سياسي يقوده البرلمان الليبي، ويمثل الوفد كافة التيارات السياسية داخل ليبيا ويمثلون جغرافيا الشرق والجنوب والغرب الليبي.
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مريض- تيفود

لجان لكشف حقيقة ظهور حمى التيفود في شبين القناطر

وجهت الأجهزة التنفيذية بمحافظة القليوبية، اليوم الأربعاء، فريقين من الطب الوقائى بمديرية الصحة، وشركة مياه الشرب والصرف الصحي بالمحافظة، إلى قرية تل بنى تميم التابعة لمركز ومدينة شبين القناطر، بعد انتشار أنباء عن ظهور حالات من حمى التيفود بين عدد من الأهالي الذين قاموا بعمل تحاليل، وتم تحويلهم لمستشفى الحميات ببنها لتلقي العلاج، كما طالبت بإعداد تقرير واف حول حقيقة الأمر من عدمه والوقوف على حجم المشكلة والتعامل معها إن وجدت، قبل تفاقمها وانتشارها بين المواطنين.
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بعد تصديق السيسي| تفاصيل خطة التنمية الاقتصادية 2020

وقع الرئيس عبد الفتاح السيسي قانونا رقم 80 لسنة 2019 باعتماد خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي الجديد 2019- 2020، وهو يعد العام الثاني من خطة التنمية المستدامة متوسطة الأجل (2018- 2019/ 2021- 2022). ووفقا لبيانات وزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، تستهدف خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية التركيز على القطاعات التى تحقق أعلى قيمة مضافة لإتاحة الكثير من فرص العمل الجديدة للشباب، إلى جانب مراعاة الخريطة الاستثمارية للمحافظات من أجل تحقيق تنمية إقليمية متوازنة.
غرق-مركب

فقدان 82 شخصًا في غرق مركب أمام السواحل التونسية

تعرض قارب مطاطي للغرق، على متنه 86 مهاجرا قبالة السواحل التونسية، كانوا يحاولون الإبحار من غرب ليبيا إلى السواحل الإيطالية، بحسب "سكاي نيوز عربية". وأفاد الناجون بأن القارب المطاطي كان يقل 86 مهاجرا يحاولون الوصول إلى السواحل الايطالية بعدما أبحروا من مدينة زوارة الليبية (120 كلم غرب طرابلس)، ولا يزال مصير 82 آخرين مجهولا. وأنقذ الحرس البحري التونسي أربعة مهاجرين هم ثلاثة من مالي ورابع من كوت ديفوار، بعدما أبلغه صيادون بأمر القارب قبالة سواحل مدينة جرجيس (جنوب)، وفق ما أفاد مسؤول في الحرس البحري بجرجيس لوكالة فرانس برس رافضا كشف هويته.
الرئيس عبد الفتاح السيسي

السيسي: موقفنا ثابت في معالجة أسباب الهجرة واللاجئين

أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي، على موقف مصر الثابت بشأن تبني مقاربة دولية شاملة لمعالجة الأسباب الجذرية لظاهرتي الهجرة واللاجئين، تشمل اتخاذ إجراءات اقتصادية وتنموية وسياسية وثقافية وإنسانية، مع التركيز على البعد الإنمائي في الدول المصدرة، وليس فقط التركيز على الحلول الأمنية لهاتين الظاهرتين اللتين يهدف إلى حلها، جاء ذلك التأكيد خلال استقبال الرئيس السيسي، صباح اليوم الأربعاء، بقصر الاتحادية رئيسة الجمعية العامة للأمم المتحدة ماريا فرناندا إسبينوزا.
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