متى تنتهى أزمة عجز الأطباء في المستشفيات؟

أزمة الأطباء تطارد وزيرة الصحة فى البرلمان وما زالت هجرة الأطباء الأكفاء إلى الخارج بحثا عن فرص أفضل مستمرة، وهو ما يسبب معاناة كبيرة للمرضى فى المستشفيات بكل المحافظات

تحرير:هالة صقر ١٣ يوليه ٢٠١٩ - ١٢:٥٧ م

صرخات يومية من المواطنين من خلال صفحات السوشيال ميديا ووسائل الإعلام المختلفة، تشكو من عدم وجود أطباء بشكل كاف فى العديد من المستشفيات، وهو ما يشكل أزمة كبيرة للغاية، ولا تتوقف المعاناة لدى المريض وحده فى قضية عجز الأطباء بالمستشفيات، بل تؤكد معاناة الأطباء أيضا، والتى دفعتهم للهجرة بحثا عن فرص أفضل من التى تقدمها لهم وزارة الصحة فى مصر، وعلى الرغم من تفاقم الأزمة يوما بعد يوم، ورغم تصريحات المسئولين أيضا عن وضع مقترح لسد عجز الأطباء فإنه لا توجد حلول ملموسة على أرض الواقع، لذا لا يكف نواب البرلمان عن طلبات الإحاطة فمتى تنتهى الأزمة؟

طلب إحاطة تقدم خلال الأيام الماضية النائب خالد هلالى بطلب إحاطة إلى الدكتور على عبد العال رئيس مجلس النواب، لمطالبة الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة، بعمل حصر دقيق لكل المستشفيات والوحدات الصحية على مستوى الجمهورية للوقوف على نسبة العجز فى جميع القطاعات سواء الطاقة البشرية أو على صعيد الأجهزة والمستلزمات

طلب إحاطة

تقدم خلال الأيام الماضية النائب خالد هلالى بطلب إحاطة إلى الدكتور على عبد العال رئيس مجلس النواب، لمطالبة الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة، بعمل حصر دقيق لكل المستشفيات والوحدات الصحية على مستوى الجمهورية للوقوف على نسبة العجز فى جميع القطاعات سواء الطاقة البشرية أو على صعيد الأجهزة والمستلزمات الطبية، مطالبا بضرورة وضع رؤية للحفاظ على جودة الخدمة.

وأوضح هلالى أن هناك مستشفيات ووحدات صحية ما زالت تعانى من العجز سواء فى عدد الأطباء أو فى الأجهزة والمستلزمات الطبية وبعض التخصصات مما ينعكس على جودة الخدمة المقدمة للمواطنين ويجعل المواطن لا يشعر بأن هناك تقدما فى منظومة الصحة واهتماما من قبل الدولة، وطالب بوضع خطة للوقوف على حجم العجز، وبالتالى وضع خطة لسد هذا العجز وفقا لجدول زمنى محدد يتم الإعلان عنه.

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عجز فى عدد الأطباء

فى تصريحات سابقة للدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة، أكدت أن عدد الخريجين من كليات الطب كل عام لا يتناسب مع عدد السكان، وأن هناك نحو 103 آلاف طبيب لـ100 مليون مواطن مصرى، وأن هذا رقم قليل بالنسبة للمعايير الدولية، وأن من يعملون فى المنظومة الصحية نحو 60%، وأكثر من 60% من الأطباء موجودون فى السعودية.

وحسب تقرير صادر عن جهاز التعبئة والإحصاء خلال عام 2016، بلغ عدد الأطباء العاملين في القطاع الحكومي 103 آلاف طبيب، منهم نحو 80 ألفًا في مستشفيات ووحدات مديريات الصحة والمستشفيات والمعاهد التعليمية، يزيدون قليلًا على عدد الأطباء المصريين بالسعودية، البالغ عددهم 69 ألف طبيب، حسب تقديرات نقابة الأطباء.

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أطباء

الدكتور خالد سمير أستاذ جراحة القلب بكلية الطب جامعة عين شمس والمرشح لعضوية مجلس نقابة الأطباء، قال لـ"التحرير"، إن الحل لأزمة عجز الأطباء فى المستشفيات، هو الأجور العادلة، موضحا أن مصر ليس بها عجز فى عدد الأطباء، ويتخرج سنويا في كليات الطب نحو 11 ألف طبيب، وحسب التعداد السكانى مصر تحتاج سنويا إلى 8000 طبيب، لكن نظرا لعدم وجود رواتب وفرص للتدريب كافية، والأحوال المعيشية السيئة للأطباء، فمصر أقل دول العالم فى مستوى معيشة الأطباء، وثانى أقل دول العالم فى رواتب الأطباء بعد كوبا.

وأضاف سمير أن سبب هجرة الأطباء أو عدم استمرارهم فى مهنة الطب، يعود أيضا إلى ما يتعرض له الأطباء نتيجة سوء النظام الصحى من ساعات عمل غير آدمية وتحمل عدد ساعات عمل أكثر، والمزايدات السياسية لبعض المسئولين ممكن يؤكدون للمواطنين أن كل شيء متوفر ومجانى، وهذا غير حقيقى، هذا إلى جانب المسئولية الطبية الجنائية التى تقع على عاتق الطبيب إذا تقدم المريض بشكوى ضده ويتعرض للحبس، لافتا إلى أن الأطباء لا يهاجرون فقط خارج البلاد بل يهجرون مهنة الطب، مؤكدا أن مصر مليئة بالأطباء بداخلها ولا يمارسون المهنة بسبب الأوضاع السيئة.

ومن جانبه قال الدكتور منير ثابت أستاذ جراحة الأورام، لـ"التحرير"، إن الأطباء يهربون من الأوضاع المعيشية السيئة فى مصر، ويبحثون عن فرص أفضل خارجها، مشيرا إلى أن الحلول بسيطة وتتلخص فى تحسين الأوضاع المعيشية للطبيب وحمايته من تحمل فاتورة تصريحات بعض المسئولين، فالمريض يحمل كل شيء للطبيب الذى يذهب له فى المستشفى، رغم أنه غير مسئول عن عدم توفر المستلزمات الطبية أو العجز فى عدد الأطباء أو ارتفاع أسعار الأدوية، مشيرا إلى أن الأمر لا يستلزم تخريج دفعات جديدة لأن دفعات كليات الطب تكفى سنويا لسد العجز وتفيض، ولكن لا بد من جذب الأطباء للعمل بالمستشفيات.





