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المالية تطرح كميات إضافية من الفكة بعد زيادة البنزين

تحرير:رنا عبد الصادق ١٣ يوليه ٢٠١٩ - ١٢:٥٨ م
الجنيه المصري
الجنيه المصري
قامت وزارة المالية بطرح كميات إضافية من «الفكة» عبر مصلحة الخزانة العامة، والبنوك العامة ومنافذ النيابات العامة على مستوى الجمهورية، وذلك بهدف توفير احتياجات المواطنين من العملات المعدنية المساعدة «الفكة» التى تزايد الطلب عليها خلال الفترة الأخيرة بمواقف سيارات الأقاليم بالقاهرة والمحافظات. وأكد اللواء حسام خضر، رئيس مصلحة «سك العملة»، أنه تتم تلبية كل احتياجات الجهات الحكومية من العملات المعدنية المساعدة «الفكة» عبر حصص شهرية، بمراعاة أوقات الذروة، كالمحافظات، ومترو الأنفاق، ووحدات المرور، وغيرها.
وأوضح خضر أن مصلحة الخزانة العامة توزع شهريا 15 مليون جنيه من العملات المعدنية المساعدة «الفكة» على مستوى الجمهورية، وتبلغ حصة هيئة مترو الأنفاق منها 250 ألف جنيه يوميا، وهناك منافذ بالديوان العام للمصلحة بالقاهرة لتوفير «الفكة» للمواطنين. وكانت وزارة المالية قامت بتوفير ماكينات
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نمو-اقتصاد

مصر بالمركز الثالث عالميا في معدل النمو الاقتصادي

نشر المركز الإعلامى لمجلس الوزراء "إنفوجراف" سلط من خلاله الضوء على وصول مصر للمرتبة الثالثة بقائمة مجلة «الإيكونوميست» الدورية للنمو الاقتصادى حول العالم، وذلك خلال الربع الأول من عام 2019، إذ حققت مصر طفرة فى معدلات النمو الاقتصادى خلال الفترة الأخيرة، وصلت إلى 5.6%، فى حين تأتى الصين فى المرتبة الأولى بمعدل نمو يقدر بنحو 6.4%، تليها الهند فى المرتبة الثانية بمعدل نمو يقدر بنحو 5.8%. واحتلت الفلبين المرتبة الرابعة بمعدل نمو اقتصادى يقدر بنحو 5.6%، ثم إندونيسيا بمعدل نمو يقدر بنحو 5.1%، تليها بولندا فى المرتبة السادسة بمعدل نمو يقدر بنحو 4.7%.
الذهب (2)

أسعار الذهب ترتفع 4 جنيهات خلال تعاملات اليوم

شهدت أسعار الذهب ارتفاعا ملحوظا خلال التعاملات المسائية اليوم، السبت، في السوق المحلي، ليرتفع سعر الجرام بنحو 4 جنيهات، نتيجة صعود سعر المعدن الأصفر عالميا، وسجل سعر الأوقية نحو 1412 دولارا، ويعمل فى مصر نحو 5 شركات للتنقيب عن الذهب، المنتج منها فعليا في الوقت الحالي هو «منجم السكري»، وأعلنت شركة شلاتين للثروة المعدنية مؤخرًا عن بدء الإنتاج التجريبي من 3 مناجم، ودخول 13 منجمًا للإنتاج التجريبي خلال عام 2017. وتراجعت صادرات مصر من قطاع الحلى والأحجار الكريمة بنسبة بلغت نحو 49% خلال الربع الأول من 2019 لتسجل نحو 357 مليون دولار.
محطة -بنزين (1)

بعد رفع الوقود| 3 إجراءات جديدة تنفذها الحكومة قريبا

تنتظر مصر صرف الشريحة السادسة والأخيرة من قرض صندوق النقد الدولي بقيمة 2 مليار دولار خلال شهر يوليو الجاري، خاصة عقب قيام الحكومة برفع أسعار الوقود الأسبوع الماضي، الذي كان يعد أحد شروط الصندوق وفقا لبرنامج الإصلاح الاقتصادي. وعلى الرغم من هذا القرار، فإن صندوق النقد لم يدرج مصر في جدول اجتماعاته يوم الإثنين المقبل 15 يوليو، الذي يشمل مناقشة 8 دول ليس من بينها مصر. ومنذ عام 2016 بدأت مصر برنامج الإصلاح الاقتصادي بالاتفاق مع الصندوق، وحصلت من خلاله على نحو 10 مليارات دولار خلال الـ3 سنوات الماضية وتم تقسيمها إلى 5 شرائح.
فلوس

غدا..بدء صرف رواتب العاملين بالدولة بالزيادة الجديدة

قررت وزارة المالية بدء صرف رواتب وأجور شهر يوليو الجاري للعاملين بالجهاز الإداري للدولة، غدا، الأحد، الموافق 14 يوليو 2019، بما فيها المحول منها على البنوك، وذلك بمناسبة بدء العمل بموازنة العام المالى الجديد 2019-2020، وتيسيرا على العاملين بالدولة، خاصة مع اقتراب عيد الأضحى المبارك، والعام الدراسى الجديد. ومن المقرر أن يتم صرف العلاوات والمزايا النقدية الأخرى مع راتب شهر يوليو الجاري، وحسب المالية، فإن عملية صرف الراتب الشهري للموظفين سوف تتم على مدى 5 أيام من موعد بدء الصرف.
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جماهير-مصر (1)

قطار ومترو وأتوبيس.. اعرف المحطات الأقرب لكل استاد

يستضيف المنتخب الوطني الأول لكرة القدم، غدًا الجمعة نظيره منتخب زيمبابوي، في العاشرة مساءً، على استاد القاهرة، في المباراة الافتتاحية لبطولة كأس الأمم الإفريقية 2019 والتي تستضيفها مصر خلال الفترة من 21 يونيو الجاري حتى 19 يوليو المقبل، بمشاركة 24 منتخبًا لأول مرة في تاريخ المسابقة، حيث يقع منتخب الفراعنة في المجموعة الأولى بجانب كل من زيمبابوي وأوغندا والكونغو الديمقراطية. ويقتصر إقامة مباريات البطولة داخل القاهرة على 3 استادات "القاهرة، والدفاع الجوي، والسلام" من ضمن 6 ملاعب تم تخصيصها على مستوى الجمهورية، لاستضافة النسخة الـ32 من الـ"كان".
مترو الخط الثاني

عودة حركة المترو إلى طبيعتها بعد تعطل 18 دقيقة

أكد أحمد عبدالهادي، المتحدث باسم مترو الأنفاق، عودة الحركة على الخط الثاني "شبرا الخيمة-المنيب" إلى طبيعتها، بعد تعطل أحد القطارات ما بين محطتي البحوث وجامعة القاهرة بسبب عطل فني. وقال "عبدالهادي" في بيان رسمي لشركة مترو الأنفاق، إن الحركة تعطلت على الخط الثاني لمدة 18 دقيقة، وتم إرسال فرق صيانة لإصلاح العطل لكنه تطلب دقائق أكثر للإصلاح، ما دفع الشركة لإرسال قطار بديل، وسحب القطار المعطل إلى ورش الخط الثاني. وأوضح متحدث مترو الأنفاق أنه تم الدفع بقطارات إضافية على الخط الثاني لامتصاص الكثافات.
فلوس

الحكومة تحدد مواعيد صرف رواتب العاملين لشهر يوليو

أصدرت وزارة المالية كتابا دوريا جديدا بمناسبة قرب انتهاء السنة المالية للعام 2018- 2019، يتضمن إقرار مواعيد إضافية لصرف رواتب شهرى يونيو ويوليو، ومتأخرات مايو ويوليو 2019. وأعلنت الوزارة أنه تيسيرا على العاملين بالدولة، فقد تقرر إضافة مواعيد جديدة لصرف الرواتب والأجور بما فيها المحولة للبنوك، و"النفقة" عن شهرى يونيو ويوليو، ومتأخرات مايو ويوليو. وقال عماد عواد، رئيس قطاع الحسابات والمديريات المالية، إنه سيتم صرف رواتب شهر يونيو اعتبارًا من يوم 23 حتى 28 يونيو.
مترو الأنفاق

حقيقة زيادة أسعار تذاكر مترو الأنفاق لـ17 جنيهًا

نفى المركز الإعلامى لمجلس الوزراء، ما تردد من أنباء حول رفع أسعار تذاكر مترو الأنفاق، عقب افتتاح محطات "هارون، ألف مسكن، ونادي الشمس" إلى 17 جنيها. وتواصل المركز مع وزارة النقل، والتى نفت تلك الأنباء بشكل قاطع، مُوضحًة أنه لا صحة لما تردد حول رفع أسعار تذاكر مترو الأنفاق لـ 17 جنيها، وأن أسعار التذاكر الحالية للمترو بخطيه الأول والثانى كما هى تماما دون أى زيادات عليها وبحد أقصى 7 جنيهات، وأنه تم فقط تحريك سعر التذاكر لمستخدمى الخط الثالث بالكامل ولراكبى الخطين الأول والثانى المستخدمين للخط الثالث بحد أقصى 10 جنيهات فقط.
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