المالية تطرح كميات إضافية من الفكة بعد زيادة البنزين

تحرير:رنا عبد الصادق ١٣ يوليه ٢٠١٩ - ١٢:٥٨ م

الجنيه المصري

قامت وزارة المالية بطرح كميات إضافية من «الفكة» عبر مصلحة الخزانة العامة، والبنوك العامة ومنافذ النيابات العامة على مستوى الجمهورية، وذلك بهدف توفير احتياجات المواطنين من العملات المعدنية المساعدة «الفكة» التى تزايد الطلب عليها خلال الفترة الأخيرة بمواقف سيارات الأقاليم بالقاهرة والمحافظات. وأكد اللواء حسام خضر، رئيس مصلحة «سك العملة»، أنه تتم تلبية كل احتياجات الجهات الحكومية من العملات المعدنية المساعدة «الفكة» عبر حصص شهرية، بمراعاة أوقات الذروة، كالمحافظات، ومترو الأنفاق، ووحدات المرور، وغيرها.

وأوضح خضر أن مصلحة الخزانة العامة توزع شهريا 15 مليون جنيه من العملات المعدنية المساعدة «الفكة» على مستوى الجمهورية، وتبلغ حصة هيئة مترو الأنفاق منها 250 ألف جنيه يوميا، وهناك منافذ بالديوان العام للمصلحة بالقاهرة لتوفير «الفكة» للمواطنين. وكانت وزارة المالية قامت بتوفير ماكينات