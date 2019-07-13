رياضة

جيريس: من الطبيعي وجود تونس في نصف نهائي الكان

١٣ يوليه ٢٠١٩ - ٠١:٠٥ م
تونس
تونس
أكد آلان جيريس، مدرب منتخب تونس، صعوبة مواجهة السنغال غدًا الأحد في نصف نهائي كأس الأمم الإفريقية المقامة حاليًا في مصر، وقال جيريس في المؤتمر الصحفي الخاص بالمباراة، الذي عقد اليوم السبت: "نواجه فريقا قويا للغاية، ولكنه أشبه بالكتاب المفتوح بالنسبة لنا، فنحن نعرف كل لاعبيه، وبالتالي يتوجب علينا إيقاف مفاتيح لعب السنغال ومحاولة اختراق دفاعهم القوي"، وأشار الفرنسي إلى أن العامل البدني سيلعب دورًا كبيرًا في حسم هوية الفائز بالمباراة والوصول إلى المباراة النهائية.
وسبق أن درب جيريس السنغال بين عامي 2013 و2015، وعن ذلك قال: "أملك ذكريات رائعة مع أسود التيرانجا، وتجمعني علاقة مميزة مع معظم اللاعبين والاتحاد هناك، ولكني هنا للحديث عن مباراة الغد وليس للرجوع إلى الوراء". وعن وصول تونس إلى نصف النهائي، قال جيريس: "توليت تدريب فريق شارك في مونديال روسيا الأخير ويحتل
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عبد الله-السعيد

في ميلاده الـ34.. أرقام في مشوار عبد الله السعيد

يحتفل، اليوم السبت، عبد الله السعيد، نجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي بيراميدز ومنتخب مصر، بعيد ميلاده الـ34، إذ ولد في محافظة الإسماعيلية عام 1985، وبدأ مسيرته الكروية في النادي الإسماعيلي بقطاع الناشئين، وشارك مع منتخب الشباب، وكانت له بصمة كبيرة في كأس العالم للشباب 2005، وبعدها تألق مع «برازيل مصر»، وظهر بصورة ممتازة واختاره الكابتن حسن شحاتة لينضم إلى صفوف منتخب مصر الأول، وجذب أنظار قطبي الكرة المصرية الأهلي والزمالك، إلا أن مسؤولي القلعة الحمراء استطاعوا أن يحصلوا على خدمات اللاعب في 14 سبتمبر 2011.
مباراة-نيجيريا-وغينيا (2)

مدرب نيجيريا يرشح الجزائر للوصول لنهائي الكان

أكد جيرنوت روهر، مدرب منتخب نيجيريا، صعوبة مواجهة منتخب الجزائر غدًا الأحد في نصف نهائي كأس الأمم الإفريقية المقامة في مصر حاليًا، مشيرًا إلى أن محاربي الصحراء هم المرشحون للتأهل إلى المباراة النهائية، نظرًا لامتلاكهم نجوما كبارا قادرين على صناعة الفارق، وقال روهر في المؤتمر الصحفي الخاص بالمباراة الذي عقد اليوم السبت: "هدفنا كبير للغاية وهو التأهل إلى المباراة النهائية، ونملك لاعبين يملكون خبرة كبيرة ويعرفون جيدا ماذا يتوجب عليهم تقديمه في تلك النوعية من المباريات".
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اللاعبون خذلوني.. رسالة أجيري الأخيرة للجماهير

تحدث المكسيكي خافيير أجيري، المدير الفني للمنتخب الوطني السابق، مع بعض الجماهير المصرية، في أثناء وجوده في مطار القاهرة الدولي، قبل مغادرته القاهرة والسفر إلى إسبانيا صباح اليوم السبت، وعاتبته الجماهير على المستوى المتواضع الذي ظهر عليه المنتخب خلال منافسات بطولة كأس الأمم الإفريقية، التي تنظمها مصر، وتستمر حتى 19 يوليو الجاري، والخروج المهين بعد الخسارة من جنوب إفريقيا بهدف دون رد، في اللقاء الذي جمع بينهما على استاد القاهرة الدولي ضمن منافسات دور الـ16 من البطولة.
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فرحة لاعبي السنغال (2)

مدرب السنغال: نعرف تونس جيدا وسنصنع الفارق

أكد أليو سيسيه، مدرب منتخب السنغال، اليوم السبت، صعوبة مواجهة المنتخب التونسي غدًا الأحد في نصف نهائي كأس الأمم الإفريقية المقامة حاليا في مصر، وقال سيسيه في المؤتمر الصحفي: "نجحنا في التعامل مع العديد من الفرق التي اتبعت أساليب لعب مختلفة طوال البطولة، وبالنظر إلى تونس، نجد أن أسلوب لعبها يعتمد على الاستحواذ على الكرة، ومحاولة الاختراق من العمق، ومن ثم أنتظر مواجهة صعبة للغاية غدًا"، كما أكد سيسيه جاهزية الثنائي مباي نيانج ومباي دياني، لخوض مباراة غدٍ.
الحكم-باملاك-تيسيما‎

الكاف يختار باملاك تيسيما حكما لموقعة تونس والسنغال

قرر الاتحاد الإفريقي لكرة القدم «كاف» تعيين الحكم الإثيوبي باملاك تيسيما لإدارة مباراة نصف نهائي كأس الأمم الإفريقية بين المنتخب التونسي أمام نظيره السنغالي، المقرر لها يوم الأحد المُقبل على استاد الدفاع الجوي في تمام السادسة مساء، ضمن مباريات الدور نصف النهائي، حيث سيواجه الفائز من تلك المواجهة الفائز من لقاء نيجيريا أمام الجزائر بالمباراة النهائية. وأدار باملاك تيسيما مباراة المنتخب الجزائري أمام كوت ديفوار بربع نهائي كأس الأمم الإفريقية، والتي فاز فيها ثعالب الصحراء بركلات الترجيح بعد التعادل بهدف لكل فريق في الوقت الأصلي والشوطين الإضافيين.
لاعبي الجزائر يحتفلوا بالصعود‎ (4)

دور الـ16 في الكان.. الجزائر الأقوى ومصر الأسوأ

أسدل الستار أمس الاثنين، على مباريات دور الـ16 من منافسات كأس الأمم الإفريقية المقامة حاليًا في مصر، بتأهل 8 فرق إلى ربع النهائي هي: بنين والسنغال ونيجيريا وجنوب إفريقيا ومدغشقر والجزائر وتونس وكوت ديفوار، وشهد هذا الدور تسجيل 19 هدفًا، كان للجزائر ونيجيريا نصيب الأسد منهم بواقع 3 أهداف لكل فريق، وساهمت تلك الأهداف في وصول 4 لاعبين إلى صدارة قائمة هدافي البطولة برصيد 3 أهداف وهم أدم وناس وأديون إيجالو وساديو ماني وسيدريك باكومبو إضافة إلى ساديو ماني.
تونس-ومالي‎ (3)

كان 2019.. تونس تسقط في فخ التعادل للمرة الثانية

واصل المنتخب التونسي عروضه المتواضعة في بطولة كأس الأمم الإفريقية بعدما سقط في فخ التعادل أمام نظيره المالي بهدف لكلا المنتخبين في اللقاء الذي أقيم بينهما على استاد السويس ضمن مباريات الجولة الثانية للمجموعة الخامسة، أحرز هدفي اللقاء ديادي ساماسيكو لمنتخب مالي بخطأ من حارس مرمى المنتخب التونسي في الدقيقة 60 ، وتعادل لنسور قرطاج وهبي الخزري في الدقيقة 70 من ضربة ثابتة. التعادل منح مالي نقطة جديدة لتتصدر المجموعة بـ 5 نقاط بعد الفوز في الجولة الأولى على موريتانيا 4-1، بينما ارتفع رصيد تونس إلى نقطتين بعد التعادل في المباراة الأولى مع أنجولا 1-1.
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