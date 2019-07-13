جيريس: من الطبيعي وجود تونس في نصف نهائي الكان

١٣ يوليه ٢٠١٩ - ٠١:٠٥ م

تونس

أكد آلان جيريس، مدرب منتخب تونس، صعوبة مواجهة السنغال غدًا الأحد في نصف نهائي كأس الأمم الإفريقية المقامة حاليًا في مصر، وقال جيريس في المؤتمر الصحفي الخاص بالمباراة، الذي عقد اليوم السبت: "نواجه فريقا قويا للغاية، ولكنه أشبه بالكتاب المفتوح بالنسبة لنا، فنحن نعرف كل لاعبيه، وبالتالي يتوجب علينا إيقاف مفاتيح لعب السنغال ومحاولة اختراق دفاعهم القوي"، وأشار الفرنسي إلى أن العامل البدني سيلعب دورًا كبيرًا في حسم هوية الفائز بالمباراة والوصول إلى المباراة النهائية.

وسبق أن درب جيريس السنغال بين عامي 2013 و2015، وعن ذلك قال: "أملك ذكريات رائعة مع أسود التيرانجا، وتجمعني علاقة مميزة مع معظم اللاعبين والاتحاد هناك، ولكني هنا للحديث عن مباراة الغد وليس للرجوع إلى الوراء". وعن وصول تونس إلى نصف النهائي، قال جيريس: "توليت تدريب فريق شارك في مونديال روسيا الأخير ويحتل

وسبق أن درب جيريس السنغال بين عامي 2013 و2015، وعن ذلك قال: "أملك ذكريات رائعة مع أسود التيرانجا، وتجمعني علاقة مميزة مع معظم اللاعبين والاتحاد هناك، ولكني هنا للحديث عن مباراة الغد وليس للرجوع إلى الوراء".



وعن وصول تونس إلى نصف النهائي، قال جيريس: "توليت تدريب فريق شارك في مونديال روسيا الأخير ويحتل التصنيف 28 عالميًا والثاني إفريقيا، وبالتالي من الطبيعي أن يوجد في نصف النهائي".



وتابع: "تونس لم تتأهل إلى نصف نهائي الكان منذ عام 2004، وبالتالي يتوجب على اللاعبين إدراك حجم المسؤولية، والتركيز من أجل الظفر باللقب".



وعلى الرغم من امتلاك السنغال الكثير من النجوم في أكبر أندية العالم، فإن جيريس أكد أن هدفه هو التتويج باللقب.