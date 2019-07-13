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عزاء يوسف شريف رزق الله الإثنين في مسجد عمر مكرم

تحرير:التحرير ١٣ يوليه ٢٠١٩ - ٠١:٠٩ م
يوسف شريف رزق الله
يوسف شريف رزق الله
تتلقى أسرة الراحل الناقد السينمائي الكبير يوسف شريف رزق الله، العزاء بعد غد الإثنين في مسجد عمر مكرم بميدان التحرير عقب صلاة المغرب، وذلك بعد تشييع جثمانه من مسجد السلطان حسين أمام قصر البارون بمصر الجديدة، أمس بعد صلاة الجمعة، بحضور عدد غير قليل من أصدقاء ومحبي وتلاميذ الفقيد، وعدد من أهل الفن ومن بينهم الناقد السينمائي طارق الشناوي، والمخرج يسري نصر الله، ورئيس جهاز الرقابة على المصنفات الدكتور خالد عبد الجليل، وغيرهم، ولم يتمالك البعض دموعهم وهم في وداع الراحل، متذكرين الكثير من المواقف التي جمعتهم به.
يوسف شريف رزق الله رحل عن عالمنا في الساعات الأولى من أمس الجمعة، بعد صراع مع المرض، إثر إصابته بفشل كلوي. رزق الله، من مواليد 5 سبتمبر 1942، تخرج في مدرسة الجزويت ثم التحق بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية جامعة القاهرة وتخرج فيها سنة 1966، عمل رئيسا لقناة النيل الدولية من 1997 حتى عام 2002، ورئيس قطاع
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رباعي «مسرح مصر» أبطال لفيلم «خالد بن الوليد»

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نجوم في جنازة عزت أبو عوف.. ووزيرة الثقافة بالمقدمة

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عزاء عزت أبو عوف غدا بمسجد الشرطة بالشيخ زايد

تستقبل أسرة الفنان الكبير الراحل عزت أبو عوف، العزاء بعد صلاة المغرب، غداً الثلاثاء بمسجد الشرطة في منطقة الشيخ زايد، وذلك بعد تشييع جنازته ظهر اليوم الاثنين من مسجد السيدة نفيسة وتم دفنه في مقابر العائلة بطريق صلاح سالم، وسط حضور اقتصر على أسرته في مقدمتهم شقيقته الفنانة مها أبو عوف، وعدد قليل من الفنانين ومحبيه، منهم: الدكتورة إيناس عبد الدايم وزيرة الثقافة، الدكتور أشرف زكي نقيب الممثلين، خالد النبوي، يسرا اللوزي، محمد ثروت، منير مكرم، بسام رجب، وغيرهم.
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