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«نفس الفلاح» قراءة في كتاب «الفلاحون» 2-2

علاء خالد
بقلم: علاء خالد
علاء خالد
١٣ يوليه ٢٠١٩ - ٠١:١٣ م
الفلاح
الفلاح
فوتوغرافيا: سلوى رشاد
في كتاب الأب هنري عيروط " الفلاحون"، الذي يرصد فيه أحوال الفلاح المصري والإطار الذي يعيش محاطا به، في ثلاثينيات القرن العشرين، يريد فيه أن يمسك ويتتبع آثار وملامح هذه "النفس" التي تلخص وترمز لجميع الأنفس الأخرى. أراد أن يدخل في نسيج هذا الجزء اللا مرئي من الفلاح، في الصورة الشبحية التي تعكس كل ما يدور
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تفكير-صعوبة-التذكر (2)

عذاب فكر.. وعذوبة قلب!

وجع آخر في القلب.. كيف يرتاح القلب، يا طبيب القلب؟ تريدني، أيها الطبيب، ألا أمسك القلم، ولا ألمس «الكمبيوتر» ولا أفكر، ولا أسهر لأقرأ الليل وأكتبه! هل أنا رجل خشبي؟ أنا، يا سيدي، كائن ليلي من رواد مملكة الليل، والليل صديق وطويل وعذاب وعذوبة.. هل يرضيك أن أمكث في جزيرة معزولة، وكل شيء فينا مخترَق؟! كل شيء حولنا يخترق حتى لو يحرق ويحترق، ويساعد على إشعال الفتن الإعلامية والبغضاء الاجتماعية.. كل شيء حولنا يباع ويشترى، تاريخنا مسروق من المتربصين بل يسرقه بعضنا من بعضنا، الجغرافيا تحولت إلى لعبة قمار، وهي التي لا تعرف إلا الثبات، كلنا متفرجون نمارس فنون الفرجة، ولا نملك إلا إياها.
فتاة-رحلة

رغم أن الرحلة قصيرة!

صعدت المرأة إلى الحافلة وهي محملة بعدة حقائب، جلست بجانب فتاة بعد أن اصطدمت بها هي وحقائبها، رأى رجل هذا المنظر، فانزعج وسأل الفتاة: لماذا لم تقولي شيئا لهذه المرأة الفوضوية؟ أجابت الفتاة بهدوء وهي تبتسم: ليس من الضروري أن تكون قاسيا وتجادل على شيء تافه، الرحلة قصيرة وأنا سأنزل في المحطة المقبلة.
زراعة-فلاحين-الفلاح-تصوير-سلوى-رشاد (4)

«نفس الفلاح».. قراءة في كتاب «الفلاحون» 1-2

فوتوغرافيا: سلوى رشاد
كاميرا

عصر الاستهلاك السريع للنجوم اللامعة

هذا عصر السرعة الفائقة، والثورة الرقمية الهادرة بالتغيرات والتحولات التى سرعان ما تنسخ ذاتها، وفى ظل ثورة السرعة، وطبيعة التحولات المتغيرة، نبدو عاجزين حينا، وراصدين أحيانا لما يجرى حولنا؛ لأن الآلة الاصطلاحية تبدو غير قادرة على العمل وهى التى شكلتنا عقليا، وصاغت مقارباتنا لفهم أنفسنا ومجتمعاتنا ورؤيتنا للعالم. الحياة المصرية وما بعدها تراكمت معها عوالم كاملة من النظريات والأفكار، والفلسفات والأنساق اللغوية والاصطلاحية ساهمت فى صياغة عيوننا ورؤانا وأحاسيسنا وثقافتنا العالمة وذائقاتنا.
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