«نفس الفلاح» قراءة في كتاب «الفلاحون» 2-2

علاء خالد

١٣ يوليه ٢٠١٩ - ٠١:١٣ م

فوتوغرافيا: سلوى رشاد

في كتاب الأب هنري عيروط " الفلاحون"، الذي يرصد فيه أحوال الفلاح المصري والإطار الذي يعيش محاطا به، في ثلاثينيات القرن العشرين، يريد فيه أن يمسك ويتتبع آثار وملامح هذه "النفس" التي تلخص وترمز لجميع الأنفس الأخرى. أراد أن يدخل في نسيج هذا الجزء اللا مرئي من الفلاح، في الصورة الشبحية التي تعكس كل ما يدور

في كتاب الأب هنري عيروط " الفلاحون"، الذي يرصد فيه أحوال الفلاح المصري والإطار الذي يعيش محاطا به، في ثلاثينيات القرن العشرين، يريد فيه أن يمسك ويتتبع آثار وملامح هذه "النفس" التي تلخص وترمز لجميع الأنفس الأخرى. أراد أن يدخل في نسيج هذا الجزء اللا مرئي من الفلاح، في الصورة الشبحية التي تعكس كل ما يدور حوله ويؤثر فيه. داخل هذا الجزء اللا مرئي "النفس"، ألمح هذه الحدة المغلفة بالعاطفة، أو العاطفة المغلفة بالحدة، كأنه باستخدام الحدة في القول في توصيف الفلاح، كأنه يريد من هذا الأخير أن يستيقظ، فجزء من هذا الخطاب موجه بالأساس لمن لن يقرأه، وهو الفلاح نفسه.

الجنس القروي ينمو كالنحل

يغوص الأب هنري عيروط بين ثنايا هذه "النفس"، يعريها، ينزع عنها ضعفها، أو لا يلتفت لضعف صاحبها عندما يقوم بنقده، وهو الأسلوب الذي يتسم ببعض الحدة، والتي يمكن أن تفسَّر على أنها نوع من الاستعلاء، أو مراقبة للفلاح من مكان علوي. ولكن ربما كان يرى في أسلوبه الحاد أداة إصلاحية من أدوات المواجهة، أو إحداث الصدمة، في أن يضع "الفلاح" أمام ضعفه.

يتتبع أسباب هذا الضعف، ويرجع بعضا منه إلى عدم اختلاطه بالعنصر الأجنبي الدخيل، بمعنى أنه ينمو من داخله مثل خلية النحل:

"لا يعيش الجنس القروي إلا من نفسه، فهو ينمو كالنحل مؤسسا مآوي جديدة، ولكنه لا يتلقى أي عنصر أجنبي، وفي هذا قوته وضعفه، إذ المرء يولد قرويا، ولكنه لا يكون عاملا إلا بالصيرورة، وإذ ذاك ينتج فعل البيئة، أي فعل الداخل، استمرارا يستحيل عليه ألا يترك أثره لا في جسم من يعيش في تلك البيئة فحسب، بل في نفسه أيضا، ونحن نعرف هذه البيئة فهي وادي النيل وخصوبته، والنظام الاجتماعي وضغطه، إذ تستعبد مطالب كل منها الفلاح، فحياته تبعية محضة، تبعية للأرض وللأشياء، وللأحياء وللأموات، يطيع الفلاح دائما كأنه طفل قاصر، وفي هذا المظهر، على مانعتقد، يرتسم خط مزاجه".

يشبِّه الأب عيروط هذا المجتمع المنغلق على ذاته، بخلية النحل، هذا النظام الصارم والمتماسك ولكنه منغلق "لا يتلقى أي عنصر أجنبي"، وأعتقد "العنصر الأجنبي" هنا هو "الخارج المختلف"، بكل ما فيه، فقد أدى هذا التماسك الداخلي وثبات عناصره، إلى تكوين بنية غير قابلة للتفاعل مع الخارج، ليتم تطوير هذا النظام الداخلي. أو بمعنى آخر يفتقد الفلاح التجربة خارج هذا الإطار الذي يعيش بداخله. جزء من هذا الثبات، أو الإستاتيكية، يرجع لغياب الفردية، فنفسه ذائبة في الجماعة وليس لها حدود واضحة، فالنظام الجماعي لا يحتمل التجربة الفردية، التي ستقود الجماعة لمكان جديد لا تعرفه مسبقا. وهنا يظهر تصور الأب عيروط لفكرة التطور التي تقوم بجانب ديناميكية النظام، على مفهوم الفردية، أو الاستقلال، أو التمرد على الجماعة، كما يظهر في أدبيات الحداثة الأوروبية.

هذه النفس الذائبة في الجماعة سيصيبها تعميم الجماعة وقوانينها الحاكمة، بل ستحد من إمكاناتها الفطرية.

"نلاحظ بديا أن عمومية ذكاء الفلاح أكثر من خصوصيته، وجموده أشد من حركته، وسلبيته أعظم من إيجابيته، وأن حكمته وتجاربه متماسكة من أمثال ذات مغزى تتفصل حسب ظروف الحياة المختلفة وتعفي من التفكير الشخصي".

ذكاء الحداثة

طبعا "الذكاء" ومفهومه الحداثي يسيطر على تفكير الأب هنري عيروط، فالذكاء أو بمعنى آخر تشغيل العقل والابتكار، والذي لا يتأتى إلا باستخدام المنطق والحقائق في التفكير، والبعد عن كل ما هو غيبي، كل هذا يعتبر جزءا من ميراث الحداثة الأوروبية، التي بدأت تأخذ بالأسباب، وتثق في العقل البشري، وتمنحه قوة وكمالا في الاكتشاف، وأنه قادر على الوصول لكل شيء وتفسير كل شيء. الذكاء هو "جوهرة" هذا العقل. وبسبب عمومية الذكاء الذي يتصف به الفلاح، ينفي عنه صفة الجدل أو التطور، وبالتالي ينفي عنه موهبة الابتكار، التي هي نتاج لهذا الجدل والديناميكية في نفس الفلاح.

أتوقف هنا عند فكرة التعميم، حتى في الذكاء، وهو العنصر الأكثر غورا، وله تقييمات عدة، ترتبط بنوع السياق الذي يعمل فيه هذا النشاط الإنساني. ربما ما يرصده الأب عيروط ناتج عن خبرة وملاحظة شاملة، ولكن ليس عن قراءة لأشخاص بعينهم، لذا التجريد أحيانا، برغم أهميته وضرورته، يخل بالمعنى ويفقده دقته العلمية. ولكنه رغم هذا توصل لجزء هام في شخصية "الفلاح"، التي أصبحت، إلى حد كبير، مكونا من شخصية الريف الآن. ربما لم يلتق "بأيام" طه حسين، وبسيد قطب وسيرته "طفل في القرية"، حيث تظهر بوضوح تلك الذات الجدلية، أو الحداثية شديدة القوة والنقمة على الأوضاع وشديدة "الذكاء" أيضا.

ونعود مرة أخرى للذكاء، الذي يحتاج دائما للجدل والتحدي والمغامرة كي يُصقل، لذا لا يتطور هذا الذكاء، ويذبل بسبب القيود التي تحوطه:

"ومن كثرة القيود والتلقي والاحتمال قد هزل ذكاؤه وصار سلبيا، ولم يعد محتاجا إلى البحث عن جديد، أي إلى التعرض للأخطار، وتعكير ذلك النعاس الذي يقيه من التألم الزائد على المألوف (اللى تعرفه أحسن من اللي ماتعرفوش) أي ما تعرفه خير ممن لا تعرفه".

كل كتابات الحداثة العربية بداية من الخمسينيات والعقود الثلاثة بعدها، التي كانت تبحث عن حلول قاطبة لتشخيص مشكلة الوعي والتقدم والحداثة، كانت تحاول أيضا أن تصل للمجرد المشترك الكامن في جذور تاريخ هذه الشعوب العربية، وكانت تتسم أيضا بالحدة في التشخيص، ولكن ربما بمنهجية أكثر عمقا، مثل سلسلة دكتور محمد عابد الجابري في "نقد العقل العربي"، وأيضا كتاب أدونيس "الثابت والمتحول. كانت هذه الكتابات اللاحقة على الأب هنري عيروط تتسم بهذه الحدة وهذا التجريد ومحاولة الكشف عن البنية الفاعلة في الثقافة، أو المؤثرة فيها، التي بالوصول إليها يمكن العلاح. لا أنسى هذه اللغة شديدة الخصوصية والبلاغة والجاذبية التي قرأت بها الثابت والمتحول ونقد العقل العربي. دخل مجال البحث النقدي، هذه الشعرية وبلاغة فلسفية، ونوع من التأمل، أرى بداياتها في لغة الأب هنري عيروط البحثية.

الفلاح بوصفه موضوعا للآخرين

يمد هنري عيروط الخيط، فنرى أن هذا الضعف والثبات وافتقاد الجدل في الشخصية، يقود إلى عدم الابتكار أو افتقاد روح الفن. فالفن ابن الفردانية، وليس الضعف، وبالتالي تفتقد "نفس الفلاح" للابتكار، فلا يوجد في رأيه "فن فلاحي"، يخرج منه، ولكن الفلاح دائما موضوع للآخرين، كون الفلاحين غير مدركين لجمالهم بسبب غياب هذه العين الداخلية في حياتهم، التي تتكون من النفس التي تعي نفسها، وفي طريقة إدراكها للحياة والوجود.

هذا الرأي صحيح لو اعتبرنا أن الفن هو "الفن المؤطر" كما يفهمه هنري عيروط، ولكن في رحلة الفلاح هناك فن شفاهي لم يدون، ظل هائما معه في الحقول، ومواسم الحصاد، وليالي الري، ومرافق أيضا للاستعباد، وأيضا كجسر شفاف للعلاقة مع الموت؛ كالمراثي والعديد، إنها رؤية وعين داخلية، تنتج فنا بدون إحساس إنه فن منفصل عن الحياة.

ذكاء الحيلة وذكاء الخداع

وبسب التكرار ونمطية الحياة يزوي الذكاء وتضعف الذاكرة وتتحول لذاكرة نمطية تتبع النموذج المكرر. "فالبيئة الاجتماعية الثابتة هي التي توقف بغتة ذكاء الفلاح الشاب، وهي الجهل الفظيع الذي يحوطه بمجرد اندماجه في الجماعة، ونوع الحياة الذي يحنيه على الأرض، ويجعله يكرر إشارات بعينها، هذا هو السبب الذي يوقف نمو العقل عنده، إن الذكاء يربو بمكتسبات جديدة، وهو لا يجود منها شيء في هذا العالم القديم جدا والمحافظ جدا، عالم القرية المصرية".

ويتوغل الأب هنري في فحص هذا الذكاء ويصنفه إلى عدة أنواع. هذا الاقتراب والتصنيف يعني وجود أداة يرى بها ويقيس عليها، وهي لا شك لها مرجعية في الغرب، أكثر من الشرق، الذي لا يمتلك هذه الأداة، أو ربما كان للذكاء اسم آخر هو "الفراسة". يفرق الأب هنري عيروط بين نوعين من الذكاء، ذكاء الرجال وذكاء النساء. ويجد النساء أكثر ذكاء من الرجال، كونهن أكثر حيلة، وهذه الحيلة مكتسبة ربما من تنحيتهن بسبب التجاهل عن عالم الرجال النمطي والسلطوي، فتنفرد النساء، بسبب هذا التجاهل، بمساحة حرة غير مُراقبة تنمي فيها سلبيتها، وتتغلب عليها، وبذلك ينمو ذكاؤها. يعنى أن داخل ذكاء المرأة الريفية بذرة مرنة، وليس ثباتا أو تكرارا. فيستحيل الذكاء عندها إلى حيلة للعيش وللفهم ولتطوير الحياة، بينما عند الرجال يستحيل الذكاء إلى "خداع"، كونه ذكاء غريزيا ثابتا، لم يخلط بتجارب متنوعة وأخطار وتحديات، على عكس المرأة. لذا مرونة المرأة وجماعيتها أكثر من جماعية الرجل، الذي تحول ذكاؤه للخداع والحماية الذاتية.

الفلاح والمستقبل المفقود

ثم ينتقل لعلاقة الفلاح بالمستقبل، كيف يضع خططا لحياته، وهذا المستقبل هو أيضا ابن الحداثة الغربية، نثار الخيال قبل أن يتحقق، وأحد اكتشافاتها الجوهرية، بعد أن تم إلغاء مفهوم "الغيب" الميتافيزيقي. كانت الحداثة تراهن على أن المنطق وتحكيم العقل ورفض الغيب سيوصل الإنسان إلى كشف غموض المستقبل، كأنه خريطة واضحة تماما خلف ستار الغيب. يُفاجأ هنري عيروط بالفلاح الذي يعمل ضد هذا المفهوم تماما، فهو لا يرى هذا المستقبل، والحاضر فقط هو المسيطر على حياته، يكتب في أكثر فقرات الكتاب حدة وقسوة:

"الفلاح لا يفكر فيما وراء اللحظة الراهنة، وهو مرتبط بها ارتباطا وثيقا، فالزمان والمكان الخارجان عن الحالة الراهنة لا يكادان يؤثران في عقله، لأنهما لا يؤثران في حواسه، إنه كالبدائي وكالطفل تخضع عقليته لشعوره، فتظل على مقربة من الإحساس ومن الوقائع والأشياء، لا يبحث الفلاح عن العلل أو عن الآثار في النظام العقلي، ولكنه يبحث عنها في النظام المرئي. إنه رجل الحاضر المتعاقب، وهذا هو السر في أنه يبدو غير منطقي، وعدم عنايته بالمستقبل ناشئ من هذا العيب العقلي الذي يحتفظ به فقدان التربية".

بالنسبة له هو فاقد لموهبة التتبع للآثار التي توصل للنتيجة، فالغد ليس مكان الاكتشاف، ليس له علاقة بالغد، فهو لا يطور حياته أو زراعته، ولكن عندما يتحصل على نقود يشتري بها قطعة أرض هي الأهم وليس أن يشتري ماكينة لتطوير الزراعة. إنه يريد أن يستنفد "الحاضر" بكل شكل، وبكل قوة، فأي طارئ يطرأ يمكن أن يُؤجل للغد، وسط هذا التعلق الشديد بالحاضر، لأنه يريد أن يطيل "الحالة الراهنة"، لذا تتسم حركته بالبطء وليس بالسرعة، وهذا البطء "الذي يحيل لنوع من الصبر علمته الأرض إياه".

ثورة الباطن

ولكن وسط هذه النفس الساكنة المؤجلة لكل شيء والصابرة، والأفق المسدود أمامه، والذي قد يدفع غيره للانتحار "تقع حادثة تنهشه" فتنقلب فجأة هذه النفس، ويظهر باطنها ويتحول السكون إلى صخب وأفعال وأخطار، لو مس جاره ماءه أو اقترب أحد من زوجته، أو مس كرامتها، أو أخفى عنه جاره شيئا من محصوله، أو أهان أحد رفقاء ابنه معاملته. هنا يستعيد الفلاح وتستعيد نفسه شيئا منسيا بداخلها، ولا يفكر في عاقبة فعله، ولكنه يتصرف حسب الانفعال الداخلي الطارئ.

"هنا نشاهد الفلاح المفرط في احتمال عسف من هم أعلى منه، ووحشيتهم يبدي تجاه نظرائه أكبر حساسية مغالية، وهذا الحادث الذي هو في الغالب عديم الدلالة يبدو له هائلا ويدفعه إلى الانتقام، فبقدر ما يوجد من عنف في انفعاله الذي هو آت عن طريق العدوى هو يدفع ويقتل، والحياة البشرية لا حساب لها".

برغم أن حبه كله بدني ومع ذلك فهو ليس خليعا:

هذا الانفجار والإذعان الدائم يربي ذاتا أخرى مكبوتة، ولكن الأب عيروط لا يراها بهذا المنطق، بل يرى أن معاناة الفلاح وطريقة معاملته الفظة من طرف أصحاب الأرض، كطفل أو بهيمة، هذه المعاملة الفظة أفقدتهم، الفلاحين، حساسيتهم وكرامتهم الإنسانية، وهذا يؤثر على نظرتهم لمفهوم العدالة، الذي يصبح فاسدا، يعوزه الصراحة والثقة والحمية، ولكنه يُرجع هذا كون الفلاح لم يعلمه أحد مفهوم العدالة ولم يتعامل معه كإنسان، لذا كل فعل يفعله به نقصان، يفتقد الجانب الآخر الذي يكمله:

"لذا ينكب على العمل بدون سرور أو إخلاص وبدون كمال، وخاليا من الميل للعمل المتقن، وينقصه التصميم الحر والابتكار". ولكن كل هذا سببه عزلته، "فهذه الثغرات ناشئة من خضوعه ومن عزلته، فنفسه محاصرة بين الجهل والطغيان، كذلك الأرض وشغلها يحملان الفلاح على الصبر، والثبات والصلابة، ولكن صيرته هذه الأرض على صورتها جسمانيا وماديا، فحبه كله بدني، ومع ذلك فهو ليس خليعا".

وهذا الجزء، وهذه النتيجة، اعتقد أنها اكتشاف حساس، كونه يحمل النقيضين وليس حكما أحاديا باترا، فالمادية التي يتصف بها الفلاح كونه يتتبع آثار العالم المادي في الأرض والأشياء من حوله، التي تحمي حياته، إلا أنه، برغم هذا، ليس ماديا، ولم يتحول هذا الجانب المادي أو الحسي إلى خلاعة، أي إغراق في الحسيَّة، بسبب وجود تقاليد وعادات ونظام يحفظ ويحول دون تحول هذه "المادية" إلى حسية وخلاعة وتحلل. هناك إطار ربما يمنع أي تطرف يتكون من هذه الجهة. وربما السبب هو فكرة خلية النحل الذي بدأ بها الأب هنري هذا الفصل؛ هناك إطار يحفظ هذه "النفس" من أن تدمر هذه الخلية الجماعية "كونه ماديا، ولكنه متقشف جسمانيا":

"الفلاحون أخلاقيون لأنهم يؤمنون بالله، وهم ماديون، ولكنهم ليسوا متمذهبين بالمادية، إنهم يؤمنون قطعا بالتدخل والعناية الإلهيين، وهم لا يقومون بأي مشروع ولا يزاولون أي عمل دون أن يضيفوا إليه إن شاء الله".

"إن الفلاح يؤمن بالله كأول الأحياء وأكثرهم فعالا، وعلى الرغم من فقر عقله وجهله بالدين قد كوَّن لنفسه عنه فكرة جد نقية، هو القادر والعادل والخير، وكل هذه الصفات يجتمع في تلك العبارة التي يستعملها مبينا بها الإله "ربنا"، ينبغي أن يستمع المرء إلى الفلاح إذ ينطق بهذه الكلمات".

ربما داخل هذا اللفظ، وداخل السياق الذي يعيش فيه، والذي انعكس على نفسه وحياته، وشاهده ولمسه في كل تفاصيل هذه الحياة؛ جعله يؤمن بأن هناك عالما آخر متوارثا منذ القدماء، فالمادية عاشت جنبا إلى جنب مع التقشف والزهد، ولم تلغ هذا العالم، وتعاليمه وحرَّاسه وآلهته.

................................................................................

*المقتطفات من كتاب " الفلاحون" للأب الدكتور هنري عيروط-. فصل " نفس الفلاح- نقله إلى العربية الدكتور محمد غلاب. الطبعة الثانية 1943. مطبعة الكوثر . الفجالة. القاهرة.