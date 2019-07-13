حرارة ورطوبة وشبورة.. الأرصاد تعلن طقس الغد

١٣ يوليه ٢٠١٩ - ٠١:١٦ م

طقس حار - صورة أرشيفية

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود البلاد، غدا الأحد، طقس معتدل على السواحل الشمالية، حار رطب على الوجه البحري والقاهرة، شديد الحرارة على باقي الأنحاء نهارا لطيف ليلا، وتقل الرؤية في الشبورة المائية صباحا على مناطق من شمال البلاد، وتظهر السحب المنخفضة والمتوسطة على شمال البلاد والرياح أغلبها شمالية غربية معتدلة تنشط على خليج السويس، وحالة البحر المتوسط معتدلة، وارتفاع الموج من متر ونصف المتر إلى مترين، وحالة البحر الأحمر معتدلة إلى مضطربة، وارتفاع الموج من مترين إلى مترين ونصف المتر، والرياح السطحية على البحرين شمالية غربية.

درجات الحرارة المتوقعة غدا:المدينة: الصغرى العظمىالقاهرة 26 37شبين الكوم 26 37طنطا 25 36دمنهور 25 33الإسكندرية 24 32بلطيم 25 31مطروح 24 30السلوم 23 32سيوة 23 40بورسعيد 25 30دمياط 25 30الزقازيق 25 33الإسماعيلية 24 35السويس 24 35العريش 23 31رفح 23 31رأس سدر 26 39نخل 19 35نويبع 27 34طابا 25 33كاترين 18