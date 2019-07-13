قرار جديد من النيابة في قضية تبادل الزوجات بالمنصورة
تحرير:رانيا الديداموني
١٣ يوليه ٢٠١٩ - ٠١:١٨ م
صورة أرشيفية
أمرت نيابة المنصورة، اليوم السبت، تحت إشراف المستشار محمد سعد ثريا، المحامي العام الأول لنيابات جنوب المنصورة، إخلاء سبيل شقيقين من قرية شاوة المتهمين بإنشاء صفحة على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" تدعو لتبادل الزوجات، على ذمة التحقيقات، بعد أن أنكرا أمام النيابة الاتهامات المنسوبة إليهما، وكانت الأجهزة الأمنية، الخميس، ألقت القبض عليهما، بعد تعقب أجهزتهم وتحديد مكانهم وأنهم أنشأوا صفحة على فيسبوك، للترويج لفكرة تبادل الزوجات بين راغبي المتعة الحرام.
تلقى اللواء محمد حجى مدير أمن الدقهلية، إخطارًا من اللواء محمد شرباش، مدير المباحث الجنائية، عن ورود إشارة برصد إدارة التوثيق والمعلومات لوجود صفحة على الفيس بوك تروج لتبادل الزوجات.
تمكنت مباحث الإنترنت من تحديد موقعهم والأجهزة الخاصة التي تنشر على الصفحة، وعلى الفور تحركت قوة أمنية وألقي القبض على
تلقى اللواء محمد حجى مدير أمن الدقهلية، إخطارًا من اللواء محمد شرباش، مدير المباحث الجنائية، عن ورود إشارة برصد إدارة التوثيق والمعلومات لوجود صفحة على الفيس بوك تروج لتبادل الزوجات.
تمكنت مباحث الإنترنت من تحديد موقعهم والأجهزة الخاصة التي تنشر على الصفحة، وعلى الفور تحركت قوة أمنية وألقي القبض على "أشرف. ج. ع - 31 عاما"، موظف بصيدلية، وشقيقه "أسامة. ج. ع - 36 عاما"، صاحب محل لبيع أجهزة الكمبيوتر، ومقيمان بنفس المنزل.
وتبين وجود معلومات ورسائل بينهما تؤكد نشاطهم المشبوه، وتم التحفظ على الأجهزة الخاصة بهم وهواتفهم المحمولة، وتبين وجود الصفحة على أحد الأجهزة لديهم وخلو خط الانترنت من أي وصلات أجهزة أخرى خارج المنزل.
وتحرر المحضر اللازم بمركز المنصورة، وجار إخطار النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.