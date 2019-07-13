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إطلاق اسم شهيد «الشيخ زويد» على مدرسة بالشرقية

تحرير:إسلام عبد الخالق ١٣ يوليه ٢٠١٩ - ٠١:٢٠ م
الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية
الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية
أصدر الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، اليوم السبت، قرارا بإطلاق اسم الشهيد المجند أحمد سمير شحاتة، على مدرسة «أبو حماد» للتعليم الأساسي التابعة للإدارة التعليمية بمركز ومدينة أبو حماد، موضحا أن ذلك يأتي تخليدا لذكراه الطاهرة وتقديرا لما قدمه من تضحيات غالية من أجل الدفاع عن أمن واستقرار البلاد، وموافقة على الطلب الذي تقدمت به أسرة الشهيد لمكتب شئون الشهداء بديوان عام المحافظة، وذلك بعد 3 أشهر على استشهاده في التفجير الانتحاري الذي وقعَ بمنطقة «السوق» بدائرة قسم شرطة الشيخ زويد بشمال سيناء.
واستشهد المجند أحمد سمير شحاتة، ابن مركز ومدينة أبو حماد، يوم الثلاثاء 9 أبريل الماضي، إثر تفجير انتحاري وقعَ بمنطقة «السوق» بدائرة قسم شرطة الشيخ زويد بشمال سيناء، والذي أسفر عن استشهاد ضابطين ومجندين، من أبناء المحافظة، بعدما أقدمَ انتحارى يبلغ من العمر 15 عاما على تفجير نفسه بالقرب من
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مصطفى-مدبولى

مشروعات تنمية وفرص استثمارية.. مخطط تطوير الساحل

عقد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، اليوم السبت، اجتماعا لمناقشة أبعاد المخطط الاستراتيجي المتكامل لتنمية وتطوير منطقة الساحل الشمالي الغربي في المنطقة الممتدة من العلمين وحتى السلوم، الذي أعدته لجنة مشكلة لهذا الغرض، بحضور الدكتور عاصم الجزار وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، اللواء مجدي الغرابلي محافظ مطروح، اللواء ناصر فوزي مدير المركز الوطني لاستخدامات أراضي الدولة، المهندس سراج الدين سعد رئيس هيئة التنمية السياحية، والمستشار محمد عبد الوهاب نائب رئيس هيئة الاستثمار.
مجلس-الدولة

مجلس الدولة يتسلم قانون المعاشات لمراجعته

شكل المستشار أنور أحمد إبراهيم رئيس قسم التشريع بمجلس الدولة، مجموعة عمل من المستشارين أعضاء القسم ومكتبه الفني لمراجعة مشروع قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات، وذلك لاستكمال إجراءات استصداره، إذ تسلم قسم التشريع، مشروع القانون، أول من أمس الخميس، من مجلس النواب. وقال المستشار عبد الرازق مهران نائب رئيس مجلس الدولة رئيس المكتب الفني لقسم التشريع، إن مشروع القانون المشار إليه يتكون من (170) مادة بخلاف مواد مشروع قانون الإصدار، وإنه يمس قطاع كبير من المخاطبين بأحكامه ويتناول بالتنظيم مسائل في غاية الأهمية.
طارق-شوقى-وزير-التربية-والتعليم-يعتمد-نتيجة-الثانوية-العامة

وزير التعليم يعتمد نتيجة الثانوية بنسبة نجاح 78.6%

اعتمد الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم، اليوم السبت، نتيجة امتحان الدور الأول من شهادة إتمام الدراسة الثانوية العامة للعام الدراسي 2018 - 2019، وهنأ الأوائل هاتفيا، بحضور خالد عبد الحكم نائب رئيس عام امتحانات الثانوية العامة مدير عام الإدارة العامة للامتحانات، الذي أعلن أن نسبة النجاح هذا العام بلغت 78.6%، وبلغ عدد الأوائل 40 طالبا: 34 طالبا بالتعليم العام، اثنين بمدارس المتفوقين STEM، واحد من ذوي القدرات الخاصة، 3 "دمج"، مضيفا أن عدد الأوائل في شعبة العلمي علوم بلغ 14 طالبا، و10 طلاب في علمي رياضة، و10 طلاب في الشعبة الأدبية.
السيسى-فى-الكلية-الحربية (3)

السيسي: الشعب البطل الوحيد في الـ5 سنوات الماضية

ألقى الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم السبت، كلمة خلال زياته لطلبة الكلية الحربية، أن الأمور في مصر تسير بشكل جيد في كافة المجالات، والشعب المصري هو البطل الوحيد خلال الـ5 سنوات الماضية، موضحا أنه جاء للكلية ليطمأن على رجال مصر ويطمأنهم على سلامة بلادهم، وأنه يعرف حجم الجهد المبذول في الكلية لإعداد جيل جديد من القادة والمقاتلين، قائلا: "هذا الجيل مسلح بالقدرة في مختلف المجالات سواء قدرة بدنية أو علمية أو مهارات اخرى مطلوبة، الدنيا بتتغير وإحنا كمان بنتغير ونتطور طبقا للتغير، لمواكبة العصر الذي نعيش فيه".
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تشييع-جنازة-أول-من-رفع-العلم-المصري-في-حرب-أكتوبر (3)

تشييع جثمان أول من رفع علم مصر في حرب أكتوبر (صور)

شيع المئات من أهالي مدينة «القُرين» بمحافظة الشرقية، منذ قليل، جثمان البطل محمد محمد عبد السلام العباسي، أحد أبطال حرب أكتوبر 1973، وأول من رفع العلم المصري على الضفة الغربية لقناة السويس، الذي توفي في الساعات الأولى من صباح اليوم الإثنين، داخل منزله بالمدينة عن عمر يناهز 73 عامًا، بعد أكثر من 46 عامًا مضت على الحرب. صرح الراحل قبل وفاته بأن أمنيته الوحيدة كانت زيارة بيت الله الحرام لأداء فريضة الحج، لكنه فور ذهابه إلى إحدى الهيئات الحكومية للتقدم بطلبه، عنّفه أحد المسؤولين هناك قائلا: «إنت عملت إيه علشان تحج»، حسب تعبيره.
محمد-العباسي

محمد العباسى.. رحيل أول من رفع علم مصر على خط بارليف

7 سنوات قضاها الجندى محمد محمد عبد السلام العباسى، تحت مظلة الخدمة العسكرية، دون أن يكل أو يمل، تحرقه نار الانتظار للحظة الحاسمة التى سيحرر فيها الجيش المصرى سيناء الحبيبة، كان يحلم باليوم الذى سيدمر فيه الجنود خط بارليف، وكان يطبق مع زملائه ما ورد فى الآية الكريمة "وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم"، وكان إحساس الثأر يسيطر عليه بعد هزيمة 1967، ولم يكن يعلم أن الله سيحقق له أحلامه ويمنحه الفرصة للثأر، ويحظى بأن يكون أول من رفع علم مصر فوق أول نقطة حصينة بخط بارليف، ليسجد بعدها شكرا لله.
العباسي-مع-صورته

وفاة «العباسي» أول من رفع العلم المصري في حرب أكتوبر

توفي محمد محمد عبد السلام العباسي، أحد أبطال حرب أكتوبر 1973، وأول من رفع العلم المصري على الضفة الغربية لقناة السويس، في الساعات الأولى من صباح اليوم الإثنين، داخل منزله بمدينة «القرين» بمحافظة الشرقية، عن عمر يناهز 73 عامًا، بعد أكثر من 46 عامًا مضت على الحرب. صرح الرجل قبل وفاته بأن أمنيته الوحيدة كانت زيارة بيت الله الحرام لأداء فريضة الحج، لكنه فور ذهابه إلى إحدى الهيئات الحكومية للتقدم بطلبه، عنّفه أحد المسؤولين هناك قائلا: «إنت عملت إيه علشان تحج»، حسب تعبيره.
النيابة الإدارية

النيابة الإدارية تكشف كوارث في مستشفى جمصة بالدقهلية

حققت النيابة الإدارية في محافظة الدقهلية، في إهدار مبلغ مليون و300 ألف جنيه، لتجهيز مستشفى جمصة المركزي، بأجهزة ومعدات طبية، ألقيت في المخازن دون استخدام منذ شهور، وإهمال تشغيل شبكة الغازات المنشأة منذ عامين، بحجة عدم تجهيز وتشغيل غرفة عناية مركزة، بالإضافة إلى تكدس المستشفى بالأطباء وتغيبهم. وكشفت التحقيقات التي أجراها محمد الأدهم وكيل أول النيابة، تحت إشراف المستشار محمد صلاح مدير النيابة الإدارية، عن أوجه إهمال داخل المستشفى.
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