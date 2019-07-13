إطلاق اسم شهيد «الشيخ زويد» على مدرسة بالشرقية

تحرير:إسلام عبد الخالق ١٣ يوليه ٢٠١٩ - ٠١:٢٠ م

الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية

أصدر الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، اليوم السبت، قرارا بإطلاق اسم الشهيد المجند أحمد سمير شحاتة، على مدرسة «أبو حماد» للتعليم الأساسي التابعة للإدارة التعليمية بمركز ومدينة أبو حماد، موضحا أن ذلك يأتي تخليدا لذكراه الطاهرة وتقديرا لما قدمه من تضحيات غالية من أجل الدفاع عن أمن واستقرار البلاد، وموافقة على الطلب الذي تقدمت به أسرة الشهيد لمكتب شئون الشهداء بديوان عام المحافظة، وذلك بعد 3 أشهر على استشهاده في التفجير الانتحاري الذي وقعَ بمنطقة «السوق» بدائرة قسم شرطة الشيخ زويد بشمال سيناء.

واستشهد المجند أحمد سمير شحاتة، ابن مركز ومدينة أبو حماد، يوم الثلاثاء 9 أبريل الماضي، إثر تفجير انتحاري وقعَ بمنطقة «السوق» بدائرة قسم شرطة الشيخ زويد بشمال سيناء، والذي أسفر عن استشهاد ضابطين ومجندين، من أبناء المحافظة، بعدما أقدمَ انتحارى يبلغ من العمر 15 عاما على تفجير نفسه بالقرب من