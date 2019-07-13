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تقنية جديدة تحيي آمال المصابين بالعمى لإعادة البصر

تحرير:مي فؤاد ١٣ يوليه ٢٠١٩ - ٠١:٢٣ م
مكفوف
مكفوف
استعاد 6 مكفوفين بصرهم الجزئي من خلال عملية زرع، تنقل الصور مباشرة إلى المخ. حسب صحيفة الديلي ميل البريطانية، أصبحت الرؤية ممكنة لمن فقدوا بصرهم وذلك بواسطة كاميرا فيديو مثبتة على نظارات ترسل لقطات إلى أقطاب كهربائية تمت زراعتها في القشرة البصرية للدماغ. قال المحاضر في جامعة كوليدج لندن، والجراح بمستشفى أوبتيجرا للعيون، أليكس شورت، إن تلك التقنية تعد تطورا مهما، وهو ما قام به مجموعة من المتخصصين من كلية بايلور الطبية في تكساس وجامعة كاليفورنيا في لوس أنجلوس.
أضاف شورت: "في السابق كانت هناك محاولات لزرع عين بأعضاء آلية إلكترونية، وهي عملية تركز بشكل رئيسي على الزرع في العين نفسها. ما يتطلب منك أن تكون لديك عين عاملة، وعصب بصري عامل". أما في هذا الاختراع، تجاوز الباحثون مسألة العين تمامًا، ما سيحيي أمل الإبصار للكثير والكثير ممن فقدوا بصره". لكن لم يتم إثبات
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