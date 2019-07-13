الإعلام الإسرائيلي: حريق جديد.. والأسباب مجهولة

تحرير:التحرير ١٣ يوليه ٢٠١٩ - ٠١:٢٤ م

حريق _أرشيفية -

وقع، اليوم السبت، حريق جديد في إسرائيل، إذ اشتعل النقب الغربي، دون أن معرفة أية أسباب للحريق، وبعدها سمع السكان دوي صافرات الإنذار، وذلك بحسب أعلنته قناة "كان" العبرية، التي أوضحت أن الحريق اندلع بالقرب من غابة "بئيري" في النقب الغربي جنوب البلاد، ولم يتضح حتى الآن سبب الحريق، أو ما إذا كان ناجما عن بالون حارق أطلق من قطاع غزة أم لا، مؤكدة أنه تمت السيطرة على الحريق دون وقوع إصابات، وأن صافرات الإنذار كانت دوت صباح اليوم في محيط قطاع غزة عن طريق الخطأ.

ولفتت القناة إلى أن صاروخين أطلقا من قطاع غزة الليلة الماضية، وسقط في منطقة مفتوحة بالمجلس الإقليمي أشكول، دون وقوع إصابات أو أضرار مادية. يذكر أن أحد القادة الميدانيين لكتائب القسام الجناح المسلح لحركة حماس الذي يدعى محمود الأدهم، استشهد برصاص الجيش الإسرائيلي قرب الحدود الشرقية لقطاع غزة، أول من