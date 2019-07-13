الناتو أهمها.. عواقب وخيمة لتركيا بعد تسلّم S-400

تنتظر تركيا العديد من العقوبات في مختلف المجالات، سواء من جانب الولايات المتحدة الأمريكية، أو حتى حلف شمال الأطلسي «الناتو»، بعد شراء منظومة الدفاع الجوي الروسية S-400

تحرير:محمود نبيل ١٣ يوليه ٢٠١٩ - ٠١:٢٧ م

اختارت تركيا أن تسير في اتجاه هادم للعلاقات التي تجمعها بالولايات المتحدة بعد أن استلمت أولى دفعات نظام الدفاع الجوي الروسي المتطور S-400، وهي خطوة عارضتها واشنطن بقوة على مدى الأعوام القليلة الماضية. تحذيرات الولايات المتحدة والرئيس الأمريكي دونالد ترامب لتركيا بمزيد من العقوبات حال إتمام الصفقة مع موسكو، لم تؤتِ ثمارها، وهو الأمر الذي من المتوقع أن يتبعه رد فعل قوي من جانب الولايات المتحدة، التي كانت قد أوجعت عقوباتها تركيا على المستوى الاقتصادي خلال العام الماضي.

وفي تحدٍّ للاعتراضات الأمريكية الشديدة والتهديد بفرض عقوبات، بدأت تركيا في استلام أول شحنة من النظام الصاروخي الروسي، وهي خطوة تراها العديد من الأوساط السياسية في العالم بمنزلة اختبار لمكانة أنقرة غير المستقرة في حلف شمال الأطلسي "الناتو". ترامب يواصل دعم أوكرانيا عسكريا رغم العلاقات الجيدة مع بوتين وأشارت