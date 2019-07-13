رياضة

في ميلاده الـ34.. أرقام في مشوار عبد الله السعيد

١٣ يوليه ٢٠١٩ - ٠١:٣٨ م
عبد الله السعيد
عبد الله السعيد
يحتفل، اليوم السبت، عبد الله السعيد، نجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي بيراميدز ومنتخب مصر، بعيد ميلاده الـ34، إذ ولد في محافظة الإسماعيلية عام 1985، وبدأ مسيرته الكروية في النادي الإسماعيلي بقطاع الناشئين، وشارك مع منتخب الشباب، وكانت له بصمة كبيرة في كأس العالم للشباب 2005، وبعدها تألق مع «برازيل مصر»، وظهر بصورة ممتازة واختاره الكابتن حسن شحاتة لينضم إلى صفوف منتخب مصر الأول، وجذب أنظار قطبي الكرة المصرية الأهلي والزمالك، إلا أن مسؤولي القلعة الحمراء استطاعوا أن يحصلوا على خدمات اللاعب في 14 سبتمبر 2011.
وبعد تألق عبد الله السعيد مع الأهلي، خاض تجربة احترافية قصيرة في صفوف كوبيون بالوسورا الفنلندي، ثم انتقل إلى الدوري السعودي عبر بوابة نادي أهلي جدة، قبل أن يعود مجددًا إلى مصر عبر بوابة نادي بيراميدز. ويمتلك عبد الله السعيد مسيرة حافلة مع منتخب الفراعنة، إذ انضم كصانع ألعاب المنتخب إلى الفريق الأول
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جيريس: من الطبيعي وجود تونس في نصف نهائي الكان

أكد آلان جيريس، مدرب منتخب تونس، صعوبة مواجهة السنغال غدًا الأحد في نصف نهائي كأس الأمم الإفريقية المقامة حاليًا في مصر، وقال جيريس في المؤتمر الصحفي الخاص بالمباراة، الذي عقد اليوم السبت: "نواجه فريقا قويا للغاية، ولكنه أشبه بالكتاب المفتوح بالنسبة لنا، فنحن نعرف كل لاعبيه، وبالتالي يتوجب علينا إيقاف مفاتيح لعب السنغال ومحاولة اختراق دفاعهم القوي"، وأشار الفرنسي إلى أن العامل البدني سيلعب دورًا كبيرًا في حسم هوية الفائز بالمباراة والوصول إلى المباراة النهائية.
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مدرب نيجيريا يرشح الجزائر للوصول لنهائي الكان

أكد جيرنوت روهر، مدرب منتخب نيجيريا، صعوبة مواجهة منتخب الجزائر غدًا الأحد في نصف نهائي كأس الأمم الإفريقية المقامة في مصر حاليًا، مشيرًا إلى أن محاربي الصحراء هم المرشحون للتأهل إلى المباراة النهائية، نظرًا لامتلاكهم نجوما كبارا قادرين على صناعة الفارق، وقال روهر في المؤتمر الصحفي الخاص بالمباراة الذي عقد اليوم السبت: "هدفنا كبير للغاية وهو التأهل إلى المباراة النهائية، ونملك لاعبين يملكون خبرة كبيرة ويعرفون جيدا ماذا يتوجب عليهم تقديمه في تلك النوعية من المباريات".
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اللاعبون خذلوني.. رسالة أجيري الأخيرة للجماهير

تحدث المكسيكي خافيير أجيري، المدير الفني للمنتخب الوطني السابق، مع بعض الجماهير المصرية، في أثناء وجوده في مطار القاهرة الدولي، قبل مغادرته القاهرة والسفر إلى إسبانيا صباح اليوم السبت، وعاتبته الجماهير على المستوى المتواضع الذي ظهر عليه المنتخب خلال منافسات بطولة كأس الأمم الإفريقية، التي تنظمها مصر، وتستمر حتى 19 يوليو الجاري، والخروج المهين بعد الخسارة من جنوب إفريقيا بهدف دون رد، في اللقاء الذي جمع بينهما على استاد القاهرة الدولي ضمن منافسات دور الـ16 من البطولة.
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رمضان صبحي: مستحيل ألعب في مصر لغير الأهلي

قال رمضان صبحي، نجم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، إنه بالطبع كان يتمنى التواجد مع المنتخب الوطني، في بطولة كأس الأمم الإفريقية 2019، التي تستضيفها مصر حتى 19 يوليو. وأوضح رمضان صبحي، خلال تصريحاته، مساء الأربعاء، لقناة الأهلي، أنه لم يختر ابتعاده عن المنتخب، واعتبر استبعاده «قدر» ارتضى به، وحرص على مساندة اللاعبين والجهاز الفني الذي احترم وجهة نظره في النهاية، متمنيًا استعادة المنتخب لاتزانه في الفترة المقبلة، وتحقيق كل طموحات الشعب المصري.
الجمعية-العمومية-لاتحاد-الكرة-المصرى (2)

نجم الأهلي يهاجم اتحاد الكرة: جت من عند ربنا (فيديو)

قال إسلام الشاطر، لاعب النادي الأهلي السابق، إن النادي الأحمر حريص على مساعدة الجميع داخل المنظومة الرياضية في مصر، حتى من هم في مواقف ضده في أزمته الأخيرة مع اتحاد الكرة، معلقًا: «هو ده النادي الأهلي، لكن ربنا كريم، واتحاد الكرة استقال من عند ربنا». وأضاف الشاطر، خلال تصريحاته، مساء الأحد، عبر قناة الأهلي، أن اتحاد الكرة المستقيل أدار الأمور بعشوائية وتجاهل خطابات ناديه، واكتفى مسؤولوه بإدارة أزمة القيد الإفريقي للأندية المصرية بالكلام فقط دون تنفيذ.
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الإسماعيلي يسعى للتعاقد مع محمد إبراهيم

يسعى مجلس إدارة النادي الإسماعيلي برئاسة إبراهيم عثمان للتعاقد مع محمد إبراهيم صانع ألعاب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية، حيث كان الإسماعيلي يرغب في التعاقد مع نجم الزمالك خلال فترة الانتقالات الشتوية الماضية بشهر يناير، إلا أن المفاوضات لم تستكمل بسبب رغبة القلعة البيضاء في تجديد عقد اللاعب. ويرتبط محمد إبراهيم بعقد رسمي مع فريق نادي الزمالك، ينتهي بنهاية الموسم المقبل، وسبق أن تلقى اللاعب عروضًا محلية، لكنه لم يحسم موقفه منها في الفترة الحالية.
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حسام البدري يكشف حقيقة عرض الزمالك لضم نجم بيراميدز

كشف حسام البدري مدير إدارة الكرة بنادي بيراميدز، أن مسؤولي الفريق لم يحسموا أمر اللاعب إيريك تراوري في سوق الانتقالات الصيفية، وذلك حسبما أفاد لقناة نايل سبورت. وأعلن بيراميدز، أمس الاثنين، تعيين الفرنسي سباستيان ديسابر مديرا فنيا للفريق خلفا للأرجنتيني رامون دياز، وذلك بعد أن أنهى ديسابر مشواره مع أوغندا، بالتراضي بين الطرفين. وقال البدري: "لم نتلق عرضا من الزمالك لضم إيريك تراوري، إنها مجرد اجتهادات بشأنه بالإضافة إلى لاعبين آخرين مثل عبد الله السعيد ومحمد مجدي (قفشة)، ولا يوجد أي قرار رسمي من إدارة بيراميدز بشأن أي لاعب".
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