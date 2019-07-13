في ميلاده الـ34.. أرقام في مشوار عبد الله السعيد

١٣ يوليه ٢٠١٩ - ٠١:٣٨ م

عبد الله السعيد

يحتفل، اليوم السبت، عبد الله السعيد، نجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي بيراميدز ومنتخب مصر، بعيد ميلاده الـ34، إذ ولد في محافظة الإسماعيلية عام 1985، وبدأ مسيرته الكروية في النادي الإسماعيلي بقطاع الناشئين، وشارك مع منتخب الشباب، وكانت له بصمة كبيرة في كأس العالم للشباب 2005، وبعدها تألق مع «برازيل مصر»، وظهر بصورة ممتازة واختاره الكابتن حسن شحاتة لينضم إلى صفوف منتخب مصر الأول، وجذب أنظار قطبي الكرة المصرية الأهلي والزمالك، إلا أن مسؤولي القلعة الحمراء استطاعوا أن يحصلوا على خدمات اللاعب في 14 سبتمبر 2011.

وبعد تألق عبد الله السعيد مع الأهلي، خاض تجربة احترافية قصيرة في صفوف كوبيون بالوسورا الفنلندي، ثم انتقل إلى الدوري السعودي عبر بوابة نادي أهلي جدة، قبل أن يعود مجددًا إلى مصر عبر بوابة نادي بيراميدز. ويمتلك عبد الله السعيد مسيرة حافلة مع منتخب الفراعنة، إذ انضم كصانع ألعاب المنتخب إلى الفريق الأول