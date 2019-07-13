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السيسي: الشعب البطل الوحيد في الـ5 سنوات الماضية

تحرير:آية أشرف ١٣ يوليه ٢٠١٩ - ٠١:٣٩ م
السيسي في الكلية الحربية
السيسي في الكلية الحربية
ألقى الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم السبت، كلمة خلال زياته لطلبة الكلية الحربية، أن الأمور في مصر تسير بشكل جيد في كافة المجالات، والشعب المصري هو البطل الوحيد خلال الـ5 سنوات الماضية، موضحا أنه جاء للكلية ليطمأن على رجال مصر ويطمأنهم على سلامة بلادهم، وأنه يعرف حجم الجهد المبذول في الكلية لإعداد جيل جديد من القادة والمقاتلين، قائلا: "هذا الجيل مسلح بالقدرة في مختلف المجالات سواء قدرة بدنية أو علمية أو مهارات اخرى مطلوبة، الدنيا بتتغير وإحنا كمان بنتغير ونتطور طبقا للتغير، لمواكبة العصر الذي نعيش فيه".
وذكر: "بتايع كل التدريبات والمناهج الموجودة في الكلية وغيرها من الكليات الأخرى، وسعيد بيكم وبمستواكم وبتمنالك التوفيق". وقال الرئيس للمصريين: "من الكلية الحربية التي تعتبر رمز للعسكرية المصرية، أبعث للمصريين بتحية تقدير واحترام واعتزاز لأنهم خلال الـ5 سنوات الماضية ضربوا المثل العظيم في كل شيء، الأمور
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مصطفى-مدبولى

مشروعات تنمية وفرص استثمارية.. مخطط تطوير الساحل

عقد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، اليوم السبت، اجتماعا لمناقشة أبعاد المخطط الاستراتيجي المتكامل لتنمية وتطوير منطقة الساحل الشمالي الغربي في المنطقة الممتدة من العلمين وحتى السلوم، الذي أعدته لجنة مشكلة لهذا الغرض، بحضور الدكتور عاصم الجزار وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، اللواء مجدي الغرابلي محافظ مطروح، اللواء ناصر فوزي مدير المركز الوطني لاستخدامات أراضي الدولة، المهندس سراج الدين سعد رئيس هيئة التنمية السياحية، والمستشار محمد عبد الوهاب نائب رئيس هيئة الاستثمار.
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مجلس الدولة يتسلم قانون المعاشات لمراجعته

شكل المستشار أنور أحمد إبراهيم رئيس قسم التشريع بمجلس الدولة، مجموعة عمل من المستشارين أعضاء القسم ومكتبه الفني لمراجعة مشروع قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات، وذلك لاستكمال إجراءات استصداره، إذ تسلم قسم التشريع، مشروع القانون، أول من أمس الخميس، من مجلس النواب. وقال المستشار عبد الرازق مهران نائب رئيس مجلس الدولة رئيس المكتب الفني لقسم التشريع، إن مشروع القانون المشار إليه يتكون من (170) مادة بخلاف مواد مشروع قانون الإصدار، وإنه يمس قطاع كبير من المخاطبين بأحكامه ويتناول بالتنظيم مسائل في غاية الأهمية.
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وزير التعليم يعتمد نتيجة الثانوية بنسبة نجاح 78.6%

اعتمد الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم، اليوم السبت، نتيجة امتحان الدور الأول من شهادة إتمام الدراسة الثانوية العامة للعام الدراسي 2018 - 2019، وهنأ الأوائل هاتفيا، بحضور خالد عبد الحكم نائب رئيس عام امتحانات الثانوية العامة مدير عام الإدارة العامة للامتحانات، الذي أعلن أن نسبة النجاح هذا العام بلغت 78.6%، وبلغ عدد الأوائل 40 طالبا: 34 طالبا بالتعليم العام، اثنين بمدارس المتفوقين STEM، واحد من ذوي القدرات الخاصة، 3 "دمج"، مضيفا أن عدد الأوائل في شعبة العلمي علوم بلغ 14 طالبا، و10 طلاب في علمي رياضة، و10 طلاب في الشعبة الأدبية.
الدكتور-ممدوح-غراب-محافظ-الشرقية

إطلاق اسم شهيد «الشيخ زويد» على مدرسة بالشرقية

أصدر الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، اليوم السبت، قرارا بإطلاق اسم الشهيد المجند أحمد سمير شحاتة، على مدرسة «أبو حماد» للتعليم الأساسي التابعة للإدارة التعليمية بمركز ومدينة أبو حماد، موضحا أن ذلك يأتي تخليدا لذكراه الطاهرة وتقديرا لما قدمه من تضحيات غالية من أجل الدفاع عن أمن واستقرار البلاد، وموافقة على الطلب الذي تقدمت به أسرة الشهيد لمكتب شئون الشهداء بديوان عام المحافظة، وذلك بعد 3 أشهر على استشهاده في التفجير الانتحاري الذي وقعَ بمنطقة «السوق» بدائرة قسم شرطة الشيخ زويد بشمال سيناء.
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بحيرة المنزلة-4

البحيرات ملوثة.. من ينقذ الثروة السمكية في مصر؟

تعاني البحيرات المصرية من تدهور شديد نتيجة أسباب عديدة أهمها التلوث وضعف الإنتاج السمكي، وتحتاج كل بحيرة لما يصل إلى 2 مليار جنيه لكل بحيرة لرفع كفاءتها لتحسين أوضاع البحيرات المصرية والتي تعانى من تدهور في الحالة البيئية نتيجة عمليات التوسع في الأنشطة الزراعية والصناعية والمزارع السمكية. وتملك مصر 14 بحيرة وترتيبها من الغرب إلى الشرق "مريوط، إدكو، البرلس، المنزلة، البردويل، سيوة، البحيرات المرة، نبع الحمراء، بحيرة التمساح، بحيرة بورفؤاد، بحيرة قارون، ناصر، بحيرات توشكى، الريان".
السعودية

السعودية تحظر العمل تحت أشعة الشمس من 12 لـ3 ظهرا

ذكرت وزارة القوى العاملة المصرية، إنها تلقت تقريرا عبر مكتب التمثيل العمالي التابع للوزارة بالقنصلية المصرية بالرياض، يفيد بإن وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بالمملكة العربية السعودية، بدأت تطبيق قرار حظر العمل تحت أشعة الشمس على جميع منشآت القطاع الخاص من الساعة 12 ظهرا إلى الساعة الثالثة مساء، ويستمر سريانه حتى 15 سبتمبر 2019، حرصا على سلامة وصحة العاملين، وتجنيبهم ما قد بسببه العمل فى هذه الفترة من التعرض لأشعة الشمس المباشرة وما قد ينتج عنها من تأثيرات سلبية على الصحة مثل التعرض لضربة الشمس أو الإجهاد الحرارى.
سامح-شكرى (1)

مصر تدين الهجوم على صالة لمشجعي كرة القدم بنيجيريا

أدانت جمهورية مصر العربية، الهجوم الإرهابي الذي استهدف صالة لمشجعي كرة القدم في بلدة كوندوجا في نيجيريا، ما أسفر عن مقتل أكثر من 30 شخصًا وإصابة 70 آخرين. وأعربت مصر، في بيان أصدرته وزارة الخارجية اليوم، عن خالص التعازي لأسر الضحايا، والتمنيات سرعة الشفاء للمصابين. وأكدت مصر وقوفها حكومةً وشعبًا مع حكومة وشعب نيجيريا الشقيق في تلك المحنة، فضلًا عن دعم مصر لنيجيريا في مواجهة ظاهرة الإرهاب. وقتل 30 شخص على الأقل في هجوم نفذه 3 انتحاريين يعتقد أنهم من «بوكو حرام» شمال شرقي نيجيريا، وفق ما أفادت أجهزة الطوارئ أول من أمس.
المؤتمر الصحفى للنائب صلاح حسب الله المتحدث الاعلامى لمجلس النواب (5)

البرلمان يرد على أردوغان بعد تصريحاته عن وفاة مرسي

في أول رد من البرلمان بشأن تصريحات الرئيس التركي أردوغان عن وفاة الرئيس المعزول محمد مرسي، اعتبر الدكتور صلاح حسب الله، المتحدث باسم البرلمان، تلك التصريحات، تدخلا سافرًا في الشأن الداخلي لمصر. "حسب الله" قال في بيان مساء الثلاثاء، إن ثورة الشعب المصري في 30 يونيو، قضت على أحلام أردوغان وعلى مخططاته الشيطانية بالضربة القاضية، وجعلته العدو الأول لمصر وشعبها وقائدها. ووصف متحدث البرلمان أردوغان بالطاغية والديكتاتور الذي ينكل بشعبه والمعارضين لسياساته، كما أنه حوَّل سجون تركيا لـ"سلخانات بعد فشل مخططاته وأحلامه في دولة الخلافة".
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