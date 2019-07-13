السيسي: الشعب البطل الوحيد في الـ5 سنوات الماضية

تحرير:آية أشرف ١٣ يوليه ٢٠١٩ - ٠١:٣٩ م

السيسي في الكلية الحربية

ألقى الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم السبت، كلمة خلال زياته لطلبة الكلية الحربية، أن الأمور في مصر تسير بشكل جيد في كافة المجالات، والشعب المصري هو البطل الوحيد خلال الـ5 سنوات الماضية، موضحا أنه جاء للكلية ليطمأن على رجال مصر ويطمأنهم على سلامة بلادهم، وأنه يعرف حجم الجهد المبذول في الكلية لإعداد جيل جديد من القادة والمقاتلين، قائلا: "هذا الجيل مسلح بالقدرة في مختلف المجالات سواء قدرة بدنية أو علمية أو مهارات اخرى مطلوبة، الدنيا بتتغير وإحنا كمان بنتغير ونتطور طبقا للتغير، لمواكبة العصر الذي نعيش فيه".

وذكر: "بتايع كل التدريبات والمناهج الموجودة في الكلية وغيرها من الكليات الأخرى، وسعيد بيكم وبمستواكم وبتمنالك التوفيق". وقال الرئيس للمصريين: "من الكلية الحربية التي تعتبر رمز للعسكرية المصرية، أبعث للمصريين بتحية تقدير واحترام واعتزاز لأنهم خلال الـ5 سنوات الماضية ضربوا المثل العظيم في كل شيء، الأمور