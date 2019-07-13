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لماذا ثبت المركزي سعر الفائدة للمرة الثالثة في 2019؟

قرر البنك المركزي تثبيت سعر الفائدة للمرة الثالثة على التوالي خلال العام الجاري، وأرجع البنك ذلك إلى عدة أسباب منها انخفاض التضخم، ورفع أسعار الوقود، وارتفاع معدل النمو
تحرير:رنا عبد الصادق ١٣ يوليه ٢٠١٩ - ٠٣:٠٠ م
طارق عامر محافظ البنك المركزي
طارق عامر محافظ البنك المركزي
قررت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري تثبيت أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض لليلة واحدة، خلال اجتماعها أول من أمس، الخميس، عند 15.75%، و16.75% على التوالي، كما قررت اللجنة الإبقاء على كل من سعر العملية الرئيسية عند مستوى 16.25%، وسعر الائتمان والخصم عند مستوى 16.25%. وتعد المرة الثالثة التي يتم فيها تثبيت سعر الفائدة خلال العام الجاري 2019، فيما قرر البنك المركزي استئناف دورته التيسيرية وخفض سعر الفائدة خلال شهر فبراير الماضي بنسبة 1%، لأول مرة منذ 10 أشهر.
وهناك مجموعة من الأسباب التي دفعت المركزي إلى تثبيت سعر الفائدة وتشمل كلا من: انخفاض معدل التضخم أكدت لجنة السياسة النقدية أن أسعار العائد الأساسية للبنك المركزي تظل مناسبة في الوقت الحالي لتحقيق معدل التضخم المستهدف والبالغ 9% (بزيادة أو نقصان 3%) خلال الربع الرابع لعام 2020، واستقرار الأسعار على المدى
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نمو-اقتصاد

مصر بالمركز الثالث عالميا في معدل النمو الاقتصادي

نشر المركز الإعلامى لمجلس الوزراء "إنفوجراف" سلط من خلاله الضوء على وصول مصر للمرتبة الثالثة بقائمة مجلة «الإيكونوميست» الدورية للنمو الاقتصادى حول العالم، وذلك خلال الربع الأول من عام 2019، إذ حققت مصر طفرة فى معدلات النمو الاقتصادى خلال الفترة الأخيرة، وصلت إلى 5.6%، فى حين تأتى الصين فى المرتبة الأولى بمعدل نمو يقدر بنحو 6.4%، تليها الهند فى المرتبة الثانية بمعدل نمو يقدر بنحو 5.8%. واحتلت الفلبين المرتبة الرابعة بمعدل نمو اقتصادى يقدر بنحو 5.6%، ثم إندونيسيا بمعدل نمو يقدر بنحو 5.1%، تليها بولندا فى المرتبة السادسة بمعدل نمو يقدر بنحو 4.7%.
الجنية-المصري

المالية تطرح كميات إضافية من الفكة بعد زيادة البنزين

قامت وزارة المالية بطرح كميات إضافية من «الفكة» عبر مصلحة الخزانة العامة، والبنوك العامة ومنافذ النيابات العامة على مستوى الجمهورية، وذلك بهدف توفير احتياجات المواطنين من العملات المعدنية المساعدة «الفكة» التى تزايد الطلب عليها خلال الفترة الأخيرة بمواقف سيارات الأقاليم بالقاهرة والمحافظات. وأكد اللواء حسام خضر، رئيس مصلحة «سك العملة»، أنه تتم تلبية كل احتياجات الجهات الحكومية من العملات المعدنية المساعدة «الفكة» عبر حصص شهرية، بمراعاة أوقات الذروة، كالمحافظات، ومترو الأنفاق، ووحدات المرور، وغيرها.
الذهب (2)

أسعار الذهب ترتفع 4 جنيهات خلال تعاملات اليوم

شهدت أسعار الذهب ارتفاعا ملحوظا خلال التعاملات المسائية اليوم، السبت، في السوق المحلي، ليرتفع سعر الجرام بنحو 4 جنيهات، نتيجة صعود سعر المعدن الأصفر عالميا، وسجل سعر الأوقية نحو 1412 دولارا، ويعمل فى مصر نحو 5 شركات للتنقيب عن الذهب، المنتج منها فعليا في الوقت الحالي هو «منجم السكري»، وأعلنت شركة شلاتين للثروة المعدنية مؤخرًا عن بدء الإنتاج التجريبي من 3 مناجم، ودخول 13 منجمًا للإنتاج التجريبي خلال عام 2017. وتراجعت صادرات مصر من قطاع الحلى والأحجار الكريمة بنسبة بلغت نحو 49% خلال الربع الأول من 2019 لتسجل نحو 357 مليون دولار.
محطة -بنزين (1)

بعد رفع الوقود| 3 إجراءات جديدة تنفذها الحكومة قريبا

تنتظر مصر صرف الشريحة السادسة والأخيرة من قرض صندوق النقد الدولي بقيمة 2 مليار دولار خلال شهر يوليو الجاري، خاصة عقب قيام الحكومة برفع أسعار الوقود الأسبوع الماضي، الذي كان يعد أحد شروط الصندوق وفقا لبرنامج الإصلاح الاقتصادي. وعلى الرغم من هذا القرار، فإن صندوق النقد لم يدرج مصر في جدول اجتماعاته يوم الإثنين المقبل 15 يوليو، الذي يشمل مناقشة 8 دول ليس من بينها مصر. ومنذ عام 2016 بدأت مصر برنامج الإصلاح الاقتصادي بالاتفاق مع الصندوق، وحصلت من خلاله على نحو 10 مليارات دولار خلال الـ3 سنوات الماضية وتم تقسيمها إلى 5 شرائح.
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البنك-المركزى

البنك المركزي يبحث أسعار الفائدة اليوم

تبحث لجنة السياسة النقدية، برئاسة طارق عامر، محافظ البنك المركزي المصري اليوم، الخميس، أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض، وسط توقعات بتثبيت السعر، خاصة عقب قيام الحكومة برفع أسعار الوقود، حسب بنوك استثمار. وفي مايو الماضي، قررت لجنة السياسة النقدية بالمركزي، الإبقاء على أسعار الفائدة دون تغيير للمرة الثانية على التوالي، عند مستوى 15.75% للإيداع، و16.75% للإقراض، كما قررت اللجنة الإبقاء على كل من سعر العملية الرئيسية عند مستوى 16.25%، وسعر الائتمان والخصم عند مستوى 16.25%.
منفذ-بيع-لحوم

منها اللحوم.. انخفاض أسعار 6 سلع يقود التضخم للتراجع

أصدر الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء بيانا، اليوم الأربعاء، أظهر تراجع معدل تضخم أسعار المستهلك في مصر خلال يونيو الماضي إلى أقل مستوى له منذ أكثر من ثلاث سنوات، وأشار البيان إلى أن معدل التضخم السنوي بلغ خلال الشهر الماضي 9.4% وهو أقل مستوى له منذ مارس 2016، فيما بلغ معدل التضخم الشهري خلال يونيو الماضي 0.8% وهو أقل مستوى له منذ ديسمبر 2018. وأرجع البيان أسباب انخفاض معدل التضخم الشهري إلى انخفاض أسعار مجموعة الخضراوات بنسبة (10.0%)، ومجموعة اللحوم والدواجن بنسبة (1.2%)، ومجموعة الألبان والجبن والبيض بنسبة (0.6%).
البنك-المركزى-المصرى

البنك المركزي: التضخم يتراجع إلى 6.4% في يونيو

كشف البنك المركزي قبل قليل، تراجع معدل التضخم الأساسي على أساس سنوي إلى 6.4% بنهاية شهر يونيو، مقابل 7.8% في شهر مايو. وسجل الرقم القياسي الأساسي للمستهلكين، المعد من قِبل البنك المركزي، معدلا شهريا بلغ 0.3% في يونيو 2019، مقابل 1.2% في مايو 2019، وحوالي 1.6% في ذات الشهر من العام السابق. وقال المركزي في بيان على موقعه الإلكتروني، إن التضخم العام السنوي للحضر بلغ 9.4% في يونيو الماضي، مقارنة بنحو 14.1% في مايو الماضي، وسجل معدلا شهريا سالب 0.8%، مقارنة بنحو 1.1% في مايو، و3.5% في ذات الشهر من العام السابق.
البنك-المركزى

بعد رفع أسعار الوقود.. توقعات بتثبيت أسعار الفائدة

تبحث لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض يوم الخميس المقبل، وسط توقعات بالاتجاه إلى التثبيت، خاصة عقب قيام الحكومة برفع أسعار الوقود، بحسب بنوك استثمار. وفي مايو الماضي، قررت لجنة السياسة النقدية بـ"المركزي"، الإبقاء على أسعار الفائدة دون تغيير للمرة الثانية على التوالي، عند مستوى 15.75% للإيداع، و16.75% للإقراض، كما قررت اللجنة الإبقاء على كل من سعر العملية الرئيسية عند مستوى 16.25%، وسعر الائتمان والخصم عند مستوى 16.25%.
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