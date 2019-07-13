لماذا ثبت المركزي سعر الفائدة للمرة الثالثة في 2019؟

قرر البنك المركزي تثبيت سعر الفائدة للمرة الثالثة على التوالي خلال العام الجاري، وأرجع البنك ذلك إلى عدة أسباب منها انخفاض التضخم، ورفع أسعار الوقود، وارتفاع معدل النمو
قررت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري تثبيت أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض لليلة واحدة، خلال اجتماعها أول من أمس، الخميس، عند 15.75%، و16.75% على التوالي، كما قررت اللجنة الإبقاء على كل من سعر العملية الرئيسية عند مستوى 16.25%، وسعر الائتمان والخصم عند مستوى 16.25%.
وتعد المرة الثالثة التي يتم فيها تثبيت سعر الفائدة خلال العام الجاري 2019، فيما قرر البنك المركزي استئناف دورته التيسيرية وخفض سعر الفائدة خلال شهر فبراير الماضي بنسبة 1%، لأول مرة منذ 10 أشهر.
وهناك مجموعة من الأسباب التي دفعت المركزي إلى تثبيت سعر الفائدة وتشمل كلا من:
انخفاض معدل التضخم
أكدت لجنة السياسة النقدية أن أسعار العائد الأساسية للبنك المركزي تظل مناسبة في الوقت الحالي لتحقيق معدل التضخم المستهدف والبالغ 9% (بزيادة أو نقصان 3%) خلال الربع الرابع لعام 2020، واستقرار الأسعار على المدى
وهناك مجموعة من الأسباب التي دفعت المركزي إلى تثبيت سعر الفائدة وتشمل كلا من:
انخفاض معدل التضخم
أكدت لجنة السياسة النقدية أن أسعار العائد الأساسية للبنك المركزي تظل مناسبة في الوقت الحالي لتحقيق معدل التضخم المستهدف والبالغ 9% (بزيادة أو نقصان 3%) خلال الربع الرابع لعام 2020، واستقرار الأسعار على المدى المتوسط.
وقال البنك المركزي إن معدل التضخم السنوي للتضخم العام والأساسي انخفض خلال شهر يونيو، ليسجل أدنى معدل لهما منذ أكثر من 3 أعوام.
وأضاف أن ذلك الانخفاض جاء مدعوما بالتأثير الإيجابي القوي لفترة الأساس، نتيجة كل من الأثر المباشر وغير المباشر لإجراءات ضبط المالية العامة للدولة في يونيو 2018، فضلا عن الانخفاض الملحوظ في أسعار الخضراوات الطازجة في يونيو الماضي.
ويرى هاني توفيق، الخبير الاقتصادي، أن انخفاض معدل التضخم وتراجع سعر الدولار أمام الجنيه، قد يدفع البنك المركزي إلى خفض أسعار الفائدة خلال الفترة المقبلة، خاصة في ضوء ارتفاع سعر الطاقة والمحروقات.
وأضاف توفيق أن الفرق بين سعر الإيداع والخصم الحالي (سعر فائدة البنك المركزي) والتضخم أكثر من 7%، وكذلك بعد إعلان الفيدرالي الأمريكي اتجاهه هو الآخر، مع معظم البنوك المركزية فى العالم، لخفض الفائدة لمحاربة التباطؤ الاقتصادي العالمي، وهو ما يدفع الاتجاه إلى خفض الفائدة خلال الاجتماع المقبل للجنة السياسة النقدية.
وانخفض معدل التضخم السنوي خلال يونيو الماضي مسجلا نحو 8.9%، في مقابل 13.2% خلال شهر مايو 2019، حسب بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء.
وسجل معدل التضخم الشهري لإجمالي الجمهورية خلال شهر يونيو معدلا سالبا قدره 1% مقابل ارتفاع قدره 1% خلال شهر مايو الماضي.
فيما تراجع معدل التضخم الأساسي على أساس سنوي ليصل إلى 6.4% بنهاية شهر يونيو الماضي، مقابل 7.8% في شهر مايو السابق عليه، حسب بيانات البنك المركزي المصري.
وخفض بنك استثمار "فاروس" توقعاته لمعدل التضخم السنوي إلى بين 8 و9% خلال يوليو الجاري مقابل 13% في توقعات سابقة، وذلك بعد أن جاء التضخم في يونيو أقل من التوقعات.
فيما توقعت إسراء أحمد، محللة الاقتصاد ببنك استثمار "شعاع"، أن ينخفض معدل التضخم السنوي خلال يوليو إلى حدود 11.5% مقارنة بنحو 15% في توقعات سابقة.
اقرأ أيضا: أسعار الفائدة على شهادات الادخار بالجنيه الإسترليني
رفع أسعار الوقود
أكد تقرير لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي أن النظرة المستقبلية للتضخم تضمنت إجراءات ضبط المالية العامة للدولة المطبقة مؤخرا، والتي تشمل تغطية تكاليف معظم المنتجات البترولية، وتطبيق آلية التسعير التلقائي لتلك المنتجات وفقا لتطور التكاليف.
ورفعت الحكومة الأسبوع الماضي أسعار الوقود بنسبة تراوحت ما بين 16 و30%، حيث ارتفع سعر بنزين 80 والسولار والكيروسين من 5.50 جنيه إلى 6.75 جنيه، وارتفع سعر بنزين 92 من 6.75 إلى 8 جنيهات.
كما ارتفع سعر بنزين 95 من 7.75 إلى 9 جنيهات، وسعر متر الغاز للسيارات من 2.75 جنيه إلى 3.50 جنيه، وأيضا شهدت أسعار أسطوانات البوتاجاز زيادة بلغت 15%، إذ وصل سعر الأسطوانة المنزلي 65 جنيها بدلا من 50 جنيها، والأسطوانة التجاري إلى 130 جنيها بدلا من 100 جنيه.
وأصدر الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، قرار ببدء تطبيق التسعير التلقائي للمنتجات البترولية.
وبحسب هذه الآلية يتم تحديد أسعار المواد البترولية كل 3 أشهر بحد أقصى 10% ارتفاعا أو انخفاضا، وذلك حسب تحرك الأسعار العالمية للبترول، وسعر صرف الجنيه.
ارتفاع معدل نمو الناتج المحلي
أشار تقرير لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي إلى استمرار الارتفاع الطفيف لمعدل نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي ليسجل 5.7% خلال الربع الثاني من عام 2019، مقابل 5.6% خلال الربع السابق.
وأضاف أنه من المتوقع أن يسجل معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي 5.6% خلال العام المالي 2018-2019، وهو الأعلى منذ عام 2007-2008.
وقال الدكتور جميل حلمي، مساعد وزيرة التخطيط، إن الاستثمارات العامة التي نفذتها الدولة خلال السنوات الماضية أسهمت بشكل كبير في رفع معدل نمو الناتج المحلي للبلاد.
وأكد تقرير صادر من البنك الدولي أن نمو الاقتصاد المصري يأتي في ضوء تعزيز الاستثمارات بالإصلاحات التي تعزز مناخ الأعمال ومع ارتفاع معدلات الاستهلاك الخاص.
ورفع البنك أيضا تقديراته للنمو خلال العام المالي المقبل 2019-2020 إلى 5.8%، متوقعا استمرار النمو إلى 6% بحلول 2021.
اقرأ أيضا: منها اللحوم.. انخفاض أسعار 6 سلع يقود التضخم للتراجع
أسعار البترول العالمية
أكد تقرير لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي أن الأسعار العالمية للبترول عرضة للتقلبات بسبب المخاطر الإقليمية، بالإضافة إلى عوامل محتملة من جانب العرض، وذلك يعنى أن المركزي لديه تخوف من التضخم المستورد نتيجة إمكانية ارتفاع أسعار البترول، وبالتالى زيادة الأسعار المحلية، كما أشار البنك إلى تباطؤ وتيرة نمو الاقتصاد العالمي.
وتدور أسعار النفط حاليا ما بين 67 و68 دولارا للبرميل الواحد، فيما حددت وزارة المالية سعر برميل البترول في الموازنة العامة للدولة للعام المالي الجاري 2019-2020 عند 68 دولارا، في مقابل نحو 74 دولارا في موازنة العام المالي الماضي 2018-2019.
انخفاض معدل البطالة
أشار تقرير البنك المركزي، إلى استمرار انخفاض معدل البطالة إلى 8.1% خلال الربع الأول من عام 2019، مقابل 8.9% خلال الربع السابق.
وأكد المركزي أن معدلات الفائدة الحالية لا تعيق معدلات النمو الاقتصادي وقدرته على توليد فرص العمل اللازمة لتقليص معدلات البطالة، وبالتالى فإنها تكون مناسبة فى ضوء مستويات التضخم المستهدف.
اقرأ أيضا: تصل لـ75% من الأجر.. شروط الحصول على إعانة البطالة