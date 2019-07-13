وزير التعليم يعتمد نتيجة الثانوية بنسبة نجاح 78.6%

تحرير:أمينة محمود ١٣ يوليه ٢٠١٩ - ٠١:٥١ م

وزير التعليم طارق شوقي يعتمد نتيجة الثانوية

اعتمد الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم، اليوم السبت، نتيجة امتحان الدور الأول من شهادة إتمام الدراسة الثانوية العامة للعام الدراسي 2018 - 2019، وهنأ الأوائل هاتفيا، بحضور خالد عبد الحكم نائب رئيس عام امتحانات الثانوية العامة مدير عام الإدارة العامة للامتحانات، الذي أعلن أن نسبة النجاح هذا العام بلغت 78.6%، وبلغ عدد الأوائل 40 طالبا: 34 طالبا بالتعليم العام، اثنين بمدارس المتفوقين STEM، واحد من ذوي القدرات الخاصة، 3 "دمج"، مضيفا أن عدد الأوائل في شعبة العلمي علوم بلغ 14 طالبا، و10 طلاب في علمي رياضة، و10 طلاب في الشعبة الأدبية.

وكشفت مصادر بوزارة التربية والتعليم، أن نتيجة الثانوية العامة سوف تظهر، غدا الأحد، على موقع الوزارة من خلال بوابة الثانوية العامة وسيتم تفعيل الرابط فور اعتماد الدكتور الوزير طارق شوقى للنتيجة، مضيفة أن نتيجة الثانوية العامة سوف تكون متاحة على موقع الوزارة، ثم يتم توزيعها على المدارس صباح اليوم التالي