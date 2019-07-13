مجلس الدولة يتسلم قانون المعاشات لمراجعته

١٣ يوليه ٢٠١٩ - ٠١:٥٦ م

مجلس الدولة - صورة أرشيفية

شكل المستشار أنور أحمد إبراهيم رئيس قسم التشريع بمجلس الدولة، مجموعة عمل من المستشارين أعضاء القسم ومكتبه الفني لمراجعة مشروع قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات، وذلك لاستكمال إجراءات استصداره، إذ تسلم قسم التشريع، مشروع القانون، أول من أمس الخميس، من مجلس النواب. وقال المستشار عبد الرازق مهران نائب رئيس مجلس الدولة رئيس المكتب الفني لقسم التشريع، إن مشروع القانون المشار إليه يتكون من (170) مادة بخلاف مواد مشروع قانون الإصدار، وإنه يمس قطاع كبير من المخاطبين بأحكامه ويتناول بالتنظيم مسائل في غاية الأهمية.

ووجه المستشار أنور أحمد بأن يكون القسم في حالة انعقاد دائم حتى تمام انتهاء أعمال المراجعة المطلوبة، وإبلاغها لمجلس النواب للموافقة عليه بصفة نهائية لاستكمال إجراءات استصداره. ويهدف مشروع القانون إلى الاعتماد على فلسفة المزايا المحددة الذى يتم فى إطارها تحديد المزايا المستحقة للمخاطبين بأحكام القانون،