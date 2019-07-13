مصرع شخصين وإصابة 12 في انقلاب ميكروباص بالدقهلية

تحرير:رانيا الديداموني ١٣ يوليه ٢٠١٩ - ٠٢:٠٣ م

انقلاب ميكروباص - صورة أرشيفية

شهد طريق "الدقهلية- الزقازيق" حادثًا مروريا مروعًا، اليوم السبت، عند منطقة القاسمي التابعة لمركز أجا، حيث انقلبت سيارة "ميكروباص"؛ ما تسبب في مصرع شخصين متأثرين بجراحهما، وإصابة 12 آخرين بكسور ونزيف داخلي، وهرعت سيارات الإسعاف لنقل المصابين إلى مستشفى أجا المركزي. تلقى اللواء محمد حجي، مساعد وزير الداخلية لأمن الدقهلية، إخطارًا من شرطة النجدة بالحادث، وتبين وفاة عبد الله إبراهيم عبد الله، 42 عامًا، من قرية ديرب نجم، ومحمد صفوت أبو هاشم، 43 عامًا.

وأسفر الحادث عن إصابة محمود محمد أبو القمصان، 26 عاما، بكسور، وأسامة علي السيد علي، 23 عامًا، وتم تحويله إلى جراحة قلب وصدر، وعبد الله شعبان المصري، 24 عامًا، وعادل محمد لبيب، 29 عامًا، ومحمد نصر مصطفى، 45 عامًا، وتم تحويله إلى جراحة قلب وصدر، ومحمد عزت السيد، 24 عامًا، وحسن عبد المنعم حسن، 40 عاما،