جريمة

مصرع شخصين وإصابة 12 في انقلاب ميكروباص بالدقهلية

تحرير:رانيا الديداموني ١٣ يوليه ٢٠١٩ - ٠٢:٠٣ م
انقلاب ميكروباص - صورة أرشيفية
انقلاب ميكروباص - صورة أرشيفية
شهد طريق "الدقهلية- الزقازيق" حادثًا مروريا مروعًا، اليوم السبت، عند منطقة القاسمي التابعة لمركز أجا، حيث انقلبت سيارة "ميكروباص"؛ ما تسبب في مصرع شخصين متأثرين بجراحهما، وإصابة 12 آخرين بكسور ونزيف داخلي، وهرعت سيارات الإسعاف لنقل المصابين إلى مستشفى أجا المركزي. تلقى اللواء محمد حجي، مساعد وزير الداخلية لأمن الدقهلية، إخطارًا من شرطة النجدة بالحادث، وتبين وفاة عبد الله إبراهيم عبد الله، 42 عامًا، من قرية ديرب نجم، ومحمد صفوت أبو هاشم، 43 عامًا.
وأسفر الحادث عن إصابة محمود محمد أبو القمصان، 26 عاما، بكسور، وأسامة علي السيد علي، 23 عامًا، وتم تحويله إلى جراحة قلب وصدر، وعبد الله شعبان المصري، 24 عامًا، وعادل محمد لبيب، 29 عامًا، ومحمد نصر مصطفى، 45 عامًا، وتم تحويله إلى جراحة قلب وصدر، ومحمد عزت السيد، 24 عامًا، وحسن عبد المنعم حسن، 40 عاما،
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غلق-مستشفى-وعيادة-أسنان-وضبط-قرب-دم-فاسدة-بالشرقية (3)

غلق مستشفى وعيادة وضبط قرب دم «فاسدة» بالشرقية

شنت مديرية الشئون الصحية بمحافظة الشرقية، برئاسة وإشراف الدكتور هشام مسعود، وكيل وزارة الصحة بالشرقية، بالتنسيق مع إدارة العلاج الحر بالمديرية، برئاسة الدكتور حسام قمحاوي، ولجنة من مفتشي العلاج الحر بالإدارة الصحية بمركز ومدينة منيا القمح، اليوم السبت، حملة تفتيشية مكبرة على المنشآت الطبية غير الحكومية «الخاصة»؛ وذلك للتأكد من اتباعها السياسات والمعايير الطبية الصحيحة، وضبط المخالف منها، في إطار الحرص على سلامة وصحة المواطنين، حيث استهدفت الحملة المستشفيات والعيادات ببندر منيا القمح.
تبادل-الزوجات

قرار جديد من النيابة في قضية تبادل الزوجات بالمنصورة

أمرت نيابة المنصورة، اليوم السبت، تحت إشراف المستشار محمد سعد ثريا، المحامي العام الأول لنيابات جنوب المنصورة، إخلاء سبيل شقيقين من قرية شاوة المتهمين بإنشاء صفحة على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" تدعو لتبادل الزوجات، على ذمة التحقيقات، بعد أن أنكرا أمام النيابة الاتهامات المنسوبة إليهما، وكانت الأجهزة الأمنية، الخميس، ألقت القبض عليهما، بعد تعقب أجهزتهم وتحديد مكانهم وأنهم أنشأوا صفحة على فيسبوك، للترويج لفكرة تبادل الزوجات بين راغبي المتعة الحرام.
النائب-صلاح-عيسى

حبس النائب صلاح عيسى في قضية الرشوة 15 يومًا

قرر قاضي التجديدات بمجمع محاكم محمد كريم في الإسكندرية، اليوم السبت، حبس النائب صلاح عيسى، 15 يومًا على ذمة التحقيقات في القضية رقم 520 لسنة 2019 حصر أمن دولة عليا، في اتهامه بطلب وتلقي رشاوى لاستخدام نفوذه لدى محافظة الإسكندرية لإنهاء تراخيص جبانات بنطاق حي شرق الإسكندرية، وذلك بعدما قررت اللجنة الدستورية والتشريعية رفع الحصانة عن النائب بناء على الطلب المقدم من النائب العام، باتخاذ الإجراءات القانونية تجاه النائب المتهم بالرشوة. وقال مصدر أمني إن النائب حضر في مأمورية خاصة من مكان حجزه بمحافظة القاهرة والعودة مرة أخرى إلى مكان محبسه.
القبض-على-متهم

جزار هشم رأسه.. حل لغز مقتل مسن بكفر الشيخ

أنهى جزار حياة مُسن داخل شقته بقرية المندورة التابعة لمركز دسوق بكفر الشيخ، وذلك بالتعدي عليه بالضرب بقطعة خشبية على رأسه فأودى بحياته، واستولى على مبلغ مالي 2000 جنيه، وهاتفه المحمول من شقة الضحية، ولدى مشاهدة المجني عليه له قام بالتعدي عليه بالضرب بقطعة خشبية على رأسه فأودى بحياته. البداية عندما تلقى اللواء فريد مصطفى مدير أمن كفر الشيخ، إخطارًا من اللواء محمد عمار، مدير إدارة البحث الجنائى، بورود بلاغ لمأمور مركز شرطة دسوق من أحد المواطنين يفيد بالعثور على خاله مقتولا داخل شقته بإحدى قرى دسوق.
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تصادم

مصرع شخص وإصابة 8 آخرين في تصادم على طريق جمصة

لقي شخص مصرعه وأصيب 8 آخرون، اليوم السبت، في حادث تصادم سيارتين "ملاكي وأجرة" على طريق جمصة. وتلقى اللواء محمد حجي مدير أمن الدقهلية، إخطارًا بورود بلاغ لضباط شرطة النجدة، يفيد وقوع حادث تصادم بين سيارتين "ملاكي وأجرة" على طريق جمصة، أمام كوبري البدوها، ووجود مصابين تنوعت إصاباتهم، وحالة وفاة، ونُقلوا جميعا إلى مستشفى بلقاس، وتم التحفظ على الجثمان في ثلاجة المستشفى، وتحرر المحضر اللازم، وجار إخطار النيابة العامة. انتقل ضباط وحدة شرطة النجدة وسيارات الإسعاف إلى مكان البلاغ، وتبين أنه وقع بين سيارتين "ملاكي وأجرة 7 ركاب".
إصابة 3 أشخاص (5)

إصابة 3 أشخاص في انقلاب سيارة بترعة بالدقهلية (صور)

شهدت عزبة متري التابعة لمركز طلخا بمحافظة الدقهلية، اليوم الخميس، انقلاب سيارة ربع نقل محملة بأقفاص العنب في ترعة الساحل، وإصابة 3 أشخاص بكسور متفرقة، إذ اصطدمت في جرار زراعي يسحب مُولد ويسير عكس الاتجاه، واختلت عجلة القيادة من يد السائق، وانقلبت السيارة في الترعة، دون وقوع خسائر في الأرواح البشرية، وهرعت سيارة الإسعاف لنقل المصابين إلى المستشفى. تلقى اللواء محمد حجي، مساعد وزير الداخلية لأمن الدقهلية، إخطارًا من اللواء محمد شرباش، مدير المباحث الجنائية، بورود إشارة من مستشفى شربين العام.
حادث انقلاب سيارة علي زراعى البحيرة (4)

مصرع 7 وإصابة 4 آخرين في انقلاب ميكروباص بقنا

لقي 7 أشخاص مصرعهم، فيما أصيب 4 آخرين، اليوم الأربعاء، في حادث انقلاب سيارة ميكروباص، أمام مدخل قرية أبو شوشة التابعة لمركز أبوتشت شمال محافظة قنا. بدأت الواقعة بتلقي اللواء مجدى القاضى مساعد وزير الداخلية ومدير أمن قنا، إخطارًا من شرطة النجدة، بوقوع حادث تصادم ميكروباص وسيارة نقل ووقوع ضحايا ومصابين، بالطريق الصحراوي بقنا بالقرب من كمين الكرنك ومنطقة أبو طرطور. وعلى الفور دفع مرفق إسعاف قنا برئاسة الدكتور خالد يوسف، 10 سيارات إسعاف لنقل الضحايا والمصابين.
حادث-طرق-تصادم-سيارة-نقل

قتيلان و35 مصابا في انقلاب سيارة نقل بالمنوفية

لقي شخصان مصرعهما وأصيب 35 آخرون، بجروح وكدمات وكسور، اليوم الثلاثاء، إثر وقوع حادث انقلاب سيارة نقل بالطريق الإقليمى نزلة الخطاطبة بمركز السادات في محافظة المنوفية، وتم نقلهم لمستشفى الباجور لتلقي العلاج اللازم. بدأت الواقعة بتلقى اللواء سمير أبو زامل مساعد وزير الداخلية ومدير أمن المنوفية، إخطارًا من شرطة النجدة، بورود بلاغ انقلاب سيارة نقل بها عمال على الطريق الإقليمى نزلة الخطاطبة، أسفر عن وقوع مصابين وفيات، وتحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة لتولي التحقيقات.
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