نقص مياه الري يهدد بتلف المحاصيل الصيفية

الري: الفجوة بين الاحتياجات الفعلية للبلاد والمياه المتوافرة تبلغ 21 مليار م3 سنويا.. يتم التغلب عليها عن طريق إعادة استخدام مياه الصرف والاعتماد على المياه الجوفية

تحرير:خالد وربي ١٣ يوليه ٢٠١٩ - ٠٢:١٣ م

يعاني الكثير من المزارعين خلال فترة ما تسمى بفترة أقصى الاحتياجات في الموسم الصيفي للزراعات من شح المياه ونقصها بشدة، ما يؤثر على صحة النباتات ويؤدي إلى تلفها، فضلا عن بوار العديد من الأفدنة الزراعية. وتتعدى شبكة الرى على مستوى الجمهورية 33 ألف كيلومتر بزمام زراعة نحو 9 ملايين فدان، وسوف تعمل جميع الترع فى كامل طاقتها في يونيو المقبل. ويلجأ عدد من الفلاحين إلى رى الأراضي بمياه الصرف الصحي مع العجز الواضح في توفير مياه ري نظيفة، مما يؤدي إلى حدوث تلف وشلل في الأرض الزراعية مع النقص المستمر في كميات مياه الري.

وتعددت الشكاوي في المحافظات بسبب نقص مياه الري، ففي محافظة الإسكندرية، اندلعت أزمة بمنطقة قرى بنجر السكر بسبب انقطاع مياه رى الأراضى لفترات طويلة والتى تنتج الأراضى بها 30% من المحاصيل الزراعية التى يستهلكها القطاع الصحراوى بأكمله، وينتج الخضراوات الأساسية التى لا غنى عنها، وشكى مزارعو منطقة بنجر السكر

وتعددت الشكاوي في المحافظات بسبب نقص مياه الري، ففي محافظة الإسكندرية، اندلعت أزمة بمنطقة قرى بنجر السكر بسبب انقطاع مياه رى الأراضى لفترات طويلة والتى تنتج الأراضى بها 30% من المحاصيل الزراعية التى يستهلكها القطاع الصحراوى بأكمله، وينتج الخضراوات الأساسية التى لا غنى عنها، وشكى مزارعو منطقة بنجر السكر من انقطاع مياه الرى التى يستخدمونها فى رى المحاصيل والأراضى الزراعية بشكل متكرر ومتواصل يصل إلى 40 يوما، ويفتحها المسئولون لمدة 15 يوماً فقط.

ويقول «محمد فرج»، رئيس اتحاد الفلاحين، إن أزمة نقص مياه الرى تتكرر سنويا خلال الفترة بين يوليو وأغسطس، بسبب المحاصيل الشرهة للمياه، مثل الأرز والذرة، خاصة بمحافظات كفر الشيخ والشرقية، موضحا أن بعض مزارعى الأرز اشتركوا فيما بينهم لحفر آبار جوفية بهدف التغلب على المشكلة، مطالبا مسئولى وزارة الرى، بزيادة منسوب المياه، وتنظيم مناوبات حصص الترع والمصارف كل 4 أو 5 أيام، للرى ولمكافحة ورد النيل.

وحذر من تلف المحاصيل وتضرر الأراضى بسبب نقص المياه، بمحافظات الشرقية والدقهلية وكفر الشيخ والمنيا، موضحا أنه رغم وجود 3 مصارف رئيسية تمر بزمام محافظة المنيا مثلا، فإن منسوب المياه انخفض بنسبة كبيرة مع بداية فصل الصيف، إذ لا تصل إلى نهايات الترع، خاصة لمزارعى قصب السكر، والذرة الشامية، والخضراوات، والعنب، والموالح، مطالبا الوزارة أيضا بضرورة التحرك حفاظًا على المحاصيل، فضلا عن ضرورة مكافحة ورد النيل، الذى تسبب فى إعاقة تدفق مياه الرى، مشيرا إلى أن كثيرا من الفلاحين قاموا باستخدام مياه الصرف الصحى، فى رى محاصيلهم، رغم احتوائها على مواد كيميائية صلبة، وهو ما يهدد صحة المواطنين، كما يؤثر على خصوبة التربة، مؤكدا أن العديد من القرى قد تقع بالقرب من مجرى النيل، ورغم ذلك تعانى أراضيها من العطش بسبب عدم انتظام فتح بوابات الترع، وبسبب أعمال إنشاءات الكبارى.





وأضاف فرج أن هناك عدداً من التحديات التى تواجه قطاع الرى، على رأسها محدودية الموارد المائية التى تتلخص فى نهر النيل كمورد أساسى، بالإضافة إلى المياه الجوفية، وكميات مياه الأمطار التى تتساقط على الساحل الشمالى، خاصة أن احتياجات مصر من المياه تصل إلى 110 مليارات متر مكعب، فى حين أن مواردنا المائية من نهر النيل 55.5 مليار مكعب، بينما الاستخدامات المائية الحالية 80 مليار متر مكعب، 64 مليارا مياه زراعة و11 مليارا مياه شرب، و5 مليارات مياه صناعة، وبالتالى هناك فجوة يتم سدها عن طريق إعادة استخدام مياه الصرف الزراعى 13.50 مليار متر مكعب والمياه الجوفية بالوادى والدلتا 6.50 مليار متر مكعب.

من جانبه، أشار دكتور «محمد عبد العاطى»، وزير الموارد المائية والرى، إلى أن الفجوة بين الاحتياجات الفعلية للبلاد والمياه المتوافرة تبلغ 21 مليار م3 سنويا، يتم التغلب عليها عن طريق إعادة استخدام مياه الصرف والاعتماد على المياه الجوفية السطحية فى الوادى والدلتا، مشيرا إلى أن مصر تستورد فعلياً كمية من المياه تساوى 34 مليار متر مكعب سنوياً ممثلة فى منتجات غذائية لتحقيق الأمن الغذائي.

وأضاف أن التنبؤات السكانية لعام 2025 تشير إلى أن نصيب الفرد من المياه قد ينخفض إلى أقل من 500م3 سنوياً مع مؤشرات التدهور السريع فى جودة المياه السطحية والجوفية، بالإضافة إلى كونها دولة المصب فى حوض النيل، حيث تعتمد اعتمادا كليا تقريبا على نهر النيل النابع من خارج حدودها، وبالتالى فهى الدولة الأكثر جفافاً فى العالم وتبلغ نسبة الاعتماد على الموارد المائية المتجددة نحو 97% وفقا لمنظمة الأغذية والزراعة.

بينما أكد محمود السعدى رئيس مصلحة الري أن ما يتم إنفاقه على إزالة الحشائش وورد النيل من شبكة الترع يزيد على مليار جنيه سنويا، حيث يصل طول شبكة الترع والمصارف ونهر النيل إلى 55 ألف كم ويتم إزالة الحشائش ثلاث مرات فى السنة، وأن بعض الترع والمصارف تتطلب القيام بأعمال التطهيرات وإزالة ورد النيل بصفة شهرية.

بينما قال المهندس عبد اللطيف خالد، رئيس قطاع الرى، إن مهندسي الرى بذلوا جهداً كبيراً خلال موسم أقصى الاحتياجات الحالي، الذى بدأ من أول مايو ويستمر حتى نهاية شهر سبتمبر، وأن شهري مايو ويونيو الماضيين شهدا طلبا شديداً على مياه الرى بسبب التبكير في زراعات الأرز وزراعة مساحات كبيرة من الأرز أكبر من المساحة المقررة.



وأكد عبد اللطيف خالد أن مهندسي الري فى هذه الفترة يتابعون توزيع المياه على كل الترع في جميع المحافظات، التي تصل أطوالها إلى أكثر من 33 ألف كم، كما أشار إلى أن الوزارة تعتبر تلك الفترة فترة طوارئ تمنع فيها الإجازات ويكون العمل فيها مستمراً على مدى الـ24 ساعة لضمان وصول المياه لكل الزراعات.

بينما ناشدت وزراعة الزراعة الفلاحين بضرورة مراعاة حالة الشح المائى التى تمر بها البلاد، والتكيف مع المياه القليلة التى تصل إليهم، مشيرة إلى أن قطاع الزراعة يستهلك وحده نحو 85% من الموارد المائية، خاصة أنه لا يمكن إنقاص المياه المخصصة للاستهلاك المنزلى ولا للقطاع الصناعى المنتج، مشيرة إلى أن هناك مشاورات تمت بينها وبين وزارة الرى وتم بناء عليها تحديد مساحة الأرز المسموح بزراعتها بنحو مليون و76 ألف فدان هذا العام، موزعة إلى 174 ألفا و978 فدانا بمحافظة البحيرة، و70 ألفا بمحافظة الغربية، و275 ألفا و18 فدانا بمحافظة كفر الشيخ، و300 ألف بنطاق محافظة الدقهلية، و75 ألفا بمحافظة دمياط، و176 ألفا و401 فدان فى الشرقية، و20 ألفا بمحافظة بورسعيد، فضلا عن 3 آلاف و520 فدانا فى الإسماعيلية.



وأشار وزير الزراعة الدكتور عز الدين أبو ستيت إلى تنفيذ استراتيجيات واضحة لترشيد استخدام المياه، وتنفيذ مشروعات كبرى سواء عبر تطوير الري فى مجال الزراعة أو إعادة استخدام المياه، واستنباط سلالات نباتات قادرة على تحمل الجفاف والملوحة، واستخدام تكنولوجيا حديثة فى مجال المياه والري، مضيفا أن نقص المياه المتجددة البالغة نسبتها 2% ستؤدي إلى فقدان مليون مزارع مصري لعملهم، وتعرض دلتا نهر النيل فى الشمال لمخاطر نتيجة ارتفاع منسوب سطح البحر، بما يؤثر على تداخل مياه البحر على المياه الجوفية، وبالتالي سيؤثر على الزراعة فى شمال الدلتا، ويتسبب بآثار بيئية واجتماعية واقتصادية جسيمة، تتطلب اتخاذ إجراءات للتكيف مع التغيرات المناخية، وتنفيذ خطة متكاملة لحماية دلتا النيل.