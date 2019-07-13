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نقص مياه الري يهدد بتلف المحاصيل الصيفية

الري: الفجوة بين الاحتياجات الفعلية للبلاد والمياه المتوافرة تبلغ 21 مليار م3 سنويا.. يتم التغلب عليها عن طريق إعادة استخدام مياه الصرف والاعتماد على المياه الجوفية
تحرير:خالد وربي ١٣ يوليه ٢٠١٩ - ٠٢:١٣ م
نقص مياه الري
نقص مياه الري
يعاني الكثير من المزارعين خلال فترة ما تسمى بفترة أقصى الاحتياجات في الموسم الصيفي للزراعات من شح المياه ونقصها بشدة، ما يؤثر على صحة النباتات ويؤدي إلى تلفها، فضلا عن بوار العديد من الأفدنة الزراعية. وتتعدى شبكة الرى على مستوى الجمهورية 33 ألف كيلومتر بزمام زراعة نحو 9 ملايين فدان، وسوف تعمل جميع الترع فى كامل طاقتها في يونيو المقبل. ويلجأ عدد من الفلاحين إلى رى الأراضي بمياه الصرف الصحي مع العجز الواضح في توفير مياه ري نظيفة، مما يؤدي إلى حدوث تلف وشلل في الأرض الزراعية مع النقص المستمر في كميات مياه الري.
وتعددت الشكاوي في المحافظات بسبب نقص مياه الري، ففي محافظة الإسكندرية، اندلعت أزمة بمنطقة قرى بنجر السكر بسبب انقطاع مياه رى الأراضى لفترات طويلة والتى تنتج الأراضى بها 30% من المحاصيل الزراعية التى يستهلكها القطاع الصحراوى بأكمله، وينتج الخضراوات الأساسية التى لا غنى عنها، وشكى مزارعو منطقة بنجر السكر
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أول الشعبة الإسلامية بالمرحلة الثانوية الأزهرية (4)

أول الشعبة الإسلامية: «حلمي أبقى شيخ الأزهر»

«نفسي أُتقن اللغة العربية وأبقى حاجة كبيرة زي مثلي الأعلى فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب».. بهذه الكلمات عبرَّ الطالب «أحمد جمال صابر فريد» ابن مدينة العاشر من رمضان، بمحافظة الشرقية، عن سعادته بحصوله على المركز الأول على مستوى الجمهورية في الشعبة الإسلامية بالمرحلة الثانوية الأزهرية، قائلًا إن شيخ الأزهر هاتفه من ألمانيا وبارك له على تفوقه، قبل أن يتحدث إلى والدته ويُهنئها على ما وصل إليه ابنها، مشيرًا إلى أن شيخ الأزهر قيمة وقامة كبيرة و«كلنا بنحبه ونحترمه»، متمنيًا من الله أن يُتم شفاؤه على خير.
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البرلمان يوافق على مواد الإصدار في قانون الجمعيات

وافق مجلس النواب، برئاسة الدكتور علي عبد العال، في الجلسة العام اليوم، على مواد الإصدار بمشروع قانون الجمعيات الأهلية، وتضمنت هذه المواد منع توفيق أوضاع الجمعيات الإرهابية، وعدم جواز عملها بعد إدراجها على قوائم الكيانات الإرهابية أو حكم باشتراكها في إحدى جرائم الإرهاب، ونصت (المادة الأولى): بمراعاة ما ورد بنظم الجمعيات المنشأة بقانون أو استناداً إلى اتفاقيات دولية أبرمتها جمهورية مصر العربية، ومع عدم الإخلال بأحكام القانون رقم 91 لسنة 1971 والقانون رقم 10 لسنة 2009.
الثاني-مكرر-علمي-علي-مستوي-القليوبيه

الثاني علمي بالقليوبية: مجدي يعقوب مثلي الأعلى

?قال أحمد السيد أحمد ابن قرية أبو زعبل بمدينة الخانكة بمحافظة القليوبية، الثاني مكرر على مستوى الجمهورية بالثانوية العامة بمجموع 409.5 درجة علمى علوم، إن حلمه منذ الصغر أن يصبح طبيبا مشهورا مثل الدكتور مجدي يعقوب ويعتبره المثل الأعلى له، وهو ما جعله يجتهد ويسهر الليالي في المذاكرة والانتظام في الدروس حتى يحصل على هذا المجموع، مؤكدا أن الفضل في تفوقه يرجع إلى الله ثم أسرته التي وفرت له كل أسباب النجاح وتحملوا المشقة والتعب وسهروا على راحته لتحقيق حلمه، حسب تعبيره.
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بالأسماء.. ننشر أوائل الثانوية الأزهرية

اعتمد الشيخ صالح عباس، وكيل الأزهر، نتيجة الشهادة الثانوية الأزهرية بنسبة نجاح 49.98%، وبلغت النتيجة للقسم العلمي 67.98% والأدبي 41.78% والشعبة الإسلامية 93.55%، وبذلك تبلغ النسبة العامة للنجاح 49.98%، بالإضافة لمعهد غزة بنسبة نجاح 83.93% أدبي، والعلمي 77.61%. وأعلنت مشيخة الأزهر الشريف أسماء أوائل الجمهورية بالثانوية الأزهرية. _ الأول للقسم العلمى: أحمد بكر محمد عبد البارى، المجموع 650 درجة بنسبة 100%. _ الثانى علمى: أميرة عبد الحميد رخا عبد الحميد، المجموع 649 بنسبة 99.85%. _ الثانى مكرر علمى: مصطفى محمود سعد، المجموع 649 بنسبة 99.85%.
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أزمة نقص مياه الري تتفاقم في 7 محافظات

تفاقمت أزمة نقص مياه الرى في 7 محافظات مصرية، هى الشرقية والمنيا وسوهاج والبحيرة والمنوفية والفيوم وأسيوط، مما أدى إلى تأثر عدد من المحاصيل الصيفية. وأكد حسين عبد الرحمن أبو صدام، النقيب العام للفلاحين، أن أزمة نقص مياه الرى هى أزمة سنوية تحدث كل عام مع بدء الموسم الصيفي خاصة في المناطق الصحراوية، في الوقت الذي تبلغ فيه حصة كل مواطن 600 متر مكعب سنويا، في حين الحد الأدنى لنصيب المواطن عالميا ألف متر مكعب من المياه، وتحصل مصر على حصة سنوية من مياه النيل تبلغ 55.5 مليار متر مكعب.
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