جريمة

غلق مستشفى وعيادة وضبط قرب دم «فاسدة» بالشرقية

تحرير:إسلام عبد الخالق ١٣ يوليه ٢٠١٩ - ٠٢:١٣ م
قرب دم وبلازما غير صالحة بالشرقية
قرب دم وبلازما غير صالحة بالشرقية
شنت مديرية الشئون الصحية بمحافظة الشرقية، برئاسة وإشراف الدكتور هشام مسعود، وكيل وزارة الصحة بالشرقية، بالتنسيق مع إدارة العلاج الحر بالمديرية، برئاسة الدكتور حسام قمحاوي، ولجنة من مفتشي العلاج الحر بالإدارة الصحية بمركز ومدينة منيا القمح، اليوم السبت، حملة تفتيشية مكبرة على المنشآت الطبية غير الحكومية «الخاصة»؛ وذلك للتأكد من اتباعها السياسات والمعايير الطبية الصحيحة، وضبط المخالف منها، في إطار الحرص على سلامة وصحة المواطنين، حيث استهدفت الحملة المستشفيات والعيادات ببندر منيا القمح.
أسفرت الحملة عن ضبط 6 قرب دم، وقربتي «بلازما»؛ تبين عدم صلاحيتها للاستخدام الآدمي وانتهاء مدة الصلاحية الخاصة بها، وذلك في مستشفى يُدار بدون ترخيص، فيما جرى ضبط أدوية في مكان غير مصرح له بتداول وبيع الأدوية، وذلك داخل أحد المستشفيات الخاصة، وتحررت عن ذلك المحاضر أرقام 24432 و24433 و24434
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حادث انقلاب سيارة علي زراعى البحيرة (4)

مصرع شخصين وإصابة 12 في انقلاب ميكروباص بالدقهلية

شهد طريق "الدقهلية- الزقازيق" حادثًا مروريا مروعًا، اليوم السبت، عند منطقة القاسمي التابعة لمركز أجا، حيث انقلبت سيارة "ميكروباص"؛ ما تسبب في مصرع شخصين متأثرين بجراحهما، وإصابة 12 آخرين بكسور ونزيف داخلي، وهرعت سيارات الإسعاف لنقل المصابين إلى مستشفى أجا المركزي. تلقى اللواء محمد حجي، مساعد وزير الداخلية لأمن الدقهلية، إخطارًا من شرطة النجدة بالحادث، وتبين وفاة عبد الله إبراهيم عبد الله، 42 عامًا، من قرية ديرب نجم، ومحمد صفوت أبو هاشم، 43 عامًا.
تبادل-الزوجات

قرار جديد من النيابة في قضية تبادل الزوجات بالمنصورة

أمرت نيابة المنصورة، اليوم السبت، تحت إشراف المستشار محمد سعد ثريا، المحامي العام الأول لنيابات جنوب المنصورة، إخلاء سبيل شقيقين من قرية شاوة المتهمين بإنشاء صفحة على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" تدعو لتبادل الزوجات، على ذمة التحقيقات، بعد أن أنكرا أمام النيابة الاتهامات المنسوبة إليهما، وكانت الأجهزة الأمنية، الخميس، ألقت القبض عليهما، بعد تعقب أجهزتهم وتحديد مكانهم وأنهم أنشأوا صفحة على فيسبوك، للترويج لفكرة تبادل الزوجات بين راغبي المتعة الحرام.
النائب-صلاح-عيسى

حبس النائب صلاح عيسى في قضية الرشوة 15 يومًا

قرر قاضي التجديدات بمجمع محاكم محمد كريم في الإسكندرية، اليوم السبت، حبس النائب صلاح عيسى، 15 يومًا على ذمة التحقيقات في القضية رقم 520 لسنة 2019 حصر أمن دولة عليا، في اتهامه بطلب وتلقي رشاوى لاستخدام نفوذه لدى محافظة الإسكندرية لإنهاء تراخيص جبانات بنطاق حي شرق الإسكندرية، وذلك بعدما قررت اللجنة الدستورية والتشريعية رفع الحصانة عن النائب بناء على الطلب المقدم من النائب العام، باتخاذ الإجراءات القانونية تجاه النائب المتهم بالرشوة. وقال مصدر أمني إن النائب حضر في مأمورية خاصة من مكان حجزه بمحافظة القاهرة والعودة مرة أخرى إلى مكان محبسه.
القبض-على-متهم

جزار هشم رأسه.. حل لغز مقتل مسن بكفر الشيخ

أنهى جزار حياة مُسن داخل شقته بقرية المندورة التابعة لمركز دسوق بكفر الشيخ، وذلك بالتعدي عليه بالضرب بقطعة خشبية على رأسه فأودى بحياته، واستولى على مبلغ مالي 2000 جنيه، وهاتفه المحمول من شقة الضحية، ولدى مشاهدة المجني عليه له قام بالتعدي عليه بالضرب بقطعة خشبية على رأسه فأودى بحياته. البداية عندما تلقى اللواء فريد مصطفى مدير أمن كفر الشيخ، إخطارًا من اللواء محمد عمار، مدير إدارة البحث الجنائى، بورود بلاغ لمأمور مركز شرطة دسوق من أحد المواطنين يفيد بالعثور على خاله مقتولا داخل شقته بإحدى قرى دسوق.
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القبض-على-متهم

ضبط شقيقين قتلا ربة منزل بسبب «حد الغيط» في الشرقية

تمكن رجال مباحث مركز شرطة الزقازيق، التابع لمديرية أمن الشرقية، برئاسة الرائد أشرف ضيف، رئيس المباحث، اليوم السبت، من ضبط شقيقين، على خلفية اتهامهما بقتل ربة منزل، في الخمسين من عمرها، بعدما أصابها أحدهما بطعنة نافذة في الصدر، بسبب مشاجرة بين العائلتين لخلافات على الحد الزراعي الفاصل بين أراضي كل منهما بناحية عزبة «بايرلي» التابعة لقرية «كفر دنوهيا» بدائرة المركز، بينما جرى التحفظ على المتهمين تحت تصرف النيابة العامة برئاسة المستشار عبد السلام عابدين، وإشراف المستشار محمد القاضي المحامي العام لنيابات جنوب الشرقية.
غاز

تفاصيل سقوط محصل الغاز «النصّاب» في الإسكندرية

الانتقام هو الوسيلة الوحيدة ردا على قرار إيقافه عن العمل بسبب إضراره بالمال العام، فاستغل معرفة المواطنين بسابقة عمله وقام باستغلالهم والتحصل منهم على أموال بدون حق مقابل خدمات عامة، إلا أن قوات الأمن كانت له بالمرصاد، إذ تمكنت من ضبط "محصل" موقوف عن العمل بإحدى شركات البترول في محافظة الإسكندرية، لقيامه بالنصب على بعض أصحاب المحلات التجارية والاستيلاء على أموالهم مقابل إيهامهم بالتعاقد معهم على توصيل الغاز الطبيعى لهم بعروس البحر الأبيض المتوسط.
محكمة

الإعدام لخراط قتل جاره لسرقة «موتوسيكل» بالشرقية

صدقت محكمة جنايات الزقازيق، بمحافظة الشرقية، برئاسة المستشار أحمد سليمان الجمل، رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين أسامة الحلواني وعبدالرحمن شتلة، وسكرتارية تامر عبدالعظيم وقلبس صبحي، اليوم الاثنين، على قرار الدكتور شوقي علام، مفتي الجمهورية، بالإعدام شنقًا بحق خراط؛ على خلفية اتهامه بقتل بقتل جاره لسرقة دراجته البخارية «موتوسيكل» ببندر مركز ومدينة بلبيس، حيث أنهى حياة المجني عليه بخمس طعنات سددها له بواسطة «خنجر» كان بحوزته، وذلك بعدما استدرجه بحجة توصيله إلى أحد أصدقائه.
اسعاف (3)

انهيار طالبة في امتحان الأحياء.. وإصابتها بحالة صرع

أصيبت طالبة تدعى "أسماء. م. ف" بالصف الثالث الثانوي، اليوم الاثنين، بحالة صرع وانهارت تمامًا، وذلك في أثناء أدائها امتحان مادة الأحياء بلجنة مدرسة فؤاد عويس بمركز أبو المطامير التابع لمحافظة البحيرة، وتم نقلها على الفور بسيارة إسعاف لمستشفى أبو المطامير العام لتلقي العلاج اللازم. وشهدت محافظة البحيرة تأدية 31956 طالبا وطالبة امتحان الثانوية العامة للعام الدراسي 2018 - 2019 بعدد 99 لجنة بالإضافة للجنة للمكفوفين بالإدارات التعليمية الثمان عشر بمحافظة البحيرة.
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