غلق مستشفى وعيادة وضبط قرب دم «فاسدة» بالشرقية

تحرير:إسلام عبد الخالق ١٣ يوليه ٢٠١٩ - ٠٢:١٣ م

قرب دم وبلازما غير صالحة بالشرقية

شنت مديرية الشئون الصحية بمحافظة الشرقية، برئاسة وإشراف الدكتور هشام مسعود، وكيل وزارة الصحة بالشرقية، بالتنسيق مع إدارة العلاج الحر بالمديرية، برئاسة الدكتور حسام قمحاوي، ولجنة من مفتشي العلاج الحر بالإدارة الصحية بمركز ومدينة منيا القمح، اليوم السبت، حملة تفتيشية مكبرة على المنشآت الطبية غير الحكومية «الخاصة»؛ وذلك للتأكد من اتباعها السياسات والمعايير الطبية الصحيحة، وضبط المخالف منها، في إطار الحرص على سلامة وصحة المواطنين، حيث استهدفت الحملة المستشفيات والعيادات ببندر منيا القمح.

أسفرت الحملة عن ضبط 6 قرب دم، وقربتي «بلازما»؛ تبين عدم صلاحيتها للاستخدام الآدمي وانتهاء مدة الصلاحية الخاصة بها، وذلك في مستشفى يُدار بدون ترخيص، فيما جرى ضبط أدوية في مكان غير مصرح له بتداول وبيع الأدوية، وذلك داخل أحد المستشفيات الخاصة، وتحررت عن ذلك المحاضر أرقام 24432 و24433 و24434