مصر بالمركز الثالث عالميا في معدل النمو الاقتصادي

تحرير:رنا عبد الصادق ١٣ يوليه ٢٠١٩ - ٠٢:١٤ م

معدل النمو

نشر المركز الإعلامى لمجلس الوزراء "إنفوجراف" سلط من خلاله الضوء على وصول مصر للمرتبة الثالثة بقائمة مجلة «الإيكونوميست» الدورية للنمو الاقتصادى حول العالم، وذلك خلال الربع الأول من عام 2019، إذ حققت مصر طفرة فى معدلات النمو الاقتصادى خلال الفترة الأخيرة، وصلت إلى 5.6%، فى حين تأتى الصين فى المرتبة الأولى بمعدل نمو يقدر بنحو 6.4%، تليها الهند فى المرتبة الثانية بمعدل نمو يقدر بنحو 5.8%. واحتلت الفلبين المرتبة الرابعة بمعدل نمو اقتصادى يقدر بنحو 5.6%، ثم إندونيسيا بمعدل نمو يقدر بنحو 5.1%، تليها بولندا فى المرتبة السادسة بمعدل نمو يقدر بنحو 4.7%.

وارتفع معدل النمو ليصل إلى أعلى مستوى له منذ 10 سنوات، مسجلا نحو 5.6% في الربع الثالث من العام المالي الماضي 2018- 2019، في مقابل نحو 5.4% خلال نفس الفترة من العام المالي السابق عليه 2017- 2018، وبالمقارنة بنحو 3.7% خلال العام المالي 2013- 2014. وقالت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط، إن برنامج الإصلاح