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وتستمر التخفيضات.. 3 سيارات جديدة تخفض أسعارها

ما زال الركود يخيم على السوق رغم التخفيضات والعروض السعرية الكثيرة التي قدمها عدد كبير من الوكلاء والتجار.. وقدمت شركتا ميتسوبيشي اليابانية وDFSK الصينية تخفيضات سعرية
تحرير:كريم ربيع ١٣ يوليه ٢٠١٩ - ٠٣:٠٠ م
ميتسوبيشي إكسباندر
ميتسوبيشي إكسباندر
أعلنت شركة «ميتسوبيشي» اليابانية تخفيض أسعار سيارتيها «إكسباندر، وإكليبس كروس» الـSUV الرياضية الخدمية متعددة الاستخدامات، في مصر، بقيم وصلت إلى 25000 جنيه، ونشر الموقع الرسمي للشركة الأسعار الجديدة في يوليو، كما خفضت «DFSK» الصينية في مصر سيارتها Glory 350 بقيمة 7 آلاف جنيه، بسبب المنافسة الشديدة بين الشركات والوكلاء لتحريك مبيعاتها في السوق، والتخلص من موديل عام 2019. وتسببت حملات المقاطعة الشعبية، وفي مقدمتها «خليها تصدي- زيرو جمارك» في كثير من المشكلات التي أجبرت وكلاء وتجار عدد من السيارات على تخفيض أسعار سياراتهم أكثر من مرة.
25 ألف جنيه لـ«إكسباندر» أجرت شركة السيارات اليابانية في مصر «ميتسوبيشي» تخفيضا سعريا جديدا على أسعار سيارتها «إكسباندر» التي تنتمي إلى فئة السيارات العائلية متعددة الاستخدامات CUV ذات السبعة مقاعد في مصر، بقيمة 25.000 جنيه، ليصبح سعر الفئة «جي إل إكس»
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هيونداي-كونا-الكهربائية

بعد مرور نصف العام.. سيارات كهربائية سيطرت على 2019

راهنت العديد من الشركات العالمية على السيارات الكهربائية بشكل رئيسي، والتي تعد من أهم الخيارات المتاحة في الأسواق العالمية خلال الوقت الحالي، الأمر الذي ظهر من خلال نجاحها الواضح على مدى الأشهر القليلة الماضية. وخلال الستة أشهر الأولى استطاعت بعض الموديلات من السيارات الكهربائية تحقيق شهرة واسعة ونجاح مبهر على مستوى الأسواق العالمية خلال الأشهر القليلة الماضية، خاصة أنها بالفعل تتمتع بسمعة طيبة خلال النصف الأول من العام الجاري، على نحو فاق غيرها من الموديلات.
السيارات-ذاتية-القيادة (2)

أمور لا تعلمها عن السيارات ذاتية القيادة

على الرغم من كون السيارات ذاتية القيادة هي التقنية التي تراهن عليها العشرات من الشركات العالمية في الأسواق خلال الوقت الحالي، فإنها تمتلك تاريخ طويل، حتى قبل أن تبدأ العشرات من الشركات العالمية في أبحاثها لتصنيع تلك الموديلات المتطورة في الأسواق. تمتلك السيارات ذاتية القيادة تاريخا طويلا على مستوى الأسواق العالمية، خاصة أنها كانت من بين التقنيات التي سعت لها العديد من الشركات العالمية المصنعة للسيارات، وهو ما يعني أن هناك العديد من المعلومات التي قد لا يعلمها الجمهور في العالم عن تلك الموديلات.
دودج-جورني

رغم سمعتها الطويلة.. هذه السيارات هي الأسوأ في 2019

تراهن دومًا العديد من الشركات على الإمكانيات الجديدة على المستوى الفني في السيارات الجديدة، أو حتى الموديلات الأحدث منها في الأسواق العالمية المختلفة، إلا أن بعض تلك الإصدارات قد لا تستطيع تحقيق ما يكفي للفوز بإشادة خبراء السيارات بالعالم. وعلى مستوى الإمكانيات الفنية، قد لا تتمتع العديد من السيارات بقدرات واسعة على المستوى الفني حتى وإن كانت من بين الموديلات التي تمتلك بالفعل شهرة واسعة في الأسواق العالمية، وهو الأمر الذي يجعلها من بين الإصدارات التي ينتظرها الجمهور بشغف.
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ايجل 580 3

للمرة الرابعة.. تخفيض إيجل 580 للتخلص من موديل 2019

أعلنت شركة «نيسان إيجيب» تخفيض أسعار سيارتها إيجل 580 الـSUV الرياضية الخدمية متعددة الاستخدامات، في مصر، بقيم وصل إجماليها 50.100 جنيه منذ بداية العام، ونشر الموقع الرسمي للشركة الأسعار الجديدة في يوليو، بسبب المنافسة الشديدة بين الشركات والوكلاء لتحريك مبيعاتها في السوق، والتخلص من موديل عام 2019. وتسببت حملات المقاطعة الشعبية في مقدمتها «خليها تصدي- زيرو جمارك» في كثير من المشاكل التي أجبرت وكلاء وتجار عدد من السيارات على تخفيض أسعار سياراتهم أكثر من مرة.
جيب رينيجيت

الثلاث الكبرى| مقارنة بين إيكوسبورت ورينيجيد وكريتا

نجحت سيارة الشركة الأمريكية «فورد» إيكوسبورت من احتلال المركز الأول في مبيعات فئتها الـSUV-B، خلال الفترة من يناير حتى مايو 2019، بعد استحواذها على نسبة 29.7% من مبيعات تلك الفئة، بعد إطاحتها بالسيارة الأمريكية الأخرى جيب رينيجيد إلى المركز الثاني بنسبة مبيعات 27.2% من إجمالي فئتها، واحتلت هيونداي كريتا المركز الثالث بنسبة 17.8%. رغم تسبب حملات المقاطعة الشعبية في سيطرة الركود على سوق السيارات المحلية، كما تسببت في كثير من المشكلات، أجبرت وكلاء وتجار عدد من السيارات على تخفيض أسعار سياراتهم أكثر من مرة.
سبورتاج 2020

في شهر مايو.. أكثر 5 سيارات SUV مبيعًا في مصر

كشفت بيانات مجلس معلومات سوق السيارات «أميك»، تراجع مبيعات سيارات الركوب في شهر مايو 2019 بنسبة 11% مقارنة بمبيعات نفس الشهر من العام الماضي، بعد أن باعت 9 آلاف و508 وحدات فقط، وتعد فئة السيارات الخدمية الرياضية بنوعيها الكلاسيكي (SUV) أو الكروس أوفر (CUV) من أكثر فئات السيارات شعبية، وسيطرت 5 شركات سيارات على المراكز الخمسة الأولى بقائمة السيارات الرياضية الأكثر مبيعًا خلال مايو.. فما هذه السيارات الخمس الأكثر مبيعًا في السوق المحلية؟ وما مواصفات وأسعار كل واحدة منها على حدة؟
تويوتا-كورولا-2019 (1)

تويوتا تتصدر.. أكثر 10 سيارات مبيعًا في مصر

كشفت بيانات مجلس معلومات سوق السيارات «أميك» عن تراجع مبيعات سيارات الركوب في شهر مايو 2019 بنسبة 11% مقارنة بمبيعات نفس الشهر من العام الماضي، بعد أن باعت 9 آلاف و508 وحدات فقط، واقتنصت 10 سيارات ملاكي حصة سوقية وصلت إلى 60% من المبيعات بـ5.766 وحدة مبيعة خلال مايو. فما هذه السيارات العشر الأكثر مبيعًا في السوق المحلية؟ وما مواصفات كل واحدة منها على حدة؟ وكم تبلغ أسعارها في السوق؟ وهل تسببت التخفيضات السعرية الأخيرة التي قدمتها كل شركة في تحريك مبيعاتها؟
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