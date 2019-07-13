وتستمر التخفيضات.. 3 سيارات جديدة تخفض أسعارها

ما زال الركود يخيم على السوق رغم التخفيضات والعروض السعرية الكثيرة التي قدمها عدد كبير من الوكلاء والتجار.. وقدمت شركتا ميتسوبيشي اليابانية وDFSK الصينية تخفيضات سعرية

تحرير:كريم ربيع ١٣ يوليه ٢٠١٩ - ٠٣:٠٠ م

أعلنت شركة «ميتسوبيشي» اليابانية تخفيض أسعار سيارتيها «إكسباندر، وإكليبس كروس» الـSUV الرياضية الخدمية متعددة الاستخدامات، في مصر، بقيم وصلت إلى 25000 جنيه، ونشر الموقع الرسمي للشركة الأسعار الجديدة في يوليو، كما خفضت «DFSK» الصينية في مصر سيارتها Glory 350 بقيمة 7 آلاف جنيه، بسبب المنافسة الشديدة بين الشركات والوكلاء لتحريك مبيعاتها في السوق، والتخلص من موديل عام 2019. وتسببت حملات المقاطعة الشعبية، وفي مقدمتها «خليها تصدي- زيرو جمارك» في كثير من المشكلات التي أجبرت وكلاء وتجار عدد من السيارات على تخفيض أسعار سياراتهم أكثر من مرة.

25 ألف جنيه لـ«إكسباندر» أجرت شركة السيارات اليابانية في مصر «ميتسوبيشي» تخفيضا سعريا جديدا على أسعار سيارتها «إكسباندر» التي تنتمي إلى فئة السيارات العائلية متعددة الاستخدامات CUV ذات السبعة مقاعد في مصر، بقيمة 25.000 جنيه، ليصبح سعر الفئة «جي إل إكس»

25 ألف جنيه لـ«إكسباندر»

أجرت شركة السيارات اليابانية في مصر «ميتسوبيشي» تخفيضا سعريا جديدا على أسعار سيارتها «إكسباندر» التي تنتمي إلى فئة السيارات العائلية متعددة الاستخدامات CUV ذات السبعة مقاعد في مصر، بقيمة 25.000 جنيه، ليصبح سعر الفئة «جي إل إكس» 370.000 جنيه بدلا من 395.000 جنيه. واستفادت الفئة الثانية «جي إل إس» من التخفيض بقيمة 24.000 جنيه، ليكون سعرها 395.000 جنيه بدلا من 419.000 جنيه.

وتعتمد إكسباندر على محرك سعة 1500 سي سي، بقوة 105 أحصنة ميكانيكية، مرتبط بناقل حركة أتوماتيكي من 4 سرعات، وتضم ثلاثة صفوف بمجموعة من التجهيزات التي يمكن أن تضعها ضمن السيارات التي تميل إلى الاقتصادية وتوفير الاحتياجات الأساسية.

وتم طرح السيارة في مصر، في أغسطس 2018، ومنذ هذا الوقت وهي تحقق مبيعات جيدة.

«إكليبس كروس»

باتت اليابانية ميتسوبيشي «إكليبس كروس» واحدة من السيارات المهمة في فئة السيارات الخدمية الرياضية، ذات نسب المبيعات المرتفعة، بعد أن احتلت المركز الثالث لمبيعات الأشهر الثلاثة الأولى من العام الحالي 2019، وتعتمد الفئات الخمس على محرك 1500 سي سي تربو، و4 سلندرات و16 صبابة، و150 حصانا، وتبلغ السرعة القصوى 200 كيلومتر في الساعة، ويمكنها التسارع من صفر إلى 100 كم/ ساعة خلال 9.3 ثانية، وتستهلك 6.7 لتر لكل 100 كيلومتر تقطعها السيارة.

وخفضت الشركة اليابانية أسعار سيارتها بقيمة تراوحت بين 15.000 و25.000 جنيه، وعقب تخفيضات موديل 2019 للمرة الأولى، أصبحت أسعار الفئة الأولى «جي إل إكس- ميد لاين» 410.000 بدلا من 425.000 جنيه بتخفيض 15.000 جنيه، والفئة الثانية «جي إل إس- ميد لاين» 450.000 بدلا من 475.000 جنيه بتخفيض 25.000 جنيه، والثالثة «جي إل إس- هاي لاين» 480.000 بدلا من 505.000 جنيه بتخفيض 25.000 جنيه، والرابعة «جي إل إس- توب لاين» بـ515.000 بدلا من 540.000 جنيه، بتخفيض 25.000 جنيه، والخامسة «جي إل إس- بريميوم» بـ545.000 بدلا من 560.000 جنيه، بتخفيض 15.000 جنيه.

Glory 350

أعادت شركة السيارات الصينية «DFSK» في مصر، عرض الاسترداد النقدي أو «الكاش باك» على سيارتها العائلية جلوري 350، خلال شهر يوليو بقيمة 7000 جنيه، ويسري العرض على الفئة القياسية فقط -هاف أوبشن- بحيث يكون سعرها 178.000 بدلا من 185.000 جنيه، بينما تظل الفئتان الثانية والثالثة بنفس الأسعار 195.000 و208.000 جنيه على التوالي، لتكون السيارة الأقل سعرا بفئة سيارات الركوب متعددة الأغراض.

وتتاح السيارة في مصر بثلاث فئات من التجهيز، تتسع لـ8 ركاب على ثلاثة صفوف، وتشتمل التجهيزات على «مصابيح ضباب، قضبان تحميل أمتعة، زجاج مظلل، مفتاح ريموت، قفل مركزي، قفل أمان للأطفال، باور ستيرنج، مكيف هواء، زجاج كهربائي أمامي وخلفي، نظام صوتي يحتوي على راديو + USB + AUX متصل بأربع سماعات». وتأتي الفئة الأعلى بتجهيزات تتضمن باقة شكل رياضي للهيكل، ومرآة كهربائية ووسادة هوائية لقائد السيارة، ونظام مكابح مضادة للانغلاق.

وتعتمد جلوري 350 على محرك سعة 1500 سي سي، من 4 أسطوانات و16 صماما، قادر على إنتاج قوة 116 حصانا وعزم 145 نيوتن. متر، معتمدا على نظام دفع خلفي وصندوق تروس يدوي من 5 نسب أمامية.