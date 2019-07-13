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انطلاق تصوير مسلسل «بلا دليل».. والعرض في أكتوبر

تحرير:التحرير ١٣ يوليه ٢٠١٩ - ٠٢:٢٥ م
درة
درة
انطلق فجر اليوم السبت، تصوير أول مشاهد مسلسل "بلا دليل" في منطقة التجمع الخامس، من بطولة النجمة التونسية دُرة زروق، والفنان خالد سليم، ومن إنتاج شركة "سينرجي" للمنتج تامر مرسي، والمنتج الفني فتحى إسماعيل، والعمل ينتمي لنوعية مسلسلات الحلقات الطويلة في 45 حلقة، وتجمع المشاهد الأولى بين الفنانين حازم سمير ومها نصار وأحمد كرارة وآخرين، والمسلسل من إخراج منال الصيفي، وتأليف إنجي علاء، ومن المقرر أن يُعرض المسلسل في أكتوبر المقبل حسب الخطة التي وضعتها الشركة المنتجة.
وتواصل المؤلفة إنجي علاء كتابة الحلقات المتبقية من المسلسل، حيث سلمت 38 حلقة كاملة من المسلسل، على أن تسلم باقي الحلقات خلال الفترة المقبلة، لتتفرغ لأعمالها الفنية المقبلة. ويعد مسلسل "بلا دليل" ثاني البطولات المطلقة لدرة، بعد تجربتها الناجحة مع مسلسل "الشارع اللي ورانا" الذي عُرض في مارس العام الماضي،
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أول جائزة لحلا شيحة بعد العودة.. وهنا توجه لها رسالة

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3 نجوم جدد ينضمون إلى أبطال مسلسل «بلا دليل»

تواصل شركة «سينرجي» لمالكها تامر مرسي، التعاقد مع نجوم مسلسلها الجديد «بلا دليل» من أجل سرعة الانتهاء من التحضيرات الأولية ودخول لوكيشن التصوير، حيث تعاقدت مؤخرًا مع كل من الممثل اللبناني نيكولا معوض، الفنان أحمد كرارة، بالإضافة إلى الممثل الشاب إسلام جمال، لينضموا بذلك إلى أسرة مسلسل «بلا دليل» بطولة التونسية درة وخالد سليم وحازم سمير وجمال عبد الناصر وأحمد خالد صالح وأكرم الشرقاوى وعمر الشناوى وإنعام الجريتلى ومها نصار وديانا هشام وشيرين عرفة، المسلسل من تأليف إنجي علاء وإخراج منال الصيفى.
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خالد سليم المرشح الأول لمسلسل «بلا دليل» أمام درة

وقع اختيار شركة «سينرجي» للمنتج تامر مرسي، على الفنان خالد سليم، ليكون بطلا أمام التونسية درة فى مسلسل «بلا دليل»، الذي ينتمي لنوعية أعمال الـ45 حلقة، ومن المقرر أن تبدأ تصويره خلال الأسابيع القليلة المقبلة، وتنتظر الشركة عودة الفنان من أمريكا من أجل التعاقد معه بشكل رسمي، حيث يجرى حاليًأ ترشيح باقى الأبطال الذين سيشاركون فى المسلسل، إلى جانب قيام المؤلفة إنجي علاء، بكتابة السيناريو حيث انتهت حتى الآن من كتابة أول 20 حلقة، وتستعد المخرجة منال الصيفى لبدء التصوير قريبًا، حيث تجرى حاليًا جلسات عمل مع الأبطال الذين تم التعاقد معهم بشكل رسمى.
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ما سر اجتماع ظافر العابدين ودرة بأمير كرارة؟

يحل الفنان ظافر العابدين ضيفًا في الموسم الجديد من برنامج "سهرانين" الذي يقدمه الفنان أمير كرارة عبر فضائية "On e"، ويعرض قريبا، ونشر "ظافر" عبر حسابه الرسمي على "إنستجرام" صورة تجمعه بالنجم أمير كرارة من كواليس الحلقة، وعلق عليها قائلا: "مبسوط إني كنت معاك يا صديقي، قريبًا في الموسم الجديد من سهرانين". وأعلنت الفنانة درة استضافتها في الجزء الثاني من برنامج "سهرانين"، ونشرت صورا من كواليس تسجيل الحلقة تجمعها بالفنان ظافر العابدين والفنان أمير كرارة، عبر صفحتها الشخصية بموقع "إنستجرام"، ترويجا للحلقة.
محمد-أبو الوفا

النجوم ينعون محمد أبو الوفا: ماشبعناش من موهبتك

فى الصباح استيقظ الجميع على خبر رحيل الفنان محمد أبو الوفا، الذى تعرض لوعكة صحية شديدة قبل شهر رمضان الماضى، وعلى إثرها تم احتجازه داخل غرفة العناية المركزة بمستشفى التأمين الصحي بمحافظة الفيوم، ولم تتحسن حالته حتى وافته المنية، ليرحل أبو الوفا ويترك من خلفه حب جمهوره وزملائه بالوسط الفني، الذين أعربوا عن افتقادهم الشديد له ولفنه، ورغم أنه لم يكن محظوظا فى السينما والتليفزيون، ولم يحصل على أدوار كبيرة، فإنه نجح فى ترك بصمة فى أذهان المشاهدين، بالشخصيات التي جسدها وعلى رأسها دوره فى فيلم «الجزيرة» مع أحمد السقا.
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