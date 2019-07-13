انطلاق تصوير مسلسل «بلا دليل».. والعرض في أكتوبر

تحرير:التحرير ١٣ يوليه ٢٠١٩ - ٠٢:٢٥ م

درة

انطلق فجر اليوم السبت، تصوير أول مشاهد مسلسل "بلا دليل" في منطقة التجمع الخامس، من بطولة النجمة التونسية دُرة زروق، والفنان خالد سليم، ومن إنتاج شركة "سينرجي" للمنتج تامر مرسي، والمنتج الفني فتحى إسماعيل، والعمل ينتمي لنوعية مسلسلات الحلقات الطويلة في 45 حلقة، وتجمع المشاهد الأولى بين الفنانين حازم سمير ومها نصار وأحمد كرارة وآخرين، والمسلسل من إخراج منال الصيفي، وتأليف إنجي علاء، ومن المقرر أن يُعرض المسلسل في أكتوبر المقبل حسب الخطة التي وضعتها الشركة المنتجة.

وتواصل المؤلفة إنجي علاء كتابة الحلقات المتبقية من المسلسل، حيث سلمت 38 حلقة كاملة من المسلسل، على أن تسلم باقي الحلقات خلال الفترة المقبلة، لتتفرغ لأعمالها الفنية المقبلة. ويعد مسلسل "بلا دليل" ثاني البطولات المطلقة لدرة، بعد تجربتها الناجحة مع مسلسل "الشارع اللي ورانا" الذي عُرض في مارس العام الماضي،