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قلة النوم ترهق بشرتك.. استعيدي جمالك في دقائق

إذا كنت تبحثين عن طرق لمحاربة بشرتك المتعبة وتقليل الانتفاخات وتجنب الهالات السوداء، كما لو كنتِ تنامين الـ8 ساعات فيمكنك القيام بذلك خلال 8 دقائق
تحرير:فيروز ياسر ١٤ يوليه ٢٠١٩ - ٠٨:٠٠ م
بشرة مرهقة
بشرة مرهقة
«نامي كويس عشان بشرتك تبقى أفضل».. الجملة الأشهر بين الفتيات اللاتي يحاولن الحفاظ على جمالهن، فكلما كان الوجه صافيا وخاليا من الحبوب والشوائب، تستطيع الفتاة أن تثق في نفسها أكثر، وتواجه العالم الخارجي بقوتها وجمالها. ولأن النوم المفتاح السحري لبشرة متوهجة وصحية، ففي بعض الأحيان يصعب الحصول على 8 ساعات يوميا، بسبب الضغوطات اليومية والمهام التي لا تنتهي، ولهذا يمكن التضحية بالنوم في بعض الأحيان، وباستمرار قلة النوم تبدأ الهالات السوداء في الظهور وتنتفخ العينان، ويظهر التعب على البشرة.
إذا كنت تبحثين عن طرق لمحاربة بشرتك المتعبة وتقليل الانتفاخات وتجنب الهالات السوداء، كما لو كنتِ تنامين الـ8 ساعات فيمكنك القيام بذلك خلال 8 دقائق، لذا اعرفي السر وفقا لما ذكره موقع Welcome to StyleCraze. 1- التخلص من العيون المنتفخة قبل البدء في تحضير قهوة الصباح، يمكنك أخذ ملعقتين من مسحوق القهوة
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Dark Circle Buster

تمارين اليوجا للوجه تجعلك أصغر سنا في شهور

يهتم الكثير من الأشخاص بممارسة الرياضة للحفاظ على أجسامهم، حيث يخصصون وقتا لمارسة المشي أو الجري أو حتى الذهاب إلى الجيم، لكن في الحقيقة الكثير من السيدات على وجه الخصوص في حاجة إلى تكريس الوقت للحفاظ على صحة وشكل الوجه تجنبا لظهور العلامات الدقيقة ومحاربة الشيخوخة. تشكل العيون المتعبة مصدر قلق خاص لكثير من النساء - والرجال أيضًا، كما أن الجلد الموجود حول منطقة العين أرق عشر مرات من الجلد على بقية الوجه، لذلك فهو أكثر حساسية وعرضة لظهور علامات الشيخوخة.
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أفضل الطرق لتجميل الوجه بدون استخدام مكياج

تظن الكثير من النساء، أنها لن تحصل على وجه مشرق إلا بوضع مساحيق التجميل، ولكن ربما تكون الحقيقة مختلفة تمامًا، حيث إن كثرة استخدام المساحيق تصيب البشرة بالجفاف من ثم شيخوخة مبكرة. لا يوجد أدنى شك في أن جميع النساء مفتونة بوضع المكياج وتريد تجربة الأشكال والأنواع المختلفة للمكياج، على الرغم من أنه لا يمكن إنكار أن المكياج يعزز من المظهر، لكن إذا كنتِ لا ترغبين في وضع مساحيق التجميل بكثرة، والظهور بشكل طبيعي؛ فهناك العديد من الطرق التي تجعلك تظهرين بمظهر مشرق:
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أزياء تعبر عن شمال إفريقيا في أسبوع الموضة بباريس

مع انطلاق أسبوع الموضة بباريس، تركت دور الأزياء بصمة كبيرة لدى المهتمين بالموضة حول العالم، إذ وضع مصممو الأزياء كل جهودهم من أجل ظهور تصميماتهم بشكل مختلف، لتتنوع الأزياء وتكشف أغلبيتها عن حضارات قد تكون غير معروفة للكثيرين، والبعض الآخر اهتم بالحيوانات والطيور، وعكسَ ذلك على الأزياء المختلفة. ومع اقتراب نهاية أسبوع الموضة بباريس لخريف وشتاء 2019، كان هناك حضور باهر لدور أزياء أخرى، كما لم يكن إيلي صعب مصمم الأزياء العربي الوحيد، حيث شارك جورج حبيقة وزهير مراد بمجموعة مختلفة.
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Dark Circle Buster

تمارين اليوجا للوجه تجعلك أصغر سنا في شهور

يهتم الكثير من الأشخاص بممارسة الرياضة للحفاظ على أجسامهم، حيث يخصصون وقتا لمارسة المشي أو الجري أو حتى الذهاب إلى الجيم، لكن في الحقيقة الكثير من السيدات على وجه الخصوص في حاجة إلى تكريس الوقت للحفاظ على صحة وشكل الوجه تجنبا لظهور العلامات الدقيقة ومحاربة الشيخوخة. تشكل العيون المتعبة مصدر قلق خاص لكثير من النساء - والرجال أيضًا، كما أن الجلد الموجود حول منطقة العين أرق عشر مرات من الجلد على بقية الوجه، لذلك فهو أكثر حساسية وعرضة لظهور علامات الشيخوخة.
شخصية-برج-الجدي

لو خطيبك برج السرطان.. اعرفي عيوبه وتعاملي معها

رجل السرطان لديه من الكاريزما والسحر ما يجعل الفتيات تلتف حوله، ولكن خلف هذا الوجه الجذاب بعض الصفات التي تحتاج لامرأة ذكية لديها من الحكمة والفطنة ما يساعدها في التعامل مع عيوب شريكها. في الوقت الذي يمتلك فيه رجل السرطان صفات مميزة، فإن لديه النقيض منها مع شريكته، وتلك السلبيات الموجودة في شخصيته تحتاج إلى الصبر والتعامل معها بطريقة خاصة عكس الأبراج الأخرى، ولهذا فإن فهم رجل السرطان ليس سهلا كما تعتقد جميع النساء، ولهذا تعرفي على عيوب شخصية شريكك وفقا لما ذكرها موقع "United 21".
حامل-تصاب-بمرض السكرى (3)

وزني كان 100 كيلو| حكاية سيدة أصيبت بالسكر بعد الحمل

هناك بعض الأمراض التي تتعرض لها الحامل خلال فترة الحمل، ومن بينها سكر الحمل، حيث يصبح الجسم غير قادر على التخلّص من السكريات وحرقها كما يجب، مما يزيد نسبة السكر في الدم، وعادة ما يصيب سكر الحمل ما يقرب 4% من السيدات، ويظهر خلال الشهر الخامس أو السادس من الحمل، والخبر المفرح أنها قد تتخلص منه بعد الولادة، حيث يعود السكر إلى نسبته الطبيعية لدى معظم السيدات، والقليل فقط من السيدات التي يبقى لديها هذا المرض؛ لأنها كانت عرضة له لكنه لم يظهر إلا في تلك الفترة.
مالايجب تخزينه في الحمام

البرنس والمانيكير.. لا تخزن هذه الأشياء بداخل الحمام

ما رأيك أن تدخل الحمام الآن وتنظر جيدا إلى ما تحتفظ بداخله؟.. في الغالب يوجد خزانة أدوية وبرنس الحمام معلقا في أحد الجوانب أو خلف الأبواب، ولا بد من وجود بعض الإكسسوارات المتناثرة على البانيو، وهنا توجد فرش الأسنان أعلى الحوض أو بجانب المرآة. عليك إعادة النظر في جميع الأشياء الموجودة بالحمام، والتفكير جيدا بالبكتيريا المتناثرة في كل مكان، والملوثات التي تطولها، والتي تنتقل إليك بالطبع، وإذا فكرت بالفعل على نحو إيجابي، عليك عدم تخزين بعض المقتنيات بداخل حمامك، لذا اعرفها وفقا لما ذكرها موقع Reader's Digest.
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