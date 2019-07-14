قلة النوم ترهق بشرتك.. استعيدي جمالك في دقائق

إذا كنت تبحثين عن طرق لمحاربة بشرتك المتعبة وتقليل الانتفاخات وتجنب الهالات السوداء، كما لو كنتِ تنامين الـ8 ساعات فيمكنك القيام بذلك خلال 8 دقائق

تحرير:فيروز ياسر ١٤ يوليه ٢٠١٩ - ٠٨:٠٠ م

«نامي كويس عشان بشرتك تبقى أفضل».. الجملة الأشهر بين الفتيات اللاتي يحاولن الحفاظ على جمالهن، فكلما كان الوجه صافيا وخاليا من الحبوب والشوائب، تستطيع الفتاة أن تثق في نفسها أكثر، وتواجه العالم الخارجي بقوتها وجمالها. ولأن النوم المفتاح السحري لبشرة متوهجة وصحية، ففي بعض الأحيان يصعب الحصول على 8 ساعات يوميا، بسبب الضغوطات اليومية والمهام التي لا تنتهي، ولهذا يمكن التضحية بالنوم في بعض الأحيان، وباستمرار قلة النوم تبدأ الهالات السوداء في الظهور وتنتفخ العينان، ويظهر التعب على البشرة.

إذا كنت تبحثين عن طرق لمحاربة بشرتك المتعبة وتقليل الانتفاخات وتجنب الهالات السوداء، كما لو كنتِ تنامين الـ8 ساعات فيمكنك القيام بذلك خلال 8 دقائق، لذا اعرفي السر وفقا لما ذكره موقع Welcome to StyleCraze. 1- التخلص من العيون المنتفخة قبل البدء في تحضير قهوة الصباح، يمكنك أخذ ملعقتين من مسحوق القهوة

1- التخلص من العيون المنتفخة



2- إحياء بشرتك



3- ترطيب البشرة



إذا كنت تبحثين عن طرق لمحاربة بشرتك المتعبة وتقليل الانتفاخات وتجنب الهالات السوداء، كما لو كنتِ تنامين الـ8 ساعات فيمكنك القيام بذلك خلال 8 دقائق، لذا اعرفي السر وفقا لما ذكره موقع Welcome to StyleCraze.قبل البدء في تحضير قهوة الصباح، يمكنك أخذ ملعقتين من مسحوق القهوة ووضعه في الثلاجة، وبمجرد أن تصبح باردة اضغطي بالجانب المنحني من الملعقة على تجويف العين لبضع ثوان، وبعدها يمكنك وضع كريم على نفس المنطقة للترطيب، فهذه الخطوة تساعد على توهج العينين والتخلص من الانتفاخات التي تصيبك بعد الاستيقاظ.بعد قضاء ليلة من النوم المتقطع، لا بد من شعورك بالإرهاق، ولهذا ستحتاجين إلى الاستحمام بالماء الدافئ لمساعدتك في الاستيقاظ، وبعدها استخدمي مقشرًا على وجهك لتفتيح بشرتك الشاحبة، بسبب قلة النوم، وبهذا قمتِ بإحيائها.

ما الذي تفقده بشرتك عند عدم الحصول على ما يكفي من النوم؟.. إنه الماء، وبالتالي ستكونين في حاجة إلى استخدام مرطب كثيف، يساعدك على إخفاء التجاعيد والشوائب التي تظهر على بشرتك.

تعرفي على أفضل الطرق لتجميل الوجه بدون استخدام مكياج

4- التفتيح



5- رفع الرموش



إذا كانت بشرتك ما زالت تبدو بلا حياة، فيمكنك خلط الحليب مع عدد قليل من مكعبات الثلج، واغمسي قطعة قماش ناعمة فيه، ثم ضعيها على وجهك لمدة تتراوح بين 3 و5 دقائق، وبعدها اشطفيه جيدا، حيث يساعد هذا المزيج على تفتيح بشرتك التي أصابها التعب.

عندما ترفعين رموشك، تبدو عيناك أكثر حيوية وعريضة ومشرقة، لذا استخدمي مكبس الرموش واضغطي عليها لمدة 10 ثوانٍ ثم قومي بلف الرموش للخارج.

اقرئي أيضا: ماسك الطين يعالج البشرة.. اعرفي إزاي تستخدميه



6- توسيع العينين



7- تسليط الضوء على الخدين



8- استخدام خافي العيوب وإبراز الشفاة



العين الواسعة تزيد من إشراقة الوجه، ولهذا يمكن وضع الماسكرا لإطالة الرموش وتكثيفها وتوسيع العين، لكن يجب التركيز على المركز أعلى مقلة العين للحصول على رموش أطول في ثوانٍ.عند التركيز على خدودك من خلال وضع أحمر الخدود على عظمة الخدين، ستلاحظين أن الهالات السوداء اختفت من تحت عينيكِ، ويساعد لون الخوخ في أحمر الخدود على تفتيح بشرتك، ولا تنسي وضع مرطب الشفاة بلون ناعم أيضا، والأهم من ذلك الابتعاد عن الظلال البرتقالية التي تظهر العيون بشكل متعب.

يمكنك استخدام قلم خاف للعيوب تحت العينين، ولكن لا تكثري منه، فالهدف تقليل الهالات السوداء، كما أن طبقة من ملمع الشفاة المشرق يمكن أن تجذب التركيز بالكامل على فمك بدلاً من عينيك المرهقتين!

يهمك أن تعرفي: البنجر والليمون يخلصانك من الشفايف الداكنة

9- أعطي شعرك حياة جديدة



استخدام رذاذ الشعر يساعد على امتصاص الدهون وإنعاش شعرك وبالتالي إعطاء الحياة له، كما يمكنك استخدام السشوار للتصفيف ليظهر شكلك بعيدا عن وجهك المتعب.