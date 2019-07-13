زوج للقاضي: «سحرتني بجمالها وفي الآخر طلع بوتيكس»

تزوجها جميلة كما أراد لكنها فاشلة فى الطهي أو تدبير احتياجات المنزل ومع أول خلاف بينهما تدخلت والدتها وأهانته ثم اتهمته بالبخل أمام أهله.. وبعد كل هذا هجرت المنزل

تحرير:سماح عوض الله ١٣ يوليه ٢٠١٩ - ٠٢:٥٧ م

خلافات زوجية- أرشيفية

أقام موظف حكومي دعوى نشوز ضد زوجته فى محكمة الأسرة بمصر الجديدة، وذلك لهجر زوجته مسكن الزوجية، ورفضها العودة إليه مرة ثانية، بعد سابقة إصرارها على عدم الإنجاب لمدة 3 سنوات، بجانب إنفاقها أغلب مصروف المنزل على احتياجات التجميل التى تستخدمها بإسراف، وطالب الزوج فى دعواه بإثبات نشوزها، وإسقاط كل مستحقاتها عليه، لتطليقها دون الالتزام بسداد نفقة لها، قائلًا على هامش دعواه: «يغور الجمال اللي ييجي على الراجل بخسارة راحته جوه بيته وفلوسه، وكمان يقل من قيمته قدام الناس».

شرح الزوج فى دعواه أنه اشترط الزواج بالجمال، وكان مصمما على الزواج من فتاة شديدة الجمال، بيضاء البشرة ملونة العينين، طويلة وشعرها جميل، حتى إنه كان يتحدى أصدقاءه المقربين أنه سيتزوج ملكة جمال، ولن يقبل بامرأة تقليدية، وخلال عمله بإحدى المصالح الحكومية، تقابل مع سيدة من الجمهور افتعلت مشكلة مع موظف