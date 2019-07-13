جريمة

زوج للقاضي: «سحرتني بجمالها وفي الآخر طلع بوتيكس»

تزوجها جميلة كما أراد لكنها فاشلة فى الطهي أو تدبير احتياجات المنزل ومع أول خلاف بينهما تدخلت والدتها وأهانته ثم اتهمته بالبخل أمام أهله.. وبعد كل هذا هجرت المنزل
تحرير:سماح عوض الله ١٣ يوليه ٢٠١٩ - ٠٢:٥٧ م
خلافات زوجية- أرشيفية
خلافات زوجية- أرشيفية
أقام موظف حكومي دعوى نشوز ضد زوجته فى محكمة الأسرة بمصر الجديدة، وذلك لهجر زوجته مسكن الزوجية، ورفضها العودة إليه مرة ثانية، بعد سابقة إصرارها على عدم الإنجاب لمدة 3 سنوات، بجانب إنفاقها أغلب مصروف المنزل على احتياجات التجميل التى تستخدمها بإسراف، وطالب الزوج فى دعواه بإثبات نشوزها، وإسقاط كل مستحقاتها عليه، لتطليقها دون الالتزام بسداد نفقة لها، قائلًا على هامش دعواه: «يغور الجمال اللي ييجي على الراجل بخسارة راحته جوه بيته وفلوسه، وكمان يقل من قيمته قدام الناس».
شرح الزوج فى دعواه أنه اشترط الزواج بالجمال، وكان مصمما على الزواج من فتاة شديدة الجمال، بيضاء البشرة ملونة العينين، طويلة وشعرها جميل، حتى إنه كان يتحدى أصدقاءه المقربين أنه سيتزوج ملكة جمال، ولن يقبل بامرأة تقليدية، وخلال عمله بإحدى المصالح الحكومية، تقابل مع سيدة من الجمهور افتعلت مشكلة مع موظف
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حريق-محزر-آلي-بشلاتين ‎ (2)

حريق يلتهم مجزرا آليا قبل افتتاحه بشلاتين (صور)

نشب حريق ضخم في المجزر الآلى الجديد قبل تشغيله، اليوم السبت، بمدينة شلاتين، جنوب البحر الأحمر؛ ما أدى إلى التهام أغلب أجزاء المجزر. بدأت الواقعة بتلقي اللواء أشرف حشيش مساعد وزير الداخلية، مدير أمن البحر الأحمر، إخطارًا من شرطة النجدة بنشوب حريق في المجزر الآلى الجديد، وعلى الفور وجه بالدفع بأكبر عدد من سيارات الدفاع المدني والإسعاف للسيطرة على الحريق، إذ تواصل قوات الدفاع المدني مكافحة النيران حتى الآن. والجدير بالذكر أنه يعد أكبر مجزر آلي للجمال والماشية، كما يعد الأول من نوعه في مدن الجنوب، بتكلفة 120 مليون جنيه.
غلق-مستشفى-وعيادة-أسنان-وضبط-قرب-دم-فاسدة-بالشرقية (3)

غلق مستشفى وعيادة وضبط قرب دم «فاسدة» بالشرقية

شنت مديرية الشئون الصحية بمحافظة الشرقية، برئاسة وإشراف الدكتور هشام مسعود، وكيل وزارة الصحة بالشرقية، بالتنسيق مع إدارة العلاج الحر بالمديرية، برئاسة الدكتور حسام قمحاوي، ولجنة من مفتشي العلاج الحر بالإدارة الصحية بمركز ومدينة منيا القمح، اليوم السبت، حملة تفتيشية مكبرة على المنشآت الطبية غير الحكومية «الخاصة»؛ وذلك للتأكد من اتباعها السياسات والمعايير الطبية الصحيحة، وضبط المخالف منها، في إطار الحرص على سلامة وصحة المواطنين، حيث استهدفت الحملة المستشفيات والعيادات ببندر منيا القمح.
حادث انقلاب سيارة علي زراعى البحيرة (4)

مصرع شخصين وإصابة 12 في انقلاب ميكروباص بالدقهلية

شهد طريق "الدقهلية- الزقازيق" حادثًا مروريا مروعًا، اليوم السبت، عند منطقة القاسمي التابعة لمركز أجا، حيث انقلبت سيارة "ميكروباص"؛ ما تسبب في مصرع شخصين متأثرين بجراحهما، وإصابة 12 آخرين بكسور ونزيف داخلي، وهرعت سيارات الإسعاف لنقل المصابين إلى مستشفى أجا المركزي. تلقى اللواء محمد حجي، مساعد وزير الداخلية لأمن الدقهلية، إخطارًا من شرطة النجدة بالحادث، وتبين وفاة عبد الله إبراهيم عبد الله، 42 عامًا، من قرية ديرب نجم، ومحمد صفوت أبو هاشم، 43 عامًا.
تبادل-الزوجات

قرار جديد من النيابة في قضية تبادل الزوجات بالمنصورة

أمرت نيابة المنصورة، اليوم السبت، تحت إشراف المستشار محمد سعد ثريا، المحامي العام الأول لنيابات جنوب المنصورة، إخلاء سبيل شقيقين من قرية شاوة المتهمين بإنشاء صفحة على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" تدعو لتبادل الزوجات، على ذمة التحقيقات، بعد أن أنكرا أمام النيابة الاتهامات المنسوبة إليهما، وكانت الأجهزة الأمنية، الخميس، ألقت القبض عليهما، بعد تعقب أجهزتهم وتحديد مكانهم وأنهم أنشأوا صفحة على فيسبوك، للترويج لفكرة تبادل الزوجات بين راغبي المتعة الحرام.
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خلافات-زوجية-طلاق

زوج في دعوى نشوز: تبخل على أمي باللقمة في بيتي

أقام جزار دعوى نشوز ضد زوجته، يتهمها فيها بالخروج عن طاعته وهجر مسكن الزوجية، مطالبًا بإثبات نشوزها، وإسقاط كل مستحقاتها عليه لكونها ناشزا، حتى يتمكن من تطليقها دون مضايقتها إياه بالمطالبة بمستحقاتها، وذلك لكونها زوجة شديدة البخل والحسد، رغم أن لديها لسانا عذبا وتدّعى طوال الوقت أنها "ملاك منزل"، وهى فى حقيقة الأمر "شيطان حاقد" حتى على نفسه، ما جعله يكرهها ويمقت النظر فى وجهها، ويتمنى تطليقها والخلاص منها فى أقرب وقت، رغم إنجابه منها طفلة، مُعدًّا ارتباطه بها غلطة عمره.
تناول-طعام-صحي

بتاكل «إندومي».. زوج يطلب زوجته في بيت الطاعة

«بتخلص مصروف البيت على شراء كل ما هو غير صحي أو مفيد، ونهمة فى أكل تلك الأشياء التى تشتريها، وبالطبع يكون ذلك قبل عودتي للمنزل، ولإحساسها بالشبع من المسليات التى تأكلها ليل نهار، عادةً لا تتذكر أن لديها زوجا يعمل ويحتاج إلى غداء يتناوله حينما يعود إلى المنزل، وإذا أعدت وجبة فذلك يعني أنها وجبة رسمية فى المنزل لمدة أسبوع على الأقل، وعادة ما آكل أنا الزوج المسكين وحدي وكأني أعيش مع خيال مآتة بالمنزل، فلا تشاركنى حتى فى الجلوس على الطعام مثل باقي خلق الله»، هذا ما ذكره زوج فى دعوى نشوز بمحكمة الأسرة.
ندم

الخادمات خربن بيته.. يستنجد بالمحكمة لإعادة زوجته

تقدم زوج يعمل محاسبا فى إحدى الشركات العقارية، بدعوى نشوز ضد زوجته، بعد هجرها مسكن الزوجية لمدة تقارب نصف العام، بسبب اعتراضه على إصرارها على الاستعانة بخادمات وإقامتهن فى مسكن الزوجية، بالرغم من تكرار ارتكاب الخادمات حوادث متنوعة بين سرقة، والتدخل فى شئون الزوجين، فيما تطوعت إحداهن لنقل أسرار المنزل إلى حماة الزوج، ومع تكرار الخلافات ومعاناة الاستغناء عن خادمة والبحث عن أخرى، عرض الزوج على زوجته مشاركتها فى أعمال المنزل دون الاستعانة بخادمات لكنها غضبت وهجرت مسكن الزوجية.
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