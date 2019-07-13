«FaceApp».. هكذا ظهر نجوم الكرة في تحدي العواجيز

١٣ يوليه ٢٠١٩ - ٠٣:١٠ م

وليد سليمان

انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي، خلال الساعات القليلة الماضية، «ترند» عبارة عن تحد جديد يحمل اسم «العواجيز»، وهو مُجرد برنامج يتم تحميله على الهواتف المحمولة من خلال «google play» أو «app store»، يحمل اسم «face app»، ويتم وضع صور الأشخاص عليه، مما يجعلك تُشاهدهم في سن الشيخوخة، بتقنية الذكاء الاصطناعى، والذي يمتلك العديد من الفلاتر التي تؤثر على شكل وجهك بطرق متعددة وطريفة، من خلال ظاهرة تطبيق «FACE APP» على السوشيال ميديا، وكان لنجوم كرة القدم نصيب من هذا التحدي.

وقام عدد كبير من رواد مواقع التواصل الاجتماعي (تويتر - فيسبوك)، بإقحام بعض نجوم الكرة في التحدي، من أجل الاطلاع على شكل لاعبيهم المفضلين بعد الوصول لمرحلة سنية متقدمة، وظهر في التحدي الدولي المصري محمد صلاح، نجم المنتخب الوطني وليفربول الإنجليزي. كما ظهر في التحدي عدد كبير من نجوم كرة القدم العالميين،