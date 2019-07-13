رياضة

«FaceApp».. هكذا ظهر نجوم الكرة في تحدي العواجيز

١٣ يوليه ٢٠١٩ - ٠٣:١٠ م
وليد سليمان
وليد سليمان
انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي، خلال الساعات القليلة الماضية، «ترند» عبارة عن تحد جديد يحمل اسم «العواجيز»، وهو مُجرد برنامج يتم تحميله على الهواتف المحمولة من خلال «google play» أو «app store»، يحمل اسم «face app»، ويتم وضع صور الأشخاص عليه، مما يجعلك تُشاهدهم في سن الشيخوخة، بتقنية الذكاء الاصطناعى، والذي يمتلك العديد من الفلاتر التي تؤثر على شكل وجهك بطرق متعددة وطريفة، من خلال ظاهرة تطبيق «FACE APP» على السوشيال ميديا، وكان لنجوم كرة القدم نصيب من هذا التحدي.
وقام عدد كبير من رواد مواقع التواصل الاجتماعي (تويتر - فيسبوك)، بإقحام بعض نجوم الكرة في التحدي، من أجل الاطلاع على شكل لاعبيهم المفضلين بعد الوصول لمرحلة سنية متقدمة، وظهر في التحدي الدولي المصري محمد صلاح، نجم المنتخب الوطني وليفربول الإنجليزي. كما ظهر في التحدي عدد كبير من نجوم كرة القدم العالميين،
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حقيقة عودة هيكتور كوبر لتدريب منتخب مصر

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في ميلاده الـ34.. أرقام في مشوار عبد الله السعيد

يحتفل، اليوم السبت، عبد الله السعيد، نجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي بيراميدز ومنتخب مصر، بعيد ميلاده الـ34، إذ ولد في محافظة الإسماعيلية عام 1985، وبدأ مسيرته الكروية في النادي الإسماعيلي بقطاع الناشئين، وشارك مع منتخب الشباب، وكانت له بصمة كبيرة في كأس العالم للشباب 2005، وبعدها تألق مع «برازيل مصر»، وظهر بصورة ممتازة واختاره الكابتن حسن شحاتة لينضم إلى صفوف منتخب مصر الأول، وجذب أنظار قطبي الكرة المصرية الأهلي والزمالك، إلا أن مسؤولي القلعة الحمراء استطاعوا أن يحصلوا على خدمات اللاعب في 14 سبتمبر 2011.
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أكد آلان جيريس، مدرب منتخب تونس، صعوبة مواجهة السنغال غدًا الأحد في نصف نهائي كأس الأمم الإفريقية المقامة حاليًا في مصر، وقال جيريس في المؤتمر الصحفي الخاص بالمباراة، الذي عقد اليوم السبت: "نواجه فريقا قويا للغاية، ولكنه أشبه بالكتاب المفتوح بالنسبة لنا، فنحن نعرف كل لاعبيه، وبالتالي يتوجب علينا إيقاف مفاتيح لعب السنغال ومحاولة اختراق دفاعهم القوي"، وأشار الفرنسي إلى أن العامل البدني سيلعب دورًا كبيرًا في حسم هوية الفائز بالمباراة والوصول إلى المباراة النهائية.
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بعد كابوس وردة.. من يحاسب أبو ريدة وأجيري ومعاونيه؟

هناك أسباب كثيرة تجعل عمرو وردة لاعبًا غير محبوب، بعضها يتعلق به بسبب تصرفاته غير المسؤولة التي تثير جدلا واسعا بين الحين والآخر وتصل في أوقات كثيرة إلى حد الغضب لخروجه عن النص، وبعضها يتعلق بنظرة الجمهور والتغطية الإعلامية التي تختلف بين لاعب وآخر، لكن هناك سؤالا مهما في هذه المرحلة لا بد من طرحه، يتعلق بإمكانيات اللاعب الفنية، وهل يستحق الانضمام لصفوف المنتخب الوطني أم لا؟ وما الفائدة التي كانت ستعود على مصر في حالة استمرار اللاعب في القائمة وعدم استبعاده بسبب فضائحه المتكررة وعدم تركيزه في معسكر المنتخب الوطني؟
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كبار المنتخب يجتمعون مع لاعبي الفراعنة لهذا السبب

علمت «التحرير» من مصادر داخل معسكر المنتخب الوطني أن كباتن المنتخب الوطني عبد الله السعيد ومحمد صلاح ووليد سليمان، اجتمعوا مع باقي زملائهم في معسكر الفراعنة، للحديث عن أزمة عارضة الأزياء، التي انتشرت عبر موقعي التواصل الاجتماعي (فيسبوك- تويتر) يوم السبت الماضي، وكان بطلها أربعة لاعبين من صفوف المنتخب الوطني، على رأسهم عمرو وردة، وتحدث الثلاثي مع زملائهم مؤكدين ضرورة غلق هذه الصفحة ووضع كل تركيزهم على الفوز بكأس الأمم وتقديم أفضل أداء داخل الملعب.
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مدرب المنتخب يتحدث عن مستوى صلاح ومصير حجازي

كشف هاني رمزي، المدرب المساعد بالجهاز الفني للمنتخب الوطني، عن سر الدفع بأيمن أشرف في التشكيل الأساسي لمباراة مصر وزيمبابوي، بدلًا من المعلن عنه قبل المباراة أحمد أيمن منصور في مركز الظهير الأيسر، مشيرًا إلى أن ما حدث كان خطأ في طباعة أسماء التشكيل. وأضاف رمزي، مساء السبت، في تصريحات تليفزيونية، عبر قناة «النيل للرياضة» أن التشكيل تم طباعته بشكل خاطئ، حيث أن الجهاز الفني قام بإعلان التشكيل في الاجتماع بفندق الإقامة قبل التحرك لتركه للجنة المنظمة وللجنة الحكام.
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لماذا لن يرتدي محمد صلاح شارة الكابتن في كان 2019؟

خطف محمد صلاح، نجم المنتخب الوطني ونادي ليفربول الإنجليزي، الأنظار فور نزوله إلى أرضية استاد برج العرب كبديل في ودية الفراعنة أمام غينيا، والتي انتهت بفوز مصر (3-1)، وشارك نجم الريدز صاحب الـ27 عامًا، في اللقاء كبديل بالدقيقة 61 من عمر المباراة بدلًا من وليد سليمان (نجم النادي الأهلي)، الذي خلع عن ذراعه شارة قيادة المنتخب وسلمها لمحمد صلاح الذي ارتداها للمرة الأولى في تاريخه، على الرغم من وجود لاعبين أقدم منه في أرض الملعب، وهما أحمد علي (مهاجم المقاولون العرب) ومحمد النني (لاعب خط وسط آرسنال الإنجليزي).
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