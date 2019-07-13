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صربيا تكرم طه حسين وأوركسترا «النور والأمل»

تحرير:التحرير ١٣ يوليه ٢٠١٩ - ٠٣:١٢ م
طه حسين
طه حسين
افتتحت صريبا، اليوم السبت، معرض "الشخصيات العالمية لذوي الاحتياجات الخاصة الذين أسهموا في تغيير العالم"، وذلك بحضور سفير مصر في صربيا عمرو الجويل، وعدد من المسئولين. وبناءً على اقتراح السفارة المصرية، تم تكريم عميد الأدب العربي الراحل الدكتور طه حسين، وأوركسترا "النور والأمل"، - وهي فرقة موسيقية تضم مجموعة من المكفوفين المهرة في عزف الموسيقى - في أهم الميادين السياحية لمدينة نوفي ساد، ثانى أكبر المدن في صربيا وعاصمة إقليم فويفودينا المتمتع بالحكم الذاتي.
وحرص كبار المسئولين الذين شاركوا في الافتتاح وعلى رأسهم مايا جوكوفيتش رئيسة الجمعية الوطنية (البرلمان)، وزوران ديوكوفيتش وزير العمل والقائم بأعمال عمدة مدينة نوفي ساد، على تفقد الصور والسير الذاتية للمكرمين المصريين خاصة باعتبارهما النموذجين الأفريقيين الوحيدين بالمعرض. وقال الجويلي، إن المعرض الذي
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شهدى-نجيب-سرور (2)

إبراهيم عبد المجيد ينعي شهدى نجيب سرور: شملني الحزن

نعى الروائي والكاتب إبراهيم عبد المجيد، نجل الشاعر الكبير الراحل نجيب سرور، الذي رحل عن دنيانا صباح اليوم الجمعة، بعد صراع طويل وغير متكافئ مع مرض سرطان الرئة، داخل أحد المستشفيات في الهند، حيث كان يقيم هناك مع والدته.. وجاء نعي إبراهيم عبد المجيد من خلال منشور كتبه عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، قال فيه: "لا إله إلا الله.. توفي شهدي نجيب سرور، رغم أني لم أره منذ كان طفلاً، لكن شملني الحزن بعدد السنين التي مرت على وفاة نجيب سرور".
شهدى-نجيب-سرور (2)

شهدي نجيب سرور.. حكم بحبسه سنة بسبب قصيدة لوالده

بعد استغاثات لإنقاذه، استسلم المترجم والمصمم شهدي نجل الشاعر الكبير نجيب سرور، لمرض سرطان الرئة الذي صارعه سنوات طويلة، لتوافيه المنية في أحد مستشفيات الهند اليوم الجمعة. أسرة الفقيد طالبت مرارًا بمساعدته، بسبب عدم توافر الأموال اللازمة لعلاجه، ما جعل عددا كبيرا من المثقفين يتعاطفون مع حالته، وحينها تواصلت وزيرة الثقافة الدكتورة إيناس عبد الدايم، مع أسرة "سرور" للاطمئنان على حالته وبحث كيفية مساعدته وفقا لمستجدات حالته الصحية. وخلال السطور التالية نستعرض معكم أبرز محطات الراحل:
هشام-عزمي-أمين-عام-المجلس-الأعلى-للثقافة

وفد كويتي يزور دار الكتب والوثائق القومية

حل وفد من وزارة المالية الكويتية، ضيفًا على دار الكتب والوثائق القومية، صباح اليوم الخميس، وكان في استقباله رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة لدار الكتب الدكتور هشام عزمي. اللقاء جاء بهدف تعزيز سبل التعاون المشترك بين الجهتين، خاصة أن دار الكتب والوثائق القومية تعمل حاليا على مشروع ترميم وثائق وزارة المالية لدولة الكويت، فضلًا عن سعى الدول العربية للاستفادة من خبرات "الدار"، بصفتها واحدة من أعرق الكيانات المعنية بالأرشفة وترميم الوثائق في الوطن العربي.
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محمد-النجار (1)

إقامة عزاء المخرج محمد النجار في مسجد عمر مكرم

يقام يوم الجمعة المقبل عزاء المخرج الراحل محمد النجار بمسجد عمر مكرم فى التحرير، بحسب مقربين من عائلة المتوفى، وذلك عقب صلاة المغرب، وقد أقيمت صلاة الجنازة على الراحل في مسجد المشير بالتجمع الخامس. "النجار" رحل عن عالمنا اليوم الثلاثاء، عن عمر ناهز الـ65 عامًا، وذلك بعد صراع مع المرض، حيث نقل إلى المستشفى منذ شهور بسبب إصابته بضيق في التنفس، ونصحه الأطباء بالراحة التامة لحين استقرار حالته الصحية تمامًا. وقد نعته وزيرة الثقافة، إيناس عبدالدايم، قائلة إن الراحل قدم أعمالا سينمائية جادة لامست وجدان أبناء الوطن، وعبرت عن واقع المجتمع.
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