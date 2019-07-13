صربيا تكرم طه حسين وأوركسترا «النور والأمل»

تحرير:التحرير ١٣ يوليه ٢٠١٩ - ٠٣:١٢ م

طه حسين

افتتحت صريبا، اليوم السبت، معرض "الشخصيات العالمية لذوي الاحتياجات الخاصة الذين أسهموا في تغيير العالم"، وذلك بحضور سفير مصر في صربيا عمرو الجويل، وعدد من المسئولين. وبناءً على اقتراح السفارة المصرية، تم تكريم عميد الأدب العربي الراحل الدكتور طه حسين، وأوركسترا "النور والأمل"، - وهي فرقة موسيقية تضم مجموعة من المكفوفين المهرة في عزف الموسيقى - في أهم الميادين السياحية لمدينة نوفي ساد، ثانى أكبر المدن في صربيا وعاصمة إقليم فويفودينا المتمتع بالحكم الذاتي.

وحرص كبار المسئولين الذين شاركوا في الافتتاح وعلى رأسهم مايا جوكوفيتش رئيسة الجمعية الوطنية (البرلمان)، وزوران ديوكوفيتش وزير العمل والقائم بأعمال عمدة مدينة نوفي ساد، على تفقد الصور والسير الذاتية للمكرمين المصريين خاصة باعتبارهما النموذجين الأفريقيين الوحيدين بالمعرض. وقال الجويلي، إن المعرض الذي