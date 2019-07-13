«قريتنا».. هكذا تناول يحيى حقي الجهل والجبن والنفاق

في بيت صغير متواضع ومن عائلة ذات أصول تركية، في حي السيدة زينب بالقاهرة ولد رائد من رواد الأدب المصري الحديث الكاتب يحيى حقي، الذي أثرى المكتبة المصرية بفيض مؤلفاته

تحرير:كريم محجوب ١٣ يوليه ٢٠١٩ - ٠٦:٠٠ م

في عام 1905، أي قبل 22 عاما من ميلاد كاتب القصة القصيرة يوسف إدريس، ولد صاحب خالدة "قنديل أم هاشم" أيقونة الرواية المصرية، القدير يحيى حقي. نجاح تلك الرواية "قنديل أم هاشم" أفضى إلى ارتباط اسم يحيى حقي بها، وهو ما أدى إلى النظر إليه كروائي وليس كقاص في المقام الأول، خاصة عند الأجيال الناشئة، ونلحظ أنه في أغلب تعريفات أعماله، تُذكر كرواية أقرب منها كقصص قصيرة، حتى في عمله الأشهر "قنديل أم هاشم". وعلى عكس أبناء الجيل اللاحق له، الذين ركز كل منهم على نوع أدبي واحد -مهما تعددت أسباب ذلك- إلا أن ما قدمه يحيى حقى يجعله أكثر من روائي وقاص.

كتابات يحيى حقي في مجملها كانت عبارة عن حلقة وصل أو مرحلة انتقالية بين لغة الكتابة المركبة ذات الألفاظ المعقدة أحيانا، والكتابات الرزينة الرصينة، المتزنة، المحافظة، الساخرة أحيانًا، وأحيانًا صاحبة إسقاطات موجعة، لكنها سهلة على أعين القارئ، وتصيب هدفها بدقة وأريحية، ويمكن القول إن التطرق لمثل هذا الأسلوب

كتابات يحيى حقي في مجملها كانت عبارة عن حلقة وصل أو مرحلة انتقالية بين لغة الكتابة المركبة ذات الألفاظ المعقدة أحيانا، والكتابات الرزينة الرصينة، المتزنة، المحافظة، الساخرة أحيانًا، وأحيانًا صاحبة إسقاطات موجعة، لكنها سهلة على أعين القارئ، وتصيب هدفها بدقة وأريحية، ويمكن القول إن التطرق لمثل هذا الأسلوب قد ساعد في فتح الطريق نحو الكتابة لعدد من أبناء "جيل الرواد".

ما يؤكد لنا شمولية إبداع يحيى حقي هو فيض إنتاجه، حيث قدم القصة والرواية والسيرة الذاتية والمقال الأدبي، فضلا عن الترجمة، امتهن معظم ما سبق، وبإجادة، إلا أن القصة القصيرة هي أقرب ألوان الأدب إلى قلبه وهو ما أكده بقوله: «لقد عالجت معظم فنون القول من قصة قصيرة ورواية ونقد ودراسة أدبية ومقال أدبى، وترجمت عددًا من القصص والمسرحيات، ولكن تظل القصة القصيرة هى هواي الأول، لأن الحديث فيها عندى يقوم على تجارب ذاتية، أو مشاهدة مباشرة، وعنصر الخيال فيها قليل جدا، دوره يكاد يكون قاصرًا على ربط الأحداث ولا يتسرب إلى اللب أبدًا».

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ومن أهم النماذج التي يمكن التعرض لها في إنتاج يحيى حقي في مجال القصة القصيرة، "قريتنا" التي تنتمي إلى مجموعته "صح النوم" الساخرة التي تحمل في طياتها إسقاطات تراها كل عين عن الجهل والجبن والنفاق وفساد المسؤولين وتغليب المصلحة الخاصة على العامة وعدم الوعي بالحقوق والواجبات.

يتحدث يحيى حقى في "قريتنا" عن قرية ريفية تقبع بين مساحات واسعة من الحقول بين مدينة وأخرى، تدخل تلك المنطقة في خطة الحكومة لإنشاء خط سكة حديد، لكنه لا يمر من على القرية، رغم أنه لن يكلف الحكومة شيئا إضافيا، وهذا ما أثار حالة من النقاش والجدال داخل القرية الساكنة قليلة الحيلة، فتناثرت أقاويل من العاصمة بأن إنشاء هذه السكة الحديدية يهدف إلى خدمة أحد أعضاء البرلمان وهو من قرية مجاورة، وهو ما تقبله معظم أهل القرية كشائعة روجها خصوم النائب وكارهوه، كما أن أهل القرية لم يغضبوا ولم يفرق معهم مرور القطار من عدمه، فهم معروفون بفطرتهم ويملون قضاء المصلحة أو السعي وراءها.

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«لم تغضب القرية لما حدث، فأهلها معروفون أيضا في المقاطعة بسذاجتهم وتوكلهم على خالق الكون مقسم الأرزاق، فهم لا يحبون كتابة العرائض، ولا برقيات الاحتجاج، ولا اللف على الدواوين بقيادة عمدتنا العجوز وقد تزهق روحه من طلوع السلالم».

بدأوا في وضع تفسيرات لما حدث، حيث أرجع البعض السبب إلى أن المهندس كان مخمورا فلم يلتفت إلى القرية أثناء رسمه لخريطة السكة الحديد.

أهل القرية كذلك لا يجيدون المطالبة بحقوقهم ولا يعرفون كيف يفعلون هذا، فكان أحد أعيان القرية والذي يملك معظم أراضيها، فقط هو من يسعى وراء مصالحهم، أو مصالحه هو.

«ولو أرادوا المشاكسة ما استطاعوا، فقد مات عنا منذ زمن بعيد وجيه القرية الذي يملك أكثر مبانيها وأراضيها وكان هو الذي يدافع عنا -أم تراه يدافع عن مصالحه الشخصية- بحيل له كثيرة».

رضي أهل القرية بذلك وبدأوا في وضع تبريرات هذا الحرمان، ومميزات أن القطار لن يمر عليهم، العمدة نظر إلى ناحية سلامة القرية وأنه لن يلحق بها أضرار ولن تنشب فيها الحرائق، كما أنه يخاف على الفلاحين من التكلفة المادية والأفضل هو امتياط الماشية.

«لن تزيد الحرائق في قريتنا، ولن تزيد بالتالي ضريبة مآدبنا لمعاون البوليس وجند المطافئ إذا هبطوا علينا من المدينة، ثم إن الله نجانا من نظار المحطات وأكثرهم من أقسى المرابين».

وبدأ كل فرد في القرية يعدد نعم عدم مرور القطار عليهم، فقال الحلاق: «إن رؤية القطار عن بعد ميل أبهى بكثير من رؤيته عن قرب، وخاصة في الليل حين تنساب أنواره، فكأنما هو دودة ضخمة رشيقة مضيئة من عجائب صنع الله، وحينما تسمع صفارة القطار عن قرب ستصم أذنيك وتزعجك».

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ووفقًا لتخصصات أفراد أهل القرية، صار كل منهم يدلي بدلوه، فأكد مساح القرية أن المنازل بعدم مرور القطار لن يلحقها ضرر، ونظر مدرس الرسم ناحية الموضوع نظرة جمالية فالمنازل لن يشوهها دخان القطار كما أن الزهور ستظل جميلة تحافظ على رائحتها.

«إن منازل قريتنا المتداعية ستظل كإخوان الصفا متماسكة بعضها في حضن بعض لا تزعزعها زلزلة القطار، وستظل جدران بيوتنا بيضاء لا يشوهها الدخان، ولا تموت لك الزهور الجميلة التي تقاسمنا النوافذ فتطل علينا كما نطل عليها وإن كنا لا ندري رأيها في رائحتنا نحن».

وكان أكثر المستفيدين من عدم مرور القطار، صاحب العربة الوحيدة في القرية، وهي عربة يجرها حصان ينقل بها بعض التجار والغرباء عن القرية وموظفي الحكومة.

«نعم العمل عملك هكذا تكون الحنكة والسياسة وبعد النظر، كأنك ترى من وراء الغيب، وأن هذه القرية لم تسعد إلا في عهدك الزاهر فأنت الذي تدرأ عنها الأخطار والمتاعب، عهدك كله خير وبركة، إنني أدعو الله في كل ركعة أن يطيل عمرك، ويوطد مجدك».

ويحكي الراوي أنه تأكد من أن هذا الأمر بات مستحيلًا حينما دخل شيخ القرية على عمدتها، بينما كان جمع من أهل القرية عنده، ووصف الذي حدث بالإنجاز، ونسب هذا الإنجاز إلى العمدة، وظل يمجد فيه ويثني عليه ويشكره على أنه أبعد عن القرية وأهلها الخطر والمصائب وأن هذه حنكة وذكاء منه.

«وهب من مكانه وجرى إلى العمدة وهوى على يده يصر على أن يقبلها».