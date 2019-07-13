كيف جرد الكونجرس ترامب من سلطات ضرب إيران؟

تدخل الكونجرس خلال الأيام القليلة الماضية لمنع اتخاذ الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لقرار الحرب ضد إيران، وذلك بتعديل بعض السلطات التي يتمتع بها الرئيس الأمريكي.

تحرير:محمود نبيل ١٣ يوليه ٢٠١٩ - ٠٣:١٦ م

لم تكن معركة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في الملف الإيراني، تنحصر في مواجهته التهديدات النووية والإستراتيجية بمضيق هرمز فحسب، ولكن شملت هذه المعارك العديد من المواجهات السياسية مع الكونجرس، والذي بدا غير مقتنع بدوافع الدخول في معارك عسكرية بمنطقة الخليج. وعلى مدى عدة أشهر من النقاشات داخل أروقة البيت الأبيض، بدا الرئيس الأمريكي على قناعة تامة بأن هناك احتمالية ما لإقامة حرب شاملة ضد إيران، وذلك خال غياب الحلول الفعالة لعقد مفاوضات جديدة بين الجانبين بشأن الاتفاق النووي.

ومن ناحيته، لم يقف الكونجرس صامتا إزاء هذا التوجه داخل البيت الأبيض، حيث أقر مجلس النواب بأغلبية ساحقة تعديلًا على قانون تفويض الدفاع الوطني، بما يمنع الرئيس ترامب من الدخول في حرب مع إيران دون موافقة الكونجرس. ترامب يصطدم بخسائر غير مسبوقة للاقتصاد الأمريكي بسبب حربه مع الصين التعديل الذي تم التصديق

ومن ناحيته، لم يقف الكونجرس صامتا إزاء هذا التوجه داخل البيت الأبيض، حيث أقر مجلس النواب بأغلبية ساحقة تعديلًا على قانون تفويض الدفاع الوطني، بما يمنع الرئيس ترامب من الدخول في حرب مع إيران دون موافقة الكونجرس.

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التعديل الذي تم التصديق عليه، أمس الجمعة، برعاية النائب الديمقراطي رو خانا ونظيره الجمهوري مات جايتس، يهدف إلى منع استخدام الأموال الفيدرالية في أي صراع مع إيران دون إذن من الكونجرس.

وقال خانا لشبكة "سي بي إس نيوز" الأمريكية حول تمرير هذا التعديل في مجلس النواب: "لقد تحدث الكونجرس بعبارات واضحة أن الشعب الأمريكي لا يريد حربًا أخرى لا نهاية لها في الشرق الأوسط".

وخلال الشهر الماضي، فشلت محاولة مشابهة للتعديل في مجلس الشيوخ، حيث حصلت هذه المساعي على 50 صوتًا فقط، أي أقل بعشرة من الأصوات الستين المطلوبة للتعديل.

وبشأن تحول التعديل إلى مشروع القانون النهائي، أكد خانا للشبكة الأمريكية، أن "العملية في أيدي لجنة المؤتمر، فبمجرد إقرار مجلس الشيوخ والنواب لإصدارهما الخاص من مشروع قانون الإنفاق الدفاعي، سوف يجتمع ممثلون من كلا المجلسين في لجنة مؤتمرات لإصدار القانون".

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وعلى الرغم من مساعي الكونجرس لتجريد ترامب من بعض سلطاته التي يمكن من خلالها توجيه ضربة لإيران في المستقبل القريب، فإن الرئيس الأمريكي لا يزال يتمتع بالعديد من القرارات التي بمقدورها تغيير الوضع الحالي وإجبار طهران على العودة مجددًا للمفاوضات.

وأكد مسؤول في البيت الأبيض، أن الإدارة الأمريكية تدرس في الوقت الحالي العديد من الخيارات العسكرية والدبلوماسية لحماية مضيق هرمز من الهجمات الإرهابية، والتي استهدفت 6 ناقلات نفطية في أقل من شهرين.

وحسب تقارير إعلامية، فإن ترامب قد لا يلجأ لزيادة التواجد العسكري بشكل أكبر كجزء من خطط إعادة الانتشار التي بدأها البيت الأبيض في مايو الماضي، ولكنه يفكر في صياغة تحالف عسكري قادر على مواجهة التهديدات بمضيق هرمز.

الآلية التي يفكر من خلالها ترامب في إدارة الأزمة بمضيق هرمز، والتي أتت بعد سلسلة من المشاورات المكثفة مع معاونيه في البيت الأبيض، قد لا تضع الإدارة الأمريكية تحت رحمة قرار الكونجرس، لا سيما وأن الدور الذي ستقوم به الولايات المتحدة عند تنفيذ التحالف العسكري ينحصر في الإشراف والمراقبة، بالإضافة إلى تقديم العون الاستخباراتي.

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وعلى مدى الأيام القليلة الماضية، وجد ترامب ضالته في فكرة إقامة التحالف العسكري الخاص بتأمين المجرى الملاحي في مضيق هرمز، والذي تعبر من خلال ما يزيد عن 30% من التجارة النفطية على مستوى العالم، ما يمكن أن يمنحه سيطرة تامة على مضيق هرمز، دون أن يصطدم بصراعات سياسية مع الكونجرس، والذي يرفض بشكل قاطع أي تدخل عسكري أمريكي ضد إيران في الوقت الحالي.