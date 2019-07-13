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كيف جرد الكونجرس ترامب من سلطات ضرب إيران؟

تدخل الكونجرس خلال الأيام القليلة الماضية لمنع اتخاذ الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لقرار الحرب ضد إيران، وذلك بتعديل بعض السلطات التي يتمتع بها الرئيس الأمريكي.
تحرير:محمود نبيل ١٣ يوليه ٢٠١٩ - ٠٣:١٦ م
الكونجرس
الكونجرس
لم تكن معركة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في الملف الإيراني، تنحصر في مواجهته التهديدات النووية والإستراتيجية بمضيق هرمز فحسب، ولكن شملت هذه المعارك العديد من المواجهات السياسية مع الكونجرس، والذي بدا غير مقتنع بدوافع الدخول في معارك عسكرية بمنطقة الخليج. وعلى مدى عدة أشهر من النقاشات داخل أروقة البيت الأبيض، بدا الرئيس الأمريكي على قناعة تامة بأن هناك احتمالية ما لإقامة حرب شاملة ضد إيران، وذلك خال غياب الحلول الفعالة لعقد مفاوضات جديدة بين الجانبين بشأن الاتفاق النووي.
ومن ناحيته، لم يقف الكونجرس صامتا إزاء هذا التوجه داخل البيت الأبيض، حيث أقر مجلس النواب بأغلبية ساحقة تعديلًا على قانون تفويض الدفاع الوطني، بما يمنع الرئيس ترامب من الدخول في حرب مع إيران دون موافقة الكونجرس. ترامب يصطدم بخسائر غير مسبوقة للاقتصاد الأمريكي بسبب حربه مع الصين التعديل الذي تم التصديق
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ترامب

ترامب يبدأ الحرب على المهاجرين في 10 مدن أمريكية

حدد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، ساعة الصفر للتحرك ضد المهاجرين المقيمين بشكل غير قانوني، كاشفا اليوم الجمعة، أن السلطات ستبدأ في اعتقالهم وترحيلهم بداية من غد السبت، في 10 مدن أمريكية، مؤكدا في تصريحات للصحفيين في البيت الأبيض، أنه لا يشعر بالقلق من أن خطط الاعتقالات أصبحت علنية، وأن عمليات الترحيل لم تكن سرا، مضيفا: "سنركز على المجرمين بقدر استطاعتنا" بحسب سكاي نيوز.. ويأتي إعلان ترامب بدء حملته ضد المهاجرين، بعد تحذيرات أطلقها الشهر الماضي، ونقلت صحيفة نيورك تايمز، عن مسؤولين سابقين وحاليين الملامح الرئيسية للخطة.
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هجوم أوروبي على ترامب في أزمته مع سفير بريطانيا

لا يزال انتقاد السفير البريطاني في الولايات المتحدة، إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يمثل صَدعًا في العلاقات الطويلة بين أمريكا وبريطانيا، والتي كانت في فترات سابقة أساس توازن القوى العالمية من الناحيتين العسكرية والسياسية على حد سواء. انتقادات السفير السير كيم داروش استطاعت إحداث أزمة حقيقية على مستوى العلاقات بين الولايات المتحدة وبريطانيا، وإن كانت تحاول الأخيرة على المستوى الدبلوماسي تخفيف آثار هذا الصدع في العلاقات مع حليفتها السياسية الأولى في العالم.
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ترامب يتراجع عن سؤال الجنسية في التعداد السكاني

تراجع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الخميس، عن إضافة سؤال حول الجنسية إلى التعداد العام للسكان المقرر في 2020 بعد اعتراض جهات حقوقية. وبحسب قناة «الحرة»، فإن المعترضون اعتبروا أن السؤال حول جنسية المشاركين في الإحصاء يهدف إلى تخويف المهاجرين من المشاركة في التعداد الذى اقره الدستور بواقع مرة كل 10 سنوات، والذي يستخدم لإقرار وتوزيع الموازنات على المجتمعات المحلية وعدد النواب في الدوائر الانتخابية. وقال ترامب، إن إدارته تدرس «خيارات أخرى» لضمان تعداد كامل ودقيق للسكان الذين لا يحملون الجنسية الأمريكية.
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«قضائية النواب الأمريكي» تستدعي كوشنر ومقربين من ترامب

قررت اللجنة القضائية بمجلس النواب الأمريكي، الخميس، استدعاء حوالى 12 شخصًا مقربين من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، من بينهم صهره جاريد كوشنر، للشهادة، بهدف تحديد ما إذا كان ترامب قد حاول عرقلة التحقيق المتعلق بالتدخل الروسي فى انتخابات الرئاسة الأميركية عام 2016. وبحسب وكالة «فرانس برس»، تنوي هذه اللجنة التي يسيطر عليها الديموقراطيون أن تواصل تحقيقاتها، على الرغم من انتهاء التحقيق حول التدخل الروسي الذي قاده المحقق الأمريكي الخاص روبرت مولر. وكان مولر قد انتهى إلى أنه لا يوجد دليل على تواطؤ بين فريق حملة ترامب وروسيا>
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هل اختار ترامب إسبر لمواجهة إيران عسكريا؟

استقر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب خلال الساعات القليلة الماضية، على ترشيحه النهائي لشغل منصب وزير الدفاع، والذي أداره بالإنابة باتريك شاناهان خلال الأشهر القليلة الماضية، وذلك بعد رحيل جيم ماتيس، وزير الدفاع الأول في عهد ترامب. ورشح الرئيس الأمريكي مارك إسبر لشغل منصب وزير الدفاع، وهو الأمر الذي قد يؤدي إلى صراع سياسي داخلي، على غرار العديد من الملفات التي شهدت اختلافا كبيرًا في وجهات النظر بين الإدارة الأمريكية برئاسة ترامب، والكونجرس بقيادة الديمقراطيين، وذلك بحسب ما جاء في "هندوستان تايمز".
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العقوبات أم الحرب.. ترامب في حيرة للرد على إيران

لم يعرف البيت الأبيض الهدوء منذ إسقاط طائرة استطلاع أمريكية قبالة السواحل الإيرانية خلال الأيام القليلة الماضية، حيث شرع مستشارو الرئيس دونالد ترامب في نقاشات طويلة تهدف للوصول إلى رد حاسم بشأن التهديد الإيراني. وترى الإدارة الأمريكية بقيادة ترامب أن إسقاط إيران تلك الطائرة التي كانت تؤدي مهام استطلاعية، قد يكون شرارة نيران في منطقة مضيق هرمز الحيوية بالنسبة للتجارة العالمية، الأمر الذي قد يهدد الرحلات الجوية والمائية التي تستخدم تلك المنطقة بشكل إستراتيجي لتناقل السلع المختلفة.
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ترامب يعلن شرط إجراء أي صفقة مع إيران

صرح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الجمعة، بأنه ليس لدى الولايات المتحدة الأمريكية أي شروط مسبقة لإجراء مفاوضات مع إيران، إلا أن ملف الصواريخ الباليستية الإيرانية سيكون جزءا من أي اتفاق مستقبلي مع طهران، وذلك حسبما ذكر موقع "سكاي نيوز"، في نبأ عاجل له. وفي ذات السياق، قال أمير علي حاجي زادة قائد القوات الجوفضائية في الحرس الثوري الإيراني: "القوات الأمريكية في المنطقة كانت تهديدا لكنها الآن فرصة لإيران، إنهم لا يتحدثون عن حرب مع إيران لأنهم يعرفون مدى انكشافهم أمامها".
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إدارة ترامب تستند لقانون عمره 20 عاما للحرب ضد إيران

شهد البيت الأبيض على مدى الأيام القليلة الماضية العديد من النقاشات الخاصة بكيفية التعامل مع التوترات المتصاعدة في منطقة الخليج العربي، وكانت الخيارات العسكرية مطروحة بقوة على طاولة الرئيس دونالد ترامب للتعامل مع مستجدات الوضع. وخلال الأيام القليلة الماضية، استعرض الرئيس الأمريكي العديد من السيناريوهات الخاصة بالتعامل مع إيران، وذلك على خلفية الهجمات الأخيرة التي استهدفت ناقلات النفط في بحر عمان، والتي كانت بمثابة مؤشرات صريحة إلى المخاطر التي تحيط بحركة التجارة العالمية التي تستخدم هذا الممر الملاحي المهم.
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