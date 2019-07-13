«هيئة الدواء» تثير غضب البيطريين بسبب التمثيل

استبعاد الأدوية البيطرية يثير غضب الأطباء.. يوسف: لا بد من قطاع مستقل داخل هيئة الدواء.. طه: يوجد تعسف واضح من الحكومة ضد البيطريين.. وعماري: ستتحول إلى كوتة
«هيئة الدواء المصرية»، مثلهم مثل غيرهم من العاملين بالقطاع الدوائي، كان الأطباء البيطريون يمنون أنفسهم بإنشاء هيئة موحدة تنظم عمل القطاع الدوائي وتحافظ على حقوقهم وتنقذ صناعة الدواء، لا سيما أنهم استبشروا خيرا باتخاذ خطوات فعلية على أرض الواقع لإنشاء الهيئة داخل البرلمان، إلا أن أحلامهم سرعان ما تحولت إلى كبوس بعد أن خلا تشكيل الهيئة من تمثيل الأطباء البيطريين بها، واستبعاد الأدوية البيطرية من تحت ولاية هيئة الدواء، بخلاف المتعارف عليه دوليا، وهو الأمر الذى رفضه البيطريون جملة وتفصيلا، مؤكدين ضرورة أن تتم إعادة النظر فى مشروع القانون.
مجلس
النواب وافق نهائيا على مشروع قانون
التنظيم المؤسسى لجهات الدواء والمستلزمات
والمستحضرات والأجهزة الطبية، بعد أن تم
تعديل اسم مشروع القانون ليصبح «الهيئة
المصرية للشراء الموحد والإمداد والتموين
الطبى وإدارة التكنولوجيا الطبية، وهيئة
الدواء المصرية»،
بعد أن كان «الهيئة
المصرية للدواء».
الهيئة
مجلس
النواب وافق نهائيا على مشروع قانون
التنظيم المؤسسى لجهات الدواء والمستلزمات
والمستحضرات والأجهزة الطبية، بعد أن تم
تعديل اسم مشروع القانون ليصبح «الهيئة
المصرية للشراء الموحد والإمداد والتموين
الطبى وإدارة التكنولوجيا الطبية، وهيئة
الدواء المصرية»،
بعد أن كان «الهيئة
المصرية للدواء».
الهيئة المصرية للدواء
«هيئة الدواء المصرية» هى هيئة خدمية عامة لها شخصية اعتبارية، تتبع رئيس مجلس الوزراء، ويتم اختيار رئيسها بمعرفة رئيس الجمهورية، وتختص بكل شؤون الدواء المصرى، ويكون لها مقر رئيسي يحدد بقرار من رئيس مجلس الوزراء، ويجوز بقرار من مجلس إدارة الهيئة إنشاء مقرات أخرى لها. (اقرأ أيضا: البيطريون: تطعيم المواشي بلقاح منتهٍ.. والزراعة تنفي)
مواصفات الدواء البيطري
الدكتور صلاح الدين عبد الحميد يوسف، أستاذ وخبير الأدوية البيطرية، يقول إن إنشاء هيئة عامة للدواء أمر مهم للغاية وكان بمنزلة حلم للكثير من العاملين بهذا القطاع، ولكن ما يُعاب على مشروع قانون إنشاء الهيئة هو إغفاله تمثيل الدواء البيطري، خاصة أن له مواصفات خاصة تختلف عن الدواء البشري، وكذلك تسجيله وإنتاجه والمتابعة الحقلية والصيدليات البيطرية.
وشدد صلاح على ضرورة أن يكون للدواء البيطرى قطاع مستقل داخل هيئة الدواء، يشرف عليه الأطباء البيطريون لضمان جودة الدواء البيطرى وملاءمته للثروة الحيوانية، والإشراف البيطرى يأتي ضمانا لصحة المواطنين، لأن صحتهم تبدأ بالغذاء الذى يتناولونه من أصل حيوانى؛ كاللحوم والألبان والأسماك.
مشروع القانون حدد موارد تمويل الهيئة لتكون: "الاعتمادات المالية التي تخصصها الدولة لشراء وصيانة المستحضرات والمستلزمات الطبية في الموازنة العامة لها، والرسوم التي تحصلها الهيئة طبقا لأحكام القانون، ومقابل الخدمات التي تؤديها للغير، وعائد استثمارات أموال الهيئة، بالإضافة إلى الهبات والمنح والتبرعات التي يقرر مجلس الإدارة قبولها بأغلبية أعضائه بما لا يتعارض مع أهدافه، وفقا للقوانين والقواعد المنظمة لذلك".
الحكومة والدواء البيطري
الدكتور سامي طه، نقيب الأطباء البيطريين السابق والمتحدث الرسمى باسم حركة «بيطريين بلا حدود»، يقول إن الدولة تتعسف ضد الأطباء البيطريين فى كل شيء، بداية من إضاعتها حقا موجودا بالفعل لهم، أو عدم ضمان حقهم فى المستقبل، وهو الأمر الذى ظهر جليا فى تمثيل الدواء البيطري فى هيئة الدواء المصرية كجهة مستقلة بخلاف الطب البشري، على الرغم من الفارق الكبير بين الاثنين فى التسجيل وجميع مراحل التصنيع.
وأضاف طه فى تصريحات خاصة لـ"التحرير": "أن يتم إنشاء هيئة عامة للدواء، لا بد أن يكون هناك قسم كامل للطب البيطري، أما أن يتم تهميش وإهمال جميع الأطباء البيطريين لصالح شخص أو اثنين فهو أمر مرفوض تماما"، متابعا: "نتعرض لتعسف كبير ضد الطب البيطري، بل يصل إلى أكثر من التعسف". (اقرأ أيضا: «تُضاف للحوم».. ما صبغة «الكارمين» الضارة؟)
وتابع: "لا بد أن يتم إسناد الأمر إلى أهله وأن يتم احترام الفئة الأكثر دراية بالطب البيطري لأن ما يحدث فى مصر فى مجال صرف الدواء داخل الصيدليات أمر غريب تماما، حيث يتم صرف الدواء بناءً على أمرين، الأول هو روشتة من الطبيب، والثاني صرف الدواء بدون روشتة، وهو الأمر الذى يعرف بنظام (OTC) أو الصرف الذاتي للدواء بمعرفة الصيدلي لنوع المرض، وهذا الأمر قد يفلح مع الإنسان، أما الدواء الخاص بالحيوانات فالغالبية العظمى ممن يعملون بالصيدليات لا يعلمون شيئا عن الأمراض الحيوانية وخواص كل دواء، فكيف يصرف دواءً لا يعلم عنه شيئا؟".
وشدد على أن هيئة الدواء سحبت حقا أصيلا للأطباء البيطريين، وهو الإشراف على اللقاحات والأمصال وهو أمر خاص بالأطباء البيطريين منذ أن تم إنشاء معامل المصل واللقاح فى العباسية فى عام 1990، ومن الأمور التى تؤكد التعسف ضد البيطريين أنه فى عام 2000 صدر قرار من وزارة الزراعة يسمح للأطباء البيطريين بفتح مراكز لبيع الأدوية البيطرية، ومع اعتراض الصيادلة على القرار تراجعت الوزارة عنه ولم يخرج إلى النور حتى الآن. (اقرأ أيضا: أزمة بين البيطريين والصيادلة حول هيئة الدواء الجديدة
لن تتحول إلى كوتة
الدكتور محمد
العماري رئيس لجنة الصحة بالبرلمان، رد
على انتقادات نقابة الأطباء البيطرية
للبرلمان نتيجة عدم نص قانون الهيئة
العامة للدواء على تمثيل الأطباء البيطريين
فى تشكيل الهيئة، قائلا: "تشكيل
الهيئة أمر يكون بقرار من رئيس الجمهورية،
بعد أن يتم عرض القانون عليه من قبل رئيس
مجلس الوزراء، ويكون رئيس الهيئة بدرجة
وزير"، مشددا على أن مجلس النواب لا يعمل
لصالح فئة بعينها ولكنه يعمل لصالح المجتمع
المصري.
وأوضح
العماري فى تصريحات خاصة لـ"التحرير": "إذا
نص مشروع القانون على أن يكون الأطباء
البيطريون ضمن تشكيل اللجنة، فسيطالب
الصيادلة بتمثيلهم وكذلك الأطباء ونقابة
الأسنان ومن ثم يتحول الأمر إلى كوتة"، متابعا: "لا يوجد ظلم لأحد".