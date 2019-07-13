حقيقة عودة هيكتور كوبر لتدريب منتخب مصر

١٣ يوليه ٢٠١٩ - ٠٣:٣٦ م

كوبر

نفى مصدر مسئول بالاتحاد المصري لكرة القدم، ما تردد عن التفاوض مع هيكتور كوبر، المدير الفني للمنتخب الوطني السابق، لتولي تدريب الفراعنة، خلفًا للمكسيكي خافيير أجيري المقال، وكان المهندس هاني أبو ريدة، رئيس اتحاد الكرة السابق، قد أعلن إقالة الجهاز الفني للمنتخب الوطني بقيادة المكسيكي خافيير أجيري، وجهازه المعاون، كما تقدم مجلس إدارة اتحاد الكرة برئاسة أبو ريدة، باستقالته عقب إخفاق منتخب مصر في بطولة كأس الأمم الإفريقية 2019، التي تنظمها مصر وتستمر حتى 19 يوليو الجاري.

وقال المصدر، في تصريحات خاصة لـ«التحرير»، إن كوبر مرتبط بعقد مع أوزبكستان حتى عام 2022، ومن الصعب أن يفاوضه اتحاد الكرة لتدريب المنتخب من جديد. وتولى الأرجنتينى هيكتور كوبر، قيادة المنتخب الوطني، خلال 1212 يومًا، خاض خلالها 38 مباراة حقق الفوز فى 20 مباراة منها وتعادل في 6 لقاءات وهزم



وقال المصدر، في تصريحات خاصة لـ«التحرير»، إن كوبر مرتبط بعقد مع أوزبكستان حتى عام 2022، ومن الصعب أن يفاوضه اتحاد الكرة لتدريب المنتخب من جديد.



وتولى الأرجنتينى هيكتور كوبر، قيادة المنتخب الوطني، خلال 1212 يومًا، خاض خلالها 38 مباراة حقق الفوز فى 20 مباراة منها وتعادل في 6 لقاءات وهزم في 12 مباراة، كما أشرك 75 لاعبًا.



وتمكن من التأهل بالمنتخب المصري إلى بطولة كأس العالم في روسيا 2018، عقب غياب تام عن البطولة لمدة اقتربت من 28 عامًا، ليعيد للفراعنة روح الانتصار مجددًا، إلا أنه لم يحقق أى فوز وخرج من دور المجموعات بثلاث هزائم سجل خلالها هدفين.

