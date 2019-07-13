رياضة

حقيقة عودة هيكتور كوبر لتدريب منتخب مصر

١٣ يوليه ٢٠١٩ - ٠٣:٣٦ م
كوبر
كوبر
نفى مصدر مسئول بالاتحاد المصري لكرة القدم، ما تردد عن التفاوض مع هيكتور كوبر، المدير الفني للمنتخب الوطني السابق، لتولي تدريب الفراعنة، خلفًا للمكسيكي خافيير أجيري المقال، وكان المهندس هاني أبو ريدة، رئيس اتحاد الكرة السابق، قد أعلن إقالة الجهاز الفني للمنتخب الوطني بقيادة المكسيكي خافيير أجيري، وجهازه المعاون، كما تقدم مجلس إدارة اتحاد الكرة برئاسة أبو ريدة، باستقالته عقب إخفاق منتخب مصر في بطولة كأس الأمم الإفريقية 2019، التي تنظمها مصر وتستمر حتى 19 يوليو الجاري.
وقال المصدر، في تصريحات خاصة لـ«التحرير»، إن كوبر مرتبط بعقد مع أوزبكستان حتى عام 2022، ومن الصعب أن يفاوضه اتحاد الكرة لتدريب المنتخب من جديد. وتولى الأرجنتينى هيكتور كوبر، قيادة المنتخب الوطني، خلال 1212 يومًا، خاض خلالها 38 مباراة حقق الفوز فى 20 مباراة منها وتعادل في 6 لقاءات وهزم
اقرأ المزيد
نجوم-الرياضة-فى-تحدى-العواجيز (12)

«FaceApp».. هكذا ظهر نجوم الكرة في تحدي العواجيز

انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي، خلال الساعات القليلة الماضية، «ترند» عبارة عن تحد جديد يحمل اسم «العواجيز»، وهو مُجرد برنامج يتم تحميله على الهواتف المحمولة من خلال «google play» أو «app store»، يحمل اسم «face app»، ويتم وضع صور الأشخاص عليه، مما يجعلك تُشاهدهم في سن الشيخوخة، بتقنية الذكاء الاصطناعى، والذي يمتلك العديد من الفلاتر التي تؤثر على شكل وجهك بطرق متعددة وطريفة، من خلال ظاهرة تطبيق «FACE APP» على السوشيال ميديا، وكان لنجوم كرة القدم نصيب من هذا التحدي.
عبد الله-السعيد

في ميلاده الـ34.. أرقام في مشوار عبد الله السعيد

يحتفل، اليوم السبت، عبد الله السعيد، نجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي بيراميدز ومنتخب مصر، بعيد ميلاده الـ34، إذ ولد في محافظة الإسماعيلية عام 1985، وبدأ مسيرته الكروية في النادي الإسماعيلي بقطاع الناشئين، وشارك مع منتخب الشباب، وكانت له بصمة كبيرة في كأس العالم للشباب 2005، وبعدها تألق مع «برازيل مصر»، وظهر بصورة ممتازة واختاره الكابتن حسن شحاتة لينضم إلى صفوف منتخب مصر الأول، وجذب أنظار قطبي الكرة المصرية الأهلي والزمالك، إلا أن مسؤولي القلعة الحمراء استطاعوا أن يحصلوا على خدمات اللاعب في 14 سبتمبر 2011.
تونس-ومالي‎ (3)

جيريس: من الطبيعي وجود تونس في نصف نهائي الكان

أكد آلان جيريس، مدرب منتخب تونس، صعوبة مواجهة السنغال غدًا الأحد في نصف نهائي كأس الأمم الإفريقية المقامة حاليًا في مصر، وقال جيريس في المؤتمر الصحفي الخاص بالمباراة، الذي عقد اليوم السبت: "نواجه فريقا قويا للغاية، ولكنه أشبه بالكتاب المفتوح بالنسبة لنا، فنحن نعرف كل لاعبيه، وبالتالي يتوجب علينا إيقاف مفاتيح لعب السنغال ومحاولة اختراق دفاعهم القوي"، وأشار الفرنسي إلى أن العامل البدني سيلعب دورًا كبيرًا في حسم هوية الفائز بالمباراة والوصول إلى المباراة النهائية.
اقرأ المزيد من الأخبار
أمير-مرتضى-أحمد-جلال-علاء-مقلد

أمير مرتضى يرشح 11 شخصية لتولي مجلس اتحاد الكرة

كشف أمير مرتضى منصور، المشرف العام على فريق الكرة بنادي الزمالك، عن كيفية استغلال خروج المنتخب الوطني، من بطولة كأس الأمم الإفريقية 2019، التي تستضيفها مصر حتى 19 يوليو الجاري، بعد خسارة الفراعنة والخروج من البطولة مساء أمس السبت، بهدف دون رد أمام منتخب جنوب إفريقيا، في المباراة التي جمعت بينهما بدور الـ16 على استاد القاهرة الدولي، ورشح أمير 11 شخصية لإدارة الاتحاد المصري لكرة القدم، بعد الاستقالة التي تقدم بها هاني أبو ريدة، رئيس الجبلاية وأعضاء مجلسه.
عمرو-وردة (3)

هل يتراجع أبو ريدة ويعيد وردة بعد ضغوط نجوم المنتخب؟

قبل ساعات من انطلاق لقاء المنتخب الوطني أمام الكونغو الديمقراطية، قرر مجلس إدارة اتحاد الكرة، برئاسة هاني أبو ريدة، استبعاد عمرو وردة، من المنتخب لأسباب انضباطية، ومغادرة لاعب أتروميتوس اليوناني، معسكر الفراعنة المقام لخوض منافسات بطولة كأس الأمم الإفريقية 2019، التي تستضيفها مصر حتى 19 يوليو المقبل، والتي يسعى خلالها الفراعنة للتتويج باللقب الثامن لتعزيز الرقم القياسي في التتويج، خصوصًا أن المنتخب الوطني لم يتوج باللقب منذ 9 سنوات، حيث كان آخر تتويج في كأس الأمم 2010.
أحمد-أحمد-رئيس-الكاف

رئيس كاف يوجه رسالة إلى جميع الجهات بشأن الجماهير

كشف أحمد أحمد، رئيس الاتحاد الإفريقي لكرة القدم، أن الكاف حصل على ضمانات بشأن الجماهير من السلطات المصرية، وذلك خلال المؤتمر الصحفي، الذي يعقده في استاد القاهرة، للحديث عن بطولة الأمم الإفريقية، والذي يحضره الثنائي هاني أبو ريدة رئيس اتحاد الكرة، وصامويل إيتو أسطورة منتخب الكاميرون والهداف التاريخي لكأس الأمم، وقال أحمد أحمد: "حصلنا على ضمانات بشأن الجماهير من السلطات المصرية، لكن السؤال هل يمكن أن تكون هناك مدينة خالية من الأخطار؟.. هذه الرسالة التي أود إيصالها إلى جميع الجهات بشأن الجماهير لأننا جميعا إخوة.. وقارتنا بحاجة شديدة إلى الأمن".
السيسى-يزور-معسكر-منتخب-مصر-صباح-اليوم (5)

أحمد أحمد يشكر السيسي ويشيد بتنظيم كأس الأمم 2019

شكر أحمد أحمد، رئيس الاتحاد الإفريقي لكرة القدم (كاف)، الرئيس عبد الفتاح السيسي، وذلك خلال المؤتمر الصحفي، الذي يعقده في استاد القاهرة، للحديث عن بطولة الأمم الإفريقية، والذي يحضره الثنائي هاني أبو ريدة رئيس اتحاد الكرة، وصامويل إيتو أسطورة منتخب الكاميرون والهداف التاريخي لكأس الأمم، وقال أحمد أحمد: "مصر دولة كبيرة وحضارة عريقة وأشكر السيسي على دعمه لنا ومصر قبلت التحدي بعدما استضافت البطولة وحدث مجهود غير عادي والتزام تام لتجهيز الملاعب والاستعداد للبطولة، ونحن أيضًا قبلنا التحدي بإقامة البطولة بمشاركة 24 فريقا وإقامتها في فصل الصيف".
للإعلان على موقع التحرير: info@tahrirnews.org
عن مؤسسة التحرير

سياسة

إرهاب

جريمة

رياضة

فنون

حياة

صحة

رأي
إنضم لفريق التحرير: hr@tahrirnews.org