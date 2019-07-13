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محافظ الإسكندرية يناقش تدشين خط بحري مع إيطاليا

تحرير:محمد مجلي ١٣ يوليه ٢٠١٩ - ٠٣:٤٨ م
محافظ الإسكندرية مع رئيس هيئة ميناءي كتانايا وأوجوستو
محافظ الإسكندرية مع رئيس هيئة ميناءي كتانايا وأوجوستو
أجرى الدكتور عبدالعزيز قنصوة، محافظ الإسكندرية، اتفاقا مع بيير لوييجي رئيس هيئة ميناءي كتانايا وأوجوستو المطلتين على الساحل الشرقي لجزيرة صقلية بإيطاليا، على تعيين نقاط اتصال دائمة بين الجانبين لاستكمال وإجراء الدراسات لبحث إمكانيات تنفيذ أطر التعاون المطروحة. وتناول محافظ الأسكندرية مع رئيس الميناء فرص تدشين خط بحري لنقل الركاب والبضائع بما يحقق استفادة من عدد الركاب الذي يبلغ 124 ألف سائح سنوياً فى المتوسط، وحجم التجارة المنقولة بحرا عبر الميناءين الإيطاليين والبالغة 34 طن مليون سنوياً.
شهد اللقاء استعراض آلية عمل الميناءين وقدراتهما الاستيعابية والخطط المقرر تنفيذها خلال الفترة المقبلة لاستيعاب الزيارة التي تشهدها معدلات التجارة الدولية بالبحر المتوسط، والتطرق للتجربة الإيطالية في دمج هيئات الموانئ التي تعمل على تعزيز من التكامل بين الموانئ المتجاورة. وعرض قنصوة خطط التطوير الجارية
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بيان تحذيري من القوات المسلحة بشأن الكليات العسكرية

حذرت القوات المسلحة، الطلبة المتقدمين للالتحاق بالكليات والمعاهد العسكرية، من الانسياق وراء ادعاءات بعض الأشخاص المنتحلين صفه عمل في القوات المسلحة وقيامهم بالادعاء بمساعدتهم في اجتياز الاختبارات المؤهلة للالتحاق بالكليات والمعاهد العسكرية. وشددت القوات المسلحة، في بيان لها اليوم السبت، على ضرورة عدم الانسياق وراء تلك الادعاءات لعدم الوقوع ضحية لأعمال النصب والاحتيال، مع ضرورة الإبلاغ الفورى عن تلك الوقائع لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيالها.
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رجال يشيعون جثمان عمدة في الشرقية بالزغاريد (فيديو)

«الله حي».. عبارة علت بها حناجر الآلاف من رجال ونساء قرية عزبة المسلمي التابعة لقرية الطيبة بدائرة مركز ومدينة الزقازيق، بمحافظة الشرقية، وهم يُشيعون جثمان الشيخ «عبدالعزيز عبدالله الأمين المسلمي» عمدة قريتهم إلى مثواه الأخير بمقابر عزبته ومسقط رأسه، في مشهد ربما يحدُث للمرة الأولى بقرى المحافظة قاطبة، إذ هللَّ المُشيعون وأخذوا في التصفيق وترديد عبارات الذكر، فيما دخل عدد من الرجال في نوبات إطلاق زغاريد من تلك التي تُطلقها النسوة، كما لو كانوا يزفون المتوفى إلى عروسه لا إلى قبره.
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«هيئة الدواء» تثير غضب البيطريين بسبب التمثيل

«هيئة الدواء المصرية»، مثلهم مثل غيرهم من العاملين بالقطاع الدوائي، كان الأطباء البيطريون يمنون أنفسهم بإنشاء هيئة موحدة تنظم عمل القطاع الدوائي وتحافظ على حقوقهم وتنقذ صناعة الدواء، لا سيما أنهم استبشروا خيرا باتخاذ خطوات فعلية على أرض الواقع لإنشاء الهيئة داخل البرلمان، إلا أن أحلامهم سرعان ما تحولت إلى كبوس بعد أن خلا تشكيل الهيئة من تمثيل الأطباء البيطريين بها، واستبعاد الأدوية البيطرية من تحت ولاية هيئة الدواء، بخلاف المتعارف عليه دوليا، وهو الأمر الذى رفضه البيطريون جملة وتفصيلا، مؤكدين ضرورة أن تتم إعادة النظر فى مشروع القانون.
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الكشف عن سر جديد للفراعنة يعود للدولة الوسطى (صور)

أعلن الدكتور خالد العناني وزير الآثار، اليوم السبت، عن كشف أثري جديد، قامت به بعثة أثرية مصرية ظلت تعمل ما يقرب من عام في المنطقة الواقعة على بعد حوالي 300 متر جنوب شرق هرم امنمحات الثاني بدهشور، إذ استطاعت العثور على جدار أثري متعرج يمتد بطول 60 مترا تقريبا إلى الناحيه الشرقية، ويعتبر هذا الجدار أحد العناصر المعمارية المهمة في عصرالدولة الوسطى، قائلا إنه تم العثور أيضا على عدد من التوابيت الحجرية والفخارية والخشبية والتي يوجد بداخل بعضها مومياوات في حالة جيدة من الحفظ.
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اعادة تدشين خط جوي بين الإسكندرية وكاتانيا الايطالية (3)

إعادة تدشين خط جوي بين الإسكندرية وكاتانيا الإيطالية

وقع الدكتور عبد العزيز قنصوة، محافظ الإسكندرية، وعمدة مدينة كاتانيا بجزيرة صقلية الإيطالية سالفو بوليزي، اتفاقية تآخٍ بين المحافظة والمدينة الإيطالية في إطار رؤية مصرية شاملة تهدف لتوسيع نطاق التعاون المصري الإيطالي ليشمل مزيدا من المجالات الحيوية، خاصة في ضوء ما تتمتع به جزيرة صقلية من موقع متميز بالبحر المتوسط، وتضم الاتفاقية أطر تعاون تنفيذية في المجالات الاقتصادية والتجارية فضلا عن إيلائها أهمية خاصة لقطاع النقل البحري والموانئ، وإعادة تدشين الخط الجوي الذي كان يربط المدينتين، ما يسهم في استعادة معدلات السياحة الإيطالية مستوياتها المعهودة.
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تعاون إيطالي.. إنشاء متحف تحت البحر في الإسكندرية

ناقش الدكتور عبدالعزيز قنصوة محافظ الإسكندرية، ووزير الثقافة الإيطالي ألبيرتو بونيسولي، إعادة إحياء التراث الحضاري لعروس البحر المتوسط، والتي تشمل مشروع تأسيس متحف تحت سطح البحر بالمدينة القديمة الغارقة بالساحل البحري لشاطئ مكتبة الإسكندرية، مع استهداف أن يكون المتحف مدعوما بمنظومة عرض ثلاثية الأبعاد، تتيح للزائرين مشاهدة المدينة القديمة وآثارها اليونانية والرومانية، وذلك خلال زيارة رسمية بدأها محافظ الإسكندرية لإيطاليا التقى خلالها مسؤولين في روما، وعددا من مسؤولي مدينة كاتانيا بجزيرة صقلية، لبحث تعزيز التعاون بين الجانبين.
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36 عاما.. استمرار لغز اختفاء إيمانويلا في الفاتيكان

في أمسية صيف حارة عام 1983، أعدت فتاة في الخامسة عشرة من عمرها، حقيبة "الفلوت"، وخرجت من منزل عائلتها داخل الأسوار الشاسعة لمدينة الفاتيكان. حيث قامت إيمانويلا أورلاندي بهذه الرحلة، من شقتها إلى درس الموسيقى في وسط روما، مرات لا تحصى. إيمانويلا ابنة موظف بارز في الفاتيكان، حيث عمل والدها إركولي كاتبا في منزل البابا، كانت تستقل الحافلة إلى خارج المدينة المقدسة لتلقي الدروس في كاتدرائية سانت أبوليناري. ويتذكر شقيقها الأكبر بيترو طفولتهما الساحرة، حيث كانا يلعبان في حدائق الفاتيكان، وكان البابا يوحنا بولس الثاني يتوقف ويتحدث إلى الصغار وهم يلعبون.
ميناء

ميناء الإسكندرية يسجل أكبر زيادة في معدلات الآداء

قال اللواء بحري مدحت عطية رئيس ميناء الإسكندرية، إن إجمالي كميات البضائع المتداولة للشركات المرخص لها بمزاولة نشاط الحاويات بميناءي الإسكندرية والدخيلة عن العام المالي الجاري 2018/2019 بلغت حوالي 1.83 مليون حاوية بزيادة 9% عن العام المالي الماضى، مشيرًا إلى أن كميات البضائع المتداولة بالسحب المباشر بلغت نحو 9.1 مليون طن بزيادة بلغت 30% عن العام المالي الماضي، فيما بلغ الإجمالي المتداول للبضائع هذا العام حوالي 64 مليون طن بزيادة قدرها 9% عن العام الماضي.
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