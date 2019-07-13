محافظ الإسكندرية يناقش تدشين خط بحري مع إيطاليا

تحرير:محمد مجلي ١٣ يوليه ٢٠١٩ - ٠٣:٤٨ م

محافظ الإسكندرية مع رئيس هيئة ميناءي كتانايا وأوجوستو

أجرى الدكتور عبدالعزيز قنصوة، محافظ الإسكندرية، اتفاقا مع بيير لوييجي رئيس هيئة ميناءي كتانايا وأوجوستو المطلتين على الساحل الشرقي لجزيرة صقلية بإيطاليا، على تعيين نقاط اتصال دائمة بين الجانبين لاستكمال وإجراء الدراسات لبحث إمكانيات تنفيذ أطر التعاون المطروحة. وتناول محافظ الأسكندرية مع رئيس الميناء فرص تدشين خط بحري لنقل الركاب والبضائع بما يحقق استفادة من عدد الركاب الذي يبلغ 124 ألف سائح سنوياً فى المتوسط، وحجم التجارة المنقولة بحرا عبر الميناءين الإيطاليين والبالغة 34 طن مليون سنوياً.

شهد اللقاء استعراض آلية عمل الميناءين وقدراتهما الاستيعابية والخطط المقرر تنفيذها خلال الفترة المقبلة لاستيعاب الزيارة التي تشهدها معدلات التجارة الدولية بالبحر المتوسط، والتطرق للتجربة الإيطالية في دمج هيئات الموانئ التي تعمل على تعزيز من التكامل بين الموانئ المتجاورة. وعرض قنصوة خطط التطوير الجارية