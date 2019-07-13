عقوبات واشنطن كلمة السر في خفض قوات حزب الله بسوريا
العقوبات الأمريكية الخانقة على إيران حرمت نظام الملالي من أموال طائلة كان يغدقها على ميليشيات حزب الله، وهو ما اضطر الحزب إلى خفض عدد مجنديه
تحرير:وفاء بسيوني
١٣ يوليه ٢٠١٩ - ٠٣:٤٩ م
حزب الله
"نحن موجودون في كل الأماكن التي كنا فيها، ما زلنا فيها ولكن لا داعي للوجود هناك بأعداد كبيرة، ما دامت لا توجد ضرورات عملية لذلك"، بهذه الكلمات أعلن الأمين العام لحزب الله حسن نصر الله، عن خفض وجود قواته في سوريا.
نصر الله كشف عن خفض عدد عناصر الحزب الذين يقاتلون إلى جانب قوات النظام في سوريا بشكل علني منذ عام 2013.
يأتي قرار حزب الله بعد مرور أكثر من 6 سنوات على انخراط حزب الله عمليا في الحرب السورية التي شكلت بالنسبة إليه التحدي الأكبر الذي واجهه منذ نشأته في عام 1982.
ويقاتل حزب الله المدعوم من طهران إلى جانب قوات النظام في سوريا منذ عام 2013، وساهم تدخله في حسم معارك عدة لصالح دمشق.
نصر الله عدَّ في حديثه لقناة "المنار" اللبنانية، أن جيش النظام السوري "استعاد عافيته بشكل كبير وهو وجد أنه اليوم ليس بحاجة إلينا"، مضيفا: "قمنا بإعادة انتشار وإعادة تموضع"، على حد قوله.
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ويقاتل حزب الله المدعوم من طهران إلى جانب قوات النظام في سوريا منذ عام 2013، وساهم تدخله في حسم معارك عدة لصالح دمشق.
نصر الله عدَّ في حديثه لقناة "المنار" اللبنانية، أن جيش النظام السوري "استعاد عافيته بشكل كبير وهو وجد أنه اليوم ليس بحاجة إلينا"، مضيفا: "قمنا بإعادة انتشار وإعادة تموضع"، على حد قوله.
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وفي الوقت الذي أرجع فيه محللون تلك الخطوة إلى العقوبات الأمريكية على إيران، لأنها الممول الأول لحزب الله، أكد نصر الله أن "كل التعاطي مع الملف السوري لا علاقة له بالعقوبات أو التقشف المالي".
العقوبات الأمريكية الخانقة على إيران حرمت نظام الملالي في طهران من أموال طائلة كان يغدقها على ميليشيات حزب الله اللبناني، وهو ما اضطر الحزب إلى خفض عدد مجنديه الذين يتلقون رواتب، وخفض مكافآت آخرين، وقلص أنشطة وخدمات كان يقدمها إلى منتسبيه، بحسب "الفرنسية".
وقال: "إذا دعت الحاجة لعودة كل من كان هناك سيعود"، معلنا أن مقاتلي حزبه لا يشاركون حاليا في المعارك التي تشهدها محافظة إدلب.
وحول العقوبات الأمريكية الأخيرة على حزب الله، أشار الحزب إلى أن الولايات المتحدة تسعى لفتح قنوات اتصال مع حزب الله من خلال وسطاء.
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ووصف نصر الله فرض عقوبات من الخزانة الأمريكية على نائبين تابعين لحزب الله بأنه يشكل إساءة لمجلس النواب اللبناني والمؤسسات اللبنانية، على حد تعبيره.
ومع احتدام المعارك في سوريا وبالتحديد بين عامي 2013 و2014، قُدر عدد مقاتلي "حزب الله"، بحسب إحصائيات غير رسمية، بـ5 آلاف.
وأشارت الوكالة الفرنسية في تقرير أعدته في وقت سابق، إلى أن عناصر الحزب يتلقون قبل ذهابهم إلى الميدان دورات تدريبية في لبنان في مرحلة أولى، ثم في إيران.
وبحسب التقرير، تراجع عدد مقاتلي الحزب في سوريا بشكل كبير في الآونة الأخيرة، بالتزامن مع تراجع حدة ورقعة المعارك، وإن كانوا ينتشرون في أكثر من منطقة الآن.
ويمتلك حزب الله قوة مسلحة لجيش متوسط الحجم، وزادت قوة حزب الله القتالية بشكل كبير منذ حرب لبنان 2006.
في 2016، كان لحزب الله نحو 20.000 جندي من القوات العاملة و25.000 احتياطي، وتمول هذه القوات إيران ويدربها فيلق الحرس الثوري الإسلامي الإيراني، وتبلغ الميزانية العسكرية لحزب الله نحو مليار دولار في السنة.
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وتستند قوة حزب الله العسكرية إلى كمية ونوعية الصواريخ التي يمتلكها، والتي يستخدمها ضد عدوه الرئيسي، إسرائيل. وتستخدم إستراتيجية الحزب ضد إسرائيل القذائف والصواريخ كأسلحة هجومية، بالإضافة إلى وحدات المشاة الخفيفة والدروع المضادة للدفاع عن مواقع إطلاق النار في جنوب لبنان. وتتراوح تقديرات عدد القذائف الإجمالي لحزب الله بين 120 ألفا و150 ألفا، أي أكثر كثيرا من معظم البلدان.
ويمتلك حزب الله كميات محدودة من الصواريخ المضادة للطائرات والقذائف المضادة للسفن.
ولا تملك المجموعة أي طائرات أو دبابات أو مركبات مدرعة في لبنان، لأنها لا تستطيع مواجهة التفوق الجوي الإسرائيلي. ومع ذلك، يحتفظ حزب الله بمدرعات في سوريا المجاورة، بما في ذلك دبابات تي- 55 وتي- 72.