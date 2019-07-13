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عقوبات واشنطن كلمة السر في خفض قوات حزب الله بسوريا

العقوبات الأمريكية الخانقة على إيران حرمت نظام الملالي من أموال طائلة كان يغدقها على ميليشيات حزب الله، وهو ما اضطر الحزب إلى خفض عدد مجنديه
تحرير:وفاء بسيوني ١٣ يوليه ٢٠١٩ - ٠٣:٤٩ م
حزب الله
حزب الله
"نحن موجودون في كل الأماكن التي كنا فيها، ما زلنا فيها ولكن لا داعي للوجود هناك بأعداد كبيرة، ما دامت لا توجد ضرورات عملية لذلك"، بهذه الكلمات أعلن الأمين العام لحزب الله حسن نصر الله، عن خفض وجود قواته في سوريا. نصر الله كشف عن خفض عدد عناصر الحزب الذين يقاتلون إلى جانب قوات النظام في سوريا بشكل علني منذ عام 2013. يأتي قرار حزب الله بعد مرور أكثر من 6 سنوات على انخراط حزب الله عمليا في الحرب السورية التي شكلت بالنسبة إليه التحدي الأكبر الذي واجهه منذ نشأته في عام 1982.
ويقاتل حزب الله المدعوم من طهران إلى جانب قوات النظام في سوريا منذ عام 2013، وساهم تدخله في حسم معارك عدة لصالح دمشق. نصر الله عدَّ في حديثه لقناة "المنار" اللبنانية، أن جيش النظام السوري "استعاد عافيته بشكل كبير وهو وجد أنه اليوم ليس بحاجة إلينا"، مضيفا: "قمنا بإعادة انتشار وإعادة تموضع"، على حد قوله. هل
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صحف سعودية

صحف سعودية: تركيا تتجاهل تهديد واشنطن وتتسلم «إس400»

طالعتنا الصحف السعودية الصادرة صباح اليوم السبت، بالعديد من القضايا والموضوعات، وتصدر تسلم تركيا صواريخ روسية عناوين الصحف، كما استعرضت التعزيزات الأمريكية البريطانية في الخليج بالإضافة إلى العديد من القضايا والموضوعات. تحت عنوان "الأطلسي يبدي قلقه لبدء تسلم تركيا منظومة صواريخ إس- 400 الروسية"، ذكرت صحيفة "الجزيرة" أن حلف شمال الأطلسي عبر أمس الجمعة عن قلقه لبدء تسلم تركيا منظومة الصواريخ الروسية إس-400. وكثيراً ما حذر الحلف تركيا من أن المنظومة الروسية تتعارض مع أسلحة الحلف، ومنها الطائرة المقاتلة إف-35.
صحف-اماراتية

صحف الإمارات: لندن تعزز وجودها بالخليج لردع إيران

تنوعت مانشيتات الصحف الإماراتية الصادرة صباح اليوم السبت، بين استعراض الشأن المحلي والعربي والإقليمي والدولي، وتصدرت التعزيزات الأمريكية البريطانية في الخليج، إلى جانب تطورات أوضاع الصراع في الشرق الأوسط. تحت عنوان "سفينة حربية بريطانية ثانية إلى الخليج"، كشفت صحيفة "الخليج" عن أن بريطانيا أعلنت، أمس الجمعة، أنها ستزيد مؤقتا انتشارها العسكري في الخليج، بتقديم موعد تناوب مقرر بين سفينتين حربيتين في منطقة الخليج، حيث سيتم نشر السفينتين معا في الوقت الحاضر قرب المياه الإيرانية، وأشارت إلى أنها لا تريد تأجيج التوتر مع إيران.
مظاهرات-في-الجزائر (1)

«مدنية الدولة» مطلب الجزائريين في الجمعة 21

ليلة حافلة عاشتها شوارع العاصمة الجزائر، أمس الخميس، بعد أن تمكن المنتخب الوطني من الوصول لنصف نهائي بطولة كأس الأمم الإفريقية التي تستضيفها مصر. واليوم الجمعة، كان المواطنون على موعد للمشاركة في مظاهراتهم الأسبوعية للجمعة الحادية والعشرين على التوالي، منذ بداية الحراك في الثاني والعشرين من فبراير الماضي، اعتراضا على تقديم الرئيس السابق، عبدالعزيز بوتفليقة أوراق ترشحه للفوز بالعهدة الخامسة في رئاسة البلاد. واقتصرت المسيرات على أعداد قليلة مقارنة بالمسيرات الضخمة التي شهدتها البلاد منذ بدء الحراك، رافعة شعارات للتأكيد على مدنية الدولة.
حج-وعمرة (4)

السعودية تتوقع حالة الطقس أيام الحج: حر ومطر ورياح

حذرت المملكة العربية السعودية، اليوم الخميس، من أن الطقس خلال موسم الحج سيكون شديد الحرارة، بحسب الوكالة الرسمية "واس". وقالت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة السعودية، في تقريرها عن الحالة المناخية السائدة والمتوقعة خلال موسم حج هذا العام 1440هـ، على مكة المكرمة والمدينة المنورة، إن موسم الحج لهذا العام يتزامن مع شهر أغسطس 2019، ويمكن وصفه من خلال تحليل البيانات المناخية التاريخية بأنه طقس حار إلى شديد الحرارة خلال النهار، يميل نسبيا للاعتدال ليلا، مع تشكيلات من السحب المنخفضة والمتوسطة الارتفاع التي تتخللها خلايا ركامية رعدية ممطرة أحيانا، والرؤية الأفقية جيدة بشكل عام انخفضت في بعض الفترات لأقل من 4 كم بسبب الرياح النشطة المثيرة للأتربة والغبار.
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زوارق إيرانية - أرشيفية

مصادر: إيران حاولت احتجاز ناقلة نفط بريطانية

قال مسؤول بوزارة الدفاع الأمريكية «البنتاجون» إن 5 زوارق يعتقد أنها إيرانية اقتربت من ناقلة نفط بريطانية، الأربعاء، في مضيق هرمز. وبحسب «سكاي نيوز عربية»، أوضح المسؤول الأمريكي أن الزوارق الإيرانية طلبت من ناقلة النفط التوقف في المياه الإيرانية، لكنها انسحبت بعد أن تلقت تحذيرا من سفينة حربية بريطانية. وكانت وكالة تسنيم الإيرانية شبه الرسمية قد نقلت عن محمد باقري، رئيس هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الإيرانية، قوله في وقت سابق إن احتجاز بريطانيا ناقلة نفط إيرانية قرب جبل طارق الأسبوع الماضي «لن يبقى دون رد».
نصر-الله

هل يتأثر اقتصاد لبنان بعقوبات واشنطن على حزب الله؟

"اعتداء على كل لبنان" بهذه الكلمات اتضح الموقف اللبناني من العقوبات الأمريكية غير المسبوقة التي فرضتها على نواب من حزب الله، إذ أدرجت واشنطن، أمس، ثلاث شخصيات بارزة في حزب الله ضمن المشمولين بالعقوبات، في خطوة شملت للمرة الأولى عنصرين من الجناح السياسي للحزب. وزارة الخزانة الأمريكية أعلنت، الثلاثاء، فرض عقوبات على نائبين من "حزب الله" في البرلمان اللبناني، إلى جانب مسؤول الأمن في الميليشيات، حيث شملت العقوبات رئيس كتلة حزب الله في البرلمان اللبناني، محمد رعد.
نفط ايران

إيران تستدعي سفير بريطانيا رفضا لاحتجاز ناقلة نفط

استدعت إيران سفير بريطانيا، اليوم، اعتراضًا على ما اعتبرته احتجازًا غير مشروع لناقلة نفط إيرانية في جبل طارق، بحسب "العربية. نت". وقال عباس موسوي، المتحدث باسم خارجية إيران، في تغريدة على "تويتر"، إن السفير روب ماكير استدعي بسبب "الاعتراض غير القانوني" للسفينة، نقلا عن "أسوشيتد برس". وأعلنت حكومة جبل طارق، أنها أوقفت ناقلة نفط عملاقة تنقل نفطا إلى سوريا على الرغم من العقوبات. وقال رئيس حكومة هذه المنطقة البريطانية، فابيان بيكاردو"لدينا كل الأسباب التي تدعو إلى الاعتقاد أن "غريس 1" كانت تنقل شحنتها من النفط إلى مصفاة يملكها كيان يخضع لعقوبات.
صحف-سعودية1

صحف سعودية: إيران تهدد.. ورسالة تهدئة من دمشق لأنقرة

أطلعتنا الصحف السعودية الصادرة صباح اليوم الأربعاء، على آخر تطورات الصراع في الشرق الأوسط، وتناولت العديد من القضايا والموضوعات التي تنوعت بين استعراض الشأن المحلي والعربي والإقليمي والدولي. في افتتاحيتها تحت عنوان "تعزيزات أمريكية.. وطهران تهدد باستهداف الأساطيل" ذكرت صحيفة "الشرق الأوسط" أنه بينما أعلنت وزارة الدفاع الأمريكية اعتزامها إرسال تعزيزات إلى منطقة الشرق الأوسط تشمل ألف جندي إضافي من أجل التصدي للتهديدات الجوية والبحرية والبرية، هدد قائد "الحرس الثوري" الإيراني حسين سلامي، أمس، باستهداف الأساطيل المنتشرة.
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