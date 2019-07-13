الأعلام السوداء.. أبرز كتب الجهاديين لمسلمي الغرب

اعتمد تنظيم داعش الإرهابي في خطابه لمسلمي الغرب على أساليب مختلفة، بدايةً من الحسابات المختلفة عبر مواقع التواصل الاجتماعي والمجلات، وحتى المواقع الإلكترونية
رغم التحول الرقمي الذي واكبته الحركات الإرهابية، وذلك باستخدام الخطابات المرئية، فإنها لا تزال تعتمد على كتب رئيسية تكشف كيف يخاطب داعش المسلمين في الدول الغربية. ومن أبرز هذه الكتب الموجهة لمسلمي الغرب، كتاب "الأعلام السوداء"، ويتحدث عن استبدال أعلام خطباء الجهاد في الغرب بأخرى أكثر قانونية في الظاهر، بعد اعتقال قادة الخطاب الجهادي في الغرب، بإعادة تسمية منظمات جديدة مثل "الشريعة في المملكة المتحدة، والشريعة في بلجيكا"، وما إلى ذلك من هذه المجموعات.
وأفرزت هذه المجموعات قادة خطاب أكثر ذكاءً من سابقيهم، كانوا في الظاهر مجرد دعاة لنشر وتأسيس الدين الإسلامي في أوروبا، وهي أمور لا يحظرها القانون، ولم يدعوا لأي أعمال غير قانونية، مثل أنجم تشودري المحامي البريطاني المسجون بسبب تأييده تنظيم داعش.
ويشرح الكتاب كيف استغل "تشودري" القانون في تأسيس أكثر من
وأفرزت هذه المجموعات قادة خطاب أكثر ذكاءً من سابقيهم، كانوا في الظاهر مجرد دعاة لنشر وتأسيس الدين الإسلامي في أوروبا، وهي أمور لا يحظرها القانون، ولم يدعوا لأي أعمال غير قانونية، مثل أنجم تشودري المحامي البريطاني المسجون بسبب تأييده تنظيم داعش.
ويشرح الكتاب كيف استغل "تشودري" القانون في تأسيس أكثر من كيان لمخاطبة مسلمي بريطانيا: "كل يوم كانوا يدرسون أحدث نسخة من قانون مكافحة الإرهاب، ثم يدعون للشريعة الإسلامية داخل المبادئ التوجيهية للقانون البريطاني والغربي".
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غزو روما
يبرر كتاب "كيفية البقاء على قيد الحياة في الغرب" فلسفة الخطاب الجهادي من داعش لمسلمي الغرب، بأن الخطاب المتطرف للحركات الجهادية المسلمة مجرد رد فعل ضد الوصف المتكرر للمسلمين بالإرهابيين في الإعلام الغربي من قادة المجتمع والسياسيين واليمين المتطرف، ما أجبر المسلمين، الذين يريدون أن يكونوا مجرد مواطنين مسالمين، على التحول إلى متطرفين، بحسب فلسفة الكتاب المؤلف من 70 صفحة.
واعتمد الكتاب في خطابه لمسلمي الغرب على قواعد منطقية خاصة بتنظيم داعش، وهي أن الطريقة الوحيدة لمنع الغرب من اتهام المسلمين بأنهم إرهابيون شريرون يقتلون الجميع، هي أن يكونوا إرهابيين فعلا.
الدليل الكامل
"عصائب المسلمين.. مستقبل المسلمين في الغرب" يعد دليلا كاملا لأفراد داعش في الغرب، بداية من الخطاب وحتى صناعة مختلف الأسلحة لأعضاء جماعة داعش الإرهابية في الغرب، ويقدم في القسم الخاص بـ"صناعة الأسلحة" كيفية تصنيع أنواع مختلفة من العبوات الناسفة؛ مثل القنابل اليدوية على شكل علب الصودا، وقنابل بإناء الطهي تعمل بمجرد الضغط، وقنابل مصنوعة بواسطة المصباح، واستخدام الهواتف المحمولة في التفجير والأحزمة الناسفة.
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يعد كتاب "عصائب المسلمين" ثاني أهم كتب تنظيم داعش في خطاب مسلمي الغرب، وهو الدليل التكتيكي الذي صدر عام 2015. ويهدف الكتاب إلى تحويل مجموعات داعش في الغرب إلى قوة فاعلة يُعتد بها في دول الغرب، لا مجرد أفراد.
ويوجه الكتاب خطابه لمسلمي الغرب في عدة فصول من الكتاب، أهمها الفصل الرابع وهو دليل تحويل ذئاب داعش المنفردة إلى عصابات مسلحة، ودعوات التنظيم لإعداد متحدثين ملهمين، وطرق الحصول على المال والسلاح. وشرح في الصفحة الثامنة خطة داعش للتغيير من الذئاب المنفردة إلى العصابات المسلحة والمجموعات الكبرى.
ويشدد على ضرورة تخطي مرحلة الذئاب المنفردة "نريد أن نتجاوز ذلك ونحول أنفسنا إلى ميليشيات قوية"، ويفصل دور الخطاب والدعاية من جانب والسلاح والعمل الإرهابي من جانب آخر.
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وكان تعلم اللغة العربية وقراءة الخطابات المترجمة لقادة الحركات الجهادية مثل تنظيم القاعدة، أهم ما أبرزه الكتيب، وخصَّ خطابات أسامة بن لادن نموذجا للخطاب الملهم الذي يستأسر قلوب المستمعين ويحشد الناس، ثم أبو مصعب الزرقاوي وأنور العولقي وأبو يحيى الليبي وأبو محمد العدناني، ووصفهم بأنهم متحدثون بارعون في كسب قلوب الناس.
ونصح الكتاب بضرورة اقتصار الخطابات على دقائق معدودة مستشهدا بـ5 خطابات لزعيم تنظيم داعش، أبو بكر البغدادي، على مدار 3 سنوات، فلا يتجاوز أطولها 15 دقيقة "لذلك عندما يتحدث يفتح الناس في الشرق والغرب آذانهم لسماع ما يقول، عكس السياسيين الذين يخطبون لساعات طويلة يوميا". ووفر التنظيم متصفحا خاصا لمتابعيه من الغرب، بحسب الكتاب، لتحميل خطابات قادة الجهاد العالمي، وهو "Torproject.org" وهو متصفح آمن نسبيا.
أكشاك الدعوة
يعرض الكتاب أهمية استخدام "أكشاك الدعوة" في بريطانيا للحديث مع المسلمين عن الشريعة الإسلامية في الغرب، وكيفية مراوغة جواسيس أجهزة الأمن، وعدم مناقشة أي شيء غير قانوني في أكشاك الدعوة، ثم الانفراد ببعض الشباب والحديث معهم عن أهداف تنظيم "داعش" بعد إزالة بطارية الهاتف المحمول.
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واستغل الكتاب خطاب اليمين المتطرف الذي يحض على الكراهية ضد الإسلام في حشد أنصار داعش، وضرورة الدفاع عن الإسلام الذي يجب أن يصبح أغلبية، وهي فلسفة تعتمد عليها كل التنظيمات الجهادية.