ما تطبيق FaceApp الذي انتشر على مواقع التواصل؟

إذا قمت بالتمرير إلى اليسار، فستجد أيضًا خيارات لإنشاء صور GIF وصور مجمعة لصورك حتى تتمكن من إظهار صور متعددة محررة في صورة واحدة قابلة للمشاركة

تحرير:مي فؤاد ١٤ يوليه ٢٠١٩ - ١٠:٥٠ ص

FaceApp

انتشر تطبيق FaceApp انتشار النار في الهشيم منذ عام ماضٍ، لينتشر تلك الفترة بصورة أقوى عبر مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة. FaceApp؛ هو تطبيق يدمر الوجه تقريبًا، حيث يحول صور الشخص إلى شخص أكبر سنًا. كما يمكنه تغيير مظهرك ليجعلك تبدو أكثر ذكورية أو أنثوية. كما يجبرك التطبيق على الابتسام. تم تصميم التطبيق فقط لإرضاء أولئك الذين يريدون حقًا طريقة جديدة لتغيير شكل وجوههم جذريًا. زاد عدد مستخدمي التطبيق بصورة كبيرة تلك الفترة حتى وصل إلى الملايين من رواد مواقع التواصل الاجتماعي داخل الولايات المتحدة والغرب بشكل عام ومصر والوطن العربي بشكل خاص.

على الرغم من ظهور التطبيق منذ عام مضى، حسب موقع techradar، فإنه لم يتم الكشف عن جميع الخيارات الموجودة داخل التطبيق، لذا اجتاح الفلتر الخاص بتكبير السن مواقع التواصل، ليشمل عددا كبيرا من نجوم الفن والرياضة ومشاهير الشبكات الاجتماعية الذين دخلوا التحدي ونشروا صورهم بعد التعديل عبر صفحاتهم الرسمية. يعمل