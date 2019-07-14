ما تطبيق FaceApp الذي انتشر على مواقع التواصل؟

إذا قمت بالتمرير إلى اليسار، فستجد أيضًا خيارات لإنشاء صور GIF وصور مجمعة لصورك حتى تتمكن من إظهار صور متعددة محررة في صورة واحدة قابلة للمشاركة
انتشر تطبيق FaceApp انتشار النار في الهشيم منذ عام ماضٍ، لينتشر تلك الفترة بصورة أقوى عبر مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة.
FaceApp؛ هو تطبيق يدمر الوجه تقريبًا، حيث يحول صور الشخص إلى شخص أكبر سنًا. كما يمكنه تغيير مظهرك ليجعلك تبدو أكثر ذكورية أو أنثوية. كما يجبرك التطبيق على الابتسام. تم تصميم التطبيق فقط لإرضاء أولئك الذين يريدون حقًا طريقة جديدة لتغيير شكل وجوههم جذريًا.
زاد عدد مستخدمي التطبيق بصورة كبيرة تلك الفترة حتى وصل إلى الملايين من رواد مواقع التواصل الاجتماعي داخل الولايات المتحدة والغرب بشكل عام ومصر والوطن العربي بشكل خاص.
على الرغم من ظهور التطبيق منذ عام مضى، حسب موقع techradar، فإنه لم يتم الكشف عن جميع الخيارات الموجودة داخل التطبيق، لذا اجتاح الفلتر الخاص بتكبير السن مواقع التواصل، ليشمل عددا كبيرا من نجوم الفن والرياضة ومشاهير الشبكات الاجتماعية الذين دخلوا التحدي ونشروا صورهم بعد التعديل عبر صفحاتهم الرسمية.
يعمل
على الرغم من ظهور التطبيق منذ عام مضى، حسب موقع techradar، فإنه لم يتم الكشف عن جميع الخيارات الموجودة داخل التطبيق، لذا اجتاح الفلتر الخاص بتكبير السن مواقع التواصل، ليشمل عددا كبيرا من نجوم الفن والرياضة ومشاهير الشبكات الاجتماعية الذين دخلوا التحدي ونشروا صورهم بعد التعديل عبر صفحاتهم الرسمية.
يعمل التطبيق بتقنية الذكاء الاصطناعي، ويمتلك العديد من الفلاتر التي تعمل على تغيير شكل الصور الشخصية بطرق متعددة ومضحكة.
بناءً على الذكاء الاصطناعي؛ تعالج الصور بطريقة تبدو حقيقية جدًا، من خلال محاكاة الطريقة التى تعمل بها الشبكات العصبية من أجل تغيير شعرك أو لون بشرتك أو الخلفيات فى الصور الشخصية، وتعتمد درجة الواقعية على الصورة والألوان.
كما يمكن لـ"FaceApp" إنشاء بعض الصور الواقعية عن الشخص، وأصدقائه وعائلته من خلال تغيير جنسهم، أو زيادة ابتسامتهم أو تكبير السن وتصغيره.
أفضل ما في التطبيق هو أنه مجاني.
كيف يتم تنزيل FaceApp؟
ستتمكن من العثور على FaceApp على أنظمة التشغيل أندرويد ونظام أبل iOS ، يمكنك تنزيله مباشرةً من Apple App Store أو Google Play Store.
قم بتحميل التطبيق تمامًا مثل أي تطبيق آخر. قد تحتاج إلى إدخال كلمة المرور الخاصة بك أو تسجيل بصمتك لتنزيل التطبيق.
كيفية يستخدم FaceApp؟
واجهة FaceApp سهلة الاستخدام وسوف تسمح لك بتحرير كل من الصور الشخصية الجديدة التي التقطت داخل كاميرا التطبيق أو الصور القديمة التي حصلت عليها بالفعل على هاتفك.
يمكنك تحديد صورة بالضغط على "جميع الصور" على طول الجزء السفلي من الشاشة أو تثبيت وجهك لأعلى لالتقاط صورة من كاميرا التطبيق.
ستبدأ الصورة التي تحددها على خيار يسمى Original، ولكن إذا قمت بالتمرير إلى اليمين، فستتوفر لديك خيارات مثل Smile وSmile 2 وSpark وOld وYoung وFemale وMale.
سيفتح كلا الخيارين Smile فمك ويتضمن بعض الأسنان ذات المظهر الجيد، بينما يعمل Spark على تلطيف لون بشرتك. هناك أيضًا خيارات من الذكور والإناث لمنحك ميزات أكثر ذكورية أو أنثوية.
أطرف الخيارات من كبار السن والشباب على الرغم من أن ذلك سيزودك بالتجاعيد أو يجعلك تبدو كطفل.
إذا قمت بالتمرير إلى اليسار، فستجد أيضًا خيارات لإنشاء صور GIF وصور مجمعة لصورك حتى تتمكن من إظهار صور متعددة محررة في صورة واحدة قابلة للمشاركة.
كيفية مشاركة الصور FaceApp؟
بمجرد إنشاء الصورة، ستظهر رموز المشاركة أسفل الصورة. يتيح لك السهم المتجه لأسفل في الجزء السفلي تنزيل الصورة بينما توجد أيضًا خيارات للنشر على إنستجرام وفيسبوك وتويتر.
هناك أيضًا خيار للمشاركة عبر تطبيقات أخرى مثل واتس آب ومنصات المراسلة أيضًا.
لم يكن ذلك التحدي الأول من نوعه، انتشر تحدي غطاء الزجاجة على مواقع التواصل الاجتماعي خلال الفترة الماضية، وهو عبارة عن ركل حافة الزجاجة بالقدم، حتى يندفع الغطاء وتفتح الزجاجة.
كما انتشر تحد جديد بين رواد مواقع التواصل الاجتماعي الفترة الماضية، وهو عبارة عن تكوين جملة مفيدة أو شهيرة أو مثَل من اسم الشخص (متمثلًا في صورته) مع كلمات وصور أخرى، بحيث تشمل تلك الجملة أو المثل (صورة الشخص داخل الجملة في موقع منها يحمل معنى اسمه).
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