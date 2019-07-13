حريق يلتهم مجزرا آليا قبل افتتاحه بشلاتين (صور)

تحرير:التحرير ١٣ يوليه ٢٠١٩ - ٠٤:١٦ م

حريق مجزر شلاتين بالبحر الأحمر

نشب حريق ضخم في المجزر الآلى الجديد قبل تشغيله، اليوم السبت، بمدينة شلاتين، جنوب البحر الأحمر؛ ما أدى إلى التهام أغلب أجزاء المجزر. بدأت الواقعة بتلقي اللواء أشرف حشيش مساعد وزير الداخلية، مدير أمن البحر الأحمر، إخطارًا من شرطة النجدة بنشوب حريق في المجزر الآلى الجديد، وعلى الفور وجه بالدفع بأكبر عدد من سيارات الدفاع المدني والإسعاف للسيطرة على الحريق، إذ تواصل قوات الدفاع المدني مكافحة النيران حتى الآن. والجدير بالذكر أنه يعد أكبر مجزر آلي للجمال والماشية، كما يعد الأول من نوعه في مدن الجنوب، بتكلفة 120 مليون جنيه.

وقال اللواء أحمد عبد الله، محافظ البحر الأحمر، في تصريحات صحفية سابقة، إن هذا المجزر يستوعب ذبح 200 رأس من الجمال و200 رأس ماشية، بالإضافة إلى أكثر من 200 رأس غنم يوميا. وأشار إلى أن هذا المجزر عندما يتم تشغيله سيفتح فرص عمل كثيرة للعديد من أبناء المحافظة والمحافظات المجاورة، وسيوفر عناء ووقت سفر أصحاب