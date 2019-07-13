رجال يشيعون جثمان عمدة في الشرقية بالزغاريد (فيديو)
تحرير:إسلام عبد الخالق
١٣ يوليه ٢٠١٩ - ٠٤:٣٢ م
مدفن - صورة أرشيفية
«الله حي».. عبارة علت بها حناجر الآلاف من رجال ونساء قرية عزبة المسلمي التابعة لقرية الطيبة بدائرة مركز ومدينة الزقازيق، بمحافظة الشرقية، وهم يُشيعون جثمان الشيخ «عبدالعزيز عبدالله الأمين المسلمي» عمدة قريتهم إلى مثواه الأخير بمقابر عزبته ومسقط رأسه، في مشهد ربما يحدُث للمرة الأولى بقرى المحافظة قاطبة، إذ هللَّ المُشيعون وأخذوا في التصفيق وترديد عبارات الذكر، فيما دخل عدد من الرجال في نوبات إطلاق زغاريد من تلك التي تُطلقها النسوة، كما لو كانوا يزفون المتوفى إلى عروسه لا إلى قبره.
الجنازة، التي جرت أحداثها قبل أسبوعين، تداولتها صفحات التواصل الاجتماعي، وزعمت إحداها أن صاحب الجنازة هو العارف بالله عميد الأسرة المسلمية بجمهورية مصر العربية وشيخ الطريقة المسلمية، وهو ما نفاه الدكتور حسن المسلمي، الأستاذ بكلية الزراعة جامعة الزقازيق وشيخ الطريقة المسلمية على مستوى الجمهورية.
المسلمي
الجنازة، التي جرت أحداثها قبل أسبوعين، تداولتها صفحات التواصل الاجتماعي، وزعمت إحداها أن صاحب الجنازة هو العارف بالله عميد الأسرة المسلمية بجمهورية مصر العربية وشيخ الطريقة المسلمية، وهو ما نفاه الدكتور حسن المسلمي، الأستاذ بكلية الزراعة جامعة الزقازيق وشيخ الطريقة المسلمية على مستوى الجمهورية.
المسلمي أوضح لـ«التحرير» أنه هوَ شيخ الطريقة منذ أكثر من 25 عامًا، منوهًا بأن المتوفي لم يكُن يتبع الطريقة، وإنما كان يعمل على إقامة خدمات في الموالد للمريدين، إذ كان وأبناؤه من المُحبين للخير، وجده هو شيخ المقام بالقرية.
وأشار شيخ الطريقة المسلمية بمصر، إلى أن الأهالي كانوا يعتبرونه «ولي» وأن ما حدث لم يكن به شيء خارج على القانون، إذ كان المشيعون يذكرون الله، إلا أن الفرح والزغاريد ما هي إلا عادات تعود للثقافة الريفية.