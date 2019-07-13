رجال يشيعون جثمان عمدة في الشرقية بالزغاريد (فيديو)

تحرير:إسلام عبد الخالق ١٣ يوليه ٢٠١٩ - ٠٤:٣٢ م

مدفن - صورة أرشيفية

«الله حي».. عبارة علت بها حناجر الآلاف من رجال ونساء قرية عزبة المسلمي التابعة لقرية الطيبة بدائرة مركز ومدينة الزقازيق، بمحافظة الشرقية، وهم يُشيعون جثمان الشيخ «عبدالعزيز عبدالله الأمين المسلمي» عمدة قريتهم إلى مثواه الأخير بمقابر عزبته ومسقط رأسه، في مشهد ربما يحدُث للمرة الأولى بقرى المحافظة قاطبة، إذ هللَّ المُشيعون وأخذوا في التصفيق وترديد عبارات الذكر، فيما دخل عدد من الرجال في نوبات إطلاق زغاريد من تلك التي تُطلقها النسوة، كما لو كانوا يزفون المتوفى إلى عروسه لا إلى قبره.

الجنازة، التي جرت أحداثها قبل أسبوعين، تداولتها صفحات التواصل الاجتماعي، وزعمت إحداها أن صاحب الجنازة هو العارف بالله عميد الأسرة المسلمية بجمهورية مصر العربية وشيخ الطريقة المسلمية، وهو ما نفاه الدكتور حسن المسلمي، الأستاذ بكلية الزراعة جامعة الزقازيق وشيخ الطريقة المسلمية على مستوى الجمهورية. المسلمي