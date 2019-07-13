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رجال يشيعون جثمان عمدة في الشرقية بالزغاريد (فيديو)

تحرير:إسلام عبد الخالق ١٣ يوليه ٢٠١٩ - ٠٤:٣٢ م
مدفن - صورة أرشيفية
مدفن - صورة أرشيفية
«الله حي».. عبارة علت بها حناجر الآلاف من رجال ونساء قرية عزبة المسلمي التابعة لقرية الطيبة بدائرة مركز ومدينة الزقازيق، بمحافظة الشرقية، وهم يُشيعون جثمان الشيخ «عبدالعزيز عبدالله الأمين المسلمي» عمدة قريتهم إلى مثواه الأخير بمقابر عزبته ومسقط رأسه، في مشهد ربما يحدُث للمرة الأولى بقرى المحافظة قاطبة، إذ هللَّ المُشيعون وأخذوا في التصفيق وترديد عبارات الذكر، فيما دخل عدد من الرجال في نوبات إطلاق زغاريد من تلك التي تُطلقها النسوة، كما لو كانوا يزفون المتوفى إلى عروسه لا إلى قبره.
الجنازة، التي جرت أحداثها قبل أسبوعين، تداولتها صفحات التواصل الاجتماعي، وزعمت إحداها أن صاحب الجنازة هو العارف بالله عميد الأسرة المسلمية بجمهورية مصر العربية وشيخ الطريقة المسلمية، وهو ما نفاه الدكتور حسن المسلمي، الأستاذ بكلية الزراعة جامعة الزقازيق وشيخ الطريقة المسلمية على مستوى الجمهورية. المسلمي
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المتحدث-العسكري

بيان تحذيري من القوات المسلحة بشأن الكليات العسكرية

حذرت القوات المسلحة، الطلبة المتقدمين للالتحاق بالكليات والمعاهد العسكرية، من الانسياق وراء ادعاءات بعض الأشخاص المنتحلين صفه عمل في القوات المسلحة وقيامهم بالادعاء بمساعدتهم في اجتياز الاختبارات المؤهلة للالتحاق بالكليات والمعاهد العسكرية. وشددت القوات المسلحة، في بيان لها اليوم السبت، على ضرورة عدم الانسياق وراء تلك الادعاءات لعدم الوقوع ضحية لأعمال النصب والاحتيال، مع ضرورة الإبلاغ الفورى عن تلك الوقائع لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيالها.
خط-بحري-مع ايطاليا-قنصوة يستوعب- 124 ألف سائح (5)

محافظ الإسكندرية يناقش تدشين خط بحري مع إيطاليا

أجرى الدكتور عبدالعزيز قنصوة، محافظ الإسكندرية، اتفاقا مع بيير لوييجي رئيس هيئة ميناءي كتانايا وأوجوستو المطلتين على الساحل الشرقي لجزيرة صقلية بإيطاليا، على تعيين نقاط اتصال دائمة بين الجانبين لاستكمال وإجراء الدراسات لبحث إمكانيات تنفيذ أطر التعاون المطروحة. وتناول محافظ الأسكندرية مع رئيس الميناء فرص تدشين خط بحري لنقل الركاب والبضائع بما يحقق استفادة من عدد الركاب الذي يبلغ 124 ألف سائح سنوياً فى المتوسط، وحجم التجارة المنقولة بحرا عبر الميناءين الإيطاليين والبالغة 34 طن مليون سنوياً.
نقابة-الاطباء-البيطريين

«هيئة الدواء» تثير غضب البيطريين بسبب التمثيل

«هيئة الدواء المصرية»، مثلهم مثل غيرهم من العاملين بالقطاع الدوائي، كان الأطباء البيطريون يمنون أنفسهم بإنشاء هيئة موحدة تنظم عمل القطاع الدوائي وتحافظ على حقوقهم وتنقذ صناعة الدواء، لا سيما أنهم استبشروا خيرا باتخاذ خطوات فعلية على أرض الواقع لإنشاء الهيئة داخل البرلمان، إلا أن أحلامهم سرعان ما تحولت إلى كبوس بعد أن خلا تشكيل الهيئة من تمثيل الأطباء البيطريين بها، واستبعاد الأدوية البيطرية من تحت ولاية هيئة الدواء، بخلاف المتعارف عليه دوليا، وهو الأمر الذى رفضه البيطريون جملة وتفصيلا، مؤكدين ضرورة أن تتم إعادة النظر فى مشروع القانون.
الكشف-الأثري-الجديد-في-دهشور (10)

الكشف عن سر جديد للفراعنة يعود للدولة الوسطى (صور)

أعلن الدكتور خالد العناني وزير الآثار، اليوم السبت، عن كشف أثري جديد، قامت به بعثة أثرية مصرية ظلت تعمل ما يقرب من عام في المنطقة الواقعة على بعد حوالي 300 متر جنوب شرق هرم امنمحات الثاني بدهشور، إذ استطاعت العثور على جدار أثري متعرج يمتد بطول 60 مترا تقريبا إلى الناحيه الشرقية، ويعتبر هذا الجدار أحد العناصر المعمارية المهمة في عصرالدولة الوسطى، قائلا إنه تم العثور أيضا على عدد من التوابيت الحجرية والفخارية والخشبية والتي يوجد بداخل بعضها مومياوات في حالة جيدة من الحفظ.
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الدكتور-ممدوح-غراب-محافظ-الشرقية

إطلاق اسم شهيد «الشيخ زويد» على مدرسة بالشرقية

أصدر الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، اليوم السبت، قرارا بإطلاق اسم الشهيد المجند أحمد سمير شحاتة، على مدرسة «أبو حماد» للتعليم الأساسي التابعة للإدارة التعليمية بمركز ومدينة أبو حماد، موضحا أن ذلك يأتي تخليدا لذكراه الطاهرة وتقديرا لما قدمه من تضحيات غالية من أجل الدفاع عن أمن واستقرار البلاد، وموافقة على الطلب الذي تقدمت به أسرة الشهيد لمكتب شئون الشهداء بديوان عام المحافظة، وذلك بعد 3 أشهر على استشهاده في التفجير الانتحاري الذي وقعَ بمنطقة «السوق» بدائرة قسم شرطة الشيخ زويد بشمال سيناء.
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بنديرة التاكسي بـ7.5 جنيه.. أسعار المواصلات بالشرقية

أصدر الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، اليوم الجمعة، قراره رقم 8307 لسنة 2019، بشأن إقرار أسعار التعريفة الجديدة لركوب سيارات «التاكسي» و«السيرفيس» داخل مدن ومراكز المحافظة، وذلك بعد إعلان الحكومة عن زيادة أسعار البنزين اعتبارا من الساعة التاسعة صباح اليوم، موضحا أن فتح بنديرة سيارات التاكسي «العداد» ستكون 7.5 جنيه، بكافة مدن المحافظة، تشمل كيلو متر واحد فقط، على أن تزداد القيمة بواقع جنيه و75 قرشا لكل كيلو متر إضافي، فيما تصل ساعة الانتظار الأولى إلى 8 جنيهات، تزداد بواقع 7 جنيهات لكل ساعة إضافية.
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وفاة «العباسي» أول من رفع العلم المصري في حرب أكتوبر

توفي محمد محمد عبد السلام العباسي، أحد أبطال حرب أكتوبر 1973، وأول من رفع العلم المصري على الضفة الغربية لقناة السويس، في الساعات الأولى من صباح اليوم الإثنين، داخل منزله بمدينة «القرين» بمحافظة الشرقية، عن عمر يناهز 73 عامًا، بعد أكثر من 46 عامًا مضت على الحرب. صرح الرجل قبل وفاته بأن أمنيته الوحيدة كانت زيارة بيت الله الحرام لأداء فريضة الحج، لكنه فور ذهابه إلى إحدى الهيئات الحكومية للتقدم بطلبه، عنّفه أحد المسؤولين هناك قائلا: «إنت عملت إيه علشان تحج»، حسب تعبيره.
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6 حالات إغماء لطلاب الثانوية العامة في الشرقية

أصيب ستة طلاب من الشعب الثلاث للثانوية العامة بمحافظة الشرقية، بحالات إغماء، اليوم السبت؛ في أثناء أداء الامتحان في مواد «الجيولوجيا والعلوم البيئية» لشعبة العلوم، و«التفاضل والتكامل» لشعبة الرياضيات، و«علم النفس والاجتماع» للشعبة الأدبية، وذلك داخل لجان مدارس «مجمع بليغ» بالإبراهيمية، و«بلبيس» الثانوية، و«الإبراهيمية» الثانوية بنين، وتم نقلهم إلى المستشفيات القريبة، حيث تلقوا الإسعافات الطبية اللازمة، وأخطرت بذلك غرفة العمليات المركزية التي خصصتها مديرية التربية والتعليم لمتابعة الامتحانات.
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