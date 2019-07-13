رياضة

الكاف يشتعل.. خطابات نارية بين أحمد أحمد ومصطفى فهمي

أزمة جديدة تفجرت داخل الاتحاد الإفريقي لكرة القدم (كاف) بين أحمد أحمد رئيس الاتحاد ومصطفى مراد فهمي السكرتير العام السابق للاتحاد وعدم توجيه دعوة لحضوره الجمعية العامة
تحرير:أحمد سعيد ١٣ يوليه ٢٠١٩ - ٠٤:٤٤ م
مصطفى مراد فهمي
مصطفى مراد فهمي
تفجرت أزمة كبيرة داخل الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف"، بعد رفض الملغاشي أحمد أحمد رئيس الاتحاد توجيه دعوة لمصطفى مراد فهمي السكرتير العام الأسبق للاتحاد وعضوه الفخري الحالي لحضور الجلسة المقبلة للجمعية العامة. البداية جاءت من مصطفى فهمي وعدم إرسال دعوة له لحضور الجمعية العامة مؤكدا أنه يتمنى أن يكون عدم وصول دعوة له جاء بسبب أن السكرتير العام الجديد للكاف لا يعرف كيف تدار الأمور في مثل هذه المناسبات، وبرر رئيس الكاف ذلك القرار بعدة نقاط جاء أبرزها أن الحالة السيئة للاتحاد التي تحدث عنها فهمي تعود بالأساس لطريقة إدارته على مدار سنوات ماضية.
ونشرت صحيفة "فوت أفريك" الخطاب الذي نوه أحمد عبره إلى قرار فهمي بالرحيل عن الاتحاد الإفريقي قائلا: بعد 28 عامًا في الاتحاد الإفريقي لكرة القدم، قررت ترك منصبك لشغل وظيفة أخرى في فيفا، ولم نوافق على مساهمة ونصيحة منك، خاصة في مجال الإصلاحات، وهي مسألة استراتيجية كانت مهمة بالنسبة لنا حتى تقاعدك من فيفا. لأنه
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