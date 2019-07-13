بسبب بوتين.. مجهولون يلقون قنبلة على قناة أوكرانية

١٣ يوليه ٢٠١٩ - ٠٥:٠٧ م

جانب من انفجار القنبلة

رمى مجهولون قنبلة على مبنى قناة تلفزيونية أوكرانية، اليوم السبت، بعدما أعلنت أنها تنوي بث وثائقي مثير للجدل تتخلّله مقابلة مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، بحسب وكالة الأنباء الفرنسية. ولم يؤد الهجوم الذي وقع قرابة الساعة 03:40 فجرا، ووصفه المسؤولون بأنه إرهابي إلى إصابات، لكنّه ألحق أضرارا بالشعار المثبّت على واجهة مكاتب قناة "112 أوكرانيا"، بحسب ما أعلنت الشرطة. وشددت قوات الشرطة إجراءاتها الأمنية في العاصمة الأوكرانية كييف بحثا عن المسؤول عن الهجوم.

ودعا الرئيس التنفيذي للقناة ييغور بنكندورف في بيان الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي إلى أن "يدين فورا الأفعال الجرمية" التي استهدفت القناة.وقال بنكندورف "عليك أن تعلن بوضوح وبشكل حازم أنه لا يجوز لأحد أن يستخدم القوة ضد وسائل الإعلام في أوكرانيا".وهذا الأسبوع حذّرت النيابة العامة الأوكرانية القناة