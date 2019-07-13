جريمة

«أنا القاتل».. كواليس مقتل سيدة على يد زوجها خنقا

نظرة فكلمة فلقاء فزواج، تحققت تلك الأفعال تباعا لكن نهاية غير متوقعة كتبت الفصل الأخير في علاقة حب استمرت 11 سنة عصفت بها المشكلات والخلافات الزوجية
تحرير:محمد الشاملي ١٣ يوليه ٢٠١٩ - ٠٥:١٥ م
جثة - تعبيرية
جثة - تعبيرية
قرابة العام حاول فرد أمن إداري إقناع زوجته بالعودة إلى عش الزوجية واستكمال حياتهما معا، مطالبا إياها بطرد الوساوس الشيطانية التي تزيد من إصرارها على كتابة نهاية رباط الدين والدم الذي ربطهما منذ عقد قرانهما قبل 11 سنة في حضور الأهل والأحباب إلا أن تمسك الزوجة بمطلب واحد دون سواه "الطلاق" زاد الأمور تعقيدا، فاستشاط رب الأسرة غضبا، لاسيما أنه يرى عقد أسرته تنفرط حباته أمام عينيه دون أن يقدر على فعل شيء يساهم في الحفاظ على تماسك "العقد" فما كان منه إلا ارتكاب جريمة قتل.
منذ 11 سنة كان اللقاء الأول الذي جمع بين "محمد" و"رنا"، غادر كل منهما إلى منزله شارد الذهن، طُبعت صورة كل منهما في مخيلة الثاني، لم تمضِ الليلة بسلاسة، ثمة شيء يدور في العقل ويتحرك في القلب، حتى ود الصديقان شروق الشمس حينها وتجدد اللقاء ثانية. بمرور الأيام توطدت علاقة الصديقين، نشأت بينهما علاقة عاطفية
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انقلاب-اتوبيس-فى ترعة-بكفر-الشيخ

إصابة 6 أشخاص في انقلاب أتوبيس بكفر الشيخ

استقبل مستشفى مطوبس المركزى 6 مصابين، نتيجة حادث انقلاب أتوبيس ركاب فى ترعة على طريق برمبال منية المرشد بمركز مطوبس بكفر الشيخ. تلقى اللواء فريد مصطفى مساعد وزير الداخلية مدير أمن كفر الشيخ، إخطارًا من اللواء محمد عمار، مدير إدارة البحث الجنائى، بورود بلاغ لمأمور مركز شرطة مطوبس يفيد بانقلاب أتوبيس ركاب على طريق برمبال منية المرشد نتج عنه إصابة 6 أشخاص بإصابات مختلفة، ليتم نقلهم عن طريق سيارات الإسعاف والأهالى إلى استقبال مستشفى مطوبس المركزى لتلقى العلاج اللازم.
سلعوة.

إصابة 14 بينهم 5 أطفال عقرهم حيوان مجهول ببني سويف

أصيب 14 شخصا بينهم 5 أطفال، اليوم السبت، بالوجه والرأس بعد أن عقرهم حيوان مجهول يشبه "السلعوة" في 5 قرى بمركز الفشن جنوب محافظة بني سويف، وتم نقلهم إلى المستشفى، واستقبل قسم الاستقبال بمستشفى الفشن المركزي 14 شخصا وهم "مصطفى عبد الغنى محمود" 64 سنة، مقيم بقرية الشقر، و"أحمد رجب مراد" 6 سنوات، مقيم بقرية القضابى، و"أحمد نور الدين" 23 سنة، مقيم بقرية القضابى، و"منة رزق على" 9 سنوات مقيمة بقرية الفنت الشرقية، و"محمد طه حنفي" 8 سنوات، مقيم بقرية الزرابى، و"مصطفى أحمد عبد الرحيم" 12 سنة، مقيم بقرية الفنت الشرقية.
حريق-محزر-آلي-بشلاتين ‎ (2)

حريق يلتهم مجزرا آليا قبل افتتاحه بشلاتين (صور)

نشب حريق ضخم في المجزر الآلى الجديد قبل تشغيله، اليوم السبت، بمدينة شلاتين، جنوب البحر الأحمر؛ ما أدى إلى التهام أغلب أجزاء المجزر. بدأت الواقعة بتلقي اللواء أشرف حشيش مساعد وزير الداخلية، مدير أمن البحر الأحمر، إخطارًا من شرطة النجدة بنشوب حريق في المجزر الآلى الجديد، وعلى الفور وجه بالدفع بأكبر عدد من سيارات الدفاع المدني والإسعاف للسيطرة على الحريق، إذ تواصل قوات الدفاع المدني مكافحة النيران حتى الآن. والجدير بالذكر أنه يعد أكبر مجزر آلي للجمال والماشية، كما يعد الأول من نوعه في مدن الجنوب، بتكلفة 120 مليون جنيه.
طلاق

زوج للقاضي: «سحرتني بجمالها وفي الآخر طلع بوتيكس»

أقام موظف حكومي دعوى نشوز ضد زوجته فى محكمة الأسرة بمصر الجديدة، وذلك لهجر زوجته مسكن الزوجية، ورفضها العودة إليه مرة ثانية، بعد سابقة إصرارها على عدم الإنجاب لمدة 3 سنوات، بجانب إنفاقها أغلب مصروف المنزل على احتياجات التجميل التى تستخدمها بإسراف، وطالب الزوج فى دعواه بإثبات نشوزها، وإسقاط كل مستحقاتها عليه، لتطليقها دون الالتزام بسداد نفقة لها، قائلًا على هامش دعواه: «يغور الجمال اللي ييجي على الراجل بخسارة راحته جوه بيته وفلوسه، وكمان يقل من قيمته قدام الناس».
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طفلة-حلوان‎

الدم والنار.. جيران ملك يروون مشاهد حرق جثتها بحلوان

ملك أحمد شبانة صاحبة الـ9 سنوات، طالبة بالصف الثالث الابتدائي، لم تكن تعرف أن نهايتها ستكون مأساوية بهذا الشكل وستدفع حياتها ثمنا لخلافات والدها مع جاره الذي انتقم من والدها بقتله بطريقة بشعة، وقتلها هي الأخرى دون ذنب اقترفته لتلقى مصيرها بجوار والدها جثة متفحمة، بعدما سكب الجاني عليهما البنزين وأشعل في جثتيهما النيران، وخرج ينفض يديه الآثمتين من الدماء ويبحث عن مكان يخفي به أدوات جريمته تاركا خلفه جثتين محروقتين وطفلة في عمر الزهور ودما يغرق أرضية شقتهما المتواضعة.
جريمة-حلوان (2)

«بنزين وجثتان».. كواليس محرقة بائع وطفلته في حلوان

خرج من زنزانته للنور يتشبث بالحياة، ضعف بصره ونال المرض من جسده النحيف، كان يأمل أن ينجو هو وطفلته بعد أن طلقت منه والدتها، كانت عكازه الذي يستند عليه بينما هي لا تعرف غيره، يعمل ليل نهار ليكسب لقمته بعرق جبينه، لينفق عليها من حلال، إلا أن شيطانا فظا غليظ القلب أنهى حياته في مشهد يسحق القلب فزعا، لم يتركه يعيش ويهنأ بحياته مع طفلته، كتب نهاية مأساوية يعجز كاتب أفلام رعب عن كتابتها، كادت الطفلة تموت من الخوف وقلبها يتوقف وهي ترى الجاني يجرد والدها من ملابسه ويسكب عليه البنزين، لم تتوقف فصول الجحيم وقتلها بينما لم تكن تولد "ملك" لتلقى في النار.
طعنات-سكين-جريمة

لو صرختي هقتلك.. تفاصيل جديدة في مقتل محفظة قرآن

أسرة انفرط عقد حباتها بوفاة الأم، تلك السيدة التي كانت همزة الوصل بين الأب والأبناء، تقضي ساعات النهار في إنجاز المهام المنزلية وإعداد الطعام، وتتابع أحوال أطفالها وحياتهم الدراسية وشؤون حياتهم والوقوف على أخلاق وطباع جلسائهم خوفا من "رفيق السوء" الذي قد يدفعهم نحو الهاوية، الأمر الذي تحقق بعد رحيلها عن الدنيا، تفككت الأسرة بشكل كامل، وانشغل الأب بعمله وتوفير طلبات المنزل، وسرعان ما تزوج من سيدة أخرى تعينه على تربية الأبناء وتلبية طلباته الشخصية دون أي محاولة للتقرب من أطفاله.
حملة-أمنية-لقوات-الشرطة (5)

ضبط المتهمين بقتل محامٍ وإصابة زميله في شبرا الخيمة

24 ساعة من أعمال البحث والتحري احتاجها رجال الشرطة للإيقاع بالمتهمين بقتل محامٍ وإصابة آخر بمركز شبرا الخيمة في محافظة القليوبية، وذلك على أثر قيامهما بضبط بلطجية قاموا بسرقة مكتب أحدهما، فقاموا بإطلاق نيران عليهما، ما أدى إلى وفاة أحدهما وإصابة الآخر، وتم نقله إلى مستشفى ناصر العام وتولت النيابة التحقيقات، وتوصلت تحريات المقدم محمد الشاذلي رئيس مباحث قسم ثان شبرا الخيمة، إلى المتهمين المتورطين في الواقعة، وأمكن ضبط اثنين منهم وملاحقة آخرين، وتولت النيابة مباشرة التحقيقات.
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