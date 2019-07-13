«أنا القاتل».. كواليس مقتل سيدة على يد زوجها خنقا

نظرة فكلمة فلقاء فزواج، تحققت تلك الأفعال تباعا لكن نهاية غير متوقعة كتبت الفصل الأخير في علاقة حب استمرت 11 سنة عصفت بها المشكلات والخلافات الزوجية

تحرير:محمد الشاملي ١٣ يوليه ٢٠١٩ - ٠٥:١٥ م

جثة - تعبيرية

قرابة العام حاول فرد أمن إداري إقناع زوجته بالعودة إلى عش الزوجية واستكمال حياتهما معا، مطالبا إياها بطرد الوساوس الشيطانية التي تزيد من إصرارها على كتابة نهاية رباط الدين والدم الذي ربطهما منذ عقد قرانهما قبل 11 سنة في حضور الأهل والأحباب إلا أن تمسك الزوجة بمطلب واحد دون سواه "الطلاق" زاد الأمور تعقيدا، فاستشاط رب الأسرة غضبا، لاسيما أنه يرى عقد أسرته تنفرط حباته أمام عينيه دون أن يقدر على فعل شيء يساهم في الحفاظ على تماسك "العقد" فما كان منه إلا ارتكاب جريمة قتل.

منذ 11 سنة كان اللقاء الأول الذي جمع بين "محمد" و"رنا"، غادر كل منهما إلى منزله شارد الذهن، طُبعت صورة كل منهما في مخيلة الثاني، لم تمضِ الليلة بسلاسة، ثمة شيء يدور في العقل ويتحرك في القلب، حتى ود الصديقان شروق الشمس حينها وتجدد اللقاء ثانية. بمرور الأيام توطدت علاقة الصديقين، نشأت بينهما علاقة عاطفية

منذ 11 سنة كان اللقاء الأول الذي جمع بين "محمد" و"رنا"، غادر كل منهما إلى منزله شارد الذهن، طُبعت صورة كل منهما في مخيلة الثاني، لم تمضِ الليلة بسلاسة، ثمة شيء يدور في العقل ويتحرك في القلب، حتى ود الصديقان شروق الشمس حينها وتجدد اللقاء ثانية.



بمرور الأيام توطدت علاقة الصديقين، نشأت بينهما علاقة عاطفية بدأت بمصارحة ومكاشفة عن مشاعر الحب المتبادلة التي كانت في أوجها، قبل أن يطلب صاحب الـ20 سنة من الفتاة التي تصغره بعامين التقدم لخطبتها ومن ثم الزواج.



في حفل زفاف بهيج حضره الأهل والأصدقاء، عقد قران "محمد" ومحبوبته، انتقلا للعيش إلى عش الزوجية الذي أسساه سويا في منطقة أرض اللواء التابعة لحي العجوزة في محافظة الجيزة، ورُزقا بأطفال، ليعيش أفراد الأسرة في حب وسعادة.



حالة الحب والتفاهم لم تدم سوى 11 سنة، عرفت المشكلات والخلافات الزوجية طريق بيت "محمد" و"رنا"، انتهى بعضها بتدخل الأهل وعقلاء العائلتين لكن النهاية جاءت حزينة مع قرار الزوجة بترك المنزل والعودة إلى العيش في مع والدها بالحي الاول في مدينة الشيخ زايد.



11 شهرا كاملة قضتها خريجة كلية التجارة لدى والدها، رفضت مساعي الزوج لمصالحتها، تشبثها بموقفها لم يتغير رغم تدخل أفراد العائلتين مرددة عبارة واحدة دون سواها "مش طايقة أعيش معاه.. خلاص حياتنا انتهت وطريقنا اختلف.. عاوزة أطلق منه".



الأسبوع الماضي حضر "محمد" الذي يعمل فرد أمن بشركة خاصة، منزل أسرة زوجته، أملا في إقناعها بالعودة معه واستكمال حياتهما كما تعاهدا قبل إتمام زواجهما إلا أن محاولته باءت بالفشل وانتهت بقدر من الإهانة جاءت على لسان الزوجة.



جن جنون الزوج، كلمات "رنا" القاسية لا زال وقعها يتردد في أذنه، أخرج هاتفه واتصل بها مطالبا إياها بمقابلته للمرة الأخيرة "متقفليش باب ممكن يرجعنا لبعض" الطلب الذي قوبل بالرفض بادئ الأمر قبل أن توافق بعد إلحاحه.



صباح أمس الجمعة بدت الأجواء مستقرة داخل قسم شرطة أول الشيخ زايد قبل أن يطلب موظف بالمعاش مقابلة رئيس المباحث "عاوز أبلغ عن جريمة قتل" موضحا باكتشافه مقتل ابنة شقيقة زوجته داخل منزل والدها بالمجاورة الخامسة القريبة من موقع القسم.



انطلقت قوة من القسم إلى العقار محل البلاغ، وجه العميد محمد رسلان مأمور قسم شرطة أول الشيخ زايد بفرض كردون أمني، ومنع دخول أحد مسرح الجريمة انتظارا لحضور رجال المعمل الجنائي والنيابة العامة لإجراء المعاينة اللازمة، إذ عُثر على جثة "رنا" 28 سنة، بها آثار خنق، ترتدي كامل ملابسها، ولا توجد آثار بعثرة في محتويات الشقة أو كسر في منافذها.



في نفس الوقت الذي يباشر رجال الشرطة مهام البحث عن حل اللغز، وصل ديوان القسم "محمد.س" 30 سنة، فرد أمن إداري، طلب مقابلة رئيس المباحث الرائد كريم سمير فأخبره بمفاجأة "أنا قتلت مراتي وجاي أسلم نفسي.. خنقتها علشان مش عاوزة ترجع تعيش معايا".



جرى التحفظ على المتهم، وتحرير محضر بالواقعة، أحاله اللواء دكتور مصطفى شحاتة مساعد أول وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة، إلى النيابة العامة التي أمرت بحبسه على ذمة التحقيقات.



