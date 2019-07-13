ريال مدريد يعلن سبب غياب «زيدان» عن التدريبات

تحرير:أحمد سعيد ١٣ يوليه ٢٠١٩ - ٠٥:٣٢ م

زين الدين زيدان

أعلن نادي ريال مدريد الإسباني في بيان عبر الموقع الرسمي سبب مغادرة الفرنسي زين الدين زيدان، المدير الفني للفريق الملكي معسكر الفريق في كندا، بعد أن تفاجأ اللاعبون وأفراد الجهاز الفني بمغادرة الفرنسي أمس الجمعة للمعسكر، وأكد مسؤولو الملكي أن رحيل زيزو لأسباب شخصية وسيعود مرة أخرى إلى إسبانيا. وأشار الموقع الرسمي لريال مدريد منذ قليل، أن لاعبي الفريق قد وقفوا دقيقة صمت قبل بداية المران الجماعي بسبب وفاة شقيق زيدان ويدعى فريد الدين، وأن المدرب الفرنسي سيعود للمعسكر عقب الانتهاء من مراسم الوفاة.

وبحسب الصحافة الإسبانية، فإن عودة زيدان ستكون سريعة لمتابعة استعدادات الموسم الجديد والذي سيبدأ في 16 أغسطس المقبل ببطولة الدوري الإسباني. وأوكل المدرب الفرنسي لمساعده "ديفيد بيتوني" قيادة تدريبات ريال مدريد لحين عودته إلى العاصمة الكندية مونتريال. ويخوض ريال مدريد يومه الرابع في مونتريال، حيث ينفذ