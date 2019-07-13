رياضة

ريال مدريد يعلن سبب غياب «زيدان» عن التدريبات

تحرير:أحمد سعيد ١٣ يوليه ٢٠١٩ - ٠٥:٣٢ م
زين الدين زيدان
زين الدين زيدان
أعلن نادي ريال مدريد الإسباني في بيان عبر الموقع الرسمي سبب مغادرة الفرنسي زين الدين زيدان، المدير الفني للفريق الملكي معسكر الفريق في كندا، بعد أن تفاجأ اللاعبون وأفراد الجهاز الفني بمغادرة الفرنسي أمس الجمعة للمعسكر، وأكد مسؤولو الملكي أن رحيل زيزو لأسباب شخصية وسيعود مرة أخرى إلى إسبانيا. وأشار الموقع الرسمي لريال مدريد منذ قليل، أن لاعبي الفريق قد وقفوا دقيقة صمت قبل بداية المران الجماعي بسبب وفاة شقيق زيدان ويدعى فريد الدين، وأن المدرب الفرنسي سيعود للمعسكر عقب الانتهاء من مراسم الوفاة.
وبحسب الصحافة الإسبانية، فإن عودة زيدان ستكون سريعة لمتابعة استعدادات الموسم الجديد والذي سيبدأ في 16 أغسطس المقبل ببطولة الدوري الإسباني. وأوكل المدرب الفرنسي لمساعده "ديفيد بيتوني" قيادة تدريبات ريال مدريد لحين عودته إلى العاصمة الكندية مونتريال. ويخوض ريال مدريد يومه الرابع في مونتريال، حيث ينفذ
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انطلاق منافسات بطولة الجمهورية لـ«ستريت وورك أوت»

انطلقت منذ قليل فعاليات بطولة الجمهورية لرياضة «ستريت وورك أوت» بمركز شباب الجزيرة، وسط حضور جماهيري كبير، حيث تقام البطولة تزامنًا مع إطلاق مبادرة «خليك رياضي - Be Fit»، وتحت رعاية إسلام قرطام، رئيس الاتحاد المصري لرياضة «ستريت وورك أوت». وبدأت البطولة بعزف السلام الوطني لجمهورية مصر العربية، أعقبه عرض من لجنة التحكيم أمام الجماهير وتتكون لجنة التحكيم من اللاعب الدولي الألماني لاتويست واللاعب الدولي البلغاري فيكتور واللاعب الدولي الجنوب إفريقي سميث،ويشارك في البطولة 22 لاعبًا تأهلوا للنهائيات، بعد خوضهم 3 تصفيات على مدى الأسبوع الماضي.
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تقارير سعودية: طارق حامد في اتحاد جدة بمقابل خيالي

أفادت تقارير صحفية سعودية، بأن مجلس إدارة نادي الزمالك، وافق على إعارة لاعب خط الوسط طارق حامد، إلى نادي اتحاد جدة السعودي، خلال فترة الانتقالات الصيفية. وقالت صحيفة «عكاظ» السعودية منذ قليل: «طارق حامد اتحاديا بـ 4 ملايين دولار»، وأوضحت في تقريرها أن مسؤولي القلعة البيضاء وافقوا على إعارة اللاعب الدولي للعميد خلال الميركاتو الصيفي. وأكدت الصحيفة، أن نادي الزمالك وافق على إعارة طارق حامد للاتحاد، لمدة موسم واحد، بعدما رفع الأخير عرضه إلى إلى 4 ملايين دولار، للحصول على خدمات صاحب الـ30 عاما.
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رئيس الزمالك يسخر من الخطيب بعد خطف ثلاثي الأهلي

سخر رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك، من محمود الخطيب، رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي، أثناء تقديمه صفقات فريق كرة اليد الجديدة، حيث نجحت القلعة البيضاء في التعاقد مع 4 لاعبين جدد لتدعيم فريق كرة اليد وهم مصطفى خليل وأحمد حسام لاعبا الأهلي السابقين، ومحمد عبدالرحمن لاعب الأهلي وسموحة السابق وأحمد مؤمن لاعب الجزيرة السابق. وأعلن رئيس الزمالك أيضا تجديد تعاقد فريق كرة اليد مع أحمد الأحمر لمدة موسمين، وقدم له الشكر بسبب رفضه العروض المغرية المقدمة له وتفضيله للبقاء في صفوف النادي الذي تربى فيه.
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خاميس رودريجز: لا أملك قرار البقاء في ريال مدريد

تحدث النجم الكولومبي خاميس رودريجز عن مستقبله مشيرًا إلى أن القرار الأخير بيد إدارة ريال مدريد وليس بيده، منوها بوجود القليل من الأشخاص في قلعة سانتياجو بيرنابيو الذين يملكون القوة لاتخاذ هذا القرار، وقال خاميس في هذا الشأن بحسب صحيفة "ماركا" الإسبانية: "في الوقت الحالي أفكر في كوبا أمريكا فقط، ولا أعرف ما وجهتي المقبلة، القرار يتوقف بيد النادي فقط، وأعتقد أن هناك بعض الأشخاص داخل النادي الذين يتخذون الكثير من القرارات ولا يمكنني فعل أي شيء تجاههم"، وعند سؤاله عما إذا كان تحدث مع زيدان حول موقفه، أكد النجم الكولومبي أنه لم يتحدث معه.
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ملك دوري أبطال أوروبا يحتفل بميلاده الـ47

يحتفل أسطورة كرة القدم الفرنسية ومدرب ريال مدريد الحالي زين الدين زيدان بعيد ميلاده الـ47، حيث ولد يوم 23 يونيو من عام 1972، ويعد من بين أعظم من لعب كرة القدم في التاريخ بفضل مهارته العالية في مركز صناعة اللعب، وبدأ زيزو مسيرته رفقة كان، ومنه انتقل إلى بوردو قبل أن ينضم إلى يوفنتوس ويبدأ مسيرته الحقيقية، حيث توج مع اليوفي بلقبين في دوري أبطال أوروبا، قبل أن ينضم إلى ريال مدريد في عام 2001 في صفقة قياسية في ذلك التوقيت مقابل 77,5 مليون يورو، ويقود الريال للتتويج التاريخي بلقب دوري أبطال أوروبا في عام 2002.
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وكيل أعمال جاريث بيل يرفض خيار إعارته

أكد وكيل أعمال جاريث بيل أن النجم الويلزي لن يرحل عن صفوف ريال مدريد هذا الصيف على سبيل الإعارة، وذلك حسبما نقل موقع "سكاي سبورتس" البريطاني، وخرج اللاعب البالغ من العمر 29 عاما من حسابات المدرب الفرنسي زين الدين زيدان، الذي يرى أنه لن يعتمد عليه الموسم المقبل، وتعاقد الريال هذا الصيف مع 5 لاعبين مقابل 250 مليون جنيه إسترليني، وذلك لإعادة بناء الفريق، ويرغب الريال في التخلص من أجر بيل، الذي يصل إلى 600 ألف جنيه إسترليني أسبوعيا، إلا أن بيل لا يرغب في الرحيل لاستقراره في العاصمة مدريد.
بول بوجبا

ريال مدريد يخطط لضم بوجبا قبل 1 يوليو

يتطلع ريال مدريد للتعاقد مع النجم الفرنسي بول بوجبا قبل يوم 1 يوليو المقبل، وهو اليوم الذي سيشهد بدء مانشستر يونايتد لفترته الإعدادية للموسم الجديد، وبحسب صحيفة "ماركا" الإسبانية، يدرك المسؤولون في ريال مدريد جيدًا أن التعاقد مع النجم الفرنسي لن يكون سهلًا، نظرًا لارتفاع قيمته إلى جانب تمسك الشياطين الحمر بخدماته ورفض إدارة اليونايتد حتى التفاوض على رحيله، إلا أن بوجبا بدأ أمس أولى خطوات الرحيل بالإعلان بشكل صريح، عن تطلعه لخوض تجربة جديدة بعيدًا عن قلعة الأولد ترافورد.
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