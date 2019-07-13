رغم إصابته بالتوحد.. «مروان» أول الثانوية علمي رياضة

تحرير:إسلام عبد الخالق ١٣ يوليه ٢٠١٩ - ٠٥:٤٢ م

مروان وحيد عبدالله عواد الأول في نتيجة الثانوية العامة

«إن الله لا يُضيع أجر من أحسن عملًا».. بهذه الكلمات عبرَّ والد «مروان وحيد عبدالله عواد» ابن مركز ومدينة مشتول السوق، بمحافظة الشرقية، عن فرحته بحصول نجله على المركز الأول في نتيجة الثانوية العامة، شعبة «علمي رياضة»، بمجموع 405 درجات، وذلك بنسبة مئوية بلغت 98.9%، منوهًا بأن الله ابتلاه بمرض «التوحد»، إلا أن المكافأة كانت عظيمة، إذ إنه أصغر إخواته، كونه الثالث بعد شقيقه الأكبر، الحاصل على بكالوريوس تجارة، وشقيقته، مدرسة ألعاب، فيما نوهَّ الفتى بأن دخوله كلية الهندسة، قسم المعمار، سيكون هو رغبته الأولى في التنسيق.

والد مروان، الذي كان موظفًا بالقطاع العام، وحاليًا بالمعاش، أشار لـ«التحرير» إلى أنه علمَ بحصول نجله على المركز الأول في شعبته من خلال الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم، الذي هاتفه شخصيًا، إلا أن مروان لم يكُن بصحبته وقت المكالمة والتهنئة، لافتًا إلا أن نجله مريض بـ«التوحد»،