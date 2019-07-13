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رغم إصابته بالتوحد.. «مروان» أول الثانوية علمي رياضة

تحرير:إسلام عبد الخالق ١٣ يوليه ٢٠١٩ - ٠٥:٤٢ م
مروان وحيد عبدالله عواد الأول في نتيجة الثانوية العامة
مروان وحيد عبدالله عواد الأول في نتيجة الثانوية العامة
«إن الله لا يُضيع أجر من أحسن عملًا».. بهذه الكلمات عبرَّ والد «مروان وحيد عبدالله عواد» ابن مركز ومدينة مشتول السوق، بمحافظة الشرقية، عن فرحته بحصول نجله على المركز الأول في نتيجة الثانوية العامة، شعبة «علمي رياضة»، بمجموع 405 درجات، وذلك بنسبة مئوية بلغت 98.9%، منوهًا بأن الله ابتلاه بمرض «التوحد»، إلا أن المكافأة كانت عظيمة، إذ إنه أصغر إخواته، كونه الثالث بعد شقيقه الأكبر، الحاصل على بكالوريوس تجارة، وشقيقته، مدرسة ألعاب، فيما نوهَّ الفتى بأن دخوله كلية الهندسة، قسم المعمار، سيكون هو رغبته الأولى في التنسيق.
والد مروان، الذي كان موظفًا بالقطاع العام، وحاليًا بالمعاش، أشار لـ«التحرير» إلى أنه علمَ بحصول نجله على المركز الأول في شعبته من خلال الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم، الذي هاتفه شخصيًا، إلا أن مروان لم يكُن بصحبته وقت المكالمة والتهنئة، لافتًا إلا أن نجله مريض بـ«التوحد»،
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مظاهرات-السودان (1)

آلاف يتظاهرون بالسودان في ذكرى مرور 40 يوما على الفض

قال شهود إن آلاف السودانيين نزلوا إلى شوارع عدة مدن في أنحاء البلاد اليوم السبت لإحياء ذكرى مرور 40 يوما على فض قوات الأمن اعتصام المحتجين في العاصمة الخرطوم ما أسفر عن مقتل العشرات، بححس "رويترز". وهذه الاحتجاجات هي الأولى منذ أن أعلن المجلس العسكري الانتقالي الحاكم والائتلاف الممثل للمعارضة المدنية اتفاقهما بشكل مبدئي على ترتيب لتقاسم السلطة حتى إجراء انتخابات. وقال قيادي في ائتلاف قوى الحرية والتغيير، إن اجتماعا كان مقررا بين الجانبين اليوم السبت تأجل إلى يوم الأحد.
احمد-الطيب (3)

شيخ الأزهر يهنئ أوائل الثانوية: أحدهم حصل على 100%

هنأ الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، اليوم السبت، الطلاب أوائل الشهادة الثانوية الأزهرية من الشعب المختلفة (شعبة إسلامية، علمي، أدبي)، بنجاحهم وتفوقهم. وحرص شيخ الأزهر على الاتصال بالطلاب خلال وجوده في ألمانيا لتلقي العلاج، وتهنئة الطلاب الأوائل ومشاركتهم الفرحة بتميزهم. وأشاد الطيب بتفوق هؤلاء الطلاب وما بذلوه من جهد حتى يصلوا لهذا المستوى، كما حرص على التواصل مع أولياء أمور الطلاب وشكرهم على ما قدموه لأبنائهم من جهد ودعم ودعاء وطمأنينة، مؤكدًا أن الأسرة هي سر التفوق والنجاح لكل طالب.
المتحدث-العسكري

بيان تحذيري من القوات المسلحة بشأن الكليات العسكرية

حذرت القوات المسلحة، الطلبة المتقدمين للالتحاق بالكليات والمعاهد العسكرية، من الانسياق وراء ادعاءات بعض الأشخاص المنتحلين صفه عمل في القوات المسلحة وقيامهم بالادعاء بمساعدتهم في اجتياز الاختبارات المؤهلة للالتحاق بالكليات والمعاهد العسكرية. وشددت القوات المسلحة، في بيان لها اليوم السبت، على ضرورة عدم الانسياق وراء تلك الادعاءات لعدم الوقوع ضحية لأعمال النصب والاحتيال، مع ضرورة الإبلاغ الفورى عن تلك الوقائع لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيالها.
مدافن

رجال يشيعون جثمان عمدة في الشرقية بالزغاريد (فيديو)

«الله حي».. عبارة علت بها حناجر الآلاف من رجال ونساء قرية عزبة المسلمي التابعة لقرية الطيبة بدائرة مركز ومدينة الزقازيق، بمحافظة الشرقية، وهم يُشيعون جثمان الشيخ «عبدالعزيز عبدالله الأمين المسلمي» عمدة قريتهم إلى مثواه الأخير بمقابر عزبته ومسقط رأسه، في مشهد ربما يحدُث للمرة الأولى بقرى المحافظة قاطبة، إذ هللَّ المُشيعون وأخذوا في التصفيق وترديد عبارات الذكر، فيما دخل عدد من الرجال في نوبات إطلاق زغاريد من تلك التي تُطلقها النسوة، كما لو كانوا يزفون المتوفى إلى عروسه لا إلى قبره.
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إغماء طالبتي ثانوي في بني سويف.. ونقلهما للمستشفى

أصيبت طالبتان بمحافظة بني سويف بحالة إغماء، اليوم الإثنين، خلال أدائهما امتحان الصف الثالث الثانوي، بمدينتي الفشن وبني سويف، ونقلت سيارة إسعاف الطالبة "إيمان. ع. م" من مقر لجنة مدرسة الشهيد عصام سرور بمدينة بنى سويف إلى مستشفى بنى سويف العام لتلقي العلاج، عقب إصابتها بحالة إغماء، كما نقلت سيارة إسعاف الطالبة "آية. ح. ح" 18 سنة، من مقر لجنة مدرسة الشهيد عصام الدين إلى قسم الاستقبال بمستشفى الفشن المركزى عقب إصابتها بحالة إغماء في أثناء أدائها الامتحان.
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إصابة طالبة بإغماء في امتحان الفلسفة ببنها

شهدت امتحانات الثانوية العامة بمحافظة القليوبية، اليوم الإثنين، تعرض طالبة بلجنة مدرسة أم المؤمنين الثانوية بنات بمدينة بنها، لحالة ضيق شديد في التنفس وإغماء في أثناء امتحان مادة الفلسفة والمنطق وتم عمل الإسعافات اللازمة لها لعلاجها. من جانبه قال طه عجلان وكيل وزارة التربية والتعليم بالقليوبية، إن 42 ألفا و642 طالبا يؤدون امتحانات الثانوية العامة في 89 لجنة على مستوى المحافظات، مؤكدا قيام الوزارة بالتنسيق مع مديرية الأمن لتأمين اللجان وخطوط سير نقل أوراق الأسئلة والأجوبة، وتوفير طبيب أو زائرة صحية بكل لجنة وسيارات إسعاف تحسبًا لأي طوارئ.
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إصابة طالبة بتشنجات في امتحان الأحياء بكفر الشيخ

تعرضت طالبة تدعى "شيماء. ا. ا"، اليوم الإثنين، للإصابة بتشنجات بشكل مفاجئ في أثناء أداء امتحان مادة الأحياء بشعبة علمي علوم، داخل اللجنة بمدرسة التجارة الثانوية بنات بدسوق في محافظة كفر الشيخ، وعلى الفور تم إبلاغ غرفة عمليات الثانوية العامة بمديرية التربية والتعليم وديوان عام المحافظة، وتم نقل الطالبة إلى مستشفى دسوق العام، لتلقي العلاج اللازم. وانطلقت امتحانات المرحلة الثانوية العامة داخل 69 لجنة بمدارس محافظة كفر الشيخ، ويؤدي الامتحانات 19 ألفا و460 طالبا وطالبة، منهم 13 بمدرسة المتفوقين، و5 بمدرسة النور للمكفوفين، على مستوى المحافظة.
طلاب-ثانوية-عامة

غش وتأخير.. 4 محاضر في امتحان الاستاتيكا بالشرقية

أعلنت مديرية التربية والتعليم بمحافظة الشرقية، برئاسة وإشراف رمضان عبدالحميد، وكيل أول وزارة التربية والتعليم بالشرقية، حصيلة اليوم الرابع لامتحانات الثانوية العامة، والتي انطلقتَّ صباح اليوم بامتحان مادة الرياضيات التطبيقية «الاستاتيكا» لشعبة الرياضيات، حيث أدى الامتحان سبعة آلاف وثلاثمائة وثمانية وثمانون طالب وطالبة، موزعين على مائة وخمسة عشر لجنة امتحان تتبع الإدارات التعليمية المنتشرة بأنحاء المحافظة، فيما لم يشهد اليوم أية حالات إغماء بين الطلاب داخل اللجان.
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