مدرب نيجيريا: الجزائر أفضل وأتمنى دعم الجمهور المصري

تحرير:أحمد سعيد ١٣ يوليه ٢٠١٩ - ٠٥:٤٩ م

نيجيريا

أكد الألماني جيرنوت روهر المدير الفني لمنتخب نيجيريا جاهزية فريقه لمواجهة الجزائر في المباراة التي تجمعهما غدًا في نصف نهائي كأس أمم إفريقيا باستاد القاهرة، وقال روهر في المؤتمر الصحفي الذي عقد اليوم باستاد القاهرة: "عقب المباراة الصعبة أمام جنوب إفريقيا كان علينا أن نبدأ الاستشفاء سريعًا، وكان هناك إصابات طفيفة وحاولنا علاجها وبدأنا في صباح اليوم التالي مباشرة للتحضير لمواجهة الجزائر." وأضاف: "شاهدنا تكتيك الجزائر مع اللاعبين وعقدنا جلسة لتحليل أدائهم، ونحاول أن نضع طريقة اللعب المناسبة لإيقافهم."

تابع: "منتخب الجزائر في التصفيات كان ضعيفًا والآن أصبح قويًا ويقدم أداء متوازنًا بين الدفاع والهجوم ولن تكون المباراة سهلة، ونحن نحترمهم للغاية، هم يتفوقون علينا الآن دفاعًا وهجوما استقبلوا أقل منا وسجلوا أكثر." وواصل: "أجرينا تغييرين على التشكيل قبل مواجهة جنوب إفريقيا، ولدينا 7 مهاجمين وجميعهم جاهزون