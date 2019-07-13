جريمة

إصابة 14 بينهم 5 أطفال عقرهم حيوان مجهول ببني سويف

تحرير:محمد حفيظ ١٣ يوليه ٢٠١٩ - ٠٥:٥٥ م
حيوان مجهول - صورة أرشيفية
حيوان مجهول - صورة أرشيفية
أصيب 14 شخصا بينهم 5 أطفال، اليوم السبت، بالوجه والرأس بعد أن عقرهم حيوان مجهول يشبه "السلعوة" في 5 قرى بمركز الفشن جنوب محافظة بني سويف، وتم نقلهم إلى المستشفى، واستقبل قسم الاستقبال بمستشفى الفشن المركزي 14 شخصا وهم "مصطفى عبد الغنى محمود" 64 سنة، مقيم بقرية الشقر، و"أحمد رجب مراد" 6 سنوات، مقيم بقرية القضابى، و"أحمد نور الدين" 23 سنة، مقيم بقرية القضابى، و"منة رزق على" 9 سنوات مقيمة بقرية الفنت الشرقية، و"محمد طه حنفي" 8 سنوات، مقيم بقرية الزرابى، و"مصطفى أحمد عبد الرحيم" 12 سنة، مقيم بقرية الفنت الشرقية.
كما تم نقل كل من "ثناء السيد أحمد" 45 سنة، مقيمة بقرية القضابى، و"إسماعيل إسماعيل رضوان" 33 سنة، مقيم بقرية القضابى، و"أيمن ربيع خليفة" 25 سنة، مقيم بقرية الشقر، و"عبد الله عبد الله طلب" 40 سنة، مقيم بقرية الشقر، و"نشوى شكري رياض" 25 سنة، مقيمة بقرية الفنت، و"جاد جمعه عكاشة" 5 سنة، مقيم بقرية الشراهنة،
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حريق-محزر-آلي-بشلاتين ‎ (2)

حريق يلتهم مجزرا آليا قبل افتتاحه بشلاتين (صور)

نشب حريق ضخم في المجزر الآلى الجديد قبل تشغيله، اليوم السبت، بمدينة شلاتين، جنوب البحر الأحمر؛ ما أدى إلى التهام أغلب أجزاء المجزر. بدأت الواقعة بتلقي اللواء أشرف حشيش مساعد وزير الداخلية، مدير أمن البحر الأحمر، إخطارًا من شرطة النجدة بنشوب حريق في المجزر الآلى الجديد، وعلى الفور وجه بالدفع بأكبر عدد من سيارات الدفاع المدني والإسعاف للسيطرة على الحريق، إذ تواصل قوات الدفاع المدني مكافحة النيران حتى الآن. والجدير بالذكر أنه يعد أكبر مجزر آلي للجمال والماشية، كما يعد الأول من نوعه في مدن الجنوب، بتكلفة 120 مليون جنيه.
طلاق

زوج للقاضي: «سحرتني بجمالها وفي الآخر طلع بوتيكس»

أقام موظف حكومي دعوى نشوز ضد زوجته فى محكمة الأسرة بمصر الجديدة، وذلك لهجر زوجته مسكن الزوجية، ورفضها العودة إليه مرة ثانية، بعد سابقة إصرارها على عدم الإنجاب لمدة 3 سنوات، بجانب إنفاقها أغلب مصروف المنزل على احتياجات التجميل التى تستخدمها بإسراف، وطالب الزوج فى دعواه بإثبات نشوزها، وإسقاط كل مستحقاتها عليه، لتطليقها دون الالتزام بسداد نفقة لها، قائلًا على هامش دعواه: «يغور الجمال اللي ييجي على الراجل بخسارة راحته جوه بيته وفلوسه، وكمان يقل من قيمته قدام الناس».
غلق-مستشفى-وعيادة-أسنان-وضبط-قرب-دم-فاسدة-بالشرقية (3)

غلق مستشفى وعيادة وضبط قرب دم «فاسدة» بالشرقية

شنت مديرية الشئون الصحية بمحافظة الشرقية، برئاسة وإشراف الدكتور هشام مسعود، وكيل وزارة الصحة بالشرقية، بالتنسيق مع إدارة العلاج الحر بالمديرية، برئاسة الدكتور حسام قمحاوي، ولجنة من مفتشي العلاج الحر بالإدارة الصحية بمركز ومدينة منيا القمح، اليوم السبت، حملة تفتيشية مكبرة على المنشآت الطبية غير الحكومية «الخاصة»؛ وذلك للتأكد من اتباعها السياسات والمعايير الطبية الصحيحة، وضبط المخالف منها، في إطار الحرص على سلامة وصحة المواطنين، حيث استهدفت الحملة المستشفيات والعيادات ببندر منيا القمح.
حادث انقلاب سيارة علي زراعى البحيرة (4)

مصرع شخصين وإصابة 12 في انقلاب ميكروباص بالدقهلية

شهد طريق "الدقهلية- الزقازيق" حادثًا مروريا مروعًا، اليوم السبت، عند منطقة القاسمي التابعة لمركز أجا، حيث انقلبت سيارة "ميكروباص"؛ ما تسبب في مصرع شخصين متأثرين بجراحهما، وإصابة 12 آخرين بكسور ونزيف داخلي، وهرعت سيارات الإسعاف لنقل المصابين إلى مستشفى أجا المركزي. تلقى اللواء محمد حجي، مساعد وزير الداخلية لأمن الدقهلية، إخطارًا من شرطة النجدة بالحادث، وتبين وفاة عبد الله إبراهيم عبد الله، 42 عامًا، من قرية ديرب نجم، ومحمد صفوت أبو هاشم، 43 عامًا.
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حادث انقلاب سيارة علي زراعى البحيرة (4)

إصابة 7 عاملات بالزراعة في انقلاب سيارة ببني سويف

أصيبت 7 عاملات باليومية في الزراعة، اليوم السبت، بعد انقلاب سيارة ربع نقل أمام مدخل قرية دشاشة بالطريق الصحراوى الغربى، والتابعة لمركز سمسطا جنوب غربي بنى سويف، وتم نقلهن للمستشفى. تلقى اللواء أشرف عز العرب، مدير أمن بني سويف، إخطارًا من إدارة شرطة النجدة بوقوع حادث انقلاب سيارة ربع نقل أمام مدخل دشاشة بالطريق الصحراوى الغربى بدائرة مركز سمسطا، وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية إلى موقع الحادث، وبالفحص تبينت إصابة 7 عاملات في الزراعة، ووجه مدير الأمن بسرعة نقل المصابات وتقديم الإسعافات الأولية.
حمل-السلاح (2)

إصابة بائعة خضروات بطلقة خرطوش من بندقية خفير

أصيبت بائعة خضروات، اليوم الجمعة، بطلقة عن طريق الخطأ خرجت من خفير نظامي في أثناء خدمته على مكتب بريد شريف باشا بمركز بني سويف. البداية بتلقي اللواء أشرف عز العرب مدير أمن بني سويف، إخطارا من العميد محمد ضبش مدير البحث الجنائي، بأنه في أثناء تواجد الخفير النظامي "سيد ف"، 38 عاما، من قوة مركز شرطة بني سويف بالخدمة على مكتب بريد قرية شريف باشا، وإجراؤه احتياطات أمن السلاح، خرجت منه طلقة عن طريق الخطأ أصابت "حنان ر"، 31 سنة، والتي تصادف تواجدها لبيع الخضروات أمام مكتب البريد، وتم نقلها لمستشفى بني سويف الجامعي.
حادث-انقلاب-سيارة مدير-امن-اسيوط (2)

إصابة 4 أشخاص في انقلاب سيارة ببني سويف

أصيب 4 أشخاص، اليوم الجمعة، في حادث انقلاب سيارة ملاكي على الطريق الصحراوي الغربي لمركز سمسطا جنوب غربي محافظة بني سويف، وتم نقلهما للمستشفى لتلقى العلاج اللازم. والبداية بتلقي اللواء أشرف عز العرب مدير أمن بني سويف، إخطار من إدارة شرطة النجدة، بشأن وقوع حادث انقلاب سيارة ملاكي على الطريق الصحراوى الغربى بداzرة مركز سمسطا، وانتقلت الأجهزة الأمنية إلى موقع الحادث، وبالفحص، تبين إصابة 4 أشخاص من أسرة واحدة ووجه مدير الأمن بسرعة نقل المصابين وتقديم الإسعافات الأولية.
انقلاب ميكروباص

3 قتلى و9 مصابين في «انقلاب ميكروباص» ببني سويف

لقي 3 أشخاص مصرعهم وأصيب 9 آخرين، اليوم الأربعاء، فى حادث انقلاب سيارة ميكروباص بالطريق الصحراوى الشرقى بدائرة محافظة بنى سويف، وعلى الفور هرعت 6 سيارات إسعاف تابعة لمرفق بنى سويف إلى محل الواقعة وتبين أن الجثث لثلاثة أشخاص هبة حسنين همام اسماعيل 36 سنة، ومقيم العمرانية بمحافظة الجيزة، حسين محمد اسماعيل 37 سنة، ومقيم بمحافظة أسيوط 37 سنة، محمد حسين عبد الوارث 49 سنة ومقيم بمحافظة أسيوط وتم ايداعهم بمشرحة مستشفى بنى سويف العام تحت تصرف النيابة العامة.
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