إصابة 14 بينهم 5 أطفال عقرهم حيوان مجهول ببني سويف

تحرير:محمد حفيظ ١٣ يوليه ٢٠١٩ - ٠٥:٥٥ م

حيوان مجهول - صورة أرشيفية

أصيب 14 شخصا بينهم 5 أطفال، اليوم السبت، بالوجه والرأس بعد أن عقرهم حيوان مجهول يشبه "السلعوة" في 5 قرى بمركز الفشن جنوب محافظة بني سويف، وتم نقلهم إلى المستشفى، واستقبل قسم الاستقبال بمستشفى الفشن المركزي 14 شخصا وهم "مصطفى عبد الغنى محمود" 64 سنة، مقيم بقرية الشقر، و"أحمد رجب مراد" 6 سنوات، مقيم بقرية القضابى، و"أحمد نور الدين" 23 سنة، مقيم بقرية القضابى، و"منة رزق على" 9 سنوات مقيمة بقرية الفنت الشرقية، و"محمد طه حنفي" 8 سنوات، مقيم بقرية الزرابى، و"مصطفى أحمد عبد الرحيم" 12 سنة، مقيم بقرية الفنت الشرقية.

كما تم نقل كل من "ثناء السيد أحمد" 45 سنة، مقيمة بقرية القضابى، و"إسماعيل إسماعيل رضوان" 33 سنة، مقيم بقرية القضابى، و"أيمن ربيع خليفة" 25 سنة، مقيم بقرية الشقر، و"عبد الله عبد الله طلب" 40 سنة، مقيم بقرية الشقر، و"نشوى شكري رياض" 25 سنة، مقيمة بقرية الفنت، و"جاد جمعه عكاشة" 5 سنة، مقيم بقرية الشراهنة،