رياضة

رئيس الزمالك يسخر من الخطيب بعد خطف ثلاثي الأهلي

١٣ يوليه ٢٠١٩ - ٠٦:١٢ م
محمود الخطيب
محمود الخطيب
سخر رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك، من محمود الخطيب، رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي، أثناء تقديمه صفقات فريق كرة اليد الجديدة، حيث نجحت القلعة البيضاء في التعاقد مع 4 لاعبين جدد لتدعيم فريق كرة اليد وهم مصطفى خليل وأحمد حسام لاعبا الأهلي السابقين، ومحمد عبدالرحمن لاعب الأهلي وسموحة السابق وأحمد مؤمن لاعب الجزيرة السابق. وأعلن رئيس الزمالك أيضا تجديد تعاقد فريق كرة اليد مع أحمد الأحمر لمدة موسمين، وقدم له الشكر بسبب رفضه العروض المغرية المقدمة له وتفضيله للبقاء في صفوف النادي الذي تربى فيه.
ونشر الموقع الرسمي للزمالك فيديو لتقديم رئيس النادي للصفقات الجديدة، وقال رئيس الزمالك: "لفت نظري أن هناك ثلاثة لاعبين سبق لهم اللعب للنادي الأهلي، ولو الخطيب كان جامد كنت جيبته، لكن للأسف مطلعتش جامد ياخطيب". وتابع "في الأهلي يتحدثون عن صفقة مدوية تخص التعاقد مع علي جبر، أين هي المفاجأة، لقد سبق وقمنا
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انطلاق منافسات بطولة الجمهورية لـ«ستريت وورك أوت»

انطلقت منذ قليل فعاليات بطولة الجمهورية لرياضة «ستريت وورك أوت» بمركز شباب الجزيرة، وسط حضور جماهيري كبير، حيث تقام البطولة تزامنًا مع إطلاق مبادرة «خليك رياضي - Be Fit»، وتحت رعاية إسلام قرطام، رئيس الاتحاد المصري لرياضة «ستريت وورك أوت». وبدأت البطولة بعزف السلام الوطني لجمهورية مصر العربية، أعقبه عرض من لجنة التحكيم أمام الجماهير وتتكون لجنة التحكيم من اللاعب الدولي الألماني لاتويست واللاعب الدولي البلغاري فيكتور واللاعب الدولي الجنوب إفريقي سميث،ويشارك في البطولة 22 لاعبًا تأهلوا للنهائيات، بعد خوضهم 3 تصفيات على مدى الأسبوع الماضي.
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تقارير سعودية: طارق حامد في اتحاد جدة بمقابل خيالي

أفادت تقارير صحفية سعودية، بأن مجلس إدارة نادي الزمالك، وافق على إعارة لاعب خط الوسط طارق حامد، إلى نادي اتحاد جدة السعودي، خلال فترة الانتقالات الصيفية. وقالت صحيفة «عكاظ» السعودية منذ قليل: «طارق حامد اتحاديا بـ 4 ملايين دولار»، وأوضحت في تقريرها أن مسؤولي القلعة البيضاء وافقوا على إعارة اللاعب الدولي للعميد خلال الميركاتو الصيفي. وأكدت الصحيفة، أن نادي الزمالك وافق على إعارة طارق حامد للاتحاد، لمدة موسم واحد، بعدما رفع الأخير عرضه إلى إلى 4 ملايين دولار، للحصول على خدمات صاحب الـ30 عاما.
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مدرب نيجيريا: الجزائر أفضل وأتمنى دعم الجمهور المصري

أكد الألماني جيرنوت روهر المدير الفني لمنتخب نيجيريا جاهزية فريقه لمواجهة الجزائر في المباراة التي تجمعهما غدًا في نصف نهائي كأس أمم إفريقيا باستاد القاهرة، وقال روهر في المؤتمر الصحفي الذي عقد اليوم باستاد القاهرة: "عقب المباراة الصعبة أمام جنوب إفريقيا كان علينا أن نبدأ الاستشفاء سريعًا، وكان هناك إصابات طفيفة وحاولنا علاجها وبدأنا في صباح اليوم التالي مباشرة للتحضير لمواجهة الجزائر." وأضاف: "شاهدنا تكتيك الجزائر مع اللاعبين وعقدنا جلسة لتحليل أدائهم، ونحاول أن نضع طريقة اللعب المناسبة لإيقافهم."
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قرار جديد من الجبلاية بشأن موعد فتح باب القيد المحلي

قرر الاتحاد المصري لكرة القدم فتح باب القيد المحلي يوم 29 من الشهر الجاري، بينما تحدد يوم 31 يوليو موعدا لنهاية القيد الإفريقي للأندية المصرية الأربعة المشاركة في بطولتي الأندية الإفريقية دوري الأبطال وكأس الكونفيدرالية الإفريقية، وهي أندية الأهلي والزمالك وبيراميدز والمصري البورسعيدي. وكان الاتحاد الإفريقي لكرة القدم «كاف» قد استثنى الأندية المصرية من انتهاء موعد القيد الإفريقي المقرر 30 يونيو الماضي، وأمهلها شهرا إضافيا بناءً على طلب الاتحاد المصري.
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الأهلي يكشف حقيقة التعاقد مع رينارد

أكد مصدر داخل النادي الأهلي، أن هناك ثقة واقتناع باستمرار الأوروجوياني مارتن لاسارتي، مديرًا فنيًا للفريق، الموسم القادم وأنه لا يوجد أي توجه أو نية لتغييره. وقال المصدر، في تصريحات خاصة لـ«التحرير»، إن كافة الأنباء التي تم تدوالها عن بدء مفاوضات مع هيرفي رينارد، المدرب الفرنسي لمنتخب المغرب غير صحيحة. وأوضح المصدر أن لاسارتي انطلق بالفعل في مرحلة التجهيز والإعداد للموسم الجديد، وأيضًا استكمال بطولة الدوري الممتاز، التي يسعي الأهلي لحسمها في مباراتي المقاولون العرب والزمالك، لذلك هناك تركيز تام في دعم المدرب الأوروجوياني وتلبية طلباته.
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اتحاد الكرة يعلن عن مواعيد جديدة لمؤجلات الدوري

أعلنت لجنة المسابقات بالاتحاد المصري لكرة القدم، عن تعديل جديد على مواعيد المباريات الأربع المتبقية في عمر مسابقة الدوري الممتاز (2018- 2019)، وذلك عقب تويع المنتخب الوطني بطولة كأس الأمم الإفريقية، والخسارة من جنوب إفريقيا بهدف نظيف. وتنتهي البطولة يوم 19 يوليو الجاري، وقررت لجنة المسابقات تقديم المباريات الأربع المتبقية لمدة 48 ساعة لكل مباراة، وذلك سعيًا لإنهاء المسابقة يوم 28 يوليو الجاري بدلا من 30 يوليو، علمًا بأن اللجنة أعلنت في وقت سابق عن مواعيد المباريات المؤجلة قبل عدة أسابيع، قبل أن يتم تعديلها ونشرها في بيان رسمي اليوم الثلاثاء.
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مدرب جديد وعقد ديانج.. تعرف على قرارات مجلس الأهلي

عقد مجلس إدارة النادي الأهلي برئاسة محمود الخطيب، مساء الإثنين بمقر النادي بالجزيرة، لاعتماد ومناقشة عدد من الملفات، أبرزها اعتماد قرار تمديد إعارة رمضان صبحي مع فريق الكرة، بالإضافة إلى اعتماد التعاقد مع المالي أليو ديانج القادم من مولودية الجزائر لمدة 4 مواسم، والانتهاء من إجراءات تسليم أجهزة الاستشفاء الخاصة بالفريق الأول لكرة القدم بالنادي، واعتماد قرار التعاقد مع السويدي أولا ليندجرين ومساعده روبرت مخطط الأحمال البدني لقيادة الفريق الأول لكرة اليد بالنادي في الموسم القادم.
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