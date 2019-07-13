بيان تحذيري من القوات المسلحة بشأن الكليات العسكرية

تحرير:أ.ش.أ ١٣ يوليه ٢٠١٩ - ٠٦:١٨ م

العقيد تامر الرفاعى، المتحدث العسكرى للقوات المسلحة

حذرت القوات المسلحة، الطلبة المتقدمين للالتحاق بالكليات والمعاهد العسكرية، من الانسياق وراء ادعاءات بعض الأشخاص المنتحلين صفه عمل في القوات المسلحة وقيامهم بالادعاء بمساعدتهم في اجتياز الاختبارات المؤهلة للالتحاق بالكليات والمعاهد العسكرية. وشددت القوات المسلحة، في بيان لها اليوم السبت، على ضرورة عدم الانسياق وراء تلك الادعاءات لعدم الوقوع ضحية لأعمال النصب والاحتيال، مع ضرورة الإبلاغ الفورى عن تلك الوقائع لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيالها.

وأعلنت القوات المسلحة، في 2 يوليو الجاري 2019، عن قبول دفعة جديدة للالتحاق بالكليات والمعاهد العسكرية من حملة الثانوية العامة والثانوية الأزهرية والشهادات المعادلة وحملة الشهادات الثانوية الصناعية وما يعادلها.وبدأ سحب ملفات القبول من مكتب تنسيق القبول بالكليات والمعاهد العسكرية بالكلية الحربية بمصر