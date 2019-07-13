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بيان تحذيري من القوات المسلحة بشأن الكليات العسكرية

تحرير:أ.ش.أ ١٣ يوليه ٢٠١٩ - ٠٦:١٨ م
العقيد تامر الرفاعى، المتحدث العسكرى للقوات المسلحة
العقيد تامر الرفاعى، المتحدث العسكرى للقوات المسلحة
حذرت القوات المسلحة، الطلبة المتقدمين للالتحاق بالكليات والمعاهد العسكرية، من الانسياق وراء ادعاءات بعض الأشخاص المنتحلين صفه عمل في القوات المسلحة وقيامهم بالادعاء بمساعدتهم في اجتياز الاختبارات المؤهلة للالتحاق بالكليات والمعاهد العسكرية. وشددت القوات المسلحة، في بيان لها اليوم السبت، على ضرورة عدم الانسياق وراء تلك الادعاءات لعدم الوقوع ضحية لأعمال النصب والاحتيال، مع ضرورة الإبلاغ الفورى عن تلك الوقائع لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيالها.
وأعلنت القوات المسلحة، في 2 يوليو الجاري 2019، عن قبول دفعة جديدة للالتحاق بالكليات والمعاهد العسكرية من حملة الثانوية العامة والثانوية الأزهرية والشهادات المعادلة وحملة الشهادات الثانوية الصناعية وما يعادلها.وبدأ سحب ملفات القبول من مكتب تنسيق القبول بالكليات والمعاهد العسكرية بالكلية الحربية بمصر
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رجال يشيعون جثمان عمدة في الشرقية بالزغاريد (فيديو)

«الله حي».. عبارة علت بها حناجر الآلاف من رجال ونساء قرية عزبة المسلمي التابعة لقرية الطيبة بدائرة مركز ومدينة الزقازيق، بمحافظة الشرقية، وهم يُشيعون جثمان الشيخ «عبدالعزيز عبدالله الأمين المسلمي» عمدة قريتهم إلى مثواه الأخير بمقابر عزبته ومسقط رأسه، في مشهد ربما يحدُث للمرة الأولى بقرى المحافظة قاطبة، إذ هللَّ المُشيعون وأخذوا في التصفيق وترديد عبارات الذكر، فيما دخل عدد من الرجال في نوبات إطلاق زغاريد من تلك التي تُطلقها النسوة، كما لو كانوا يزفون المتوفى إلى عروسه لا إلى قبره.
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محافظ الإسكندرية يناقش تدشين خط بحري مع إيطاليا

أجرى الدكتور عبدالعزيز قنصوة، محافظ الإسكندرية، اتفاقا مع بيير لوييجي رئيس هيئة ميناءي كتانايا وأوجوستو المطلتين على الساحل الشرقي لجزيرة صقلية بإيطاليا، على تعيين نقاط اتصال دائمة بين الجانبين لاستكمال وإجراء الدراسات لبحث إمكانيات تنفيذ أطر التعاون المطروحة. وتناول محافظ الأسكندرية مع رئيس الميناء فرص تدشين خط بحري لنقل الركاب والبضائع بما يحقق استفادة من عدد الركاب الذي يبلغ 124 ألف سائح سنوياً فى المتوسط، وحجم التجارة المنقولة بحرا عبر الميناءين الإيطاليين والبالغة 34 طن مليون سنوياً.
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«هيئة الدواء» تثير غضب البيطريين بسبب التمثيل

«هيئة الدواء المصرية»، مثلهم مثل غيرهم من العاملين بالقطاع الدوائي، كان الأطباء البيطريون يمنون أنفسهم بإنشاء هيئة موحدة تنظم عمل القطاع الدوائي وتحافظ على حقوقهم وتنقذ صناعة الدواء، لا سيما أنهم استبشروا خيرا باتخاذ خطوات فعلية على أرض الواقع لإنشاء الهيئة داخل البرلمان، إلا أن أحلامهم سرعان ما تحولت إلى كبوس بعد أن خلا تشكيل الهيئة من تمثيل الأطباء البيطريين بها، واستبعاد الأدوية البيطرية من تحت ولاية هيئة الدواء، بخلاف المتعارف عليه دوليا، وهو الأمر الذى رفضه البيطريون جملة وتفصيلا، مؤكدين ضرورة أن تتم إعادة النظر فى مشروع القانون.
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الكشف عن سر جديد للفراعنة يعود للدولة الوسطى (صور)

أعلن الدكتور خالد العناني وزير الآثار، اليوم السبت، عن كشف أثري جديد، قامت به بعثة أثرية مصرية ظلت تعمل ما يقرب من عام في المنطقة الواقعة على بعد حوالي 300 متر جنوب شرق هرم امنمحات الثاني بدهشور، إذ استطاعت العثور على جدار أثري متعرج يمتد بطول 60 مترا تقريبا إلى الناحيه الشرقية، ويعتبر هذا الجدار أحد العناصر المعمارية المهمة في عصرالدولة الوسطى، قائلا إنه تم العثور أيضا على عدد من التوابيت الحجرية والفخارية والخشبية والتي يوجد بداخل بعضها مومياوات في حالة جيدة من الحفظ.
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إصابة طالبة بإغماء في امتحان الفلسفة ببنها

شهدت امتحانات الثانوية العامة بمحافظة القليوبية، اليوم الإثنين، تعرض طالبة بلجنة مدرسة أم المؤمنين الثانوية بنات بمدينة بنها، لحالة ضيق شديد في التنفس وإغماء في أثناء امتحان مادة الفلسفة والمنطق وتم عمل الإسعافات اللازمة لها لعلاجها. من جانبه قال طه عجلان وكيل وزارة التربية والتعليم بالقليوبية، إن 42 ألفا و642 طالبا يؤدون امتحانات الثانوية العامة في 89 لجنة على مستوى المحافظات، مؤكدا قيام الوزارة بالتنسيق مع مديرية الأمن لتأمين اللجان وخطوط سير نقل أوراق الأسئلة والأجوبة، وتوفير طبيب أو زائرة صحية بكل لجنة وسيارات إسعاف تحسبًا لأي طوارئ.
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إصابة طالبة بتشنجات في امتحان الأحياء بكفر الشيخ

تعرضت طالبة تدعى "شيماء. ا. ا"، اليوم الإثنين، للإصابة بتشنجات بشكل مفاجئ في أثناء أداء امتحان مادة الأحياء بشعبة علمي علوم، داخل اللجنة بمدرسة التجارة الثانوية بنات بدسوق في محافظة كفر الشيخ، وعلى الفور تم إبلاغ غرفة عمليات الثانوية العامة بمديرية التربية والتعليم وديوان عام المحافظة، وتم نقل الطالبة إلى مستشفى دسوق العام، لتلقي العلاج اللازم. وانطلقت امتحانات المرحلة الثانوية العامة داخل 69 لجنة بمدارس محافظة كفر الشيخ، ويؤدي الامتحانات 19 ألفا و460 طالبا وطالبة، منهم 13 بمدرسة المتفوقين، و5 بمدرسة النور للمكفوفين، على مستوى المحافظة.
امتحان-الثانوية-العامة-لغة-عربية-تصوير-مريهام-صالح (5)

«الأحياء والديناميكا» على صفحات الغش.. وتحرك سريع من التعليم

تداولت صفحات الغش الإلكترونية الشهيرة امتحانات الصف الثالث الثانوي المنعقدة اليوم الإثنين في مواد "الأحياء، والديناميكا، والفلسفة والمنطق" بعد بدء اللجان، كما تداولت الإجابات عنها، ولوحظ مشاركة طلاب، في أثناء انعقاد اللجان، في الاستفتاء على الإجابات الصحيحة. وأكدت غرفة العمليات الخاصة بوزارة التربية والتعليم أنه جارٍ تتبع مصدر خروج الامتحانات من اللجان واتخاذ الإجراءات القانونية حيال مصوري الامتحانات.
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وفاة مراقب داخل لجنة امتحانات في القليوبية

لفظ مراقب أنفاسه الأخيرة داخل لجنة في مدرسة مشتهر الثانوية الفنية بإدارة طوخ التعليمية التابعة لمديرية التربية والتعليم بمحافظة القليوبية، إثر حدوث أزمة قلبية مفاجئة أدت إلى وفاته في الحال، وتم نقله إلى مستشفى بنها الجامعي لاتخاذ اللازم. تلقى اللواء رضا طبلية مدير أمن القليوبية، إخطارا من العميد فوزي عبد ربه مأمور مركز شرطة طوخ، يفيد وفاة «محمد.ر.أ»، مدير مدرسة بالقناطر الخيرية والمقيم بمنطقة شبرا الخيمة، وذلك إثر أزمة قلبية مفاجئة داخل لجنة مراقبة امتحانات الثانوية الفنية بطوخ.
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