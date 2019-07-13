سياسة

مصر

عرب

أمريكا

عالم

اقتصاد

المدن الجديدة توسع حربها ضد «التوك توك» و«التروسيكل»

أكثر من 20 مدينة جديدة منتشرة في ربوع مصر ومحافظاتها المختلفة، حظرت سير التوك توك والتروسيكل داخلها فهل تلتزم كل المدن بهذا القرار أم يظل حبرا على ورق؟
تحرير:كريم ربيع ١٣ يوليه ٢٠١٩ - ٠٦:٢٩ م
المدن الجديدة تحظر التوكتوك
المدن الجديدة تحظر التوكتوك
تشن أجهزة المدن الجديدة حربًا ضروسا على السيارات ذات العجلات الثلاثية «التوك توك، التروسيكل، والكارو»، من خلال حظر سيرها ومصادرتها وتحصيل غرامات بآلاف الجنيهات للمخالفين، فما حقيقة هذا الحظر؟ وهل هذا هو الحظر الأول فى أكتوبر أو سبقه عشرات المرات من الحظر؟ وهل يستطيع جهاز المدينة حصاره هذه المرة؟، وهل تخوض مدينة 6 أكتوبر حرب التوك توك بمفردها أم تدخل أجهزة كل المدن الجديدة هذه الحرب لتخليص سكانها من هذه العشوائية؟ وما هي البدائل أمام سكان هذه المدن؟
3 آلاف جنيه غرامة المهندس السيد همام، رئيس جهاز تنمية مدينة 15 مايو، أكد أنه تم تركيب لافتات تحذيرية بعدد من المداخل والطرق الرئيسية للمدينة لمنع سير المركبات الثلاثية «التوك توك، والتروسيكل، عربات الكارو»، للقضاء على المظاهر العشوائية ولإحكام السيطرة على المداخل الرئيسية للمدينة. وبحسب
اقرأ المزيد
طارق-عامر-محافظ-البنك-المركزى

لماذا ثبت المركزي سعر الفائدة للمرة الثالثة في 2019؟

قررت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري تثبيت أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض لليلة واحدة، خلال اجتماعها أول من أمس، الخميس، عند 15.75%، و16.75% على التوالي، كما قررت اللجنة الإبقاء على كل من سعر العملية الرئيسية عند مستوى 16.25%، وسعر الائتمان والخصم عند مستوى 16.25%. وتعد المرة الثالثة التي يتم فيها تثبيت سعر الفائدة خلال العام الجاري 2019، فيما قرر البنك المركزي استئناف دورته التيسيرية وخفض سعر الفائدة خلال شهر فبراير الماضي بنسبة 1%، لأول مرة منذ 10 أشهر.
نمو-اقتصاد

مصر بالمركز الثالث عالميا في معدل النمو الاقتصادي

نشر المركز الإعلامى لمجلس الوزراء "إنفوجراف" سلط من خلاله الضوء على وصول مصر للمرتبة الثالثة بقائمة مجلة «الإيكونوميست» الدورية للنمو الاقتصادى حول العالم، وذلك خلال الربع الأول من عام 2019، إذ حققت مصر طفرة فى معدلات النمو الاقتصادى خلال الفترة الأخيرة، وصلت إلى 5.6%، فى حين تأتى الصين فى المرتبة الأولى بمعدل نمو يقدر بنحو 6.4%، تليها الهند فى المرتبة الثانية بمعدل نمو يقدر بنحو 5.8%. واحتلت الفلبين المرتبة الرابعة بمعدل نمو اقتصادى يقدر بنحو 5.6%، ثم إندونيسيا بمعدل نمو يقدر بنحو 5.1%، تليها بولندا فى المرتبة السادسة بمعدل نمو يقدر بنحو 4.7%.
الجنية-المصري

المالية تطرح كميات إضافية من الفكة بعد زيادة البنزين

قامت وزارة المالية بطرح كميات إضافية من «الفكة» عبر مصلحة الخزانة العامة، والبنوك العامة ومنافذ النيابات العامة على مستوى الجمهورية، وذلك بهدف توفير احتياجات المواطنين من العملات المعدنية المساعدة «الفكة» التى تزايد الطلب عليها خلال الفترة الأخيرة بمواقف سيارات الأقاليم بالقاهرة والمحافظات. وأكد اللواء حسام خضر، رئيس مصلحة «سك العملة»، أنه تتم تلبية كل احتياجات الجهات الحكومية من العملات المعدنية المساعدة «الفكة» عبر حصص شهرية، بمراعاة أوقات الذروة، كالمحافظات، ومترو الأنفاق، ووحدات المرور، وغيرها.
الذهب (2)

أسعار الذهب ترتفع 4 جنيهات خلال تعاملات اليوم

شهدت أسعار الذهب ارتفاعا ملحوظا خلال التعاملات المسائية اليوم، السبت، في السوق المحلي، ليرتفع سعر الجرام بنحو 4 جنيهات، نتيجة صعود سعر المعدن الأصفر عالميا، وسجل سعر الأوقية نحو 1412 دولارا، ويعمل فى مصر نحو 5 شركات للتنقيب عن الذهب، المنتج منها فعليا في الوقت الحالي هو «منجم السكري»، وأعلنت شركة شلاتين للثروة المعدنية مؤخرًا عن بدء الإنتاج التجريبي من 3 مناجم، ودخول 13 منجمًا للإنتاج التجريبي خلال عام 2017. وتراجعت صادرات مصر من قطاع الحلى والأحجار الكريمة بنسبة بلغت نحو 49% خلال الربع الأول من 2019 لتسجل نحو 357 مليون دولار.
اقرأ المزيد من الأخبار
حظر-التوكتوك. (1)

«التوك توك» في المدن الجديدة.. حظر على ورق

قرر جهاز تنمية مدينة السادس من أكتوبر، حظر سير التوك توك بمحاور المدينة الرئيسية وشوارعها الجانبية، بالتزامن مع الموافقة على ترخيص نحو ألف سيارة 7 راكب «فان» لتكون بديلا عن تلك المركبات للتخلص من العشوائية، فما حقيقة هذا الحظر؟، وهل هذا هو الحظر الأول فى أكتوبر أو سبقه عشرات المرات من الحظر؟، وهل يستطيع جهاز المدينة حصاره هذه المرة؟، وهل تخوض مدينة 6 أكتوبر حرب التوك توك بمفردها أو تدخل أجهزة كل المدن الجديدة هذه الحرب لتخليص سكانها من هذه العشوائية؟
للإعلان على موقع التحرير: info@tahrirnews.org
عن مؤسسة التحرير

سياسة

إرهاب

جريمة

رياضة

فنون

حياة

صحة

رأي
إنضم لفريق التحرير: hr@tahrirnews.org