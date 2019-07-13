المدن الجديدة توسع حربها ضد «التوك توك» و«التروسيكل»

أكثر من 20 مدينة جديدة منتشرة في ربوع مصر ومحافظاتها المختلفة، حظرت سير التوك توك والتروسيكل داخلها فهل تلتزم كل المدن بهذا القرار أم يظل حبرا على ورق؟

تحرير:كريم ربيع ١٣ يوليه ٢٠١٩ - ٠٦:٢٩ م

تشن أجهزة المدن الجديدة حربًا ضروسا على السيارات ذات العجلات الثلاثية «التوك توك، التروسيكل، والكارو»، من خلال حظر سيرها ومصادرتها وتحصيل غرامات بآلاف الجنيهات للمخالفين، فما حقيقة هذا الحظر؟ وهل هذا هو الحظر الأول فى أكتوبر أو سبقه عشرات المرات من الحظر؟ وهل يستطيع جهاز المدينة حصاره هذه المرة؟، وهل تخوض مدينة 6 أكتوبر حرب التوك توك بمفردها أم تدخل أجهزة كل المدن الجديدة هذه الحرب لتخليص سكانها من هذه العشوائية؟ وما هي البدائل أمام سكان هذه المدن؟

3 آلاف جنيه غرامة المهندس السيد همام، رئيس جهاز تنمية مدينة 15 مايو، أكد أنه تم تركيب لافتات تحذيرية بعدد من المداخل والطرق الرئيسية للمدينة لمنع سير المركبات الثلاثية «التوك توك، والتروسيكل، عربات الكارو»، للقضاء على المظاهر العشوائية ولإحكام السيطرة على المداخل الرئيسية للمدينة. وبحسب

3 آلاف جنيه غرامة

المهندس السيد همام، رئيس جهاز تنمية مدينة 15 مايو، أكد أنه تم تركيب لافتات تحذيرية بعدد من المداخل والطرق الرئيسية للمدينة لمنع سير المركبات الثلاثية «التوك توك، والتروسيكل، عربات الكارو»، للقضاء على المظاهر العشوائية ولإحكام السيطرة على المداخل الرئيسية للمدينة.

وبحسب "همام"، فإنه سيتم تطبيق غرامة بقيمة 3000 جنيه لكل مركبة مخالفة يتم ضبطها واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة طبقاً للقانون، للحفاظ على المظهر الحضاري للمدينة، مشددًا على ضرورة المتابعة بشكل دوري لمنع سير المركبات المذكورة، وكذلك استمرار حملات إزالة المخالفات والتعديات بالمدينة حتى الانتهاء من آخر مخالفة، وذلك في إطار النهوض بالمدينة لتكون على رأس المدن الجديدة.

"همام" أكد لـ«التحرير» أنه جارٍ تنفيذ مبادرة للقضاء على ظاهرة التوك توك بالمدينة، وتم التحفظ على العديد من المركبات، بالإضافة إلى العمل على توفير البدائل من وسائل المواصلات الأخرى، التى يحتاجها المواطنون في المدينة.

أكتوبر ترفع راية التحدي

أما المهندس شريف الشربيني، رئيس جهاز تنمية مدينة 6 أكتوبر، فقال إن حملات إزالة المخالفات ومصادرة مركبات «التوك توك، والتروسيكل» مستمرة في المدينة، مضيفًا أنه تم شن حملة بمنطقة جنوب الأحياء بمناطق «الإسكان الحر، المستقبل، الحي السادس»، بالتنسيق مع الجهات المعنية لإزالة المخالفات.

وأشار الشربيني، إلى أن الحملة أزالت كل المخالفات بالمنطقة والتحفظ على عدد من مركبات "التوك توك" و"التروسيكل"، مطالبًا مالكي تلك المركبات الالتزام بعدم السير داخل المدينة، وإلا سيتم اتخاذ جميع الإجراءات القانونية والفورية ضد كل من يخالف ذلك.

«لا تهاون في إزالة جميع المخالفات والتعديات بالمدينة، والحملات مستمرة حتى يتم القضاء نهائيا على التوكتوك للحفاظ على النسق الحضاري للمدينة» بحسب تأكيد رئيس جهاز مدينة 6 أكتوبر. .

من جهته، أعلن نائب رئيس جهاز المدينة، خالد سرور، الموافقة على ترخيص نحو 1000 سيارة فان، وتم إجراء قرعة لـ500 متقدم، وتم ترخيص 37 سيارة من إجمالى السيارات، مضيفًا فى تصريحات سابقة له أنه من المقرر ترخيص 440 سيارة 14 راكبا، بخلاف التشغيل التجريبى لعدد 25 أتوبيسا داخل المدينة.

وشهدت السنوات القليلة الماضية أحاديث كثيرة فى مدينة 6 أكتوبر عن حظر التوك توك ولكنها ظلت «حبرا على ورق»، نرصد أهمها فى السطور التالية:

نائب المجتمعات العمرانية الجديدة: كافة المدن الجديدة ملتزمة بالحظر

في المقابل أكد المهندس علاء عبد العزيز، مساعد نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، لتنمية وتطوير المدن، أنه جار التنسيق فى كل المدن الجديدة كى تحذو حذو مدينة 6 أكتوبر لحصار هذه الظاهرة غير الحضارية.

وأوضح عبد العزيز لـ«التحرير» أن كل المدن الجديدة أصبح لديها سيارات مرخصة للنقل الداخلى، ومن الميادين الرئيسية حتى خارج المدينة، مشيرًا إلى أن هذه القرارات ستحد بكل تأكيد من انتشاره، خصوصًا لأن سكان هذه المدن سيكون أمامهم الاختيار بين وسائل نقل داخلية حضارية تحترم آدميتهم وبسعر أقل، فمن غير المنطقى أن يلجأوا لغير ذلك.